Президент і прем'єр Грузії позитивно оцінили перебіг та результати місцевих виборів 2 жовтня

Вибори до органів місцевого самоврядування у Грузії попри політичну поляризацію минули спокійно, справедливо і в безпечній обстановці, без жодних грубих порушень, заявила президентка республіки Саломе Зурабішвілі.

"Це вкрай важливо, бо до нас звернено увагу наших партнерів і друзів. Ці вибори стали ще одним кроком, зробленим Грузією в напрямку демократії та стабілізації", - заявила Зурабішвілі на брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Позитивну оцінку минулим виборам дав і прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

"Вибори відбулись успішно, в спокійній і справедливій ​​обстановці, і міжнародними спостерігачами були однозначно оцінені, як позитивні", - сказав на брифінгу Гарібашвілі.

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За його словами, правляча партія "Грузинська мрія" переконливо перемогла на виборах, набравши 47% підтримки виборців, і ще раз отримала довіру населення і мандат для продовження правління.

"Деструктивні сили і головна опозиційна партія "Єдиний національний рух" ще раз зазнали поразки в боротьбі з грузинським народом і "Грузинською мрією". Опозиція не змогла досягти на виборах бажаної мети і не змогла зафіксувати результат, яким вона спробувала б спровокувати кризу і дестабілізацію в країні", - сказав Гарібашвілі.

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Він зазначив, що з 64 муніципалітетів у 20 призначено другі тури виборів.

"Наші кандидати в усіх 20 муніципальних виборчих округах здобудуть переконливу перемогу", - сказав Гарібашвілі.

Вибори до органів місцевого самоврядування відбулись у Грузії в суботу, 2 жовтня.

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