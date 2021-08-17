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Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності

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Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності

Міністерство культури та інформаційної політики є організатором заходів до святкування 30-річчя Незалежності України. Щодо розміщення конструкцій домовилися усно, офіційний лист не надсилали.

Про це повідомляє пресслужба Національного музею Революції Гідності, інформує Цензор.НЕТ.

"Про необхідність облаштувати простір алеї для відзначень 30 річниці Музей повідомили усно. На короткій зустрічі з організаторами заходів представників Музею повідомили, що планується інсталяція, яка символізуватиме шлях українців до проголошення Незалежності – від часів Трипілля до сьогодення. Нами було наголошено, що при цьому недопустимо вносити будь-які зміни в народний меморіал, конструкції не повинні пошкоджувати бруківку, всі дії мають бути погодженими з Офісом Генерального прокурора. Також зі свого боку представники Музею звернули увагу на недопустимість дій, меседжів та візуального ряду, які можуть ображати пам’ять Героїв Небесної Сотні", - розповіли в музеї.

Також читайте: Нищук про знесення декорації до Дня Незалежності: Алея Небесної Сотні - наше місце пам'яті, поваги, але аж ніяк не фарсу. ФОТО

У музеї зауважили, що не отримували офіційного листа від організаторів заходу.

"Організаторами заходів з відзначення 30 річниці проголошення Незалежності України є, зокрема, Міністерство культури та інформаційної політики, у структурі якої є Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності. Відповідно до правил, проведення таких заходів погоджується у КМДА, адміністрацію Музею при цьому зобов’язані лише ставити до відома", - додали в музеї.

Також у повідомленні сказано, що музей не уповноважений вирішувати або забороняти такі заходи.

"Вважаємо, що ситуація, яка склалась, викликана насамперед відсутністю комунікації організаторів, зокрема органів влади, із громадськістю", - підкреслили в музеї.

Також дивіться: "Без цензури": Інсталяція на крові Небесної Сотні. Чому гнів і обурення радянською виставкою - праведні. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили декорації посеред меморіалу. 17 серпня на Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. Поліція затримала 8 активістів "Нацкорпусу".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+68
Установку конструкций на Аллее Героев Небесной Сотни заказал Минкульт, - Нацмузей Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 4895
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17.08.2021 17:06
+42
Нада было еще памятник Членину туда притащить и скульптуру как зе членограет на рояле!!!
Установку конструкций на Аллее Героев Небесной Сотни заказал Минкульт, - Нацмузей Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 1902
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17.08.2021 17:03
+34
Советский нарот, вот в этом прошло мое детство и молодость, а еще помню серые макароны, и ***** засоленые арбузы. Так что молодежь берегите независимость и свободу, а то будете лепить петухов из говна.
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17.08.2021 17:32
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А кто здесь на форуме сможет более менее,без инсталяций,без пафоса,рассказать путь от "совка" до Независимости.Как прошел 30 лет простой человек.У меня было где то так.Развалился союз,перестали давать зарплату на заводе.Жена взяла сумки с инструментом,игрушками "Ну погоди" и другим подаваемым барахлом и погнала на Польшу.Смогли подержаться немного без зарплат.Дожили до Кучмы 2,начали давать зарплату.Как завхозу 150 грн..Все бросил поехал на Аппенины.Строил дороги и мосты.При "совке" получил "хрущевку",после заработков купил квартиру с хорошей планировкой.Что праздновать?Какая к ****** независимость?Те что были при "совке" сейчас в ВР?
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17.08.2021 18:19 Відповісти
Жив жив мужик, так нічого і не зрозумів. Незалежність виборювали 400 років і більше і не треба було очікувати, що з необізнаним населенням, забитим совком, можливо було враз побудувати хороше життя. Все ще попереду. Треба починати з нуля, знову вчити тих, хто поглядом назад. Якщо щось не наравиться і ви не взмозі допомогти країні, то хоча б не заважайте.
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17.08.2021 18:29 Відповісти
Тобі в Афганістан треба. Негайно.
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17.08.2021 18:54 Відповісти
Про півника в косоворотці і совєцку газіровку

https://www.youtube.com/watch?v=YQe0TEKTGQ0&t=3s
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17.08.2021 18:26 Відповісти
Розхитують, використовують найменшу можливість зірвати громадський спокій в Україні...? Накопичують під осінь негатив..? Той, хто давав команди там ставити "інсталяції" дебіл...??? То тоді хто ж його призначив??? Ні,-це ворог і це цілеспрямована провокація, нічого святого!!! ОП, МВС, ДБР, ГПУ, СБУ-де ВИ???!Клепка є...???
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17.08.2021 20:05 Відповісти
Так от на що розпиляв мільярд 95-й квартал, їх же там сценаристами підрядили з ОПУ. Гівняні люди, і юмор у них гівняний.
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17.08.2021 18:39 Відповісти
Министерство культурки... место працэвлаштування выпускников Окадемии мишипоплавского... Культурка - прислуга властям. Почти как в России РПЦ МП. При Януковиче простые парни и девки служили по-донецки, - Окадемий не кончали, мобилизованные прямо с Макеевки, Горловки, Донбаса и немножко с Луганска; при № 5 -м несколько по солиднее, верх ливрея, поверх вышиванки, низ шаровары; при № 6-м. небритые, у рваных джинсах и в косоворотке, но при всех НУМЕРАХ все с дорогими золотыми часами и телефонами, сумочками и лапотниками... А КУЛЬТУРА (от лат. cultura -возделывание, позднее - воспитание, образование, развитие, почитание) - она ведь совсем другое, понимаешь ли - "понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогики и др.
В основном, под культурой понимают человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Культура предстаёт также проявлением человеческой субъективности и объективности (характера, компетентностей, навыков, умений и знаний).
Культура представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться, а значит - существовать.
Культура - это набор правил, которые предписывают человеку определённое поведение с присущими ему переживаниями и мыслями, оказывая на него, тем самым, управленческое воздействие.
Источником происхождения культуры мыслится человеческая деятельность, познание и творчество.- так у W написано.
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17.08.2021 18:54 Відповісти
Російськомовна культура - це інше...це матюки...
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17.08.2021 19:02 Відповісти
Ну что за идиоты, пусть ещё поставят бабу с веслом и пионера с барабаном.
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17.08.2021 19:18 Відповісти
Что за тупая выходка от минкульта? Ничего тупее придумать просто не смогли? Сразу видно уровень 95 квартала.
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17.08.2021 19:39 Відповісти
гей, міністєрство, а ну облиш Культуру..!
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17.08.2021 19:41 Відповісти
Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2270
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17.08.2021 19:58 Відповісти
пусть не звиздит... любую инсталяцию сначала предоставляют в рисунке (макете), чтоб хоть кто-то имел о ней какое-то представление... потом утверждается место (и выдается разрешение от городских властей)...и не надо свистеть что ничего не знал о задумке этой уйни !!! и в ТАКОМ месте !!! какие инсталяции могут быть на мемориале???? только те, что относятся непосредственно к самому мемориалу, к памяти о трагедии и людях, ушедших в Вечность...
это настолько прописные истины...что даже оторопь берет ох фальшивых оправданий...
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17.08.2021 20:01 Відповісти
це щоб обілити Зеленського,бо перед цим УП написала,що по розпорядженню Зеленського ставили ті атрибути совка-він же сам дитя совка і в голові у нього совок
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17.08.2021 20:10 Відповісти
Sergey Naumovich
3 ч. ·

Извините, задело за живое. На окраине инсталляции не хватало вот такой деревянной ГУЛАГовской вышки. Из которой часовой следит, чтобы никто не перерез через забор. В случае чего - стрельба на поражение. Это же тоже «наша история». Чего мелочиться?
Также возле советских квартир можно было разместить восковые фигуры работников НКВД в сине-красно-чёрной фуражкой на голове. Но нет. Лично я не хочу вспоминать эту главу истории. «Совка» до сих пор куча вокруг. И самое страшное, что «совок» остался у многих в головах и в это союзное болото некоторые политические силы нас пытаются затянуть снова.
Инсталляция "Вид из окна советской квартиры на места гибели героев Небесной сотни" с элементами совковой ностальгии. Я бы в пьяном бреду до такого не додумался! Вот честно! Пздц... Что происходит у людей в головах???
Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 8763
Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5810
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17.08.2021 20:31 Відповісти
"...Считаем, что ситуация, которая сложилась, вызвана прежде всего отсутствием коммуникации организаторов..."

Довбойоби чи що?
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17.08.2021 20:45 Відповісти
Нет.
Просто хитрожопые провокаторы.
Все полностью осознанно и целенаправленно спланировано.
А теперь, когда возник скандал, будут косить под дебилов, рассказывая что все не так друг друга поняли.
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17.08.2021 22:32 Відповісти
Цей там був?

Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7906
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17.08.2021 21:06 Відповісти
"зайцев" отловить и перекрутить на паштет ! Встановлення конструкцій на Алеї Героїв Небесної Сотні замовив Мінкульт, - Нацмузей Революції Гідності - Цензор.НЕТ 1446
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17.08.2021 23:33 Відповісти
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