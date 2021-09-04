Украинские правозащитные организации требуют освободить задержанных российскими силовиками крымских татар, - совместное заявление

Украинские правозащитные организации призвали РФ немедленно освободить пятерых незаконно задержанных крымских татар.

Об этом говорится в совместном заявлении украинских правозащитных организаций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фейсбук" Крымской правозащитной группы.

"Такие действия оккупационных властей могут квалифицироваться как насильственное исчезновение, поскольку силовые структуры лишают задержанное лицо средств связи со своими родными и адвокатами, в результате чего существует реальная угроза их здоровью и жизни. За годы оккупации мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и правозащитные организации зафиксировали более 40 случаев насильственных исчезновений на полуострове", – говорится в заявлении.

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По словам правозащитников, "своевольные обыски и задержания стали системной практикой" в Крыму.

"В недавнем докладе генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму зафиксировано, что за последние 3,5 лет абсолютное большинство обысков состоялось в домах крымских татар. Также 85 крымских татар находятся в местах лишения свободы в результате политически мотивированных преследований в Крыму", – сказано в сообщении.

Правозащитники подчеркнули, что последние задержания произошли после того, как 23 августа в Киеве по инициативе Украины состоялся саммит "Крымской платформы".

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"Противоправные обыски, похищения людей и постоянный рост количества политзаключенных в Крыму показывают, что усилия Украины и международного сообщества оказались недостаточными для прекращения произвола на оккупированном полуострове. Россия продолжает пренебрегать международным правом, а поэтому восстановление верховенства права и уважения к человеческому достоинству в Крыму может произойти только при условии деоккупации полуострова", – заявили правозащитники.

Они призвали, в частности, "немедленно освободить Эльдара Одаманова, Азиза Ахтемова, Наримана Джеляла, Шевкета Усеинова и Асана Ахтемова, а также других политических заключенных".

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Кроме того, правозащитники призвали РФ:

- прекратить незаконные обыски, задержания и похищения людей, а также другие формы политического давления на лиц, осуществляющих свое право на свободу слова, свободу мысли, совести, религии и мирных собраний;

- эффективно расследовать все случаи произвольных обысков и насильственных исчезновений и привлечь виновных к ответственности;

- прекратить запугивание и давление на активистов, правозащитников и журналистов в оккупированном Крыму;

- неуклонно придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и международным правом прав человека.

"Обращаемся к иностранным государствам, международным организациям, в частности участникам Крымской платформы:

- Выразить решительный и общий протест против действий Российской Федерации относительно новой волны обысков и арестов в оккупированном Крыму в формате синхронизированного заявления от имени правительств государств;

Ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к проведению обысков, задержаний и похищений жителей Крыма", - сказано в заявлении.