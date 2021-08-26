Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ, - Кузьмін
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Підозрюваний у державній зраді нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" його соратник Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.
"Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ", - зазначив він.
Кузьмін також висловив упевненість, що перший позов Медведчука проти України "може бути розглянутий в пріоритетному порядку вже найближчим часом".
"Цього разу йдеться про грубе порушення права на захист, права на справедливий суд і особисту свободу. Схоже, скоро українській владі самій знадобляться хороші адвокати", - додав він.
Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.
Перший позов проти України в ЄСПЛ Медведчук подав 15 червня.
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Хотелось бы конечно ошибаться...
Ще Зєльонкін буде кричати,що в ЄС суди не такі.
Давй лучше обсудим за что сидит Антоненко? И совсем не в своём шикарном дворце.
Невиконання ним своїх обов'язків підтверджує версію про квартальний фарс із "переслідуванням" медведчука.
На очереди еще несколько тысяч исков. По европейским меркам, у нас у 90% населения нарушены какие либо права или свободы.
При малоросе и здавальщике предателе, мертвечук по судам жалуется на притеснения, а при патриоте рулил переговорами! Интересно.