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Новини Політика України
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Данілов (1191) Зеленський (17459) контрабанда (1551) санкції (6850) СБУ (10042) РНБО (1721) Баканов Іван (295) Татаров Олег (358) Наумов Андрій (52) Акст Олександр (4)

Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов

30 липня президент Зеленський провів засідання РНБО, за підсумками якого секретар РНБО Олексій Данілов оголосив рішення про запровадження персональних санкцій проти контрабандистів, зокрема і проти Олександра Акста. Однак текст указу про введення цього рішення в дію досі не оприлюднено.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні рівно місяць як президент Зеленський забув підписати указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Олександра Акста. Що ж принесли Зеленському, якщо він відмовився підписати власний указ?" - цікавиться журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пудрик і Куніцин курирують програму з контрабанди в Офісі Президента, - Плинський

Він нагадав, що 30 липня президент Зеленський провів засідання РНБО, за підсумками якого секретар РНБО Олексій Данілов оголосив рішення: "Ми почали свого часу працювати з тією категорією людей, яких називають у народі контрабандистами. Не всі з них увійшли до попередніх списків. Ці списки були доповнені. Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським... До списку увійшли три фізичні особи: громадянин Німеччини 1986 р.н. Олександр Акст, громадянин України 1974 р.н. Валерій Фальковський, а також громадянин України 1984 р.н. Владислав Студенець. Крім того, 24 компанії, афілійовані з цими панами, також увійшли до цього списку".

"І от вражаюча річ - минуло вже 30 серпня, цілий місяць, але текст указу, санкції проти Акста, а також пов'язаних з ним структур компанії "Преміум-пакет", досі не опубліковано на сайті президента України. А це означає - санкції не набули чинності. Це безпрецедентний випадок, коли запровадження персональних санкцій президент Зеленський раптом не підписує, попри публічне оголошення", - зазначає Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрабандисти Акст, Фальковський і Студинець продовжують активну "роботу", указів про санкції проти них немає, - журналіст Плинський

"Тобто ухвалили гучне рішення, а потім хтось зайшов до Зеленського, пред'явив щось, приніс щось, і сам президент України вже боїться зачепити контрабандиста! Це ж які треба аргументи навести чи принести!" - додав він.

"А тепер розповім неофіційну інформацію, за даними джерел. Як не раз писали, Олександр Акст і "Преміум-пакет" - це основна контрабандна схема, яка "кришується" Службою безпеки. Особистий контроль за контрабандою глава СБУ Іван Баканов передав своїй правій (яка бере) руці Андрію Наумову. Андрій Наумов до 23 липня був другою за значенням людиною в СБУ - начальником Головного управління внутрішньої безпеки, тіньовим куратором всіх корупційних тем, які "доїть" СБУ. Але 23 липня Наумова зняли з посади і звільнили, хоча особисто Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала", - розповів Бутусов.

"Причину звільнення не оголошено офіційно, але за чутками - Зеленському принесли численний компромат на Наумова, приніс президентський фаворит - підозрюваний у корупції заступник голови ОП Олег Татаров, який вирішив відбити у Наумова контроль за контрабандними потоками. І головний компромат - це причетність до схем, пов'язаних з "Преміум-пакетом", - уточнює Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У боротьбу за контроль над контрабандою вступило ще одне угруповання у владі - це угруповання Єрмака і Татарова", - Бутусов про кадрові зміни в СБУ. ВIДЕО

"І зверніть увагу - через тиждень після звільнення Наумова міністр Монастирський від МВС включає Акста до списку санкцій. Хоча боротьбою з контрабандою займається не МВС, а саме СБУ. Володимире Олександровичу, ну це вже просто дрібно. Не можна так "палитися", негайно підписуйте указ, інакше вам про це нагадуватимуть усі ЗМІ, і не відмиєтеся. Ну або оголосіть, чого коштує відмова підписати указ щодо контрабандистів", - резюмував журналіст.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Прогнило всё.
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31.08.2021 14:08
+12
У найкоротшого зламалась ручка, а завгосп все ніяк не принесе нову.
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31.08.2021 14:09
+10
Зелевласть превратила СНБО в зеленый и бестолковый балаган во главе с накуренным клоуном и совковым секретарем.
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31.08.2021 14:34
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Прогнило всё.
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31.08.2021 14:08 Відповісти
В доле ?
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31.08.2021 14:15 Відповісти
Бутусов , слід відредагувати назву статті... Слід написати: "це ж які треба аргументи навести чи ЗАНЕСТИ,..
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31.08.2021 14:53 Відповісти
Та не может таково быть! Новые же литца!
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31.08.2021 20:58 Відповісти
Территория без шансов
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31.08.2021 21:24 Відповісти
У найкоротшого зламалась ручка, а завгосп все ніяк не принесе нову.
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31.08.2021 14:09 Відповісти
Просто Александр Акст должен привести ему "аргентинской адженды", а с санкциями это будет проблематично
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31.08.2021 14:54 Відповісти
Юра ну как ребенок ей Богу.
ЗЕЛЁНЫЕ АРГУМЕНТЫ, ЗЕЛЁНЫЕ!!!
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31.08.2021 14:10 Відповісти
и чемоданами
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31.08.2021 14:15 Відповісти
Я доллары имел ввиду
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31.08.2021 14:13 Відповісти
А зачем ему отмываться? Он и так дерьмо. Какой смысл в отмывании: стать синим, или что более естественно - коричневым? Оно ему надо? Ему и так нормально. Стране вот ненормально только, но это уж выбор страны.
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31.08.2021 14:13 Відповісти
Певно торги ще тривають.🙃
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31.08.2021 14:14 Відповісти
Зеля обещал в Италии купить комиссара Катани и посадить всех украинских Мафиози,фамилии которых боятся произнести вслух даже самые известные журналисты Украины...типа Гнап,Бигус,Пиховшек,и прочие продажные болваны....а их более 100... Зеленский уже месяц не подписывает указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов - Александра Акста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3040 Зеленский уже месяц не подписывает указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов - Александра Акста, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3040
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31.08.2021 14:19 Відповісти
Лялька напхана тирсою не спроможна на самостійну діяльність та мислення ,дійство відбувається згідно з сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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31.08.2021 14:23 Відповісти
Так старший не велит,там гешефт,а вы санкции,санкции,как же руки чешутся вас всех перестрелять жидокацапская и прочая малороская мразятина...
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31.08.2021 14:26 Відповісти
Бо закон один, і на всіх не вистачає.Застосовують в першу чергу лише для тих, хто конче потребує..Виключно для народу. Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6744 Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 296
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31.08.2021 14:27 Відповісти
https://www.facebook.com/Taras.Olegovych/videos/2607193225992057
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31.08.2021 14:28 Відповісти
Ну так занес зеленым зеленые и все путем срослося!
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31.08.2021 14:28 Відповісти
В голове зеленского Акст уже невиновен.
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31.08.2021 14:29 Відповісти








Офіс Моніки Zelinsky

@5AccVoloshin

·2 ч

Фонд "чорної" з/п від олігархів для 250 депутатів складає на кожного мінімум -20 тис $ в місяць,240 $ тис. в рік. 250 Х 240 тис.$ = 60 млн $ Тобто олігархи годують су*к нарота мінімум на 1,62 млрд гривень
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31.08.2021 14:30 Відповісти



Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

Не ТАМ шукаєтеЗеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6879 Alexey Kucherenko Голова ПодатковогоКомітету Гетьманцев вкрай стурбований пошуками «астрономічної» суми в 50 млрд грн Які знаходяться на руках в українців Це трішки > 1 тис грн на 1 людину Це 1\500 щомісячної винагороди нікчемного члена ********** ради УЗ Лещенка
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31.08.2021 14:31 Відповісти
спрасю у Байдена-а шо мы не в НАТО?...
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31.08.2021 14:32 Відповісти








Engy Kpi

@EngineerKPI

·3 ч

В ответ
@BorisenkoBoris

"Новые Лица" - Это "понявшие жизнь" Зелёные Комсомольцы. Прислуга Старых Олигархов, метящая на их место. Все замашки - те же самые. "Крутым" закон не писан. С населения следует драть последнюю шкуру. Страна деградирует - пох. С баблом свалим на Запад.
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31.08.2021 14:32 Відповісти
Акста садить в тюрьму надо, а его по головке гладят. Вот так у на всё при шмаркле.
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31.08.2021 14:32 Відповісти
Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 861
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31.08.2021 14:34 Відповісти
Зелевласть превратила СНБО в зеленый и бестолковый балаган во главе с накуренным клоуном и совковым секретарем.
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31.08.2021 14:34 Відповісти
Акста/ Не первый раз. Кауфман проиграл в суде государству 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП, СБУ, МВД и КМ. И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов".
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31.08.2021 14:35 Відповісти
Бабло капает, время терпит
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31.08.2021 14:41 Відповісти
Раньше на все фальшивое говорили-Липовое
а сейчас-Зеленское
та какая разница-сЦуть одна
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31.08.2021 14:45 Відповісти
Зеленский - Президент Украины,законно избранный народом Украины,впервые без приписок.Он решает ,а не другие,как поступить.Статпогрешности сильно возбуждены.Им Валерьянку пить надо..
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31.08.2021 14:50 Відповісти
Обилетили Зеоманского и тишина 😀
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31.08.2021 14:57 Відповісти
За 2 года правления зеленского, украдено больше денег у народа чем при всех папередниках вместе взятых
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31.08.2021 15:33 Відповісти
Ну как же вы не понимаете?... Нужно дать время чєлАвЄку зачистить ХВосты, пАдГАтовить дАкумЄнты, убрать свЄдЄтЄлЄй ну и всё такое... На это ж врЄмя нАдА... Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4687
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31.08.2021 16:01 Відповісти
требую выплачивать мне мою долю от всей контабанды ежемесячно
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31.08.2021 17:21 Відповісти
откуда будет зарплата Слугам в парламенте в конвертах
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31.08.2021 18:01 Відповісти
Санкции на контрабандистов... где пограничники таможня и в конце концов в стране очень много "правоохороных органов".Хохма!
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31.08.2021 18:04 Відповісти
прєпіздєнту ніколи, бо воно, (прєпіздєнт), на роялі грає...
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31.08.2021 18:08 Відповісти
Все йде саме так, як було у минулорічному зізнанні "Слуги" Павліша:

Зеленський уже місяць не підписує указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста: це ж які треба аргументи навести чи принести, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7645
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31.08.2021 18:31 Відповісти
Вообще-то, если против кого-то есть информация, что он занимается контрабандой, надо открывать дело. А вводить санкции против своих граждан при наличии всех законодательных возможностей преследования - это лютая пурга, у которой лишь одна цель. Цель - запорошить глаза, уши и мозги. Интересно, что говорится о таких методах "борьбы" в конституции?
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31.08.2021 18:37 Відповісти
Шановний пане Юрій, ну не може він підписати Указ про санкції проти того, хто дає кеш його депутатам. Клоуна вже засосала система з головою, він розуміє що реально попадає в тюрьму за всі свої справи з єрмаком, тому чорний нал йому потрібен дуже сильно, щоб тримати своїх холуїв "слуг" в покорі.
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31.08.2021 18:48 Відповісти
Байден тоже держал под сукном санкции, подписанные Сенатом, с января 2021 года!
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31.08.2021 18:59 Відповісти
А какая разница? Ну подпишет он и что? Нихрена жеж не поменяется!
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31.08.2021 19:17 Відповісти
Кумовья Зелепукина однако? Или Ермака? Или Тимошенко Кирила? Или кого?
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31.08.2021 20:27 Відповісти
 
 