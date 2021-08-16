Слідчі вивчають записи відеокамер з місця смерті мера Кривого Рогу, - поліція
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Слідчі Національної поліції аналізують записи камер відеоспостереження з місця загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Про це повідомив глава ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Анатолій Щадило, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Було зроблено детальний огляд місця події. Проводиться аналіз камер відеоспостереження ... Інформація, яка перебувала на сервері, сьогодні обробляється. Інших людей ми на відео не бачимо, проводиться детальний аналіз", - сказав Щадило на брифінгу в понеділок.
Нагадаємо, Костянтин Павлов — міський голова Кривого Рогу з 2020 року. У першому турі місцевих виборів переміг тодішній мер Юрій Вілкул, але він знявся з другого туру і підтримав кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова, який посів третє місце в першому турі.
6 грудня пройшов другий тур виборів мера міста, в якому боролися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" і Костянтин Павлов. Переміг останній.
15 серпня мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був знайдений мертвим у будинку в селі Вільне під Кривим Рогом, поруч була зброя. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.
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Він, сарако, убитим ходить постійно. Вже багато років.
11:44 16.08.2021 infinity ХРОНИКИ
12-00 Зеленского и не было на рабочем месте.
Весь расчет «следствия от Юзика» на то, что реально никто за Павлова не будет работать. А «криворожские» суды сглотнут любую дрянь.Павлов в городе никому и ничему не мешал. Он просто хотел «свои 20%» …
Версия следствия по убийству Павлова. Погибший, ходил, курил, говорил по телефону с оружием в руках. Присел на стульчик, приставил оружие в упор и выстрелил. После смертельного ранения, встал, прошел 10 метров и упал. При этом оружие упало в лужу крови после того как она натекла.Чтобы поверить в эту версию мало быть слабоумным, нужно быть «слугой народа»… Авторам версии предлагаем выстрелить себе в грудь холостым патроном. Может на вас снизойдет озарение и вы поверите, не все еще идиоты в этой стране.