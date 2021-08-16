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Слідчі вивчають записи відеокамер з місця смерті мера Кривого Рогу, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Слідчі вивчають записи відеокамер з місця смерті мера Кривого Рогу, - поліція

Слідчі Національної поліції аналізують записи камер відеоспостереження з місця загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Про це повідомив глава ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було зроблено детальний огляд місця події. Проводиться аналіз камер відеоспостереження ... Інформація, яка перебувала на сервері, сьогодні обробляється. Інших людей ми на відео не бачимо, проводиться детальний аналіз", - сказав Щадило на брифінгу в понеділок.

Також дивіться: Останні хвилини життя мера Кривого Рогу Павлова. ВІДЕО камер спостереження

Нагадаємо, Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів переміг тодішній мер Юрій Вілкул, але він знявся з другого туру і підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.

6 грудня пройшов другий тур виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" і Костянтин Павлов. Переміг останній.

15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Дайте им Цензор почитать,тут уже всё изучили.
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16.08.2021 10:43
+6
Следователи изучают записи с видеокамер и не могут понять, в какой момент перед самострелом Рабинович успел одеть на Павлова чёрные (траурные) носки.......
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16.08.2021 10:49
+3
Вивчати треба його телефонний трафік, і пильно слідкувати ...щоб з телефону переписка в месенджераї..в телеге і ватсапі не зникла)))
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16.08.2021 10:47
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Дайте им Цензор почитать,тут уже всё изучили.
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16.08.2021 10:43 Відповісти
Рыг убил рыга. Следователи изучают записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога, - полиция - Цензор.НЕТ 4105
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16.08.2021 10:44 Відповісти
Следователи изучают записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога, - полиция - Цензор.НЕТ 6051 Я другий день з цими "горе-икспьордами" матюкаюся! "Розумні - тільки на горщик не просяться!"
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16.08.2021 10:56 Відповісти
Вивчати треба його телефонний трафік, і пильно слідкувати ...щоб з телефону переписка в месенджераї..в телеге і ватсапі не зникла)))
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16.08.2021 10:47 Відповісти
Молитви ЗЄ дійшли до бога?
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16.08.2021 10:48 Відповісти
Скорше, якийсь мольфар розминається Слідчі вивчають записи відеокамер з місця смерті мера Кривого Рогу, - поліція - Цензор.НЕТ 1333 .
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16.08.2021 12:20 Відповісти
Следователи изучают записи с видеокамер и не могут понять, в какой момент перед самострелом Рабинович успел одеть на Павлова чёрные (траурные) носки.......
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16.08.2021 10:49 Відповісти
А погибший так спешил ему на встречу, что потерял один кроссовок..... Следователи изучают записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога, - полиция - Цензор.НЕТ 4116
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16.08.2021 10:52 Відповісти
Если так,как в"деле Шеремета"-я спокоен.😂
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16.08.2021 10:50 Відповісти
Не удивлюсь (имею право на свое мнение), если окажется, что проигравшие выборы "слуги народа" таким способом решили освободить место для своего человека. Правда в таком случае мы вряд ли узнаем правду.
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16.08.2021 11:08 Відповісти
Уже весь Ютуб изучает записи видеокамер.
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16.08.2021 11:10 Відповісти
Слідчі вивчають записи відеокамер з місця смерті мера Кривого Рогу, - поліція - Цензор.НЕТ 8686
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16.08.2021 11:18 Відповісти
Слідчі вивчають записи відеокамер з місця смерті мера Кривого Рогу, - поліція - Цензор.НЕТ 9359

Він, сарако, убитим ходить постійно. Вже багато років.
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16.08.2021 12:22 Відповісти
ты, *******, уже давно неживая субстанция.......................))))
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16.08.2021 23:53 Відповісти
содержимое прямой.............((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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16.08.2021 23:53 Відповісти
кому вигідно це "самогубство"-вбивство мера Кривого Рогу? Хто отримає бонус? Слуга народу..., таким чином вона отримує владу у цьому місці, такому важливому для препіздента як його малої батьківщини. Все іде по плану, але з носками якось так невдобно получилось...
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16.08.2021 11:43 Відповісти
Изучать нужно длительный период жизни,один эпизод,где он,на выборах,занял третье место в первом туре,а во втором вдруг победил стоит нескольких томов уг.дела.
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16.08.2021 12:36 Відповісти
Хроника президента 16.08.21
11:44 16.08.2021 infinity ХРОНИКИ



12-00 Зеленского и не было на рабочем месте.
Весь расчет «следствия от Юзика» на то, что реально никто за Павлова не будет работать. А «криворожские» суды сглотнут любую дрянь.Павлов в городе никому и ничему не мешал. Он просто хотел «свои 20%» …
Версия следствия по убийству Павлова. Погибший, ходил, курил, говорил по телефону с оружием в руках. Присел на стульчик, приставил оружие в упор и выстрелил. После смертельного ранения, встал, прошел 10 метров и упал. При этом оружие упало в лужу крови после того как она натекла.Чтобы поверить в эту версию мало быть слабоумным, нужно быть «слугой народа»… Авторам версии предлагаем выстрелить себе в грудь холостым патроном. Может на вас снизойдет озарение и вы поверите, не все еще идиоты в этой стране.
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16.08.2021 15:59 Відповісти
Да, кстати о Павлове. В распоряжении следствия НЕТ оригиналов видео камер внутреннего наблюдения. Есть «фрагменты» невесть откуда взявшиеся. Оригинальный накопитель данных видео наблюдения отсутствует в доме.
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16.08.2021 16:03 Відповісти
вмер максым - и по тексту...)))
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16.08.2021 23:52 Відповісти
 
 