Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності
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Міністерство культури та інформаційної політики є організатором заходів до святкування 30-річчя Незалежності України. Щодо розміщення конструкцій домовилися усно, офіційний лист не надсилали.
Про це повідомляє пресслужба Національного музею Революції Гідності, інформує Цензор.НЕТ.
"Про необхідність облаштувати простір алеї для відзначень 30 річниці Музей повідомили усно. На короткій зустрічі з організаторами заходів представників Музею повідомили, що планується інсталяція, яка символізуватиме шлях українців до проголошення Незалежності – від часів Трипілля до сьогодення. Нами було наголошено, що при цьому недопустимо вносити будь-які зміни в народний меморіал, конструкції не повинні пошкоджувати бруківку, всі дії мають бути погодженими з Офісом Генерального прокурора. Також зі свого боку представники Музею звернули увагу на недопустимість дій, меседжів та візуального ряду, які можуть ображати пам’ять Героїв Небесної Сотні", - розповіли в музеї.
У музеї зауважили, що не отримували офіційного листа від організаторів заходу.
"Організаторами заходів з відзначення 30 річниці проголошення Незалежності України є, зокрема, Міністерство культури та інформаційної політики, у структурі якої є Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності. Відповідно до правил, проведення таких заходів погоджується у КМДА, адміністрацію Музею при цьому зобов’язані лише ставити до відома", - додали в музеї.
Також у повідомленні сказано, що музей не уповноважений вирішувати або забороняти такі заходи.
"Вважаємо, що ситуація, яка склалась, викликана насамперед відсутністю комунікації організаторів, зокрема органів влади, із громадськістю", - підкреслили в музеї.
Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу".
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https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s
В основном, под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура предстаёт также проявлением человеческой субъективности и объективности (характера, компетентностей, навыков, умений и знаний).
Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит - существовать.
Культура - это набор правил, которые предписывают человеку определённое поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие.
Источником происхождения культуры мыслится человеческая деятельность, познание и творчество.- так у W написано.
это настолько прописные истины...что даже оторопь берет ох фальшивых оправданий...
3 ч. ·
Извините, задело за живое. На окраине инсталляции не хватало вот такой деревянной ГУЛАГовской вышки. Из которой часовой следит, чтобы никто не перерез через забор. В случае чего - стрельба на поражение. Это же тоже «наша история». Чего мелочиться?
Также возле советских квартир можно было разместить восковые фигуры работников НКВД в сине-красно-чёрной фуражкой на голове. Но нет. Лично я не хочу вспоминать эту главу истории. «Совка» до сих пор куча вокруг. И самое страшное, что «совок» остался у многих в головах и в это союзное болото некоторые политические силы нас пытаются затянуть снова.
Инсталляция "Вид из окна советской квартиры на места гибели героев Небесной сотни" с элементами совковой ностальгии. Я бы в пьяном бреду до такого не додумался! Вот честно! Пздц... Что происходит у людей в головах???
Довбойоби чи що?
Просто хитрожопые провокаторы.
Все полностью осознанно и целенаправленно спланировано.
А теперь, когда возник скандал, будут косить под дебилов, рассказывая что все не так друг друга поняли.