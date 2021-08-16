Следователи изучают записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога, - полиция
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Следователи Национальной полиции анализируют записи камер видеонаблюдения с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова.
Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения... Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ", - сказал Щадило на брифинге в понедельник.
Напомним, Константин Павлов - городской голова Кривого Рога с 2020 года. В первом туре местных выборов победил тогдашний мэр Юрий Вилкул, но он снялся со второго тура и поддержал кандидата от ОПЗЖ Константина Павлова, который занял третье место в первом туре.
6 декабря прошел второй тур выборов мэра города, в котором боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов. Победил последний.
15 августа 2021 года Павлова нашли мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие. По даному факту полиция начала уголовное производство.
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Він, сарако, убитим ходить постійно. Вже багато років.
11:44 16.08.2021 infinity ХРОНИКИ
12-00 Зеленского и не было на рабочем месте.
Весь расчет «следствия от Юзика» на то, что реально никто за Павлова не будет работать. А «криворожские» суды сглотнут любую дрянь.Павлов в городе никому и ничему не мешал. Он просто хотел «свои 20%» …
Версия следствия по убийству Павлова. Погибший, ходил, курил, говорил по телефону с оружием в руках. Присел на стульчик, приставил оружие в упор и выстрелил. После смертельного ранения, встал, прошел 10 метров и упал. При этом оружие упало в лужу крови после того как она натекла.Чтобы поверить в эту версию мало быть слабоумным, нужно быть «слугой народа»… Авторам версии предлагаем выстрелить себе в грудь холостым патроном. Может на вас снизойдет озарение и вы поверите, не все еще идиоты в этой стране.