УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15749 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Справа Медведчука
3 908 41
Кузьмін (94) Медведчук (1323) Європейський суд з пр... (403)

Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ, - Кузьмін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ, - Кузьмін

Підозрюваний у державній зраді нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" його соратник Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ", - зазначив він.

Кузьмін також висловив упевненість, що перший позов Медведчука проти України "може бути розглянутий в пріоритетному порядку вже найближчим часом".

"Цього разу йдеться про грубе порушення права на захист, права на справедливий суд і особисту свободу. Схоже, скоро українській владі самій знадобляться хороші адвокати", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук поскаржився в ЄСПЛ на "незаконні дії української влади", - Кузьмін

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Перший позов проти України в ЄСПЛ Медведчук подав 15 червня.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Это чмо за смерть Стуса ещё не заплатило..
показати весь коментар
26.08.2021 17:10
+27
Отака сволота прагне запроторити Україну на росію, залишити нас у безправії під гнітом росіского лаптя, а саме, раптом що, апелює до європейських свобод.
показати весь коментар
26.08.2021 17:09
+20
Ну вот. Учитывая, что скорее всего против Мертвечука материала нет, радостные вопли зелебобиков про "пасматри как презедент давит Медвичука" закончатся пшиком и немерянными компенсациями ему из бюджета.
Хотелось бы конечно ошибаться...
показати весь коментар
26.08.2021 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отака сволота прагне запроторити Україну на росію, залишити нас у безправії під гнітом росіского лаптя, а саме, раптом що, апелює до європейських свобод.
показати весь коментар
26.08.2021 17:09 Відповісти
Это чмо за смерть Стуса ещё не заплатило..
показати весь коментар
26.08.2021 17:10 Відповісти
у каждого можно найти скелеты в шкафу, у одного большие, у другого маленькие. давай про сегодня. допустим Медведчук-враг, это очевидно, и ты понимаешь, что от него ждать. а зеленорогие шавки, которые в сауне терли спинку этому Медведчуку, и развлекали на вечеринках, они кто, что от них ждать?
показати весь коментар
26.08.2021 17:14 Відповісти
Ждите голод и холод,геноцид короче.
показати весь коментар
26.08.2021 17:27 Відповісти
але пику вже тюнінгувало, зацініть

Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ, - Кузьмін - Цензор.НЕТ 2596
показати весь коментар
26.08.2021 18:16 Відповісти
Ну вот. Учитывая, что скорее всего против Мертвечука материала нет, радостные вопли зелебобиков про "пасматри как презедент давит Медвичука" закончатся пшиком и немерянными компенсациями ему из бюджета.
Хотелось бы конечно ошибаться...
показати весь коментар
26.08.2021 17:11 Відповісти
P.S. и ещё один момент. Юристы расскажут правильней, но насколько я знаю, есть норма, что два раза за одно и то же судить нельзя. Сейчас Мертвечук от этих калек отмахается и то, что ему предъявляли, ему больше предъявлять будет нельзя.
показати весь коментар
26.08.2021 18:06 Відповісти
Все йде за планом,узгодженим в ОПі Зєлєнского.
Ще Зєльонкін буде кричати,що в ЄС суди не такі.
показати весь коментар
26.08.2021 17:13 Відповісти
Тю, ти диви! Сидить собі в своєму дворці, завдяки бубі оманській! І навідь в магазин сам не ходить, падлюка *уйловська! Коли ти вже коні двинеш, чахлик засохший?!
показати весь коментар
26.08.2021 17:14 Відповісти
Якось некомфортно відчуває себе Медведчук останні два роки. Позови подає, під домашнім арештом сидить, з закриттям каналів бореться. А що він робив і як почувався у період 2014-2019, ось таке цікавеньке питання?
показати весь коментар
26.08.2021 17:14 Відповісти
фигня это всё. иммитация бурной деятельности, за которую чуть позже прийдётся очень дорого заплатить (в самом прямом смысле этого слова).
Давй лучше обсудим за что сидит Антоненко? И совсем не в своём шикарном дворце.
показати весь коментар
26.08.2021 17:19 Відповісти
Домашній арешт в розкішному особняку - ну дуже некомфортно... А в 2019, до речі, я знаю, що він робив - став восени депутатом Ради вперше років за 10-15!
показати весь коментар
26.08.2021 17:43 Відповісти
А шо робив Нелох Косоворотько у період 2014-2019?
показати весь коментар
26.08.2021 18:17 Відповісти
Бакланов вреші-решт передав свої 100%-ві докази злочинів медведчука у Верховний Суд чи зайнятий пилянням бабла в особливо великих розмірах?
Невиконання ним своїх обов'язків підтверджує версію про квартальний фарс із "переслідуванням" медведчука.
показати весь коментар
26.08.2021 17:14 Відповісти
Если выиграет - стране придется туго.
На очереди еще несколько тысяч исков. По европейским меркам, у нас у 90% населения нарушены какие либо права или свободы.
показати весь коментар
26.08.2021 17:15 Відповісти
Неужели с этим ********* никто не может раз и навсегда покончить?
показати весь коментар
26.08.2021 17:15 Відповісти
На вас вся надежда,действуйте.
показати весь коментар
26.08.2021 17:29 Відповісти
Эта тварь под так называемым домашним арестом Скабеевой жаловался,вчера,разжигал ненависть и наговорил на измену,повтопял все фразы пропагандонов а Кива также на первом кацапском говорил что у нас фашизм и неонацизм,но СБУ жуёт сопли и делает вид что ничего не происходит
показати весь коментар
26.08.2021 17:16 Відповісти
Погані видно справи у Віті. Мабуть не до паломніци.😄
показати весь коментар
26.08.2021 17:17 Відповісти
Что должно сделать государство? Закрыть Медведчука в СИЗО,пускай там "полетает". А коль не закрывает,то народ начинает думать, что "может была не измена ,а просто секс".И может стоит "понять и простить"?Слово за государством.Или стремно,всетаки у них любовь с Путиным,с ним ведь изменял ?
показати весь коментар
26.08.2021 17:18 Відповісти
Нет никакого государства,есть несколько этнических опг,которые проводят геноцид коренного населения.
показати весь коментар
26.08.2021 17:31 Відповісти
Суд з Прав ЧЄЛОВЄКА. Вітя, тобі, тварюці, до Товариства захисту прав тварин звертатись треба.
показати весь коментар
26.08.2021 17:23 Відповісти
Де сбереться стільки дятлів без прізвищ і імен, які коментують від імені шоколаду?
показати весь коментар
26.08.2021 17:24 Відповісти
Правильно - Збереться!
показати весь коментар
26.08.2021 17:44 Відповісти
Выкрутиться шельма, ещё и денег поимеет.
показати весь коментар
26.08.2021 17:30 Відповісти
Пускай зелох платит по искам мудачука из собственного кармана! Почему налогоплательщики должны платить за цирк от квартала95?!
показати весь коментар
26.08.2021 17:31 Відповісти
Що колоборант згадав за Європу , ще вчора цей виродок виступав у пропогандистки скабеєвоі, де обливав брудом Укріаіну і все украінське яке ж воно паскудне і нікчемне як і колоборант кузьмін,горіть ви в пеклі.
показати весь коментар
26.08.2021 17:46 Відповісти
Так це чмо не українець
показати весь коментар
26.08.2021 20:39 Відповісти
Ложь-родная мама москаля,жида и малороса.
показати весь коментар
26.08.2021 18:03 Відповісти
Все инстанции прошёл?
показати весь коментар
26.08.2021 18:08 Відповісти
Во дела!
При малоросе и здавальщике предателе, мертвечук по судам жалуется на притеснения, а при патриоте рулил переговорами! Интересно.
показати весь коментар
26.08.2021 18:16 Відповісти
Так одно шобло гебнявое,ничего интересного,бойко следующий прызыдент.
показати весь коментар
26.08.2021 18:19 Відповісти
Кто гэбнявый?
показати весь коментар
26.08.2021 18:28 Відповісти
Засновник ригів.
показати весь коментар
26.08.2021 18:33 Відповісти
При малоросе и предателе он попал в Раду и впервые попал в список Forbes. А на своих "жалобах" он поднимет еще миллионы. Хотелось бы, чтобы Клоун компенсировал ему их лично, но что-то мне подсказывает, что заплатит за все бюджет, т.е. мы.
показати весь коментар
26.08.2021 21:34 Відповісти
Зєля попіарився, Медведчук заробив долларів. От і все.
показати весь коментар
26.08.2021 18:26 Відповісти
С какой формулировкой? "Нарушают мое право быть сепаратистом и сдавать страну оккупанту"?
показати весь коментар
26.08.2021 18:49 Відповісти
Подавай в Басманный суд г.масква. Сдались тебе эти европейцы.
показати весь коментар
26.08.2021 20:37 Відповісти
А почему метверчук при Пете в Москву летал с фсб советоваться,как уничтожить Украину...Наверное Порошенко тоже был агентом фсб?Как вы думаете?
показати весь коментар
26.08.2021 23:47 Відповісти
А почему подал иск в европейский суд? Он ведь постоянно против европейцев и американцев, пусть бы и подавал иски в "матушку-рашку"
показати весь коментар
27.08.2021 10:06 Відповісти
 
 