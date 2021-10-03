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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі не завадить українсько-грузинським відносинам, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Саакашвілі не завадить українсько-грузинським відносинам, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі не стане причиною погіршення грузинсько-українських відносин.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас сьогодні дуже хороші, братерські відносини з Україною. Саакашвілі, до того ж у в'язниці, не стане причиною погіршення наших міждержавних відносин", - заявив Гарібашвілі у неділю в ефірі телекомпанії "Імеді".

За його словами, "Саакашвілі, який усвідомлює свій плачевний стан у грузинській в'язниці, сьогодні згадав про своє українське громадянство і вимагає свого повернення в Україну".

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"Дуже шкода, що ця людина упродовж дев'яти років була нашим президентом. Якщо він бажає повернутися в Україну, то може це зробити через шість років після відбування тюремного покарання за вироком грузинського суду", - сказав Гарібашвілі.

Він не став розкривати деталей перетину Саакашвілі грузинського кордону, але зазначив, що оперативні служби заманили його, переконавши в повному розвалі роботи грузинських спецслужб.

"Саакашвілі планував 3 жовтня зібрати в Тбілісі до 10 тисяч своїх прихильників для протесту щодо нібито сфальсифікованих владою місцевих виборів і в цей час несподівано з'явитися у натовпі. Після того, як поліції довелося б його затримувати, за однією з версій передбачалася ліквідація декількох опозиційних лідерів, щоб покласти відповідальність за це на чинну владу з усіма наслідками для Грузії", - сказав Гарібашвілі.

Він вважає, що арештом Саакашвілі була відвернена дуже велика провокація.

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"Ця хвора людина повірила, і ми теж переконали її в тому, що ситуація в Грузії безконтрольна і він зміг би здійснити задумане", - сказав Гарібашвілі.

Він пообіцяв, що дуже скоро грузинські правоохоронні органи розкажуть усі подробиці того, як Саакашвілі приїхав до Грузії.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Читайте також: Україна звернулася до Грузії із запитом на відвідування Саакашвілі українським консулом, - речник МЗС Ніколенко

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) Гарібашвілі Іраклій (37)


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Топ коментарі
+10
Кто теперь Организму будет реформы придумывать?
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03.10.2021 23:45
+8
"У нас сегодня очень хорошие, братские отношения с Украиной. Саакашвили, тем более находящийся в тюрьме, не станет причиной ухудшения наших межгосударственных отношений", - заявил Гарибашвили в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".

От і чудово ! Зараз, звичайно, не знайду (та й не важливо), коли писала, що мордатий апатрид скінчить чи в тюрмі, чи в канаві.
Тепер головне, щоб тля не полізла псувати все, бо вона паабєсчяла того психа повернути в Україну.

Це ж наскільки воно нице: мало в Україні наколотило, поволоклося ще на свою батьківщину: влади жадало, це - єдине, чого воно хотіло.
Правильно казали психологи - нарцис.
Ще й злигалося з тією дурепою, публічно наплювавши на законну дружину. Дуже "високоморальна" істота.

Але українські саакобіли хотіли оце в президенти України і несамовито надривалися на форумі два роки.
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03.10.2021 23:50
+6
главное вы следите, шоб он по крышам не шарился...
по чердакам - можно....
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03.10.2021 23:47
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Кто теперь Организму будет реформы придумывать?
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03.10.2021 23:45 Відповісти
Напевно перейменуюсь офіс з простих рішень, на офіс з складних рішень, виїзних.
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03.10.2021 23:47 Відповісти
спасибо грузинским братьям !
мы просто переступим через некоторых чмошников, которые мешают нашим отношениям !
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03.10.2021 23:50 Відповісти
Офшорний олігарх-піаніст, що відмиває, приховує і не платить податки
- Це вам нагорода, покарання чи випробування або какая разніца...?
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03.10.2021 23:53 Відповісти
Нарешті вірменогрузино "касабський крот" зайняв належне йому місце. Цікаво, Юля хоч йойкнула?
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04.10.2021 00:22 Відповісти
6 лет тюрьмы от звонка до звонка
кому то сейчас весело

Если он желает вернуться в Украину, то может это сделать через шесть лет после исполнения тюремного наказания по приговору грузинского суда", - сказал Гарибашвили. Источник:
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03.10.2021 23:47 Відповісти
А чи розпочалися вже багатомільйонні виступи народу Грузії за звільнення Саакашвілі? Чи всім наплювати і взагалі "А какая разница"?
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03.10.2021 23:47 Відповісти
та в Сакартвело навіть деякі однопартійці його партій не люблють обригана, а тут ще й зрада власній жінці, а в грузин, сім'я - це святе.
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04.10.2021 00:11 Відповісти
главное вы следите, шоб он по крышам не шарился...
по чердакам - можно....
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03.10.2021 23:47 Відповісти
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04.10.2021 00:27 Відповісти
"Обманули дурачка на четыре кулачка" (с) В.В. путин ака *****
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03.10.2021 23:48 Відповісти
Операция "Трест". Арест Савинкова. Миша, историю надо знать, чтобы так глупо не попадаться!
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03.10.2021 23:49 Відповісти
Савинков - это агент кгб саакашвили?
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03.10.2021 23:57 Відповісти
ЗЕлений і вонючий клоп ВоВА теж наївно думає що його все ще підтримують мільйони виборців по країні? Ну ну !
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03.10.2021 23:49 Відповісти
"У нас сегодня очень хорошие, братские отношения с Украиной. Саакашвили, тем более находящийся в тюрьме, не станет причиной ухудшения наших межгосударственных отношений", - заявил Гарибашвили в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".

От і чудово ! Зараз, звичайно, не знайду (та й не важливо), коли писала, що мордатий апатрид скінчить чи в тюрмі, чи в канаві.
Тепер головне, щоб тля не полізла псувати все, бо вона паабєсчяла того психа повернути в Україну.

Це ж наскільки воно нице: мало в Україні наколотило, поволоклося ще на свою батьківщину: влади жадало, це - єдине, чого воно хотіло.
Правильно казали психологи - нарцис.
Ще й злигалося з тією дурепою, публічно наплювавши на законну дружину. Дуже "високоморальна" істота.

Але українські саакобіли хотіли оце в президенти України і несамовито надривалися на форумі два роки.
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03.10.2021 23:50 Відповісти
Экс-губернатор Одесской области и глава Офиса простых решений и результатов Михаил Саакашвили мог 30 сентября незаконно попасть к себе на родину в Грузию, спрятавшись в грузовом трейлере с овощами. Такую версию приезда экс-президента сообщает грузинское издание https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI CNews со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, Саакашвили прибыл в Поти на пароме из порта Черноморск в Одесской области Украины. Всю дорогу он провел, спрятавшись в вентиляционной кабине грузовика. Вопрос нелегального пересечения границы Украины остаётся неясным. После пересечения грузинской границы, водитель трейлера Элгуджа Цомая на личном автомобиле доставил Саакашвили в Батуми, а оттуда он уже попал в Тбилиси.
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04.10.2021 00:20 Відповісти
Так, з різних джерел подають вже деталі. Тобто, він два кордони незаконно перетнув. І з такою історією він на щось сподівався у Грузії ?

І, типу ж, юрист ?! Тільки уявіть.
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04.10.2021 08:39 Відповісти
Як на мене то не все так однозначно - як у Грузії та і в Україні зараз у влади реваншісти яких підтримує чималий доречі прошарок населення тим кому "какая разница". Фундаментальних реформ - демонополізації, судової, податкової не буде. Тому кожний хто завдає проблем теперішній владі в обох країнах, розхитує човен is good in my book.
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04.10.2021 00:22 Відповісти
а до того у нас були такі рехворми?
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04.10.2021 00:45 Відповісти
Я просто органічно не виношу даного персонажа (як і блазня), за що мене його сектанти готові були мало не розіп'яти.

В даний момент - бо у мене спочатку емоційне сприйняття, потім уже аналізуватиму головою і, може, напишу щось розумніше ))))) - мене коробить від його ницості (розумові здібності ніколи не дивували, там все зрозуміло).

Це ж знову планувати авантюру, пробиратися крадькома, сподіватися на колотнечу (з можливим кровопролиттям), аби дорватися до влади. І при цьому як співав соловейком про любов до України (і кордон, мерзота, проривало. Я б не стрималася на місці прикордонників) та й до своєї батьківщини.

Ну, от як ?! Просто погань.
А Порошенко мав би в церкві свічку поставити за своє ж здоров*я. Скільки крові та мерзота з нього випила за зроблене добро.
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04.10.2021 08:37 Відповісти
Конечно не помешает... От теперь 6 лет никому нечем не помешает...
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03.10.2021 23:52 Відповісти
"Вот и ладушки... Вот и хорошо" (с) S.T.A.L.K.E.R.
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04.10.2021 00:12 Відповісти

А я хочу, а я хочу опять,

По крышам бегать, голубей гонять.

Дразнить Лизку, дергать за косу,

На самокате мчаться по двору.
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03.10.2021 23:52 Відповісти
Все так, только Лизку дергать не за косу, но тоже созвучно...
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04.10.2021 00:11 Відповісти
смотря у якої з Ліз
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04.10.2021 00:12 Відповісти
Оскільки Ясько його підштовхнула на усе ось оце, то тут доречніше таке

(хоча із трубохитанням на батьківщині у Міхо якось не задалося...)

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04.10.2021 00:39 Відповісти
Але українські саакобіли хотіли оце в президенти України і несамовито надривалися на форумі два роки- донадривалися що геморой з сраакашвілі повилазив! А дружину (породисту європейку проміняв на ЗЕпідстилку підзаборну)!
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03.10.2021 23:55 Відповісти
Ему на Родине будет лучше.Да и подлечить его не помешает,так что пусть посидит подумает.
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03.10.2021 23:57 Відповісти
від важких наркотиків..давно пора.
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04.10.2021 00:13 Відповісти
- И тут слющай, Мыхо такой на нас бэжит, глаза совсэм бэшэный, как будто полосатый мух его жоп укусил, нас видит и "вах памагите, мэня здэсь пэрэслэдуют!"
- Ой ***** ліл, я цей цирк уявив. А ви йому що?
- А ми ему такие - "нэт, генацвале, пэрэслэдуют там. А здэсь эбут".
...
(українець та грузин разом) Бу-га-га-га-га!!!...

Ви прослухали фрагмент передачі "Погіршення українсько-грузинських відносин через затримання Саакашвілі"
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04.10.2021 00:07 Відповісти
Цензор, а ви щось трохи гальмуєте..Де новина, як батоно Сулугуні у вентиляційному люку в машині нелегально потрапив в Грузію ? Це ж скільки мемів та фотожаб тепер буде, натякаючи на бетоновозку в "Джентльменах удачі"
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04.10.2021 00:07 Відповісти
Переглядаю грузинські ЗМІ стосовно казусу Саакашвілі. Там теж здивовані: "Ах какоє странноє самоубійство..." Але стало зрозуміло, як він проник до Грузії. Про це можете глянути, зокрема, за цим посиланням:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsputnik-georgia.ru%2F20211003%2Fsaakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html%3Ffbclid%3DIwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ&h=AT0sl_aWhaFewBP5sezE1hiqkavCUpoAmLiNHRqLmkNuE5KgPX93Hwdci0QV7mx6oRk3b32NaJlLuFTk1k_hNWN5hh5M3BCmlRMvnZBavXWWEo5fWCCqRzL8_zWyAIenqpg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1QTX0msCcj111Eps1aIl-pB7u3PaaY-Baaut3Q2o4vk82rcFprP9-g7OQe0Mmm0Ialk52rnYqOblh7JjulShotlAuD6HhbotmflgFwXcS5wX_oyic_LoZnSm1z0hAkwj5sdTWe1dbc1RZkTJwPsRzdt9T79FvZloQwscU784JRWpSjfPR7Yil0 https://sputnik-georgia.ru/.../saakashvili-taykom-provez...

Інформація доволі детальна й переконлива, але вона поки не є офіційною, а правоохоронці не поспішають надавати пояснення. Їм нікуди спішити. Прокуратура пояснила, чому не спішить висувати офіційні звинувачення за незаконний перетин кордону - у Міхо статус не затриманого, а вже засудженого, тому жодні процесуальні терміни не тиснуть. Він зараз не під слідством і не в Сізо, а в пенітенціарному закладі, де відбуває свій перший 6-річний термін за вироком суду ще від 2018 року.

Щодо обставин проникнення в Грузію, то тут є певні деталі. Я спершу думав, що Саак все ж прилетів на приватному літаку в Батумі, де його незаконно провели мимо паспортного контролю. Але все складніше. Він виїхав з Києва ще пару днів раніше, прибув до Одеси, де заховався у вентиляційному відсіку трейлера та таким чином переплив до Поті. А вже звідти Елґуджа Цомая, водій трейлера й власник транспортної компанії на своїй автівці доставив його у свою ж квартиру в Тбілісі.

Там Саакашвілі переховувався навіть без відома лідерів своєї колишньої партії. У ній не всі раді його поверненню, а особливо планам влаштувати ще одну революцію, але без реальних підстав для цього, та з кривавою розв'язкою. Тому Саак планував появитися серед мітингарів і своїх прихильників у центрі міста під час акцій протесту та перетворити їх у повстання.

От тільки все пішло не так. ЄНР програв з надто великим відривом, а тому сьогодні не закликав своїх людей виходити на вулицю. Крім того, в Тбілісі й ряді інших міст будуть другі тури мерських виборів і обидві основні партії готуються до них, а не мітингують. Лідер третьої партії вже заявив, що віддасть підтримку лише опозиційним кандидатам. Тому вони прагнуть реально поборотися за кілька принципових посад, найперше, мера Тбілісі. І кровопролиття від Саакашвілі їм зараз зовсім не потрібне. Тому, якби Саакашвілі й прибув до центру міста, то там його б чекали лише поліція та радісні прихильники його опонентів. Він не врахував планів і дій своїх колишніх супутників.

А ще Саакашвілі явно здали в Україні. Його відбуття мусили відстежити у нас. Найімовірніше, перетин кордону відбувся за прямою згодою української влади. Чи здали Міхо за вказівкою Зеленського? Думаю, що ні. Він явно розгублений. Це міг бути Єрмак або хтось із чільних силовиків. І тепер ситуація пікантна. Якщо він виїхав з відома укрсучвлади, то це скандал. Виходить, що Україна десантувала в Грузію заколотника. Якщо без згоди, то питання до прикордонників, які не побачили його незаконного проникнення мимо контролю. А якщо буде фактично підтверджено факт зливу Києвом інформації про переміщення Саакашвілі, то це вже скандал в іншому напрямі. Прем'єр Грузії вже подякував за це Україні, але поки без деталей. Хоча бачив якесь повідомлення, що в Міхо був закріплений радіо-маячок. Тому й не спішать у Тбілісі з оголошенням звинувачення за незаконний перетин кордону. Або перевіряють цей український слід, або шукають прийнятні формулювання. А чому його не брали в Поті, а дали змогу прибути аж до Тбілісі, я поки не розумію. Може в західних районах ситуація для влади не зовсім певна. А в Тбілісі все під контролем. Але вели його ще від причалу й до миті, коли він залишився в квартирі сам.

І зовсім на останок. Ролик, де Саакашвілі та нардепка-слуга Яцько розказують про своє спільне проживання та відліт Міхо до Тбілісі, вони опублікували вже тоді, коли Саакашвілі прибув до Грузії. Це ще одна спроба відвернути увагу тамтешніх силовиків, як і білет на авіарейс 2 жовтня. От тільки в цьому випадку слугиня стає кримінальницею ще й за грузинським законом. Тепер вона - особа, яка сприяла своєю дезінформацією незаконному перетину кордону та вчиненню масових заворушень. А за законом, який колись підписав сам Міхо за це їй світить значний тюремний термін.
Тарас Черновол
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04.10.2021 00:16 Відповісти
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04.10.2021 00:13 Відповісти
Руки прочь от политического БОМЖа Сракашвили...
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04.10.2021 00:16 Відповісти
Міхеїл Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Як повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/10/3/7128564/ Європейська правда ", про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє грузинське видання https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI CNews .

Видання називає імя власника квартири, де було арештовано експрезидента. Раніше прокуратура назвала лише ініціали чоловіка: Е. Ц. За даними CNews, його звати Елгуджа Цомая. Він також і був водієм трейлера, на якому Саакашвілі повернувся на батьківщину.

За даними грузинського видання, трейлер, що перевозив свіжу зелень, перетнув кордон Грузії в Поті. Таким чином, можна зробити припущення, що вантажівка прибула в порт поромом з України. Весь цей шлях Сааакашвілі провів у вентиляційній кабіні машини.
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04.10.2021 00:18 Відповісти
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04.10.2021 00:27 Відповісти
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04.10.2021 00:27 Відповісти
Спецлужби Грузії розвели рехВОРматора як кошеня. Але цікаво інше, спосіб у який екс президент (!!!) в'їхав у Грузію: "в трейлере и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины". Він реально клоун.

Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. "Саакашвили привез в Грузию Элгуджа Цомая, водитель трейлера. Элгуджа Цомая родом из Абаша", - сказал CNews родственник Цомая.

По словам источника, Элгуджа долгое время был водителем трейлера и возит зелень из Грузии на Украину. "Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины", - сказал он.

В публикации утверждается, что квартира, в которой был арестован третий президент Грузии, также принадлежит Цомая и даже ближайшие соратники Саакашвили не знали о его приезде в Грузию.

Согласно изложенной версии, трейлер Цомая пересек госграницу Грузии в Поти. "Прицеп въехал в Поти, где Элгуджа сменил машину и на своем легковом автомобиле отвез Саакашвили в Батуми.

https://sputnik-georgia.ru/20211003/saakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html?fbclid=IwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ
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04.10.2021 00:30 Відповісти
тут можна перефразувати анекдот "категорії B".

Приехал Саакашвили в Грузию, пришёл в квартиру, а там темно и какой-то грузин на корточках сидит, в руке держит горящую свечку.
Грузин:
- Попа мыл?
- Мыл.
Грузин молча тушит свечку...
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04.10.2021 02:47 Відповісти
Михо что ж ты так обосрался в Одессе,каже Порошенко...,я ж тебе доверил крутую працю...
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04.10.2021 00:39 Відповісти
Сбежавший из РАБссии Штирлиц Доброхотов сдал контору Путлера по Малазийскому Боингу.... Галстукоед Грузии круче Доброхотова....
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04.10.2021 00:37 Відповісти
Не получится с Грузией хороших отношений , пока Саакашвили не вернется в Украину , президент уже говорил на єту тему.
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04.10.2021 00:45 Відповісти
тьі такой же дурак как и твой президент. преступника поймали в Грузии за преступления в Грузии. ало - гараж. и сидеть убийце - очень долго придется. .
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04.10.2021 06:20 Відповісти
Это должна решать Украина, а не Грузия. В каких грузинских ПТУ выпускают этих "дипломатов"?
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04.10.2021 01:11 Відповісти
преступника поймали в Грузии за преступления в Грузии. ало - гараж. и сидеть убийце - очень долго придется. .
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04.10.2021 06:18 Відповісти
 
 