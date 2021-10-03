Саакашвили не помешает украино-грузинским отношениям, - премьер Грузии Гарибашвили
Задержанный в Тбилиси бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не станет причиной ухудшения грузино-украинских отношений.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас сегодня очень хорошие, братские отношения с Украиной. Саакашвили, тем более находящийся в тюрьме, не станет причиной ухудшения наших межгосударственных отношений", - заявил Гарибашвили в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".
По его словам, "Саакашвили, осознавший свое плачевное состояние в грузинской тюрьме, сегодня вспомнил о своем украинском гражданстве и требует своего возвращения в Украину".
"Очень жаль, что этот человек в течение девяти лет был нашим президентом. Если он желает вернуться в Украину, то может это сделать через шесть лет после исполнения тюремного наказания по приговору грузинского суда", - сказал Гарибашвили.
Он не стал раскрывать детали пересечения Саакашвили грузинской границы, но отметил, что оперативные службы заманили его, убедив в полном развале работы грузинских спецслужб.
"Саакашвили планировал 3 октября собрать в Тбилиси до 10 тысяч своих сторонников для протеста якобы сфальсифицированных властями местных выборов и в это время неожиданно появиться в толпе. После того как полиции пришлось бы его задерживать, по одной из версий предполагалась ликвидация нескольких оппозиционных лидеров, чтобы возложить ответственность за это на действующие власти со всеми вытекающими из этого последствиями для Грузии", - сказал Гарибашвили.
Он считает, что арестом Саакашвили была предотвращена очень большая провокация.
"Этот больной человек поверил, и мы тоже убедили его в том, что ситуация в Грузии бесконтрольна и он смог бы осуществить задуманное", - сказал Гарибашвили.
Он пообещал, что очень скоро грузинские правоохранительные органы расскажут все подробности того, как Саакашвили приехал в Грузию.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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мы просто переступим через некоторых чмошников, которые мешают нашим отношениям !
- Це вам нагорода, покарання чи випробування або какая разніца...?
кому то сейчас весело
Если он желает вернуться в Украину, то может это сделать через шесть лет после исполнения тюремного наказания по приговору грузинского суда", - сказал Гарибашвили. Источник:
по чердакам - можно....
От і чудово ! Зараз, звичайно, не знайду (та й не важливо), коли писала, що мордатий апатрид скінчить чи в тюрмі, чи в канаві.
Тепер головне, щоб тля не полізла псувати все, бо вона паабєсчяла того психа повернути в Україну.
Це ж наскільки воно нице: мало в Україні наколотило, поволоклося ще на свою батьківщину: влади жадало, це - єдине, чого воно хотіло.
Правильно казали психологи - нарцис.
Ще й злигалося з тією дурепою, публічно наплювавши на законну дружину. Дуже "високоморальна" істота.
Але українські саакобіли хотіли оце в президенти України і несамовито надривалися на форумі два роки.
І, типу ж, юрист ?! Тільки уявіть.
В даний момент - бо у мене спочатку емоційне сприйняття, потім уже аналізуватиму головою і, може, напишу щось розумніше ))))) - мене коробить від його ницості (розумові здібності ніколи не дивували, там все зрозуміло).
Це ж знову планувати авантюру, пробиратися крадькома, сподіватися на колотнечу (з можливим кровопролиттям), аби дорватися до влади. І при цьому як співав соловейком про любов до України (і кордон, мерзота, проривало. Я б не стрималася на місці прикордонників) та й до своєї батьківщини.
Ну, от як ?! Просто погань.
А Порошенко мав би в церкві свічку поставити за своє ж здоров*я. Скільки крові та мерзота з нього випила за зроблене добро.
А я хочу, а я хочу опять,
По крышам бегать, голубей гонять.
Дразнить Лизку, дергать за косу,
На самокате мчаться по двору.
(хоча із трубохитанням на батьківщині у Міхо якось не задалося...)
- Ой ***** ліл, я цей цирк уявив. А ви йому що?
- А ми ему такие - "нэт, генацвале, пэрэслэдуют там. А здэсь эбут".
...
(українець та грузин разом) Бу-га-га-га-га!!!...
Ви прослухали фрагмент передачі "Погіршення українсько-грузинських відносин через затримання Саакашвілі"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsputnik-georgia.ru%2F20211003%2Fsaakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html%3Ffbclid%3DIwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ&h=AT0sl_aWhaFewBP5sezE1hiqkavCUpoAmLiNHRqLmkNuE5KgPX93Hwdci0QV7mx6oRk3b32NaJlLuFTk1k_hNWN5hh5M3BCmlRMvnZBavXWWEo5fWCCqRzL8_zWyAIenqpg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1QTX0msCcj111Eps1aIl-pB7u3PaaY-Baaut3Q2o4vk82rcFprP9-g7OQe0Mmm0Ialk52rnYqOblh7JjulShotlAuD6HhbotmflgFwXcS5wX_oyic_LoZnSm1z0hAkwj5sdTWe1dbc1RZkTJwPsRzdt9T79FvZloQwscU784JRWpSjfPR7Yil0 https://sputnik-georgia.ru/.../saakashvili-taykom-provez...
Інформація доволі детальна й переконлива, але вона поки не є офіційною, а правоохоронці не поспішають надавати пояснення. Їм нікуди спішити. Прокуратура пояснила, чому не спішить висувати офіційні звинувачення за незаконний перетин кордону - у Міхо статус не затриманого, а вже засудженого, тому жодні процесуальні терміни не тиснуть. Він зараз не під слідством і не в Сізо, а в пенітенціарному закладі, де відбуває свій перший 6-річний термін за вироком суду ще від 2018 року.
Щодо обставин проникнення в Грузію, то тут є певні деталі. Я спершу думав, що Саак все ж прилетів на приватному літаку в Батумі, де його незаконно провели мимо паспортного контролю. Але все складніше. Він виїхав з Києва ще пару днів раніше, прибув до Одеси, де заховався у вентиляційному відсіку трейлера та таким чином переплив до Поті. А вже звідти Елґуджа Цомая, водій трейлера й власник транспортної компанії на своїй автівці доставив його у свою ж квартиру в Тбілісі.
Там Саакашвілі переховувався навіть без відома лідерів своєї колишньої партії. У ній не всі раді його поверненню, а особливо планам влаштувати ще одну революцію, але без реальних підстав для цього, та з кривавою розв'язкою. Тому Саак планував появитися серед мітингарів і своїх прихильників у центрі міста під час акцій протесту та перетворити їх у повстання.
От тільки все пішло не так. ЄНР програв з надто великим відривом, а тому сьогодні не закликав своїх людей виходити на вулицю. Крім того, в Тбілісі й ряді інших міст будуть другі тури мерських виборів і обидві основні партії готуються до них, а не мітингують. Лідер третьої партії вже заявив, що віддасть підтримку лише опозиційним кандидатам. Тому вони прагнуть реально поборотися за кілька принципових посад, найперше, мера Тбілісі. І кровопролиття від Саакашвілі їм зараз зовсім не потрібне. Тому, якби Саакашвілі й прибув до центру міста, то там його б чекали лише поліція та радісні прихильники його опонентів. Він не врахував планів і дій своїх колишніх супутників.
А ще Саакашвілі явно здали в Україні. Його відбуття мусили відстежити у нас. Найімовірніше, перетин кордону відбувся за прямою згодою української влади. Чи здали Міхо за вказівкою Зеленського? Думаю, що ні. Він явно розгублений. Це міг бути Єрмак або хтось із чільних силовиків. І тепер ситуація пікантна. Якщо він виїхав з відома укрсучвлади, то це скандал. Виходить, що Україна десантувала в Грузію заколотника. Якщо без згоди, то питання до прикордонників, які не побачили його незаконного проникнення мимо контролю. А якщо буде фактично підтверджено факт зливу Києвом інформації про переміщення Саакашвілі, то це вже скандал в іншому напрямі. Прем'єр Грузії вже подякував за це Україні, але поки без деталей. Хоча бачив якесь повідомлення, що в Міхо був закріплений радіо-маячок. Тому й не спішать у Тбілісі з оголошенням звинувачення за незаконний перетин кордону. Або перевіряють цей український слід, або шукають прийнятні формулювання. А чому його не брали в Поті, а дали змогу прибути аж до Тбілісі, я поки не розумію. Може в західних районах ситуація для влади не зовсім певна. А в Тбілісі все під контролем. Але вели його ще від причалу й до миті, коли він залишився в квартирі сам.
І зовсім на останок. Ролик, де Саакашвілі та нардепка-слуга Яцько розказують про своє спільне проживання та відліт Міхо до Тбілісі, вони опублікували вже тоді, коли Саакашвілі прибув до Грузії. Це ще одна спроба відвернути увагу тамтешніх силовиків, як і білет на авіарейс 2 жовтня. От тільки в цьому випадку слугиня стає кримінальницею ще й за грузинським законом. Тепер вона - особа, яка сприяла своєю дезінформацією незаконному перетину кордону та вчиненню масових заворушень. А за законом, який колись підписав сам Міхо за це їй світить значний тюремний термін.
Тарас Черновол
Як повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/10/3/7128564/ Європейська правда ", про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє грузинське видання https://cnews.ge/home/news_description/14968?fbclid=IwAR0VkszC1ooudwvE-JGrATPIAq8BybfDXsH6tj8V2oEk6kydr_1We0mpXvI CNews .
Видання називає імя власника квартири, де було арештовано експрезидента. Раніше прокуратура назвала лише ініціали чоловіка: Е. Ц. За даними CNews, його звати Елгуджа Цомая. Він також і був водієм трейлера, на якому Саакашвілі повернувся на батьківщину.
За даними грузинського видання, трейлер, що перевозив свіжу зелень, перетнув кордон Грузії в Поті. Таким чином, можна зробити припущення, що вантажівка прибула в порт поромом з України. Весь цей шлях Сааакашвілі провів у вентиляційній кабіні машини.
Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. "Саакашвили привез в Грузию Элгуджа Цомая, водитель трейлера. Элгуджа Цомая родом из Абаша", - сказал CNews родственник Цомая.
По словам источника, Элгуджа долгое время был водителем трейлера и возит зелень из Грузии на Украину. "Миша въехал в Грузию в трейлере Элгуджи и всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины", - сказал он.
В публикации утверждается, что квартира, в которой был арестован третий президент Грузии, также принадлежит Цомая и даже ближайшие соратники Саакашвили не знали о его приезде в Грузию.
Согласно изложенной версии, трейлер Цомая пересек госграницу Грузии в Поти. "Прицеп въехал в Поти, где Элгуджа сменил машину и на своем легковом автомобиле отвез Саакашвили в Батуми.
https://sputnik-georgia.ru/20211003/saakashvili-taykom-provez-v-gruziyu-voditel-treylera---novaya-versiya-smi-260173960.html?fbclid=IwAR1t-hHt84UKzoCB_TDFcpvt59eYBA0mhKfFgsHh0UZ5eCsgUadgJ-sZqHQ
Приехал Саакашвили в Грузию, пришёл в квартиру, а там темно и какой-то грузин на корточках сидит, в руке держит горящую свечку.
Грузин:
- Попа мыл?
- Мыл.
Грузин молча тушит свечку...