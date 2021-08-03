СБУ і ГПУ руйнують обороноздатність нашої системи ППО, але Зеленський вдає, що все нормально, - агент НАБУ Шевченко

Оприлюднюючи інформацію про постачання військового обладнання з РФ в Україну контрабандним шляхом слідчі СБУ і прокурори ГПУ руйнують обороноздатність нашої системи протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Тиждень тому в Росії дві особи отримали по 10 років тюрми - вони намагалися перевезти в Україну клістрони для ЗРК С-300, але були затриманіФСБ. Вчора громадянин України був засуджений до трьох років позбавлення волі - він також намагався переправити контрабандою деталі до С-300.

Тобто ми бачимо, що спецслужби РФ прекрасно усвідомлюють небезпеку від наших боєздатних зенітно-ракетних комплексів, тому ретельно відслідковують і знищуюють всі можливі канали поставок дефіцитних компонентів. І це логічно, бо відповідає інтересам Росії".

Він продовжив: "Нелогічно виглядає дещо інше: Служба безпеки України також знищує ці канали! Ба більше того, недолугі керівники СБУ проводять публічні брифінги, на яких озвучують назви компаній та прізвища українців, причетних до цих таємних і надскладних процесів.

І це аж ніяк не відповідає інтересам України, бо слідчі СБУ та прокурори ГПУ своїми діями руйнують обороноздатність нашої системи протиповітряної оборони! Але чомусь Володимир Зеленський робить вигляд, що все норм і причетні до цих диверсійних дій працівники СБУ та прокурори ГПУ досі не в СІЗО - вони залишаються на своїх посадах. Хоча кожен з них має отримати по 15 років тюрми за державну зраду!"

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Проте ці зрадники, захищаючи інтереси окупантів, планують посадити в тюрму мене - людину, яка (за версією слідства) змогла уникнути пастки ФСБ і завезти клістрони, але не змогла уникнути затримання українськими спецслужбами. Тож у підсумку маю лише одне запитання - що я зробив не так? Бо ж сподівався на підтримку держави, та замість того отримав арешт і перспективу найближчі п’ять років провести за ґратами", - резюмував Шевченко.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.