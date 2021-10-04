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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузинські правоохоронці порушили чотири справи проти Саакашвілі, - адвокат Басилая

Грузинські правоохоронці порушили чотири справи проти Саакашвілі, - адвокат Басилая

Адвокат Бека Басилая заявив, що проти його підзахисного, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, грузинські правоохоронні органи порушили чотири кримінальні справи.

Про це адвокат повідомив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Ці справи неправові, вони всі політизовані, всі чотири кримінальні справи. Коли Міша був президентом, він пригощав своїх гостей і платив державними коштами. Це нормально. Мова не про великі гроші, це ресторан і таке інше. І тепер йому це висунули як обвинувачення. Коли він був у Чехії, то приніс на кладовище Вацлава Гавела квіти. Він купив їх не за свої гроші, а за бюджетні. Це йому теж коштувало обвинувачення і кримінальної справи. Це комічно", – розповів Басилая.

За його словами, ще одна справа стосується помилування звинувачених, коли Саакашвілі перебував на посаді президента країни, і остання – про незаконний перетин грузинського кордону.

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Говорячи про ймовірність помилування Саакашвілі, Басилая зазначив, що це залежатиме від політичної ситуації в Грузії після місцевих виборів.

"Зараз головне те, яка ситуація складеться у Грузії. Вчора були вибори, на яких грузинська опозиція отримала дуже хороший результат. Якщо буде опозиційний рух рости, то я впевнений, що наша президентка змінить своє рішення про помилування Міхеїла. Наразі вона каже, що не помилує його, але цю заяву вона зробила перед виборами, щоб дати мотивацію прихильникам (її політичної сили – ред.), буцімто ось, Міша затриманий і президент не відпустить його", – сказав адвокат.

Проте, на його думку, у найближчі місяці, коли в країні відбудеться протест, "у неї не буде іншого вибору, як ухвалити це рішення (про помилування – ред.)". Він зауважив, що подібний прецедент вже був пів року тому, коли затримали одного з опозиційних лідерів і через два місяці відпустили.

"Був тиск людей, активістів, опозиції. Велику увагу цій справі приділив Захід. Якщо буде увага від Заходу до Саакашвілі, я впевнений, що Міша буде вільним", – заявив Басилая.

Він також повідомив, що захисники ще бачились із Саакашвілі, але така зустріч відбудеться вранці 4 жовтня.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

адвокат (935) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+8
Як не крути, Міхо завжди виступав проти кацапів. Я за Міхо.
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04.10.2021 01:26
+8
нарік все що робив Саакашвілі останні 8 років було спрямовано на дестабілізацію, дискредитацію та приниження України. Теперішній цирк з посадкою у в'язницю - не виключення.
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04.10.2021 01:28
+7
Да кому интересен этот БОМЖара....цензор,хватит пиарить этого КГБшного барана...
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04.10.2021 01:14
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Михо Молодец !
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04.10.2021 01:10 Відповісти
Сидеть ему "два пожизненных в цинке с гвоздями" 😂
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04.10.2021 01:14 Відповісти
В смысле, эцихе?
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04.10.2021 01:36 Відповісти
Да кому интересен этот БОМЖара....цензор,хватит пиарить этого КГБшного барана...
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04.10.2021 01:14 Відповісти
Агент ФСБ Доброхотов сбежал из РАБссии...,и слил Секретнейшую информацию по сбитому Боингу над Донбассом...,Путлер Капут....
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04.10.2021 01:17 Відповісти
https://youtu.be/jOdJy2alPhg
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04.10.2021 01:19 Відповісти
Як не крути, Міхо завжди виступав проти кацапів. Я за Міхо.
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04.10.2021 01:26 Відповісти
нарік все що робив Саакашвілі останні 8 років було спрямовано на дестабілізацію, дискредитацію та приниження України. Теперішній цирк з посадкою у в'язницю - не виключення.
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04.10.2021 01:28 Відповісти
Що, коли він правду про митницю казав?. Я проти зовніфшнх варягів. Але треба віддати відповідне. Він все правильно сказав.
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04.10.2021 01:33 Відповісти
нарік Зеленський просто і спокійно зізнався, що він злив деталі спецоперації щодо вагнерівців союзнику ворога Лукашенку.
Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада.
Це злочин, який не має терміну давності.
Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
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04.10.2021 01:36 Відповісти
казав. але підмяти під себе митницю в Одесі щоб віддати її місцевій грузинській діаспорі йому не вдалося. сама грузинська діаспора цю ідею Саакашвілі і злила.
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04.10.2021 06:45 Відповісти


Україна після майдану при Порошенко така погана, що Саакашвілі готовий ломитися через кордон, аби пустили.
Україна Зеленського і 73% така чудова, що вирішив краще сидіти в грузинській тюрмі.
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04.10.2021 01:29 Відповісти
міхо - вбивця. в Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії Imedi і розтрату коштів з держбюджету.
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04.10.2021 01:31 Відповісти
1. За убийство банкира и отмазывание полицейских-убийц от суда.
2. За избиение депутата.
3. За силовой разгон демонстрантов.
4. Растрата бюджетных средств на массажистов, отели, ****** и кокс (привет ЗЕ)
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04.10.2021 01:56 Відповісти
Саакашвілі плив в Грузію, як колись на Кубу Фідель Кастро, щоб зробити революцію. А вийшло як у президента ЦАР Жана Беделя Бокасси - не сів на престол, а потрапив у в'язницю.
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04.10.2021 01:57 Відповісти
В 2006-м году один молодой работник банка поссорился в баре с человеком из компании в которой находилась верхушка МВД Грузии. В тот же день его тело, с признаками насильственной смерти было обнаружено в пригороде Тбилиси. Позже четверо полицейских признались что увезли его в лес и избивали, а потом он "сбежал и спрыгнул со скалы".

Саакашвили отказался увольнять министра МВД , а через три года помиловал убийц-полицейских.

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04.10.2021 02:10 Відповісти
Саакашвілі клоун такий самий як і Зеля так що клоуни мусять один одному допомагати, бо інакше цирк закінчиться!!!
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04.10.2021 02:18 Відповісти
Когда он был в Чехии, принес на кладбище Вацлава Гавела цветы. Он купил их не за свои деньги, а за бюджетные. Это ему тоже стоило обвинения и уголовного дела. Это комично" Источник:
Это не комично. Это характеризует истинный моральный облик показушного демократа и реформатора, пожлобившегося потратить личные пару десятков евро на эффектные фото себя любимого, якобы скорбящего у могилы Гавела. Лохторат положено окучивать за казенный счет.
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04.10.2021 02:55 Відповісти
Невже цього гризлюка посадять?
Барига напружився. Адже господарі в них одні...
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04.10.2021 05:35 Відповісти
О, в Андруші Смицького новий нік.
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04.10.2021 06:17 Відповісти
Підтвердження, що нинішня влада в Грузії пропарашна.
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04.10.2021 10:14 Відповісти
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили попал на родину на грузовике, перевозившем зелень из Украины. https://news.obozrevatel.com/politics/saakashvili-popal-v-gruziyu-na-gruzovike-so-svezhej-zelenyu-smi.htm Был арестован, объявил голодовку, вспомнил, что он гражданин Украины. И теперь Зеленский заявил: "Все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем" заниматься вопросом возвращения Саакашвили. Я не понимаю, КАК такой человек. как Саакашвили, стал президентом Грузии?
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04.10.2021 10:30 Відповісти
зеленскому - приготовиться!!!!!!
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04.10.2021 17:23 Відповісти
 
 