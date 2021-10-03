Саакашвілі не завадить українсько-грузинським відносинам, - прем'єр Грузії Гарібашвілі
Затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не стане причиною погіршення грузинсько-українських відносин.
Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас сьогодні дуже хороші, братерські відносини з Україною. Саакашвілі, до того ж у в'язниці, не стане причиною погіршення наших міждержавних відносин", - заявив Гарібашвілі у неділю в ефірі телекомпанії "Імеді".
За його словами, "Саакашвілі, який усвідомлює свій плачевний стан у грузинській в'язниці, сьогодні згадав про своє українське громадянство і вимагає свого повернення в Україну".
"Дуже шкода, що ця людина упродовж дев'яти років була нашим президентом. Якщо він бажає повернутися в Україну, то може це зробити через шість років після відбування тюремного покарання за вироком грузинського суду", - сказав Гарібашвілі.
Він не став розкривати деталей перетину Саакашвілі грузинського кордону, але зазначив, що оперативні служби заманили його, переконавши в повному розвалі роботи грузинських спецслужб.
"Саакашвілі планував 3 жовтня зібрати в Тбілісі до 10 тисяч своїх прихильників для протесту щодо нібито сфальсифікованих владою місцевих виборів і в цей час несподівано з'явитися у натовпі. Після того, як поліції довелося б його затримувати, за однією з версій передбачалася ліквідація декількох опозиційних лідерів, щоб покласти відповідальність за це на чинну владу з усіма наслідками для Грузії", - сказав Гарібашвілі.
Він вважає, що арештом Саакашвілі була відвернена дуже велика провокація.
"Ця хвора людина повірила, і ми теж переконали її в тому, що ситуація в Грузії безконтрольна і він зміг би здійснити задумане", - сказав Гарібашвілі.
Він пообіцяв, що дуже скоро грузинські правоохоронні органи розкажуть усі подробиці того, як Саакашвілі приїхав до Грузії.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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мы просто переступим через некоторых чмошников, которые мешают нашим отношениям !
- Це вам нагорода, покарання чи випробування або какая разніца...?
кому то сейчас весело
Если он желает вернуться в Украину, то может это сделать через шесть лет после исполнения тюремного наказания по приговору грузинского суда", - сказал Гарибашвили. Источник:
по чердакам - можно....
От і чудово ! Зараз, звичайно, не знайду (та й не важливо), коли писала, що мордатий апатрид скінчить чи в тюрмі, чи в канаві.
Тепер головне, щоб тля не полізла псувати все, бо вона паабєсчяла того психа повернути в Україну.
Це ж наскільки воно нице: мало в Україні наколотило, поволоклося ще на свою батьківщину: влади жадало, це - єдине, чого воно хотіло.
Правильно казали психологи - нарцис.
Ще й злигалося з тією дурепою, публічно наплювавши на законну дружину. Дуже "високоморальна" істота.
Але українські саакобіли хотіли оце в президенти України і несамовито надривалися на форумі два роки.
І, типу ж, юрист ?! Тільки уявіть.
В даний момент - бо у мене спочатку емоційне сприйняття, потім уже аналізуватиму головою і, може, напишу щось розумніше ))))) - мене коробить від його ницості (розумові здібності ніколи не дивували, там все зрозуміло).
Це ж знову планувати авантюру, пробиратися крадькома, сподіватися на колотнечу (з можливим кровопролиттям), аби дорватися до влади. І при цьому як співав соловейком про любов до України (і кордон, мерзота, проривало. Я б не стрималася на місці прикордонників) та й до своєї батьківщини.
Ну, от як ?! Просто погань.
А Порошенко мав би в церкві свічку поставити за своє ж здоров*я. Скільки крові та мерзота з нього випила за зроблене добро.
А я хочу, а я хочу опять,
По крышам бегать, голубей гонять.
Дразнить Лизку, дергать за косу,
На самокате мчаться по двору.
(хоча із трубохитанням на батьківщині у Міхо якось не задалося...)
- Ой ***** ліл, я цей цирк уявив. А ви йому що?
- А ми ему такие - "нэт, генацвале, пэрэслэдуют там. А здэсь эбут".
...
(українець та грузин разом) Бу-га-га-га-га!!!...
Ви прослухали фрагмент передачі "Погіршення українсько-грузинських відносин через затримання Саакашвілі"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsputnik-georgia.ru%2F20211003%2Fsaakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html%3Ffbclid%3DIwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ&h=AT0sl_aWhaFewBP5sezE1hiqkavCUpoAmLiNHRqLmkNuE5KgPX93Hwdci0QV7mx6oRk3b32NaJlLuFTk1k_hNWN5hh5M3BCmlRMvnZBavXWWEo5fWCCqRzL8_zWyAIenqpg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1QTX0msCcj111Eps1aIl-pB7u3PaaY-Baaut3Q2o4vk82rcFprP9-g7OQe0Mmm0Ialk52rnYqOblh7JjulShotlAuD6HhbotmflgFwXcS5wX_oyic_LoZnSm1z0hAkwj5sdTWe1dbc1RZkTJwPsRzdt9T79FvZloQwscU784JRWpSjfPR7Yil0 https://sputnik-georgia.ru/.../saakashvili-taykom-provez...
Інформація доволі детальна й переконлива, але вона поки не є офіційною, а правоохоронці не поспішають надавати пояснення. Їм нікуди спішити. Прокуратура пояснила, чому не спішить висувати офіційні звинувачення за незаконний перетин кордону - у Міхо статус не затриманого, а вже засудженого, тому жодні процесуальні терміни не тиснуть. Він зараз не під слідством і не в Сізо, а в пенітенціарному закладі, де відбуває свій перший 6-річний термін за вироком суду ще від 2018 року.
Щодо обставин проникнення в Грузію, то тут є певні деталі. Я спершу думав, що Саак все ж прилетів на приватному літаку в Батумі, де його незаконно провели мимо паспортного контролю. Але все складніше. Він виїхав з Києва ще пару днів раніше, прибув до Одеси, де заховався у вентиляційному відсіку трейлера та таким чином переплив до Поті. А вже звідти Елґуджа Цомая, водій трейлера й власник транспортної компанії на своїй автівці доставив його у свою ж квартиру в Тбілісі.
Там Саакашвілі переховувався навіть без відома лідерів своєї колишньої партії. У ній не всі раді його поверненню, а особливо планам влаштувати ще одну революцію, але без реальних підстав для цього, та з кривавою розв'язкою. Тому Саак планував появитися серед мітингарів і своїх прихильників у центрі міста під час акцій протесту та перетворити їх у повстання.
От тільки все пішло не так. ЄНР програв з надто великим відривом, а тому сьогодні не закликав своїх людей виходити на вулицю. Крім того, в Тбілісі й ряді інших міст будуть другі тури мерських виборів і обидві основні партії готуються до них, а не мітингують. Лідер третьої партії вже заявив, що віддасть підтримку лише опозиційним кандидатам. Тому вони прагнуть реально поборотися за кілька принципових посад, найперше, мера Тбілісі. І кровопролиття від Саакашвілі їм зараз зовсім не потрібне. Тому, якби Саакашвілі й прибув до центру міста, то там його б чекали лише поліція та радісні прихильники його опонентів. Він не врахував планів і дій своїх колишніх супутників.
А ще Саакашвілі явно здали в Україні. Його відбуття мусили відстежити у нас. Найімовірніше, перетин кордону відбувся за прямою згодою української влади. Чи здали Міхо за вказівкою Зеленського? Думаю, що ні. Він явно розгублений. Це міг бути Єрмак або хтось із чільних силовиків. І тепер ситуація пікантна. Якщо він виїхав з відома укрсучвлади, то це скандал. Виходить, що Україна десантувала в Грузію заколотника. Якщо без згоди, то питання до прикордонників, які не побачили його незаконного проникнення мимо контролю. А якщо буде фактично підтверджено факт зливу Києвом інформації про переміщення Саакашвілі, то це вже скандал в іншому напрямі. Прем'єр Грузії вже подякував за це Україні, але поки без деталей. Хоча бачив якесь повідомлення, що в Міхо був закріплений радіо-маячок. Тому й не спішать у Тбілісі з оголошенням звинувачення за незаконний перетин кордону. Або перевіряють цей український слід, або шукають прийнятні формулювання. А чому його не брали в Поті, а дали змогу прибути аж до Тбілісі, я поки не розумію. Може в західних районах ситуація для влади не зовсім певна. А в Тбілісі все під контролем. Але вели його ще від причалу й до миті, коли він залишився в квартирі сам.
І зовсім на останок. Ролик, де Саакашвілі та нардепка-слуга Яцько розказують про своє спільне проживання та відліт Міхо до Тбілісі, вони опублікували вже тоді, коли Саакашвілі прибув до Грузії. Це ще одна спроба відвернути увагу тамтешніх силовиків, як і білет на авіарейс 2 жовтня. От тільки в цьому випадку слугиня стає кримінальницею ще й за грузинським законом. Тепер вона - особа, яка сприяла своєю дезінформацією незаконному перетину кордону та вчиненню масових заворушень. А за законом, який колись підписав сам Міхо за це їй світить значний тюремний термін.
Тарас Черновол
Як повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/10/3/7128564/ Європейська правда ", про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє грузинське видання https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI CNews .
Видання називає імя власника квартири, де було арештовано експрезидента. Раніше прокуратура назвала лише ініціали чоловіка: Е. Ц. За даними CNews, його звати Елгуджа Цомая. Він також і був водієм трейлера, на якому Саакашвілі повернувся на батьківщину.
За даними грузинського видання, трейлер, що перевозив свіжу зелень, перетнув кордон Грузії в Поті. Таким чином, можна зробити припущення, що вантажівка прибула в порт поромом з України. Весь цей шлях Сааакашвілі провів у вентиляційній кабіні машини.
Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. "Саакашвили привез в Грузию Элгуджа Цомая, водитель трейлера. Элгуджа Цомая родом из Абаша", - сказал CNews родственник Цомая.
По словам источника, Элгуджа долгое время был водителем трейлера и возит зелень из Грузии на Украину. "Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины", - сказал он.
В публикации утверждается, что квартира, в которой был арестован третий президент Грузии, также принадлежит Цомая и даже ближайшие соратники Саакашвили не знали о его приезде в Грузию.
Согласно изложенной версии, трейлер Цомая пересек госграницу Грузии в Поти. "Прицеп въехал в Поти, где Элгуджа сменил машину и на своем легковом автомобиле отвез Саакашвили в Батуми.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/saakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html?fbclid=IwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ
Приехал Саакашвили в Грузию, пришёл в квартиру, а там темно и какой-то грузин на корточках сидит, в руке держит горящую свечку.
Грузин:
- Попа мыл?
- Мыл.
Грузин молча тушит свечку...