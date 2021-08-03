СБУ і ГПУ руйнують обороноздатність нашої системи ППО, але Зеленський вдає, що все нормально, - агент НАБУ Шевченко
Оприлюднюючи інформацію про постачання військового обладнання з РФ в Україну контрабандним шляхом слідчі СБУ і прокурори ГПУ руйнують обороноздатність нашої системи протиповітряної оборони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Шевченко зазначив: "Тиждень тому в Росії дві особи отримали по 10 років тюрми - вони намагалися перевезти в Україну клістрони для ЗРК С-300, але були затриманіФСБ. Вчора громадянин України був засуджений до трьох років позбавлення волі - він також намагався переправити контрабандою деталі до С-300.
Тобто ми бачимо, що спецслужби РФ прекрасно усвідомлюють небезпеку від наших боєздатних зенітно-ракетних комплексів, тому ретельно відслідковують і знищуюють всі можливі канали поставок дефіцитних компонентів. І це логічно, бо відповідає інтересам Росії".
Він продовжив: "Нелогічно виглядає дещо інше: Служба безпеки України також знищує ці канали! Ба більше того, недолугі керівники СБУ проводять публічні брифінги, на яких озвучують назви компаній та прізвища українців, причетних до цих таємних і надскладних процесів.
І це аж ніяк не відповідає інтересам України, бо слідчі СБУ та прокурори ГПУ своїми діями руйнують обороноздатність нашої системи протиповітряної оборони! Але чомусь Володимир Зеленський робить вигляд, що все норм і причетні до цих диверсійних дій працівники СБУ та прокурори ГПУ досі не в СІЗО - вони залишаються на своїх посадах. Хоча кожен з них має отримати по 15 років тюрми за державну зраду!"
Проте ці зрадники, захищаючи інтереси окупантів, планують посадити в тюрму мене - людину, яка (за версією слідства) змогла уникнути пастки ФСБ і завезти клістрони, але не змогла уникнути затримання українськими спецслужбами. Тож у підсумку маю лише одне запитання - що я зробив не так? Бо ж сподівався на підтримку держави, та замість того отримав арешт і перспективу найближчі п’ять років провести за ґратами", - резюмував Шевченко.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
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Ще й на фоні масового звільнення військових льотчиків.
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
96% объемов производства ильменитового концентрата в 2005-2006 гг. было сосредоточено в 10 странах, три из которых обеспечили около 70% мирового производства: это Австралия (45%), Норвегия (13%) и Украина (12%). В 2005г в мире было выпущено 4,8 млн. тонн, в пересчете на двуокись титана, ильменитового концентрата (включая рутил США). Австралия является также единственным крупным продуцентом лейкоксенового концентрата, выпуск которого составил 57 тыс. тонн.
Производство рутилового концентрата в 2005-2006гг. велось в шести странах, около 90% его произведено в трёх из них: Австралии (44%), ЮАР (30%) и Украине (15%). Всего в мире в 2005г. было выпущено 360 тыс. тонн рутилового концентрата, в пересчете на двуокись титана (без рутила США).
Вот и вредят защите. А сами, под шумок, доят IT фирмы и торговцев наркотой.
Суки зеленомордые, читайте!!!!
"28.07.21. Заметка от СМИ.
" Двух украинских шпионов осудили в Ростове-на-Дону за контрабанду деталей к С-300 для "Укроборонпрома" - россиянину Денису Лобову дали 9 лет и 6 месяцев, гражданину Армении Арарату Хачатрян 10 лет и 5 месяцев. По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным."
Нам надо объединяться на следующих выборах вокруг наиболее рейтингового украинского кандидата, а не сраться здесь на радость зебилам и }{уйлу.
https://generator-ukraine.all.biz/klistroni-kiu-43-g13731400 - это от имени Генератора
https://www.generator-ukraine.com/nvch.html - это УОП
https://v-kip.com/generator - это сайт торговца в Белгороде, который предлагает КИУ-43 как продукцию Генератора
https://rhs.com.ru/klistrony-kg-3r-ku-137r-kiu-43r - торговец в Москве, тоже торгует их как продукцию Генератора
Він не вдає. Для нього справді все нормально. Саме для цього він і прийшов.
Всі 4 підприємства, що могли цю техніку виготовити (Генератор, Октава, Полярлн, Знамено) закриті в 2000-2010 роки.
Закупити у країн НАТО вказані комплектуючі теж неможливо, оскільки ППО НАТО працює на іншій компонентній базі (твердотільні НВЧ-діоди).
Іншого виходу, як відновлювати власне виробництво вакуумних НВЧ-приладів в системі "Укроборонпрому" немає!
1 Замість справжнього патріота України, професійного дипломата президентом України вибрали наркотично залежного ідіота з міста Кривий Ріг
2 Завдяки оцьму дурному скандалу Бігуса ФСБ РФ моментально зорієнтувалось і відразу перекрили всі канали поставок. А це значить що Українські танки недоотримають те чи інше обладнання , яке випускається тільки там.
Але вся ця історія не закінчена і по сей день. Обрання в президенти України квартального скомороха наших людей нічому не навчила.