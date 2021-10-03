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Президент і прем'єр Грузії позитивно оцінили перебіг та результати місцевих виборів 2 жовтня

Президент і прем'єр Грузії позитивно оцінили перебіг та результати місцевих виборів 2 жовтня

Вибори до органів місцевого самоврядування у Грузії попри політичну поляризацію минули спокійно, справедливо і в безпечній обстановці, без жодних грубих порушень, заявила президентка республіки Саломе Зурабішвілі.

"Це вкрай важливо, бо до нас звернено увагу наших партнерів і друзів. Ці вибори стали ще одним кроком, зробленим Грузією в напрямку демократії та стабілізації", - заявила Зурабішвілі на брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Позитивну оцінку минулим виборам дав і прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі.

"Вибори відбулись успішно, в спокійній і справедливій ​​обстановці, і міжнародними спостерігачами були однозначно оцінені, як позитивні", - сказав на брифінгу Гарібашвілі.

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За його словами, правляча партія "Грузинська мрія" переконливо перемогла на виборах, набравши 47% підтримки виборців, і ще раз отримала довіру населення і мандат для продовження правління.

"Деструктивні сили і головна опозиційна партія "Єдиний національний рух" ще раз зазнали поразки в боротьбі з грузинським народом і "Грузинською мрією". Опозиція не змогла досягти на виборах бажаної мети і не змогла зафіксувати результат, яким вона спробувала б спровокувати кризу і дестабілізацію в країні", - сказав Гарібашвілі.

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Він зазначив, що з 64 муніципалітетів у 20 призначено другі тури виборів.

"Наші кандидати в усіх 20 муніципальних виборчих округах здобудуть переконливу перемогу", - сказав Гарібашвілі.

Вибори до органів місцевого самоврядування відбулись у Грузії в суботу, 2 жовтня.

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Автор: 

Грузія (1844) Зурабішвілі Саломе (104)


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Топ коментарі
+12
Сподіваюся, Ліза Ясько не вагітна- бо інакше найближчі років з 10-15 вона буде змушена розповідати дитині про тата- космонавта.
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03.10.2021 17:28
+11
И все тихо и спокойно, никаких протестов. Чего туда поперся Саакашвили непонятно.))
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03.10.2021 17:29
+11
Ему зедерьмаковские спецслужбы напели,что в Грузии революция намечается и это уникальный шанс стать снова президентом...саака поверил -результат известен
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03.10.2021 17:40
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Сподіваюся, Ліза Ясько не вагітна- бо інакше найближчі років з 10-15 вона буде змушена розповідати дитині про тата- космонавта.
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03.10.2021 17:28 Відповісти
надеюсь что она таки да и ещё когорта зебилок ушли бы в декрет.
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03.10.2021 17:35 Відповісти
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03.10.2021 18:03 Відповісти
И все тихо и спокойно, никаких протестов. Чего туда поперся Саакашвили непонятно.))
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03.10.2021 17:29 Відповісти
Так он же думал что стоит ему приехать как весь народ поднимется и вернет ему власть а получил полный облом и немалый срок.
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03.10.2021 17:33 Відповісти
Деконаидзе заявляла, что уверена в победе.
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03.10.2021 17:33 Відповісти
Неудивлюсь если все было подстроено чтоб заманить в страну.
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03.10.2021 17:35 Відповісти
Ничего там не было подстроено.
Саакашвили надеялся на мобилизацию сторонников и дальнейшее триумфальное освобождение
Но сторонников оказалось недостаточно.
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03.10.2021 17:40 Відповісти
Ага, в стиле позднего Наполеона. От высадки на побережье до взятия Парижа 19 дней.
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03.10.2021 19:10 Відповісти
Ему зедерьмаковские спецслужбы напели,что в Грузии революция намечается и это уникальный шанс стать снова президентом...саака поверил -результат известен
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03.10.2021 17:40 Відповісти
Буйная у тебя фантазия.
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03.10.2021 17:45 Відповісти
Да нет,не зря же премьер Грузии украинскую власть, за помощь в аресте михи, поблагодарил)
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03.10.2021 17:48 Відповісти
Т.е. его отправили в Грузию в бессознательном состоянии?

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03.10.2021 17:56 Відповісти
Чувак то їхав в Грузію революцію робити )) Так йому сказали, передали через тую зелену шлюху )) Їдь, Міхо, народ зачекався )) і воно, тупий наркоман, поїхало )) жертва любві
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03.10.2021 18:07 Відповісти
Ещё один фантазёр.
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03.10.2021 18:10 Відповісти
Сакашвілі передайє вам йолопам що він не вийде, - він доправлений не в слідчий ізолятор а в буцигарню відбувати термін 6 років згідно раніше винесеного вироку.
Зараз Міхо відбуває покарання лише за однією справою.
Далі ще суд за вбивства своїх соратників і багато інших.
Адью, дурна свиня
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03.10.2021 18:13 Відповісти
Спасибо.
Передай ему от нас привет, связист хренов.
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03.10.2021 18:16 Відповісти
А когда это героинщик-Михо был в сознании?
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03.10.2021 21:20 Відповісти
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03.10.2021 17:58 Відповісти
Він шо зовсім дурень? Не думаю, що так і було. Міхо далеееко не дурень. Тут щось інше...
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03.10.2021 18:13 Відповісти
Посадили Мішку на шишку.
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03.10.2021 19:22 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3686299.html Агент Карлсон полетів на завдання

...
причиною провокаційних вчинків цього покидька є зовсім не місцеві вибори в Сакартвело. Минулого тижня пройшла інформація, що Грузія серйозно узялася за отримання дорожньої карти в НАТО. А хто краще за цю паскуду впорається із путінським завданням влаштувати там колотнечу, зірвати чи завадити впровадженню необхідних змін?
Прозорі натяки російськомовних помийок на Іванішвілі не залишають інших варіантів пояснення.
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03.10.2021 21:21 Відповісти
А Михо понял что попал...
Может он вообще в Джорджию лететь собирался?
Решил в Атланту слетать, а приехал в Тбилиси...
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03.10.2021 17:29 Відповісти
самая вероятная причина отходняк оказался ломающим
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03.10.2021 17:53 Відповісти
Мы друзья, перелётные птицы
Только быт наш одним не хорош
На земле не успели жениться
А на небе жены не найдёшь

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03.10.2021 17:31 Відповісти
Как «попадалово» на грузинском?
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03.10.2021 17:34 Відповісти
პოპადალოვო
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03.10.2021 17:36 Відповісти
одни жопы в символах,все соответствует
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03.10.2021 20:33 Відповісти
😂
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04.10.2021 01:06 Відповісти
Гамарджёба, генацвале - приїхали.
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03.10.2021 17:38 Відповісти
Павлин-идиот...это ж надо было так переоценить свою значимость,что поверить зедерьмакам и слинять прямиком в тюрягу...
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03.10.2021 17:38 Відповісти
да, похоже на спецоперацию
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03.10.2021 19:48 Відповісти
А комментаторы цензора и раша СМИ одинаково радуются...
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03.10.2021 17:40 Відповісти
Пофиг чему радуется кацапсми )та саака не у них,а у нас гадил как мог
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03.10.2021 17:43 Відповісти
Ох і нагадив... В лице, з призвіщами називав корупціонерів на митниці. 3 млрд. баксів на рік. І при папіредниках, і при зелених не стримувався.
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03.10.2021 18:08 Відповісти
Ага, герой прям, называл в лицо, а потом получал предложения от которых не мог отказаться и уничтожал улики.
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03.10.2021 18:26 Відповісти
Это потому что Миша обо...лся везде
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03.10.2021 17:46 Відповісти
дык, пороха он же за яйца не обещал подвесить!))
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03.10.2021 17:47 Відповісти
С какой стати кацапам ненавидеть Саакашвили?
Он же капитулировал именно на условиях кацапов, сбросив оружие и технику?
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03.10.2021 17:50 Відповісти
Та они одинаково и антипетриотичезкие околоолигархичезкие поползновения зенаступников оценивают. Странно только, что местные борцуны за власть уникального меньшинства, уже забыли, з якою гиднистю Михуила Николозивича арестовывали здесь...
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03.10.2021 17:52 Відповісти
И отправили жить в Нидерланды)а зекрыски гидно отправили Миху в грузинскую тюрягу,зесрань)))
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03.10.2021 17:55 Відповісти
До рідної Нідерланії мултипатріот Міхо сам з гідністю чмихнув, а тоді зі ще більшою гідністю проривавсь взад. Так, як оце зараз в рідну Грузію, справжнім патріотом якої він, як виявилося, залишавсь, незважаючи на всі псевдопроукраїнські оповідки місцевих патріотів-інтернаціоналістів та любителів зарубіжних керманичів, які його сюди заманювали.
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03.10.2021 18:18 Відповісти
так когда сааку уволят за прогулы?)
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03.10.2021 17:53 Відповісти
https://youtu.be/9ZlkVFvRvaE
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03.10.2021 17:54 Відповісти
Саака и Саркози успешно сдали РАБссии Ю.Осетию и Абхазию...Путлер в восторге от Шута Джугашвили...
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03.10.2021 17:57 Відповісти
Та , да ! А Турчинов , Порошенко и Меркель слили Путлеру Крьім и Донбасс , по вашей логике. Не пишите глупостей , повторяя тезисьі роспропагандьі.
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03.10.2021 18:04 Відповісти
А шо нет.
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03.10.2021 18:23 Відповісти
А всі з нас пам'ятають кримінальний прорив державного кордону злочинцем Саакашвілі за допомогою шатунів Тимошенко, Наливайченка, Садового, Семенченка etc? Двоє з них вже у буцегарнях. Дуже бажаю іншим проривникам скоріше знайти свої жердини у відповідних камерах.
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03.10.2021 18:04 Відповісти
А теперь посадите Карлсона лет на 15!
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03.10.2021 18:05 Відповісти
А як там Міхо почувається?
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03.10.2021 18:09 Відповісти
Лоханулся очередной Че Гевара. Поезд ушёл там. А может здесь у нас хлопца зарядили---мол давай, там только и ждут. Оно и рвануло. А должность освободилась. А глаз кто то давно положил на местечко.
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03.10.2021 18:12 Відповісти
а як же мыша? опять пролошил але возомнил себя наскальным?
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03.10.2021 18:23 Відповісти
Аферист і барига повинен сісти надовго щоб усі популісти зрозуміли що влада не назавжди і що ті хто привів їх до влади це монобидло для яких прості рішення складних проблем в пріорітеті. Розчарування або відходняк від обіцянок буває дуже болючим і страждають від цього не тільки ті хто привів у владу клоунів але й усе суспільство
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03.10.2021 18:28 Відповісти
Кучка "Захватчиков Кремля", непонятных национальностей,держит за горло 140млн.России и окружные страны,чмсленность которых еще больше!??!
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03.10.2021 18:50 Відповісти
Так это что, Карлсон зря жег авиакеросин?
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03.10.2021 19:06 Відповісти
Увы, придется Саакашвили отсидеть за решеткой, по приговору суда Грузии .... коррупция, убийство и нарушение Конституции, карается в демократических странах, при смене власти.
Примеры , недавние осуждения е за коррупцию и нарушение Конституции, Президента Франции Саркози и Премьера Италии Берлускони.
Вызывает удивление реакция Властей Украины, за задержание Саакашвили .... пора Властям Украины прекратить пытки политзаключенным Украины, которым приписывают ложное убийство (Антоненко) или коррупцию, боевому генералу Павловскому...
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03.10.2021 19:57 Відповісти
Переглядаю грузинські ЗМІ стосовно казусу Саакашвілі. Там теж здивовані: "Ах какоє странноє самоубійство..." Але стало зрозуміло, як він проник до Грузії. Про це можете глянути, зокрема, за цим посиланням:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsputnik-georgia.ru%2F20211003%2Fsaakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html%3Ffbclid%3DIwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ&h=AT0sl_aWhaFewBP5sezE1hiqkavCUpoAmLiNHRqLmkNuE5KgPX93Hwdci0QV7mx6oRk3b32NaJlLuFTk1k_hNWN5hh5M3BCmlRMvnZBavXWWEo5fWCCqRzL8_zWyAIenqpg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1QTX0msCcj111Eps1aIl-pB7u3PaaY-Baaut3Q2o4vk82rcFprP9-g7OQe0Mmm0Ialk52rnYqOblh7JjulShotlAuD6HhbotmflgFwXcS5wX_oyic_LoZnSm1z0hAkwj5sdTWe1dbc1RZkTJwPsRzdt9T79FvZloQwscU784JRWpSjfPR7Yil0 https://sputnik-georgia.ru/.../saakashvili-taykom-provez...

Інформація доволі детальна й переконлива, але вона поки не є офіційною, а правоохоронці не поспішають надавати пояснення. Їм нікуди спішити. Прокуратура пояснила, чому не спішить висувати офіційні звинувачення за незаконний перетин кордону - у Міхо статус не затриманого, а вже засудженого, тому жодні процесуальні терміни не тиснуть. Він зараз не під слідством і не в Сізо, а в пенітенціарному закладі, де відбуває свій перший 6-річний термін за вироком суду ще від 2018 року.

Щодо обставин проникнення в Грузію, то тут є певні деталі. Я спершу думав, що Саак все ж прилетів на приватному літаку в Батумі, де його незаконно провели мимо паспортного контролю. Але все складніше. Він виїхав з Києва ще пару днів раніше, прибув до Одеси, де заховався у вентиляційному відсіку трейлера та таким чином переплив до Поті. А вже звідти Елґуджа Цомая, водій трейлера й власник транспортної компанії на своїй автівці доставив його у свою ж квартиру в Тбілісі.

Там Саакашвілі переховувався навіть без відома лідерів своєї колишньої партії. У ній не всі раді його поверненню, а особливо планам влаштувати ще одну революцію, але без реальних підстав для цього, та з кривавою розв'язкою. Тому Саак планував появитися серед мітингарів і своїх прихильників у центрі міста під час акцій протесту та перетворити їх у повстання.

От тільки все пішло не так. ЄНР програв з надто великим відривом, а тому сьогодні не закликав своїх людей виходити на вулицю. Крім того, в Тбілісі й ряді інших міст будуть другі тури мерських виборів і обидві основні партії готуються до них, а не мітингують. Лідер третьої партії вже заявив, що віддасть підтримку лише опозиційним кандидатам. Тому вони прагнуть реально поборотися за кілька принципових посад, найперше, мера Тбілісі. І кровопролиття від Саакашвілі їм зараз зовсім не потрібне. Тому, якби Саакашвілі й прибув до центру міста, то там його б чекали лише поліція та радісні прихильники його опонентів. Він не врахував планів і дій своїх колишніх супутників.

А ще Саакашвілі явно здали в Україні. Його відбуття мусили відстежити у нас. Найімовірніше, перетин кордону відбувся за прямою згодою української влади. Чи здали Міхо за вказівкою Зеленського? Думаю, що ні. Він явно розгублений. Це міг бути Єрмак або хтось із чільних силовиків. І тепер ситуація пікантна. Якщо він виїхав з відома укрсучвлади, то це скандал. Виходить, що Україна десантувала в Грузію заколотника. Якщо без згоди, то питання до прикордонників, які не побачили його незаконного проникнення мимо контролю. А якщо буде фактично підтверджено факт зливу Києвом інформації про переміщення Саакашвілі, то це вже скандал в іншому напрямі. Прем'єр Грузії вже подякував за це Україні, але поки без деталей. Хоча бачив якесь повідомлення, що в Міхо був закріплений радіо-маячок. Тому й не спішать у Тбілісі з оголошенням звинувачення за незаконний перетин кордону. Або перевіряють цей український слід, або шукають прийнятні формулювання. А чому його не брали в Поті, а дали змогу прибути аж до Тбілісі, я поки не розумію. Може в західних районах ситуація для влади не зовсім певна. А в Тбілісі все під контролем. Але вели його ще від причалу й до миті, коли він залишився в квартирі сам.

І зовсім на останок. Ролик, де Саакашвілі та нардепка-слуга Яцько розказують про своє спільне проживання та відліт Міхо до Тбілісі, вони опублікували вже тоді, коли Саакашвілі прибув до Грузії. Це ще одна спроба відвернути увагу тамтешніх силовиків, як і білет на авіарейс 2 жовтня. От тільки в цьому випадку слугиня стає кримінальницею ще й за грузинським законом. Тепер вона - особа, яка сприяла своєю дезінформацією незаконному перетину кордону та вчиненню масових заворушень. А за законом, який колись підписав сам Міхо за це їй світить значний тюремний термін.
Тарас Черновол
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03.10.2021 20:44 Відповісти
+++
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03.10.2021 21:26 Відповісти
"Не верю!" (с)
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03.10.2021 22:02 Відповісти
пару часов назад видела ясько, выгуливала собаку на пейзажной аллее, ну очень печальный фейс, бледная и убитая, ну просто как с поминок)))
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03.10.2021 22:42 Відповісти
Так само, як в Україні після змахльованих "виборів" у лютому 2010 року - шапкокрад і риги були задоволені.
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04.10.2021 10:18 Відповісти
 
 