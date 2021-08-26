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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ, - Кузьмин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ, - Кузьмин

Подозреваемый в госизмене нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук его соратник Ренат Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

"Медведчук подал второй иск к Украине в ЕСПЧ", - отметил он.

Кузьмин также выразил уверенность, что первый иск Медведчука против Украины "может быть рассмотрен в приоритетном порядке уже в ближайшее время".

"В этот раз речь идет о грубом нарушении права на защиту, права на справедливый суд и личную свободу. Похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты", - добавил он.

Читайте также: Следствие в деле Медведчука по госизмене и покушению на разграбление недр завершено, - Венедиктова. ВИДЕО

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

9 июля Печерский райсуд продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября.

Первый иск против Украины в ЕСПЧ Медведчук подал 15 июня.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+28
Это чмо за смерть Стуса ещё не заплатило..
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26.08.2021 17:10
+27
Отака сволота прагне запроторити Україну на росію, залишити нас у безправії під гнітом росіского лаптя, а саме, раптом що, апелює до європейських свобод.
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26.08.2021 17:09
+20
Ну вот. Учитывая, что скорее всего против Мертвечука материала нет, радостные вопли зелебобиков про "пасматри как презедент давит Медвичука" закончатся пшиком и немерянными компенсациями ему из бюджета.
Хотелось бы конечно ошибаться...
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26.08.2021 17:11
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Отака сволота прагне запроторити Україну на росію, залишити нас у безправії під гнітом росіского лаптя, а саме, раптом що, апелює до європейських свобод.
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26.08.2021 17:09 Ответить
Это чмо за смерть Стуса ещё не заплатило..
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26.08.2021 17:10 Ответить
у каждого можно найти скелеты в шкафу, у одного большие, у другого маленькие. давай про сегодня. допустим Медведчук-враг, это очевидно, и ты понимаешь, что от него ждать. а зеленорогие шавки, которые в сауне терли спинку этому Медведчуку, и развлекали на вечеринках, они кто, что от них ждать?
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26.08.2021 17:14 Ответить
Ждите голод и холод,геноцид короче.
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26.08.2021 17:27 Ответить
але пику вже тюнінгувало, зацініть

Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ, - Кузьмін - Цензор.НЕТ 2596
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26.08.2021 18:16 Ответить
Ну вот. Учитывая, что скорее всего против Мертвечука материала нет, радостные вопли зелебобиков про "пасматри как презедент давит Медвичука" закончатся пшиком и немерянными компенсациями ему из бюджета.
Хотелось бы конечно ошибаться...
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26.08.2021 17:11 Ответить
P.S. и ещё один момент. Юристы расскажут правильней, но насколько я знаю, есть норма, что два раза за одно и то же судить нельзя. Сейчас Мертвечук от этих калек отмахается и то, что ему предъявляли, ему больше предъявлять будет нельзя.
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26.08.2021 18:06 Ответить
Все йде за планом,узгодженим в ОПі Зєлєнского.
Ще Зєльонкін буде кричати,що в ЄС суди не такі.
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26.08.2021 17:13 Ответить
Тю, ти диви! Сидить собі в своєму дворці, завдяки бубі оманській! І навідь в магазин сам не ходить, падлюка *уйловська! Коли ти вже коні двинеш, чахлик засохший?!
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26.08.2021 17:14 Ответить
Якось некомфортно відчуває себе Медведчук останні два роки. Позови подає, під домашнім арештом сидить, з закриттям каналів бореться. А що він робив і як почувався у період 2014-2019, ось таке цікавеньке питання?
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26.08.2021 17:14 Ответить
фигня это всё. иммитация бурной деятельности, за которую чуть позже прийдётся очень дорого заплатить (в самом прямом смысле этого слова).
Давй лучше обсудим за что сидит Антоненко? И совсем не в своём шикарном дворце.
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26.08.2021 17:19 Ответить
Домашній арешт в розкішному особняку - ну дуже некомфортно... А в 2019, до речі, я знаю, що він робив - став восени депутатом Ради вперше років за 10-15!
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26.08.2021 17:43 Ответить
А шо робив Нелох Косоворотько у період 2014-2019?
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26.08.2021 18:17 Ответить
Бакланов вреші-решт передав свої 100%-ві докази злочинів медведчука у Верховний Суд чи зайнятий пилянням бабла в особливо великих розмірах?
Невиконання ним своїх обов'язків підтверджує версію про квартальний фарс із "переслідуванням" медведчука.
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26.08.2021 17:14 Ответить
Если выиграет - стране придется туго.
На очереди еще несколько тысяч исков. По европейским меркам, у нас у 90% населения нарушены какие либо права или свободы.
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26.08.2021 17:15 Ответить
Неужели с этим ********* никто не может раз и навсегда покончить?
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26.08.2021 17:15 Ответить
На вас вся надежда,действуйте.
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26.08.2021 17:29 Ответить
Эта тварь под так называемым домашним арестом Скабеевой жаловался,вчера,разжигал ненависть и наговорил на измену,повтопял все фразы пропагандонов а Кива также на первом кацапском говорил что у нас фашизм и неонацизм,но СБУ жуёт сопли и делает вид что ничего не происходит
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26.08.2021 17:16 Ответить
Погані видно справи у Віті. Мабуть не до паломніци.😄
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26.08.2021 17:17 Ответить
Что должно сделать государство? Закрыть Медведчука в СИЗО,пускай там "полетает". А коль не закрывает,то народ начинает думать, что "может была не измена ,а просто секс".И может стоит "понять и простить"?Слово за государством.Или стремно,всетаки у них любовь с Путиным,с ним ведь изменял ?
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26.08.2021 17:18 Ответить
Нет никакого государства,есть несколько этнических опг,которые проводят геноцид коренного населения.
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26.08.2021 17:31 Ответить
Суд з Прав ЧЄЛОВЄКА. Вітя, тобі, тварюці, до Товариства захисту прав тварин звертатись треба.
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26.08.2021 17:23 Ответить
Де сбереться стільки дятлів без прізвищ і імен, які коментують від імені шоколаду?
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26.08.2021 17:24 Ответить
Правильно - Збереться!
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26.08.2021 17:44 Ответить
Выкрутиться шельма, ещё и денег поимеет.
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26.08.2021 17:30 Ответить
Пускай зелох платит по искам мудачука из собственного кармана! Почему налогоплательщики должны платить за цирк от квартала95?!
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26.08.2021 17:31 Ответить
Що колоборант згадав за Європу , ще вчора цей виродок виступав у пропогандистки скабеєвоі, де обливав брудом Укріаіну і все украінське яке ж воно паскудне і нікчемне як і колоборант кузьмін,горіть ви в пеклі.
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26.08.2021 17:46 Ответить
Так це чмо не українець
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26.08.2021 20:39 Ответить
Ложь-родная мама москаля,жида и малороса.
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26.08.2021 18:03 Ответить
Все инстанции прошёл?
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26.08.2021 18:08 Ответить
Во дела!
При малоросе и здавальщике предателе, мертвечук по судам жалуется на притеснения, а при патриоте рулил переговорами! Интересно.
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26.08.2021 18:16 Ответить
Так одно шобло гебнявое,ничего интересного,бойко следующий прызыдент.
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26.08.2021 18:19 Ответить
Кто гэбнявый?
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26.08.2021 18:28 Ответить
Засновник ригів.
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26.08.2021 18:33 Ответить
При малоросе и предателе он попал в Раду и впервые попал в список Forbes. А на своих "жалобах" он поднимет еще миллионы. Хотелось бы, чтобы Клоун компенсировал ему их лично, но что-то мне подсказывает, что заплатит за все бюджет, т.е. мы.
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26.08.2021 21:34 Ответить
Зєля попіарився, Медведчук заробив долларів. От і все.
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26.08.2021 18:26 Ответить
С какой формулировкой? "Нарушают мое право быть сепаратистом и сдавать страну оккупанту"?
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26.08.2021 18:49 Ответить
Подавай в Басманный суд г.масква. Сдались тебе эти европейцы.
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26.08.2021 20:37 Ответить
А почему метверчук при Пете в Москву летал с фсб советоваться,как уничтожить Украину...Наверное Порошенко тоже был агентом фсб?Как вы думаете?
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26.08.2021 23:47 Ответить
А почему подал иск в европейский суд? Он ведь постоянно против европейцев и американцев, пусть бы и подавал иски в "матушку-рашку"
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27.08.2021 10:06 Ответить
 
 