Грузинські правоохоронці порушили чотири справи проти Саакашвілі, - адвокат Басилая

Адвокат Бека Басилая заявив, що проти його підзахисного, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, грузинські правоохоронні органи порушили чотири кримінальні справи.

Про це адвокат повідомив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.

"Ці справи неправові, вони всі політизовані, всі чотири кримінальні справи. Коли Міша був президентом, він пригощав своїх гостей і платив державними коштами. Це нормально. Мова не про великі гроші, це ресторан і таке інше. І тепер йому це висунули як обвинувачення. Коли він був у Чехії, то приніс на кладовище Вацлава Гавела квіти. Він купив їх не за свої гроші, а за бюджетні. Це йому теж коштувало обвинувачення і кримінальної справи. Це комічно", – розповів Басилая.

За його словами, ще одна справа стосується помилування звинувачених, коли Саакашвілі перебував на посаді президента країни, і остання – про незаконний перетин грузинського кордону.

Також читайте: Саакашвілі не завадить українсько-грузинським відносинам, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Говорячи про ймовірність помилування Саакашвілі, Басилая зазначив, що це залежатиме від політичної ситуації в Грузії після місцевих виборів.

"Зараз головне те, яка ситуація складеться у Грузії. Вчора були вибори, на яких грузинська опозиція отримала дуже хороший результат. Якщо буде опозиційний рух рости, то я впевнений, що наша президентка змінить своє рішення про помилування Міхеїла. Наразі вона каже, що не помилує його, але цю заяву вона зробила перед виборами, щоб дати мотивацію прихильникам (її політичної сили – ред.), буцімто ось, Міша затриманий і президент не відпустить його", – сказав адвокат.

Проте, на його думку, у найближчі місяці, коли в країні відбудеться протест, "у неї не буде іншого вибору, як ухвалити це рішення (про помилування – ред.)". Він зауважив, що подібний прецедент вже був пів року тому, коли затримали одного з опозиційних лідерів і через два місяці відпустили.

"Був тиск людей, активістів, опозиції. Велику увагу цій справі приділив Захід. Якщо буде увага від Заходу до Саакашвілі, я впевнений, що Міша буде вільним", – заявив Басилая.

Він також повідомив, що захисники ще бачились із Саакашвілі, але така зустріч відбудеться вранці 4 жовтня.

Також читайте: Саакашвілі продовжує голодування і вважає себе політв'язнем, - депутатка парламенту Грузії Бокучава

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.