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Новости Происшествия Убийство Шеремета
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Шеремет (563) Антоненко Андрей (259) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)

Прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы в деле убийства Шеремета

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Прокурор обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы в деле убийства Шеремета

Шевченковский районный суд Киева перенес рассмотрение дела в отношении трех обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь - на 27 сентября.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Отлагается судебное разбирательство в 11:00 27 сентября", - сообщила Голуб.

В начале сегодняшнего заседания Антоненко, Кузьменко, Дугарь и их защитники, прокурор Михаил Тишин и один из представителей потерпевших, а также судьи по делу и присяжные выехали на место нахождения кузовов автомобилей как вещественных доказательств, которые проходят по делу, для их осмотра.

После этого стороны процесса вернулись в зал суда.

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Прокурор, в частности, обнародовал выводы взрывотехнической экспертизы.

"В ходе этой экспертизы эксперт установил, что масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте, который использовался во взрывном устройстве при взрыве автомобиля, составляет 478,4 грамма. Этим было установлено, что взрывное устройство было наполовину заполнено взрывчатым веществом", - сказал прокурор.

Как добавил Тишин, также в рамках этой экспертизы эксперт учел толщину пластиковой защиты авто, толщину металла, высоту магнитов, расстояние между зарядом взрывчатого вещества и поверхностью, а также другие данные, "необходимые для составления объективного заключения".

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Со своей стороны адвокат Антоненко Станислав Кулик отметил, что сомневается в объективности этого исследования.

Среди прочего он сообщил, что взрывчатое вещество, которым взорвали Шеремета, не установлено, до сих пор неизвестно, какой именно взрывчаткой подорвали журналиста.

Вместе с тем адвокат отметил, что "у меня сложилось впечатление, что прокурор хочет доказать, что каким-то образом именно мина МОН-50 связана с совершением этого страшного преступления".

Кулик выразил мнение, что в этом случае исследование "очевидно необъективное", и отметил, что эксперт не провел достаточных исследований для того, чтобы хотя бы исключить другие взрывные устройства.

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"Мы говорили, что подобные взрывные элементы используются как минимум еще в двух минах, которые нам известны: ОЗМ-72 и мина МОН-90. Ни одно из этих взрывных устройств также не принималось во внимание при проведении этого исследования. Поэтому в этом случае мы исследовали доказательства, доказывающие очевидные вещи: что известного журналиста взорвали неизвестным самодельным взрывным устройствам. По всего прочего - мы, к сожалению, не получили никакой информации", - подчеркнул защитник Антоненко.

Со своей стороны Кузьменко отметила, что, по ее мнению, следственный эксперимент относительно автомобиля не был проведен должным образом. А один из представителей потерпевших, присутствовавший на этом заседании, выразил убеждение о надлежащей чистоте эксперимента, и сомнения в том, что это была мина МОН-50.

Суд после этого приобщил к материалам дела один из документов от прокурора и отложил рассмотрение дела на 27 сентября.

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Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

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30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Третья подозреваемая, Яна Дугарь, находится под залогом.
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Топ комментарии
+15
Вес взрывчатки установили до десятых грамма, а тип нет?.. Муть какая-то. Не зря у экспертов неучтённое имущество внезапно появляется
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21.09.2021 17:22
+13
До подрыва этот шеремет был неизвестен 99,999 % населения Украины. Каким образом его убийство могло дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине??? Дело совершенно бесперспективное, шито белыми нитками, явная заказуха от команды зеленой плесени.
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21.09.2021 17:27
+6
Я 2 роки тому це саме писав зебілам, але вони тоді увєрували в прес-конференцію Бубочки... Хотіли б дестабілізувати ситуацію - взривали б когось типу Шуфрича чи Алли Мазур, чи Наєма і тд...
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21.09.2021 17:50
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Вес взрывчатки установили до десятых грамма, а тип нет?.. Муть какая-то. Не зря у экспертов неучтённое имущество внезапно появляется
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21.09.2021 17:22 Ответить
Лише по-справжньому геніальні "іксперти" можуть вирахувати до десятої грама, підриваючи на "слідчому експерименті" старі Жигулі замість Subaru!
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21.09.2021 17:37 Ответить
Так вони ще й встановили що, "взрывное устройство было наполовину заполнено взрывчатым веществом"

Може той експерт щось знає?
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21.09.2021 18:14 Ответить
та ради бога . тип взрывчатки и где она произведена с точностью до завода и даты производства \ приблизительной до 3 месяцев + -\ устанавливается всегда .именно для этого установления и добавляют при производстве химмаркеты в обязательном порядке и это означает одно взрывчатка произведена в Белоруссии . если бы у кацапов то могли бы её прилепить как трофей а тут ни каким боком не лепится
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21.09.2021 20:34 Ответить
До подрыва этот шеремет был неизвестен 99,999 % населения Украины. Каким образом его убийство могло дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине??? Дело совершенно бесперспективное, шито белыми нитками, явная заказуха от команды зеленой плесени.
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21.09.2021 17:27 Ответить
Но мозги следователей и прокуроров всеже "дестабилизировало".
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21.09.2021 17:32 Ответить
не факт що, там є що дестабілізувати.
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21.09.2021 18:11 Ответить
Я 2 роки тому це саме писав зебілам, але вони тоді увєрували в прес-конференцію Бубочки... Хотіли б дестабілізувати ситуацію - взривали б когось типу Шуфрича чи Алли Мазур, чи Наєма і тд...
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21.09.2021 17:50 Ответить
Я бы к вашему списку ещё десяток "достойных" добавил бы))
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21.09.2021 18:42 Ответить
Мова не про те, хто "достойний" і я не закликаю ні до чого... Мова про те, що для суспільного резонансу не обирали б у якості цілі Шеремета, а звернули увагу на відоміших журналістів...
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21.09.2021 18:52 Ответить
Да я с вами согласен, но...

Как тут не вспомнить тех кому к кобзону положено?
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21.09.2021 19:28 Ответить
От да, якби підривали дійсно АТОшники, то вони б вату обрали в якості цілі...
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21.09.2021 19:33 Ответить
Не факт, но шансов много.

Более всего меня, как это выразится..., не убеждало изначально гендерное неравенство в группе.

Две дамы и музыкант.

Да, дамы бывают разные, прагматичные воровки, убийцы и т.п.

Но две трети группы)))

Да, медработники - холодные и прагматичные, но... тут же не лечение, тут "мокруха" жёсткая.

И количество зебилов и псевдоследствие и чинуши "меряли" "мокруху" на этих людей....
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21.09.2021 19:41 Ответить
Пардон, Шустера мав на увазы, а написав Шуфрича Хоча...
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21.09.2021 17:56 Ответить
Вам більше Шуфрич до смаку?
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21.09.2021 18:12 Ответить
Ну я не вважаю, що будь-яких журналістів треба підривати, а Шуфричу давно не давали...
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21.09.2021 19:23 Ответить
после подрыва пятый президент просил америкосов направить спецов-взрывни ков ФБР для проведения осмотра места и экспертизы взрывчатки. И шо ? Против резко выступили Аваков и Юрась Луценко. Мотив, у нас есть эксперты и экспертиза иноземцев не предусмотрена УК. А в обвинение всунули заключение эксперта "по косолапости" из Британии, и как это стало возможным ? Установили вес ВВ, а тип ВВ не смогли. Абсурд. Сначала тип взрывчатки а потом ее вес (сила и обьем и следы взрыва различные у разных ВВ). Устройство самодельное но взрыватель от МОН - 50 (наверное -мина особого назначения) Другие взрыватели такого типажа мин не исследовались. На преске сообщили, что таким ВУ хотели подорвать автомобиль ранее. Потом отпало. Ну а мотив преступления - это что то неземное, нереальное. Даже *звезды следствия* из подвалов НКВД Шварцман и Родос, уж на что были законодателями моды завидуют такой изощренной квалификации. Потому то и суд идет тяжко, со скрипом несмазанных ободов *колесницы* МВД.
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21.09.2021 18:04 Ответить
І ще одне - розслідувати мали б із самого початку СБУ, а не МВС, бо теракти - це виключно парафія СБУ!
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21.09.2021 18:28 Ответить
очень грустный

95 квартал

а в это время приСлуги типа Народа

безнаказанно грабят Украину
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21.09.2021 18:41 Ответить
Я схиляюсь до версіі вбивства Шеремета білоруськими спецслужбами. Він був критиком режиму Лукашенка і з Білорусі сочатку виіхав в Росію, а потім перебрався в Украіну.
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21.09.2021 19:27 Ответить
редкий бред, точьность до 0.1 грамма ... ослы
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21.09.2021 20:24 Ответить
Складається враження, що саме адвокати всіляко затримують розгляд справи. Оці всі дріб'язкові длубання у некритичних деталях, намагання розтягти у безкінечність проведення призначених експертиз і продукування ще якихось нових - схоже на намагання відстрочити невідворотне. Та і підозрювані ведуть себе наче хитруни, що намагаються уникнути покарання за будь-яку ціну, а не затримані випадково , абсолютно непричетні до злочину особи. ІМХО.
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21.09.2021 20:46 Ответить
Да, клоун никак не может смириться с тем, что эта тройка, не причастна к убийству Шеремета, а как бы ему это хотелось.
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21.09.2021 23:09 Ответить
"...Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні..."

Особисто вважаю, що СЛІДСТВО, "назначивши" винуватцями - військову медсестру, волонтера і висококваліфікованого медика, бійця московсько-української війни, НАМАГАЄТЬСЯ ДЕСТАБІЛІЗУВАТИ "соціально-політичну ситуацію в Україні"!!!!!!!

нормальний слідчий ніколи не буде покладатися на сумнівні експертизи!!!

а в даному випадку притягують за вуха будь-які докази на підставі "надуманих" висновків "мудрагелів"-експертів.

невже нормальні спеціалісти "вимерли", а залишилися ЛИШЕ ТІ, хто став "спеціялістом" за гроші.

Тоді нашу державу чекають "страшні" часи... бо настав час "шарікових"
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22.09.2021 01:30 Ответить
Косолапість "опрєділіл" наш "екзпєрд"Ірхін(фаміліє такоє) ііііііііііі на цьому увесь процес!Скільки вже можна знущатись над безневинними людьми?Суді,тварі,досить!Розвалити нікчемну справу треба було ще на першому судді.....ач як кривосудять при гарних зарплатах та пенсіях!
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22.09.2021 06:48 Ответить
Нехай встановлюють ці подробиці, але чому людей продовжують утримувати на домашньому арешті. Це допомагає екЗперДам ????
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22.09.2021 13:33 Ответить
 
 