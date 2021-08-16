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Новости Происшествия
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Кривой Рог (1128) мэр (1632) Нацполиция (15734) самоубийство (859) убийство (6290) Павлов Константин (28)

Следователи изучают записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Следователи изучают записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога, - полиция

Следователи Национальной полиции анализируют записи камер видеонаблюдения с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения... Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ", - сказал Щадило на брифинге в понедельник.

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Напомним, Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.

6 декабря прошел второй тур выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов. Победил последний.

Также читайте: Следствие рассматривает три версии смерти мэра Кривого Рога Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием, - Артем Шевченко

15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.
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Топ комментарии
+6
Дайте им Цензор почитать,тут уже всё изучили.
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16.08.2021 10:43
+6
Следователи изучают записи с видеокамер и не могут понять, в какой момент перед самострелом Рабинович успел одеть на Павлова чёрные (траурные) носки.......
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16.08.2021 10:49
+3
Вивчати треба його телефонний трафік, і пильно слідкувати ...щоб з телефону переписка в месенджераї..в телеге і ватсапі не зникла)))
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16.08.2021 10:47
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Дайте им Цензор почитать,тут уже всё изучили.
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16.08.2021 10:43 Ответить
Рыг убил рыга. Следователи изучают записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога, - полиция - Цензор.НЕТ 4105
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16.08.2021 10:44 Ответить
Следователи изучают записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога, - полиция - Цензор.НЕТ 6051 Я другий день з цими "горе-икспьордами" матюкаюся! "Розумні - тільки на горщик не просяться!"
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16.08.2021 10:56 Ответить
Вивчати треба його телефонний трафік, і пильно слідкувати ...щоб з телефону переписка в месенджераї..в телеге і ватсапі не зникла)))
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16.08.2021 10:47 Ответить
Молитви ЗЄ дійшли до бога?
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16.08.2021 10:48 Ответить
Скорше, якийсь мольфар розминається Слідчі вивчають записи відеокамер з місця смерті мера Кривого Рогу, - поліція - Цензор.НЕТ 1333 .
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16.08.2021 12:20 Ответить
Следователи изучают записи с видеокамер и не могут понять, в какой момент перед самострелом Рабинович успел одеть на Павлова чёрные (траурные) носки.......
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16.08.2021 10:49 Ответить
А погибший так спешил ему на встречу, что потерял один кроссовок..... Следователи изучают записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога, - полиция - Цензор.НЕТ 4116
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16.08.2021 10:52 Ответить
Если так,как в"деле Шеремета"-я спокоен.😂
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16.08.2021 10:50 Ответить
Не удивлюсь (имею право на свое мнение), если окажется, что проигравшие выборы "слуги народа" таким способом решили освободить место для своего человека. Правда в таком случае мы вряд ли узнаем правду.
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16.08.2021 11:08 Ответить
Уже весь Ютуб изучает записи видеокамер.
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16.08.2021 11:10 Ответить
Слідчі вивчають записи відеокамер з місця смерті мера Кривого Рогу, - поліція - Цензор.НЕТ 8686
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16.08.2021 11:18 Ответить
Слідчі вивчають записи відеокамер з місця смерті мера Кривого Рогу, - поліція - Цензор.НЕТ 9359

Він, сарако, убитим ходить постійно. Вже багато років.
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16.08.2021 12:22 Ответить
ты, *******, уже давно неживая субстанция.......................))))
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16.08.2021 23:53 Ответить
содержимое прямой.............((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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16.08.2021 23:53 Ответить
кому вигідно це "самогубство"-вбивство мера Кривого Рогу? Хто отримає бонус? Слуга народу..., таким чином вона отримує владу у цьому місці, такому важливому для препіздента як його малої батьківщини. Все іде по плану, але з носками якось так невдобно получилось...
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16.08.2021 11:43 Ответить
Изучать нужно длительный период жизни,один эпизод,где он,на выборах,занял третье место в первом туре,а во втором вдруг победил стоит нескольких томов уг.дела.
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16.08.2021 12:36 Ответить
Хроника президента 16.08.21
11:44 16.08.2021 infinity ХРОНИКИ



12-00 Зеленского и не было на рабочем месте.
Весь расчет «следствия от Юзика» на то, что реально никто за Павлова не будет работать. А «криворожские» суды сглотнут любую дрянь.Павлов в городе никому и ничему не мешал. Он просто хотел «свои 20%» …
Версия следствия по убийству Павлова. Погибший, ходил, курил, говорил по телефону с оружием в руках. Присел на стульчик, приставил оружие в упор и выстрелил. После смертельного ранения, встал, прошел 10 метров и упал. При этом оружие упало в лужу крови после того как она натекла.Чтобы поверить в эту версию мало быть слабоумным, нужно быть «слугой народа»… Авторам версии предлагаем выстрелить себе в грудь холостым патроном. Может на вас снизойдет озарение и вы поверите, не все еще идиоты в этой стране.
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16.08.2021 15:59 Ответить
Да, кстати о Павлове. В распоряжении следствия НЕТ оригиналов видео камер внутреннего наблюдения. Есть «фрагменты» невесть откуда взявшиеся. Оригинальный накопитель данных видео наблюдения отсутствует в доме.
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16.08.2021 16:03 Ответить
вмер максым - и по тексту...)))
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16.08.2021 23:52 Ответить
 
 