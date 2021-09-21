Прокурор оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи в справі вбивства Шеремета
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Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд справи щодо трьох обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь - на 27 вересня.
Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відкладається судовий розгляд до 11:00 27 вересня", - поінформувала Голуб.
На початку сьогоднішнього засідання Антоненко, Кузьменко, Дугарь та їхні захисники, прокурор Михайло Тішин і один з представників потерпілих, а також судді у справі і присяжні виїхали на місце знаходження кузовів автомобілів як речових доказів, які проходять у справі, для їх огляду.
Після цього сторони процесу повернулися у залу суду.
Прокурор, зокрема, оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи.
"У ході цієї експертизи експерт встановив, що маса вибухової речовини у тротиловому еквіваленті, що використовувався у вибуховому пристрої під час вибуху авто, складає 478,4 грами. Цим було встановлено, що вибуховий пристрій був наполовину заповнений вибуховою речовиною", - сказав прокурор.
Як додав Тішин, також у межах цієї експертизи експерт врахував товщину пластикового захисту авто, товщину металу, висоту магнітів, відстань між зарядом вибухової речовини та поверхнею, а також інші дані, "необхідні для складання об’єктивного висновку".
Зі свого боку адвокат Антоненка Станіслав Кулик зазначив, що має сумніви в об’єктивності цього дослідження.
Серед іншого він поінформував, що вибухова речовина, якою підірвали Шеремета, не була встановлена, і досі невідомо, якою саме вибухівкою підірвали журналіста.
Разом з тим адвокат зазначив, що "у мене склалося враження, що прокурор хоче довести, що якимось чином саме міна МОН-50 пов’язана до вчинення цього страшного злочину".
Кулик висловив думку, що у цьому випадку дослідження "очевидно необ’єктивне", і зазначив, що експерт не провів достатніх досліджень для того, щоб хоча б виключити інші вибухові пристрої.
"Ми казали, що схожі вибухові елементи використовуються як мінімум ще у двох мінах, які нам відомі: ОЗМ-72 і міна МОН-90. Жодний з цих вибухових пристроїв також не брався до уваги при проведенні цього дослідження. Тому у цьому випадку ми дослідили докази, які доводять очевидні речі: що відомого журналіста підірвали невідомим саморобним вибуховим пристроїв. Щодо усього іншого – ми, на жаль, не отримали жодної інформації", - підкреслив захисник Антоненка.
Зі свого боку Кузьменко зазначила, що, на її думку, слідчий експеримент щодо автомобіля не був проведений належним чином. А один з представників потерпілих, присутній на цьому засіданні, висловив переконання про неналежність чистоти експерименту, і сумніви у тому, що це була міна МОН-50.
Суд після цього долучив до матеріалів справи один з документів від прокурора і відклав розгляд справи на 27 вересня.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.
30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.
Таким чином, Кузьменко та Антоненко залишаються під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Третя підозрювана, Яна Дугарь, перебуває під заставою.
Будь ласка, зачекайте...
Може той експерт щось знає?
Как тут не вспомнить тех кому к кобзону положено?
Более всего меня, как это выразится..., не убеждало изначально гендерное неравенство в группе.
Две дамы и музыкант.
Да, дамы бывают разные, прагматичные воровки, убийцы и т.п.
Но две трети группы)))
Да, медработники - холодные и прагматичные, но... тут же не лечение, тут "мокруха" жёсткая.
И количество зебилов и псевдоследствие и чинуши "меряли" "мокруху" на этих людей....
95 квартал
а в это время приСлуги типа Народа
безнаказанно грабят Украину
Особисто вважаю, що СЛІДСТВО, "назначивши" винуватцями - військову медсестру, волонтера і висококваліфікованого медика, бійця московсько-української війни, НАМАГАЄТЬСЯ ДЕСТАБІЛІЗУВАТИ "соціально-політичну ситуацію в Україні"!!!!!!!
нормальний слідчий ніколи не буде покладатися на сумнівні експертизи!!!
а в даному випадку притягують за вуха будь-які докази на підставі "надуманих" висновків "мудрагелів"-експертів.
невже нормальні спеціалісти "вимерли", а залишилися ЛИШЕ ТІ, хто став "спеціялістом" за гроші.
Тоді нашу державу чекають "страшні" часи... бо настав час "шарікових"