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Новини Події Убивство Шеремета
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Шеремет (519) Антоненко Андрій (251) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (121)

Прокурор оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи в справі вбивства Шеремета

Новини Цензор.НЕТ Події

Прокурор оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи в справі вбивства Шеремета

Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд справи щодо трьох обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь - на 27 вересня.

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відкладається судовий розгляд до 11:00 27 вересня", - поінформувала Голуб.

На початку сьогоднішнього засідання Антоненко, Кузьменко, Дугарь та їхні захисники, прокурор Михайло Тішин і один з представників потерпілих, а також судді у справі і присяжні виїхали на місце знаходження кузовів автомобілів як речових доказів, які проходять у справі, для їх огляду.

Після цього сторони процесу повернулися у залу суду.

Прокурор, зокрема, оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи.

"У ході цієї експертизи експерт встановив, що маса вибухової речовини у тротиловому еквіваленті, що використовувався у вибуховому пристрої під час вибуху авто, складає 478,4 грами. Цим було встановлено, що вибуховий пристрій був наполовину заповнений вибуховою речовиною", - сказав прокурор.

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Як додав Тішин, також у межах цієї експертизи експерт врахував товщину пластикового захисту авто, товщину металу, висоту магнітів, відстань між зарядом вибухової речовини та поверхнею, а також інші дані, "необхідні для складання об’єктивного висновку".

Зі свого боку адвокат Антоненка Станіслав Кулик зазначив, що має сумніви в об’єктивності цього дослідження.

Серед іншого він поінформував, що вибухова речовина, якою підірвали Шеремета, не була встановлена, і досі невідомо, якою саме вибухівкою підірвали журналіста.

Разом з тим адвокат зазначив, що "у мене склалося враження, що прокурор хоче довести, що якимось чином саме міна МОН-50 пов’язана до вчинення цього страшного злочину".

Кулик висловив думку, що у цьому випадку дослідження "очевидно необ’єктивне", і зазначив, що експерт не провів достатніх досліджень для того, щоб хоча б виключити інші вибухові пристрої.

"Ми казали, що схожі вибухові елементи використовуються як мінімум ще у двох мінах, які нам відомі: ОЗМ-72 і міна МОН-90. Жодний з цих вибухових пристроїв також не брався до уваги при проведенні цього дослідження. Тому у цьому випадку ми дослідили докази, які доводять очевидні речі: що відомого журналіста підірвали невідомим саморобним вибуховим пристроїв. Щодо усього іншого – ми, на жаль, не отримали жодної інформації", - підкреслив захисник Антоненка.

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Зі свого боку Кузьменко зазначила, що, на її думку, слідчий експеримент щодо автомобіля не був проведений належним чином. А один з представників потерпілих, присутній на цьому засіданні, висловив переконання про неналежність чистоти експерименту, і сумніви у тому, що це була міна МОН-50.

Суд після цього долучив до матеріалів справи один з документів від прокурора і відклав розгляд справи на 27 вересня.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000-х роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проєктів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників видання "Белорусский партизан".

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні. Всім їм повідомили про підозру і було обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Довше за всіх у СІЗО перебував Андрій Антоненко, іншим двом згодом змінили запобіжний захід на більш м'який.

30 квітня суд відпустив із СІЗО під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка. Його також зобов'язали носити електронний браслет.

Таким чином, Кузьменко та Антоненко залишаються під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Третя підозрювана, Яна Дугарь, перебуває під заставою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Вес взрывчатки установили до десятых грамма, а тип нет?.. Муть какая-то. Не зря у экспертов неучтённое имущество внезапно появляется
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21.09.2021 17:22
+13
До подрыва этот шеремет был неизвестен 99,999 % населения Украины. Каким образом его убийство могло дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине??? Дело совершенно бесперспективное, шито белыми нитками, явная заказуха от команды зеленой плесени.
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21.09.2021 17:27
+6
Я 2 роки тому це саме писав зебілам, але вони тоді увєрували в прес-конференцію Бубочки... Хотіли б дестабілізувати ситуацію - взривали б когось типу Шуфрича чи Алли Мазур, чи Наєма і тд...
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21.09.2021 17:50
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Вес взрывчатки установили до десятых грамма, а тип нет?.. Муть какая-то. Не зря у экспертов неучтённое имущество внезапно появляется
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21.09.2021 17:22 Відповісти
Лише по-справжньому геніальні "іксперти" можуть вирахувати до десятої грама, підриваючи на "слідчому експерименті" старі Жигулі замість Subaru!
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21.09.2021 17:37 Відповісти
Так вони ще й встановили що, "взрывное устройство было наполовину заполнено взрывчатым веществом"

Може той експерт щось знає?
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21.09.2021 18:14 Відповісти
та ради бога . тип взрывчатки и где она произведена с точностью до завода и даты производства \ приблизительной до 3 месяцев + -\ устанавливается всегда .именно для этого установления и добавляют при производстве химмаркеты в обязательном порядке и это означает одно взрывчатка произведена в Белоруссии . если бы у кацапов то могли бы её прилепить как трофей а тут ни каким боком не лепится
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21.09.2021 20:34 Відповісти
До подрыва этот шеремет был неизвестен 99,999 % населения Украины. Каким образом его убийство могло дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине??? Дело совершенно бесперспективное, шито белыми нитками, явная заказуха от команды зеленой плесени.
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21.09.2021 17:27 Відповісти
Но мозги следователей и прокуроров всеже "дестабилизировало".
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21.09.2021 17:32 Відповісти
не факт що, там є що дестабілізувати.
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21.09.2021 18:11 Відповісти
Я 2 роки тому це саме писав зебілам, але вони тоді увєрували в прес-конференцію Бубочки... Хотіли б дестабілізувати ситуацію - взривали б когось типу Шуфрича чи Алли Мазур, чи Наєма і тд...
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21.09.2021 17:50 Відповісти
Я бы к вашему списку ещё десяток "достойных" добавил бы))
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21.09.2021 18:42 Відповісти
Мова не про те, хто "достойний" і я не закликаю ні до чого... Мова про те, що для суспільного резонансу не обирали б у якості цілі Шеремета, а звернули увагу на відоміших журналістів...
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21.09.2021 18:52 Відповісти
Да я с вами согласен, но...

Как тут не вспомнить тех кому к кобзону положено?
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21.09.2021 19:28 Відповісти
От да, якби підривали дійсно АТОшники, то вони б вату обрали в якості цілі...
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21.09.2021 19:33 Відповісти
Не факт, но шансов много.

Более всего меня, как это выразится..., не убеждало изначально гендерное неравенство в группе.

Две дамы и музыкант.

Да, дамы бывают разные, прагматичные воровки, убийцы и т.п.

Но две трети группы)))

Да, медработники - холодные и прагматичные, но... тут же не лечение, тут "мокруха" жёсткая.

И количество зебилов и псевдоследствие и чинуши "меряли" "мокруху" на этих людей....
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21.09.2021 19:41 Відповісти
Пардон, Шустера мав на увазы, а написав Шуфрича Хоча...
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21.09.2021 17:56 Відповісти
Вам більше Шуфрич до смаку?
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21.09.2021 18:12 Відповісти
Ну я не вважаю, що будь-яких журналістів треба підривати, а Шуфричу давно не давали...
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21.09.2021 19:23 Відповісти
после подрыва пятый президент просил америкосов направить спецов-взрывни ков ФБР для проведения осмотра места и экспертизы взрывчатки. И шо ? Против резко выступили Аваков и Юрась Луценко. Мотив, у нас есть эксперты и экспертиза иноземцев не предусмотрена УК. А в обвинение всунули заключение эксперта "по косолапости" из Британии, и как это стало возможным ? Установили вес ВВ, а тип ВВ не смогли. Абсурд. Сначала тип взрывчатки а потом ее вес (сила и обьем и следы взрыва различные у разных ВВ). Устройство самодельное но взрыватель от МОН - 50 (наверное -мина особого назначения) Другие взрыватели такого типажа мин не исследовались. На преске сообщили, что таким ВУ хотели подорвать автомобиль ранее. Потом отпало. Ну а мотив преступления - это что то неземное, нереальное. Даже *звезды следствия* из подвалов НКВД Шварцман и Родос, уж на что были законодателями моды завидуют такой изощренной квалификации. Потому то и суд идет тяжко, со скрипом несмазанных ободов *колесницы* МВД.
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21.09.2021 18:04 Відповісти
І ще одне - розслідувати мали б із самого початку СБУ, а не МВС, бо теракти - це виключно парафія СБУ!
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21.09.2021 18:28 Відповісти
очень грустный

95 квартал

а в это время приСлуги типа Народа

безнаказанно грабят Украину
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21.09.2021 18:41 Відповісти
Я схиляюсь до версіі вбивства Шеремета білоруськими спецслужбами. Він був критиком режиму Лукашенка і з Білорусі сочатку виіхав в Росію, а потім перебрався в Украіну.
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21.09.2021 19:27 Відповісти
редкий бред, точьность до 0.1 грамма ... ослы
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21.09.2021 20:24 Відповісти
Складається враження, що саме адвокати всіляко затримують розгляд справи. Оці всі дріб'язкові длубання у некритичних деталях, намагання розтягти у безкінечність проведення призначених експертиз і продукування ще якихось нових - схоже на намагання відстрочити невідворотне. Та і підозрювані ведуть себе наче хитруни, що намагаються уникнути покарання за будь-яку ціну, а не затримані випадково , абсолютно непричетні до злочину особи. ІМХО.
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21.09.2021 20:46 Відповісти
Да, клоун никак не может смириться с тем, что эта тройка, не причастна к убийству Шеремета, а как бы ему это хотелось.
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21.09.2021 23:09 Відповісти
"...Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні..."

Особисто вважаю, що СЛІДСТВО, "назначивши" винуватцями - військову медсестру, волонтера і висококваліфікованого медика, бійця московсько-української війни, НАМАГАЄТЬСЯ ДЕСТАБІЛІЗУВАТИ "соціально-політичну ситуацію в Україні"!!!!!!!

нормальний слідчий ніколи не буде покладатися на сумнівні експертизи!!!

а в даному випадку притягують за вуха будь-які докази на підставі "надуманих" висновків "мудрагелів"-експертів.

невже нормальні спеціалісти "вимерли", а залишилися ЛИШЕ ТІ, хто став "спеціялістом" за гроші.

Тоді нашу державу чекають "страшні" часи... бо настав час "шарікових"
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22.09.2021 01:30 Відповісти
Косолапість "опрєділіл" наш "екзпєрд"Ірхін(фаміліє такоє) ііііііііііі на цьому увесь процес!Скільки вже можна знущатись над безневинними людьми?Суді,тварі,досить!Розвалити нікчемну справу треба було ще на першому судді.....ач як кривосудять при гарних зарплатах та пенсіях!
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22.09.2021 06:48 Відповісти
Нехай встановлюють ці подробиці, але чому людей продовжують утримувати на домашньому арешті. Це допомагає екЗперДам ????
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22.09.2021 13:33 Відповісти
 
 