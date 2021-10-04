Грузинські правоохоронці порушили чотири справи проти Саакашвілі, - адвокат Басилая
Адвокат Бека Басилая заявив, що проти його підзахисного, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, грузинські правоохоронні органи порушили чотири кримінальні справи.
Про це адвокат повідомив у коментарі Суспільному, передає Цензор.НЕТ.
"Ці справи неправові, вони всі політизовані, всі чотири кримінальні справи. Коли Міша був президентом, він пригощав своїх гостей і платив державними коштами. Це нормально. Мова не про великі гроші, це ресторан і таке інше. І тепер йому це висунули як обвинувачення. Коли він був у Чехії, то приніс на кладовище Вацлава Гавела квіти. Він купив їх не за свої гроші, а за бюджетні. Це йому теж коштувало обвинувачення і кримінальної справи. Це комічно", – розповів Басилая.
За його словами, ще одна справа стосується помилування звинувачених, коли Саакашвілі перебував на посаді президента країни, і остання – про незаконний перетин грузинського кордону.
Говорячи про ймовірність помилування Саакашвілі, Басилая зазначив, що це залежатиме від політичної ситуації в Грузії після місцевих виборів.
"Зараз головне те, яка ситуація складеться у Грузії. Вчора були вибори, на яких грузинська опозиція отримала дуже хороший результат. Якщо буде опозиційний рух рости, то я впевнений, що наша президентка змінить своє рішення про помилування Міхеїла. Наразі вона каже, що не помилує його, але цю заяву вона зробила перед виборами, щоб дати мотивацію прихильникам (її політичної сили – ред.), буцімто ось, Міша затриманий і президент не відпустить його", – сказав адвокат.
Проте, на його думку, у найближчі місяці, коли в країні відбудеться протест, "у неї не буде іншого вибору, як ухвалити це рішення (про помилування – ред.)". Він зауважив, що подібний прецедент вже був пів року тому, коли затримали одного з опозиційних лідерів і через два місяці відпустили.
"Був тиск людей, активістів, опозиції. Велику увагу цій справі приділив Захід. Якщо буде увага від Заходу до Саакашвілі, я впевнений, що Міша буде вільним", – заявив Басилая.
Він також повідомив, що захисники ще бачились із Саакашвілі, але така зустріч відбудеться вранці 4 жовтня.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада.
Це злочин, який не має терміну давності.
Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
Україна після майдану при Порошенко така погана, що Саакашвілі готовий ломитися через кордон, аби пустили.
Україна Зеленського і 73% така чудова, що вирішив краще сидіти в грузинській тюрмі.
2. За избиение депутата.
3. За силовой разгон демонстрантов.
4. Растрата бюджетных средств на массажистов, отели, ****** и кокс (привет ЗЕ)
Саакашвили отказался увольнять министра МВД , а через три года помиловал убийц-полицейских.
Это не комично. Это характеризует истинный моральный облик показушного демократа и реформатора, пожлобившегося потратить личные пару десятков евро на эффектные фото себя любимого, якобы скорбящего у могилы Гавела. Лохторат положено окучивать за казенный счет.
Барига напружився. Адже господарі в них одні...