"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко
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"Укроборонсервіс" купив клістрони за ціною $ 250 тис., при цьому щодо агента НАБУ Євгена Шевченка за намір продати такі ж клістрони за $ 200-250 тис. відкрили кримінальну справу через нібито завищену у вісім разів ціну. За його словами, керівники СБУ – такі, як Невмержицький, - поставили умову нашим заводам: ми можемо закрити очі на контрабанду, але хочемо отримувати свій відкат з кожного контракту.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Тиждень тому Державна компанія Укроборонсервіс закупила 6 комплектів клістронів до зенітно-ракетних комплексів С-300. У зв’язку із чим маю три вельми цікавих запитання:
1) Дані пристрої були завезені контрабандою з Росії, бо в Україні не виробляються. То чому мовчить Служба безпеки України? Де обшуки? Де гучні арешти? Де брифінги? Бо мені чомусь слідчі та прокурори підозру вклепали і розповідали на всю країну, що я небезпечний злочинець і я дуже дивуюсь, чому пан Володимир Зеленський та його РНБО досі не ввели проти мене персональні санкції))
2) Питання друге. Подивіться на компанію, яка виграла цей "тендер" - в лапках, тому що насправді учасник був лише один, хоча формально участь у тендері приймали різні юридичні особи. Так от компанія-переможець була створена лише рік тому в якомусь селі, а основні види її діяльності - це "Вивчення суспільної думки" та "Сільске господарство". До чого тут клістрони до зенітно-ракетних комплексів?) Напевно той фермер на огороді в себе викопав)) Але чомусь такий постачальник всіх влаштовує і не виникає жодних запитань до походження, якості, можливої рекламації та гарантійного обслуговування поставленої продукції.
3) Останнє запитання. І тут є дуже важливий момент: СБУ та Генеральна прокуратура України заявили, що я планував продати клістрони по ціні 200-250т.$ за один комплект і ця ціна є завищеною у 8 разів!!! Отакий я, виявляється, барига
А тепер найголовніше: знаєте, по якій ціні хотіли закупити ці компоненти в Укроборонсервісі? 69млн 850т.грн за 6 комплектів - тобто по 11млн 642т.грн за один, що становить 436т.$!!! Скріншот додається", - розповів Шевченко.
"Проте певні посадови особи державної компанії та зацікавлені у схемі представники СБУ, дізналися, що за результатами даного тендеру слідкують детективи НАБУ і зрозуміли, що цього разу корупційний схематоз не пройде. Тому в режимі онлайн вони відкоригували вартість до 250т.$ за один комплект. Тобто фінальна вартість виявилась в межах моєї пропозиції, яка все одно "завищена у 8 разів": то знову ж таки запитання до СБУ та ГПУ - де ви є?" - додав він.
"Відповідь на ці запитання банальна: оборонним підприємствам вкрай важливо отримувати клістрони до С-300, бо без них вся наша система протиповітряної оборони буде недієздатна. Але виробляються вони тільки в Росії, а значить поставки є певною мірою незаконними. І на це звернули увагу деякі керівники СБУ - такі як, наприклад, керівник 2-го Управління СБУ по боротьбі з корупцією Невмержицький. І вони поставили типову умову нашим заводам: ми можемо закрити очі на контрабанду, але хочемо отримувати свій відкат з кожного контракту", - акцентував агент НАБУ.
"Таким чином ціна одного комплекту клістронів в останні роки значно зросла і коливалась в межах 400т.$ та більше. І СБУ, як ви розумієте, дуже добре на тому заробляло. Бо тільки на цьому конкретному прикладі різниця становить 186т.$ за один комплект - множимо на шість і маємо 1млн 116тис.$, які тупо намалювали зверху!", - констатував Шевченко.
"Аж ось заявляється якийсь Шевченко і каже - купуйте в мене по 200-250т.$ - я маю два десятки таких комплектів вже і протягом року можу забезпечити заміну клістронів на 44 дивізіони С-300, які мають стояти на бойовому чергуванні, але не стоять через відсутність запчастин. І замість того, аби нарешті привести до ладу всю нашу систему протиповітряної оборони, покидьки з СБУ завели на мене кримінальну справу, вручили підозру, клістрони конфіскували, склади опечатали і арештували рахунки компаній, які мають бездоганну багаторічну історію співпраці з оборонними заводами. І зрештою хотять посадити мене на 5 років у тюрму через те, що я поламав їх корупційну схему", - резюмував він.
"Бонусний запитання - хто керує ДК "Укроборонсервіс", яка планувала купити клістрони по 436т.$ за комплект? По факту всі рішення стосовно закупівель приймають дві особи:
1) Директор: ВолодимирВоронін, який перед тим так накерувався іншим державним підприємством "Радар", що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом наявної корупції під час продажу землі, що належала заводу.
2) Заступник директора з безпеки Владислав Гадіон - "колишній" співробітник СБУ, який за Порошенка був заступником з безпеки всього концерну і прославився тотальною корупцією та безмежною жадібністю, але якщо Романова, Букіна та інших корупціонерів вигнали, то Гадіона чомусь залишили - напевно дуже потрібна особа. Особливо коли справа стосується схематозів. Тож дивно, чому ні Айварас Абромавичус, ні новий очільник Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв не звільняють цих покидьків?", - додав Шевченко.
Будь ласка, зачекайте...
А давайте строить военные дороги? Объявим велике військове будівництво, выведем миллиарды из-под тендера, как на Киевской объездной, да и дело с концом. Все равно 73% населения будут восторженно пялиться в экраны и пускать слюни в экстазе.
Где громкие посадки коррупционеров?
Ежели вы, не поворачивается язык назвать вас президентом, Зе не сажаешь других, значит сядешь сам.
И вам для справки отпускная заводская цена одного клистрона 20 тыщ зелени, теперь считайте кто и скоко мутит!
Какая контрразведка,какие шпиёны,какая нах.. безопасность Украины!! Крутые ребята тупо набивают карманы.Благо их камандыр дружаня презедента.
де Україна закупила клістрони, якщо всі українські підприємства, здатні їх виготовляти, закрились мінімум 10 років тому???
В росії їх неможливо офіційно купити за визначенням.
У країнах НАТО теж, бо там їх не використовують.
Виходить, у самих себе ???
Але тоді Шевченко, Грішин, Бігус, Мосейчук та купа інших верещали про "торгівлю на крові" та зраду зрадну.
Клістрони конфісковувало ГБР при Зєлі !
ГБР подрывает систему ПВО Украины, изъяв приборы для наведения ЗРК на цель, - Командование Воздушных сил ВСУ
https://censor.net/news/3205692/gbr_podryvaet_sistemu_pvo_ukrainy_izyav_pribory_dlya_navedeniya_zrk_na_tsel_komandovanie_vozdushnyh
В Государственном бюро расследований заявляют, что в четверг, 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены в военным. По факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ проводится расследование.
Это было в июле 2020.
Но спасибо, что напомнил за подельницу Паши Лазаренко - Газовую Принцессу Йульку.
Не оцінила теперішня влада його заслуг в боротьбі з баригами.
Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.
" Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."