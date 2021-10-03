Саакашвілі не завадить українсько-грузинським відносинам, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не стане причиною погіршення грузинсько-українських відносин.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас сьогодні дуже хороші, братерські відносини з Україною. Саакашвілі, до того ж у в'язниці, не стане причиною погіршення наших міждержавних відносин", - заявив Гарібашвілі у неділю в ефірі телекомпанії "Імеді".

За його словами, "Саакашвілі, який усвідомлює свій плачевний стан у грузинській в'язниці, сьогодні згадав про своє українське громадянство і вимагає свого повернення в Україну".

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"Дуже шкода, що ця людина упродовж дев'яти років була нашим президентом. Якщо він бажає повернутися в Україну, то може це зробити через шість років після відбування тюремного покарання за вироком грузинського суду", - сказав Гарібашвілі.

Він не став розкривати деталей перетину Саакашвілі грузинського кордону, але зазначив, що оперативні служби заманили його, переконавши в повному розвалі роботи грузинських спецслужб.

"Саакашвілі планував 3 жовтня зібрати в Тбілісі до 10 тисяч своїх прихильників для протесту щодо нібито сфальсифікованих владою місцевих виборів і в цей час несподівано з'явитися у натовпі. Після того, як поліції довелося б його затримувати, за однією з версій передбачалася ліквідація декількох опозиційних лідерів, щоб покласти відповідальність за це на чинну владу з усіма наслідками для Грузії", - сказав Гарібашвілі.

Він вважає, що арештом Саакашвілі була відвернена дуже велика провокація.

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"Ця хвора людина повірила, і ми теж переконали її в тому, що ситуація в Грузії безконтрольна і він зміг би здійснити задумане", - сказав Гарібашвілі.

Він пообіцяв, що дуже скоро грузинські правоохоронні органи розкажуть усі подробиці того, як Саакашвілі приїхав до Грузії.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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