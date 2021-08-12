УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4852 відвідувача онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
7 864 41
держзакупівлі (334) Зеленський (17387) контрабанда (1550) зброя (5745) Росія (47133) СБУ (10007) РНБО (1717) Укроборонпром (957) Абромавичус (134) Шевченко Євген (138) Гусєв Юрій (66) Офіс Генпрокурора (2340)

"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Укроборонсервіс" купив клістрони за ціною $ 250 тис., при цьому щодо агента НАБУ Євгена Шевченка за намір продати такі ж клістрони за $ 200-250 тис. відкрили кримінальну справу через нібито завищену у вісім разів ціну. За його словами, керівники СБУ – такі, як Невмержицький, - поставили умову нашим заводам: ми можемо закрити очі на контрабанду, але хочемо отримувати свій відкат з кожного контракту.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Тиждень тому Державна компанія Укроборонсервіс закупила 6 комплектів клістронів до зенітно-ракетних комплексів С-300. У зв’язку із чим маю три вельми цікавих запитання:

1) Дані пристрої були завезені контрабандою з Росії, бо в Україні не виробляються. То чому мовчить Служба безпеки України? Де обшуки? Де гучні арешти? Де брифінги? Бо мені чомусь слідчі та прокурори підозру вклепали і розповідали на всю країну, що я небезпечний злочинець і я дуже дивуюсь, чому пан Володимир Зеленський та його РНБО досі не ввели проти мене персональні санкції))

2) Питання друге. Подивіться на компанію, яка виграла цей "тендер" - в лапках, тому що насправді учасник був лише один, хоча формально участь у тендері приймали різні юридичні особи. Так от компанія-переможець була створена лише рік тому в якомусь селі, а основні види її діяльності - це "Вивчення суспільної думки" та "Сільске господарство". До чого тут клістрони до зенітно-ракетних комплексів?) Напевно той фермер на огороді в себе викопав)) Але чомусь такий постачальник всіх влаштовує і не виникає жодних запитань до походження, якості, можливої рекламації та гарантійного обслуговування поставленої продукції.

3) Останнє запитання. І тут є дуже важливий момент: СБУ та Генеральна прокуратура України заявили, що я планував продати клістрони по ціні 200-250т.$ за один комплект і ця ціна є завищеною у 8 разів!!! Отакий я, виявляється, барига

Також читайте: Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська

А тепер найголовніше: знаєте, по якій ціні хотіли закупити ці компоненти в Укроборонсервісі? 69млн 850т.грн за 6 комплектів - тобто по 11млн 642т.грн за один, що становить 436т.$!!! Скріншот додається", - розповів Шевченко.

"Проте певні посадови особи державної компанії та зацікавлені у схемі представники СБУ, дізналися, що за результатами даного тендеру слідкують детективи НАБУ і зрозуміли, що цього разу корупційний схематоз не пройде. Тому в режимі онлайн вони відкоригували вартість до 250т.$ за один комплект. Тобто фінальна вартість виявилась в межах моєї пропозиції, яка все одно "завищена у 8 разів": то знову ж таки запитання до СБУ та ГПУ - де ви є?" - додав він.

"Відповідь на ці запитання банальна: оборонним підприємствам вкрай важливо отримувати клістрони до С-300, бо без них вся наша система протиповітряної оборони буде недієздатна. Але виробляються вони тільки в Росії, а значить поставки є певною мірою незаконними. І на це звернули увагу деякі керівники СБУ - такі як, наприклад, керівник 2-го Управління СБУ по боротьбі з корупцією Невмержицький. І вони поставили типову умову нашим заводам: ми можемо закрити очі на контрабанду, але хочемо отримувати свій відкат з кожного контракту", - акцентував агент НАБУ.

"Таким чином ціна одного комплекту клістронів в останні роки значно зросла і коливалась в межах 400т.$ та більше. І СБУ, як ви розумієте, дуже добре на тому заробляло. Бо тільки на цьому конкретному прикладі різниця становить 186т.$ за один комплект - множимо на шість і маємо 1млн 116тис.$, які тупо намалювали зверху!", - констатував Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ і ГПУ руйнують обороноздатність нашої системи ППО, але Зеленський вдає, що все нормально, - агент НАБУ Шевченко

"Аж ось заявляється якийсь Шевченко і каже - купуйте в мене по 200-250т.$ - я маю два десятки таких комплектів вже і протягом року можу забезпечити заміну клістронів на 44 дивізіони С-300, які мають стояти на бойовому чергуванні, але не стоять через відсутність запчастин. І замість того, аби нарешті привести до ладу всю нашу систему протиповітряної оборони, покидьки з СБУ завели на мене кримінальну справу, вручили підозру, клістрони конфіскували, склади опечатали і арештували рахунки компаній, які мають бездоганну багаторічну історію співпраці з оборонними заводами. І зрештою хотять посадити мене на 5 років у тюрму через те, що я поламав їх корупційну схему", - резюмував він.

"Бонусний запитання - хто керує ДК "Укроборонсервіс", яка планувала купити клістрони по 436т.$ за комплект? По факту всі рішення стосовно закупівель приймають дві особи:

1) Директор: ВолодимирВоронін, який перед тим так накерувався іншим державним підприємством "Радар", що НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом наявної корупції під час продажу землі, що належала заводу.

2) Заступник директора з безпеки Владислав Гадіон - "колишній" співробітник СБУ, який за Порошенка був заступником з безпеки всього концерну і прославився тотальною корупцією та безмежною жадібністю, але якщо Романова, Букіна та інших корупціонерів вигнали, то Гадіона чомусь залишили - напевно дуже потрібна особа. Особливо коли справа стосується схематозів. Тож дивно, чому ні Айварас Абромавичус, ні новий очільник Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв не звільняють цих покидьків?", - додав Шевченко.

Також читайте: Милованов проводить онлайн-засідання наглядової ради "Укроборонпрому" в перерві між лекціями американським студентам, а в нас досі немає держоборонзамовлення, - нардепка "ЄС" Геращенко

Укроборонсервіс купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали завищеною у 8 разів і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко 01
Укроборонсервіс купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали завищеною у 8 разів і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко 02
Укроборонсервіс купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали завищеною у 8 разів і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко 03
Укроборонсервіс купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали завищеною у 8 разів і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко 04
Укроборонсервіс купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали завищеною у 8 разів і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко 05
Укроборонсервіс купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали завищеною у 8 разів і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко 06

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
Они влепили подозрение, потому что начали подозревать, шо не получат откат от агента Шевченко "Укроборонсервис" закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали "завышенным в 8 раз" и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3795
показати весь коментар
12.08.2021 08:37
+14
Это уже бизнес на крови или нет еще?
А давайте строить военные дороги? Объявим велике військове будівництво, выведем миллиарды из-под тендера, как на Киевской объездной, да и дело с концом. Все равно 73% населения будут восторженно пялиться в экраны и пускать слюни в экстазе.
показати весь коментар
12.08.2021 08:57
+12
Ну главный мародёр не причем же,виноват Порошенко, правильно?
показати весь коментар
12.08.2021 08:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они влепили подозрение, потому что начали подозревать, шо не получат откат от агента Шевченко "Укроборонсервис" закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали "завышенным в 8 раз" и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3795
показати весь коментар
12.08.2021 08:37 Відповісти
А ты, чем сейчас недовольно, тело? Ведь, "абынепорошенко", Митенька. Так? Ты же по этим клистронам в свое время тут столько дерьма с рашенских помоек накидал. Тож кушай теперь это свое дерьмо полной ложкой и не обляпайся, Митенька Смачного.
показати весь коментар
12.08.2021 09:09 Відповісти
Все они одним гавном мазаны: агенты, контрагенты, СБУ, ОГПУ, НАБУ, ***
показати весь коментар
12.08.2021 08:45 Відповісти
Самая популярная отмазка у обосравшихся дебилов, они все одинаковые. Хрен тебе вы дебилы и скоты, а мы люди.
показати весь коментар
12.08.2021 09:49 Відповісти
А вы это кто? Говорящие б\у гандоны?
показати весь коментар
12.08.2021 09:56 Відповісти
Ну главный мародёр не причем же,виноват Порошенко, правильно?
показати весь коментар
12.08.2021 08:49 Відповісти
"Укроборонсервис" закупил клистроны по $250 тыс. Мое такое предложение назвали "завышенным в 8 раз" и влепили подозрение. Вопрос к СБУ и ГПУ - где вы? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9274
показати весь коментар
12.08.2021 08:49 Відповісти
Ничего себе ИНФА, да?! То есть, если не коррупция, то ничего бы было, от слова- Совсемничего, так ведь? Никаких клистронов для С-300 просто не было бы! Получается, что борьба с коррупцией идет во вред обороне страны, да? А иначе как??? Во, фигня какая выходит!
показати весь коментар
12.08.2021 08:51 Відповісти
Это Нешевченко? Или косящий под дурачка?
показати весь коментар
12.08.2021 09:42 Відповісти
Это тот, который тебя, мразь-провокатора, посылает по любимому тобой адресу. Врубился, мерзота? "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7319
показати весь коментар
12.08.2021 09:59 Відповісти
Это уже бизнес на крови или нет еще?
А давайте строить военные дороги? Объявим велике військове будівництво, выведем миллиарды из-под тендера, как на Киевской объездной, да и дело с концом. Все равно 73% населения будут восторженно пялиться в экраны и пускать слюни в экстазе.
показати весь коментар
12.08.2021 08:57 Відповісти
И где нац корпус, почему молчит в трубочку?
Где громкие посадки коррупционеров?
Ежели вы, не поворачивается язык назвать вас президентом, Зе не сажаешь других, значит сядешь сам.
И вам для справки отпускная заводская цена одного клистрона 20 тыщ зелени, теперь считайте кто и скоко мутит!
показати весь коментар
12.08.2021 08:58 Відповісти
Со всеми вопросами в 95й квартал. Или офис презЕдента. Хотя сейчас это одно и то же.
показати весь коментар
12.08.2021 09:00 Відповісти
Опа - нові "Свинарчукі", вибачте "Невмержицкі" - зе-барига чи ні?
показати весь коментар
12.08.2021 09:08 Відповісти
"Невмержицкий, - поставили условие нашим заводам: мы можем закрыть глаза на контрабанду, но хотим получать свой откат с каждого контракта."- в этом вся работа СБУ.
Какая контрразведка,какие шпиёны,какая нах.. безопасность Украины!! Крутые ребята тупо набивают карманы.Благо их камандыр дружаня презедента.
показати весь коментар
12.08.2021 10:33 Відповісти
В мене тільки одне питання:
де Україна закупила клістрони, якщо всі українські підприємства, здатні їх виготовляти, закрились мінімум 10 років тому???
В росії їх неможливо офіційно купити за визначенням.
У країнах НАТО теж, бо там їх не використовують.
Виходить, у самих себе ???
показати весь коментар
12.08.2021 09:11 Відповісти
Можливо через треті країни, як робили і Гладковські.
Але тоді Шевченко, Грішин, Бігус, Мосейчук та купа інших верещали про "торгівлю на крові" та зраду зрадну.
показати весь коментар
12.08.2021 09:20 Відповісти
Шевченко і Грішин - зараз в сусідніх камерах о одній справі проходять
показати весь коментар
12.08.2021 09:53 Відповісти
Шевченко ж ніби не під вартою.
показати весь коментар
12.08.2021 09:55 Відповісти
Який Луценко?
Клістрони конфісковувало ГБР при Зєлі !
показати весь коментар
12.08.2021 09:23 Відповісти
02.07.20

ГБР подрывает систему ПВО Украины, изъяв приборы для наведения ЗРК на цель, - Командование Воздушных сил ВСУ

https://censor.net/news/3205692/gbr_podryvaet_sistemu_pvo_ukrainy_izyav_pribory_dlya_navedeniya_zrk_na_tsel_komandovanie_vozdushnyh
показати весь коментар
12.08.2021 09:24 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3205844/izyatie_klistronov_v_96yi_brigade_gbr_rassleduet_prevyshenie_polnomochiyi_sotrudnikami_byuro_i_sbu

В Государственном бюро расследований заявляют, что в четверг, 2 июля, в 22:50 все изъятые из зенитных ракетных воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины приборы СВЧ (клистроны) были возвращены в военным. По факту превышения полномочий сотрудниками бюро и СБУ проводится расследование.

Это было в июле 2020.
показати весь коментар
12.08.2021 09:26 Відповісти
Зєля рулить. Цього чмирька треба негайно геть. Зеркаль - през, Юля - прем'єр. Дострокові.
показати весь коментар
12.08.2021 09:21 Відповісти
Поки я би обмежився першими двома реченнями "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3207
показати весь коментар
12.08.2021 09:43 Відповісти
Поки ми не дійдемо консенсусу на рахунок влади натомість, Зєлє відставка не загрожує. В нас сьогодні має бути чіткий склад майбутнього уряду, очильників прокуратури, нацбанку і силовиків. З цим пакетом можна йти на дострокові і впевненно отримувати перемогу
показати весь коментар
12.08.2021 10:40 Відповісти
Вас 73%. Сметайте. "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2674
показати весь коментар
12.08.2021 10:48 Відповісти
Ваня, тебе шо, надоело сидеть под юбкой старої злодюги баби Тюли и ты мечтаечь о Зеркаль?
показати весь коментар
12.08.2021 09:48 Відповісти
Є недоїдки. Треба правду назвати брехнею, і навпаки. Ну, як ви в мародерській ботофермі робите. Візьмешся?
показати весь коментар
12.08.2021 10:43 Відповісти
"Треба правду назвати брехнею, і навпаки." - в этом вы мастера. "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8808
показати весь коментар
12.08.2021 10:49 Відповісти
Ніякої майстерності не треба. Якусь брудну брехню на Юлю харкай і недоїдки твої. Смачні недоїдки, мародерські! "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3575
показати весь коментар
12.08.2021 11:12 Відповісти
Ваащет я имел в виду Нелоха, ведь ты за него голосовал (я в курсе что тебя порох заставил)?
Но спасибо, что напомнил за подельницу Паши Лазаренко - Газовую Принцессу Йульку. "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2973
показати весь коментар
12.08.2021 11:19 Відповісти
І так кругом, на жаль. Просто Шевченко - відомий викривач, його ім"я на слуху.
показати весь коментар
12.08.2021 09:42 Відповісти
одно слово : Подонки.
показати весь коментар
12.08.2021 09:43 Відповісти
Тобто, Женя, викриваючи й засуджуючи Гладковських за контрабанду з рф,надіявся підгребти ті схеми і потоки під себе...
Не оцінила теперішня влада його заслуг в боротьбі з баригами.
показати весь коментар
12.08.2021 10:09 Відповісти
"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7886"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 934"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6438
показати весь коментар
12.08.2021 10:29 Відповісти
амфаш

Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.
""Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1958"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1958 Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
показати весь коментар
12.08.2021 11:00 Відповісти
Это песец. Страны Украина уже нет. Осталась какая-то территория, захваченная бандитами всех мастей, которые называют себя президентами, министрами, депутатами, прокурорами и т.п. и которые грабят и эксплуатируют несчастное население похлеще, чем рабов в Риме или российских крепостных. "Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9216
показати весь коментар
12.08.2021 11:08 Відповісти
"Укроборонсервіс" купив клістрони по $ 250 тис. Мою таку пропозицію назвали "завищеною у 8 разів" і вліпили підозру. Питання до СБУ і ГПУ - де ви? - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2300
показати весь коментар
12.08.2021 16:01 Відповісти
 
 