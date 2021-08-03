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Новини Агресія Росії проти України Справа Семенченка і Шевченка
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СБУ і ГПУ руйнують обороноздатність нашої системи ППО, але Зеленський вдає, що все нормально, - агент НАБУ Шевченко

СБУ і ГПУ руйнують обороноздатність нашої системи ППО, але Зеленський вдає, що все нормально, - агент НАБУ Шевченко

Оприлюднюючи інформацію про постачання військового обладнання з РФ в Україну контрабандним шляхом слідчі СБУ і прокурори ГПУ руйнують обороноздатність нашої системи протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Тиждень тому в Росії дві особи отримали по 10 років тюрми - вони намагалися перевезти в Україну клістрони для ЗРК С-300, але були затриманіФСБ. Вчора громадянин України був засуджений до трьох років позбавлення волі - він також намагався переправити контрабандою деталі до С-300.

Тобто ми бачимо, що спецслужби РФ прекрасно усвідомлюють небезпеку від наших боєздатних зенітно-ракетних комплексів, тому ретельно відслідковують і знищуюють всі можливі канали поставок дефіцитних компонентів. І це логічно, бо відповідає інтересам Росії".

Він продовжив: "Нелогічно виглядає дещо інше: Служба безпеки України також знищує ці канали! Ба більше того, недолугі керівники СБУ проводять публічні брифінги, на яких озвучують назви компаній та прізвища українців, причетних до цих таємних і надскладних процесів.

І це аж ніяк не відповідає інтересам України, бо слідчі СБУ та прокурори ГПУ своїми діями руйнують обороноздатність нашої системи протиповітряної оборони! Але чомусь Володимир Зеленський робить вигляд, що все норм і причетні до цих диверсійних дій працівники СБУ та прокурори ГПУ досі не в СІЗО - вони залишаються на своїх посадах. Хоча кожен з них має отримати по 15 років тюрми за державну зраду!"

Дивіться також: Суд переніс на 20 серпня розгляд апеляції на арешт Семенченка: під будівлею суду відбулася акція на підтримку екснардепа. ФОТОрепортаж

Проте ці зрадники, захищаючи інтереси окупантів, планують посадити в тюрму мене - людину, яка (за версією слідства) змогла уникнути пастки ФСБ і завезти клістрони, але не змогла уникнути затримання українськими спецслужбами. Тож у підсумку маю лише одне запитання - що я зробив не так? Бо ж сподівався на підтримку держави, та замість того отримав арешт і перспективу найближчі п’ять років провести за ґратами", - резюмував Шевченко. 

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Автор: 

ракети (4008) державна зрада (1678) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+20
Если следующую пробу сил Московия начнёт с воздушных налётов, то Зеля,ГПУ и СБУ делают как раз то что нужно России- обезвреживание ПВО Украины.
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03.08.2021 16:18
+14
Схоже на те. Дуже.
Ще й на фоні масового звільнення військових льотчиків.
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03.08.2021 16:21
+13
США для строительства своих сверхскоростных самолетов закупали титан у параши через подставных лиц. А у нас действительно разрушают оборонную мощь. Не получилось забрать клистроны, так перекроют их поступление для обороны Украины!!! Пример берут с предательства Зеленского (ванергейт)
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03.08.2021 16:19
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СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8004
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03.08.2021 16:15 Відповісти
Блевотина!
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03.08.2021 17:03 Відповісти
в нормальных странах в военное время действует военная цензура и никто не считает это нарушением свободы слова
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03.08.2021 16:17 Відповісти
Если следующую пробу сил Московия начнёт с воздушных налётов, то Зеля,ГПУ и СБУ делают как раз то что нужно России- обезвреживание ПВО Украины.
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03.08.2021 16:18 Відповісти
Схоже на те. Дуже.
Ще й на фоні масового звільнення військових льотчиків.
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03.08.2021 16:21 Відповісти
Шпигунів шукати не треба, складається враження ,напевно, що всі ці, хто так активно викриває такі оборудки і є "разведчікі" ворога під прикриттям "закону"...??? Колись писали , що по рішенню суду приходили "слєдакі" в Міністерство оборони за планом дислокації українських військ...*? І нічого, ніхто не спитав, не заарештував зацікавлених..?Ото сидить таке в суді, прокуратурі, СБУ, в армії , видадуть в РФ все під маркою "закону"? То є межа дебілізму, зраді і безпорадності влади...?
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03.08.2021 21:59 Відповісти
потерпевший вiслюк - это янукович-2. Если это понять, то и не придётся удивляться...
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03.08.2021 16:19 Відповісти
США для строительства своих сверхскоростных самолетов закупали титан у параши через подставных лиц. А у нас действительно разрушают оборонную мощь. Не получилось забрать клистроны, так перекроют их поступление для обороны Украины!!! Пример берут с предательства Зеленского (ванергейт)
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03.08.2021 16:19 Відповісти
Самолет США, если я не ошибаюсь, "Черный дрозд".
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03.08.2021 16:20 Відповісти
A-12 Archangel, позже SR-71 Black Bird. Только дроздом его назвали исключительно в расисянских СМИ.
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03.08.2021 16:27 Відповісти
Раша не производит титана.
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03.08.2021 16:30 Відповісти
Да производит...
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
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03.08.2021 16:51 Відповісти
Не изелия из титана, а сам титан.
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03.08.2021 18:58 Відповісти
Сам металл и производит. Боинг основной покупатель.
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03.08.2021 19:38 Відповісти
После Китая, Россия занимает второе место по объему произведенного титана в мире. Затем идут Казахи, Японцы, Украинцы, Индусы.
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03.08.2021 21:10 Відповісти
Не производит. Учи матчасть.
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03.08.2021 21:36 Відповісти
Производство концентратов ильменита и рутила из титана
96% объемов производства ильменитового концентрата в 2005-2006 гг. было сосредоточено в 10 странах, три из которых обеспечили около 70% мирового производства: это Австралия (45%), Норвегия (13%) и Украина (12%). В 2005г в мире было выпущено 4,8 млн. тонн, в пересчете на двуокись титана, ильменитового концентрата (включая рутил США). Австралия является также единственным крупным продуцентом лейкоксенового концентрата, выпуск которого составил 57 тыс. тонн.
Производство рутилового концентрата в 2005-2006гг. велось в шести странах, около 90% его произведено в трёх из них: Австралии (44%), ЮАР (30%) и Украине (15%). Всего в мире в 2005г. было выпущено 360 тыс. тонн рутилового концентрата, в пересчете на двуокись титана (без рутила США).
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03.08.2021 21:44 Відповісти
Ну ни капризничай. Ещё как производит. С времён СССРа производит. В советском союзе, даже подводные лодки из титана делали. Сейчас 45 000 тонн титана в год производит. Даже Боинг, сделан из российского титана.
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03.08.2021 21:45 Відповісти
Ещё раз - учи матчасть.
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03.08.2021 21:48 Відповісти
Да кто она такая?
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03.08.2021 21:48 Відповісти
Если Украина будет на 90% защищена от врагов - СБУ будет не нужна. (они так думают)
Вот и вредят защите. А сами, под шумок, доят IT фирмы и торговцев наркотой.
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03.08.2021 16:21 Відповісти
причина одна - с этих сделок не настричь бабла..., а ведь именно это и интересует руководство сбу и гпу... или кто-то серьезно думают, что эти филиалы фсб озабочены защитой наших национальных интересов..., достаточно вспомнить с каким рвением они уничтожали людей и схемы, которые реально наносили урон врагу...
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03.08.2021 16:21 Відповісти
Эта зеленая гнида сдает Украину кацапам похлеще Януковича
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03.08.2021 16:22 Відповісти
Где же наш Пиночет?
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03.08.2021 16:22 Відповісти
Да чего вы? Бубачка обещал пабидить каррупцыю и кантрабанду? Обещал. Вот вам. порохоботы соевые. Пабиждает! Глава исполнительной власти исполняет власть. Надо же ему и прихлебателям хоть что-то обнародовать для пиара. Тем более, что в завозе критически важных компонентов для ЗРК баблооткатная власти схема явно не задействовалась. Значит можно сдавать. С лозунгами, барабанной дробью и оргазмическими криками.
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03.08.2021 16:24 Відповісти
https://censor.net/ru/user/137888

Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.
"СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3417СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3417 Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
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03.08.2021 16:31 Відповісти
Біху..су і шмарклявому треба дякувати
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03.08.2021 21:27 Відповісти
похоже не только пво,но и всей страны...
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03.08.2021 16:31 Відповісти
а у устричного гиганта вместо мозгов устрица
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03.08.2021 16:32 Відповісти
А, что вы хотели от врагов Украины? Они выполняют агентурное задание. Важно знать, что мудрый нарид у нас очень большой г....
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03.08.2021 16:33 Відповісти
У меня никогда не было иллюзий по поводу патриотизма квартального чучела. Когда в марте-апреле 2019го кремлефашисты во всю расскручивали зелоха, уже тогда было понятно, что кацапы и зебил - одна команда. А сейчас мы еще больше находим подверждений наших догадок - зелох это проект кремля по уничтожению Украины
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03.08.2021 16:34 Відповісти
зебилы совсем нюх потеряли, - решили, что они бессмертные =)
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03.08.2021 16:35 Відповісти
Это у Зели 2-я серия "Свинарчуков" по указке }{уйла:
СБУ и ГПУ разрушают обороноспособность нашей системы ПВО, но Зеленский делает вид, что все нормально, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2779
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03.08.2021 16:35 Відповісти
ти робиш успіхи на шляху втечі від зебілізму...
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03.08.2021 17:05 Відповісти
Да не был я никогда зебилом, успокойся. Я здесь раз 10-15 раньше писал- в 1 туре голосовал за Кошулинского, во 2- против Зели, т.е. за Пороха. Тебе не нравится Кошулинский? Но у нас пока демократия (или была до середины 2019 года точно).
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03.08.2021 18:35 Відповісти
ладно, перенесу тебе в своєму кондуїті в нашу сторону. Але ж я недарма тебе в зебілах тримав, було щось! Навіть законспектував, ніби ти категоричний противник Європейської Солідарності!
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03.08.2021 18:57 Відповісти
Я не сомневаюсь, что ты патриот Украины. И согласен, что в сегодняшней ВР кроме ЕС никого нормального больше нет. Но я считал и считаю, что лучшим Президентом Украины был Турчинов, а ещё лучшим был бы покойный Черновол.
Нам надо объединяться на следующих выборах вокруг наиболее рейтингового украинского кандидата, а не сраться здесь на радость зебилам и }{уйлу.
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03.08.2021 19:34 Відповісти
какое личико у жертвы...
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04.08.2021 05:58 Відповісти
Жертва не он, а те, кто это оборудование нелегально покупал в параше, и сейчас они по вине Зели сидят в подвалах ФСБ.
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04.08.2021 07:06 Відповісти
А есть доказательства, что ты не зебил? Я пока их не вижу.
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04.08.2021 13:28 Відповісти
Интересно что об этих клистронах пишут на сайтах всяких разных:

https://generator-ukraine.all.biz/klistroni-kiu-43-g13731400 - это от имени Генератора
https://www.generator-ukraine.com/nvch.html - это УОП
https://v-kip.com/generator - это сайт торговца в Белгороде, который предлагает КИУ-43 как продукцию Генератора
https://rhs.com.ru/klistrony-kg-3r-ku-137r-kiu-43r - торговец в Москве, тоже торгует их как продукцию Генератора
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03.08.2021 16:42 Відповісти
...але Зеленський вдає, що все нормально. © агент НАБУ Шевченко
Він не вдає. Для нього справді все нормально. Саме для цього він і прийшов.
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03.08.2021 16:43 Відповісти
Всё это должно стать частью обвинения предательской клике ,захватившей власть в Украине ! Это не ошибочки глупеньких клоунов - это преступление против государства!
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03.08.2021 16:45 Відповісти
Цензор превратился в помойку ботов, если кто то высказывает независимое мнение, ему сразу лепят ярлык - лапоть, вата, порохобот или зе-бил, потому что большинство тут боты на работе или за Зе или Петю.
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03.08.2021 16:46 Відповісти
Главное: не дать зелёной банде уйти, как ушёл Янук и Киля Азиров.
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03.08.2021 16:49 Відповісти
Україні треба самій відновлювати виробництво вакуумних НВЧ-приладів для військ ППО (клістронів, магнетронів, ЛБХ, ЛЗХ).

Всі 4 підприємства, що могли цю техніку виготовити (Генератор, Октава, Полярлн, Знамено) закриті в 2000-2010 роки.
Закупити у країн НАТО вказані комплектуючі теж неможливо, оскільки ППО НАТО працює на іншій компонентній базі (твердотільні НВЧ-діоди).
Іншого виходу, як відновлювати власне виробництво вакуумних НВЧ-приладів в системі "Укроборонпрому" немає!
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03.08.2021 16:49 Відповісти
Если товарисч Шевченко так негодует пусть внесёт предложение о военном сотрудничестве с Раше. Будем с ними военными товарами товарами торговать, мы им ракеты они нам детали к С-300. Потом повоюем , потом опять поторгуем. Этими деталями к С-300 мы никогда в жизни не избавимся от Раши
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03.08.2021 16:54 Відповісти
От тут і розкривається вся зебільна суть цього https://censor.net/ru/user/347976 (другий логін - https://censor.net/ru/user/289422). Коли зедебільна влада Зе і його прислуг уродів нищить оборонну галузь, зокрема, виготовлення нехай москітних, але все ж таки бойових катерів ВМСУ - він мовчить. Коли ж переклили канали потрібної для держави контрабанди (в якій він брав участь) - то заволав, бо він стає непотрібним... гординя...
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03.08.2021 17:04 Відповісти
Так это и есть задача зеленского - угробить обороноспособность страны
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03.08.2021 17:19 Відповісти
СБУ і ГПУ руйнують обороноздатність нашої системи ППО, але Зеленський вдає, що все нормально, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5263
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03.08.2021 18:07 Відповісти
Той скандал з контрабандою цінних для України деталей не сьогодні почався. Всі памятають скандал Свинарчуків. Коли ці хлопці з невеликою націнкою для себе таємно завозили з Росії необхідне для Українських літаків і танків обладнання. Але куди там такий собі недо журналіст Бігус такий скандал роздув. Порошенко злодій. Свинарчуки злодії. Чого добились ?????
1 Замість справжнього патріота України, професійного дипломата президентом України вибрали наркотично залежного ідіота з міста Кривий Ріг
2 Завдяки оцьму дурному скандалу Бігуса ФСБ РФ моментально зорієнтувалось і відразу перекрили всі канали поставок. А це значить що Українські танки недоотримають те чи інше обладнання , яке випускається тільки там.

Але вся ця історія не закінчена і по сей день. Обрання в президенти України квартального скомороха наших людей нічому не навчила.
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03.08.2021 19:42 Відповісти
СБУ работает и подконтрольно ФСБ России, а также на подтанцовках у КГБ Беларуси. Но зарплату им платят украинцы. СБУ нуждается в немедленной и полной ликвидации, на их месте нужно создать с нуля новое подразделение, по образцу ФБР, с жестким отбором, под контролем Запада и высокой зарплатой.
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03.08.2021 20:01 Відповісти
При всій повазі до Шевченка, як до агента НАБУ, але частина провини лежить і на ньому. Він з тих 73%
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03.08.2021 20:17 Відповісти
 
 