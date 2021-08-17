Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності

Міністерство культури та інформаційної політики є організатором заходів до святкування 30-річчя Незалежності України. Щодо розміщення конструкцій домовилися усно, офіційний лист не надсилали.

Про це повідомляє пресслужба Національного музею Революції Гідності, інформує Цензор.НЕТ.

"Про необхідність облаштувати простір алеї для відзначень 30 річниці Музей повідомили усно. На короткій зустрічі з організаторами заходів представників Музею повідомили, що планується інсталяція, яка символізуватиме шлях українців до проголошення Незалежності – від часів Трипілля до сьогодення. Нами було наголошено, що при цьому недопустимо вносити будь-які зміни в народний меморіал, конструкції не повинні пошкоджувати бруківку, всі дії мають бути погодженими з Офісом Генерального прокурора. Також зі свого боку представники Музею звернули увагу на недопустимість дій, меседжів та візуального ряду, які можуть ображати пам’ять Героїв Небесної Сотні", - розповіли в музеї.

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У музеї зауважили, що не отримували офіційного листа від організаторів заходу.

"Організаторами заходів з відзначення 30 річниці проголошення Незалежності України є, зокрема, Міністерство культури та інформаційної політики, у структурі якої є Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності. Відповідно до правил, проведення таких заходів погоджується у КМДА, адміністрацію Музею при цьому зобов’язані лише ставити до відома", - додали в музеї.

Також у повідомленні сказано, що музей не уповноважений вирішувати або забороняти такі заходи.

"Вважаємо, що ситуація, яка склалась, викликана насамперед відсутністю комунікації організаторів, зокрема органів влади, із громадськістю", - підкреслили в музеї.

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Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу".