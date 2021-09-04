Українські правозахисні організації вимагають звільнити затриманих російськими силовиками кримських татар, - спільна заява

Українські правозахисні організації закликали РФ негайно звільнити п'ятьох незаконно затриманих кримських татар.

Про це йдеться у спільній заяві українських правозахисних організацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Кримської правозахисної групи.

"Такі дії окупаційної влади можуть кваліфікуватися, як насильницьке зникнення, оскільки силові структури позбавляють затриману особу засобів зв’язку зі своїми рідними та адвокатами, внаслідок чого існує реальна загроза їхньому здоров'ю та життю. За роки окупації Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні та правозахисні організації зафіксували понад 40 випадків насильницьких зникнень на півострові", - йдеться у заяві.

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За словами правозахисників, "свавільні обшуки і затримання стали системною практикою" в Криму.

"У нещодавній доповіді генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму зафіксовано, що за останні 3,5 роки абсолютна більшість обшуків відбулася у будинках кримських татар. Також 85 кримських татар перебувають у місцях позбавлення волі внаслідок політично мотивованих переслідувань у Криму", - сказано в повідомленні.

Правозахисники наголосили, що останні затримання відбулися після того, як 23 серпня у Києві з ініціативи України відбувся саміт "Кримської платформи".

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"Протиправні обшуки, викрадення людей і постійне зростання кількості політв’язнів у Криму показують, що зусилля України та міжнародної спільноти виявилися недостатніми для припинення свавілля на окупованому півострові. Росія продовжує зневажати міжнародне право, а тому відновлення верховенства права та поваги до людської гідності в Криму може статися лише за умови деокупації півострова", - заявили правозахисники.

Вони закликали, зокрема, "негайно звільнити Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова, а також інших політичних в'язнів".

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Крім того, правозахисники закликали РФ:

- прининити свальні обшуки, затримання та викрадення осіб, а також інші форми політичного тиску на осіб, які здійснюють своє право на свободу вираження поглядів, свободу думки, совісті, релігії та мирних зібрань;

- ефективно розслідувати всі випадки свавільних обшуків та насильницьких зникнень і притягти винних до відповідальності;

- припинити залякування та тиск на активістів, правозахисників та журналістів в окупованому Криму;

- неухильно дотримуватися своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом прав людини.

"Звертаємося до іноземних держав, міжнародних організацій, зокрема учасників "Кримської платформи" із закликом висловити рішучий та спільний протест проти дій Російської Федерації щодо нової хвилі обшуків та арештів в окупованому Криму у форматі синхронізованої заяви від імені урядів держав; запровадити персональні санкції щодо осіб, причетних до проведення обшуків, затримань та викрадень мешканців Криму", - сказано в заяві.