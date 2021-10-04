Грузинские правоохранители возбудили четыре дела против Саакашвили, - адвокат Басилая

Адвокат Бека Басилая заявил, что против его подзащитного, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, грузинские правоохранительные органы возбудили четыре уголовных дела.

Об этом адвокат сообщил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Эти дела неправовые, они все политизированные, все четыре уголовных дела. Когда Миша был президентом, он угощал своих гостей и платил государственными средствами. Это нормально. Речь не о больших деньгах, это ресторан и так далее. И теперь ему это выдвинули как обвинение. Когда он был в Чехии, принес на кладбище Вацлава Гавела цветы. Он купил их не за свои деньги, а за бюджетные. Это ему тоже стоило обвинения и уголовного дела. Это комично", - рассказал Басилая.

По его словам, еще одно дело касается помилования обвиняемых, когда Саакашвили находился на посту президента страны, и последнее - о незаконном пересечении грузинской границы.

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Говоря о вероятности помиловании Саакашвили, Басилая отметил, что это будет зависеть от политической ситуации в Грузии после местных выборов.

"Сейчас главное то, какая ситуация сложится в Грузии. Вчера были выборы, на которых грузинская оппозиция получила очень хороший результат. Если будет оппозиционное движение расти, то я уверен, что наша президент изменит свое решение о помиловании Михеила. Сейчас она говорит, что не помилует его, но это заявление она сделала перед выборами, чтобы дать мотивацию сторонникам (ее политической силы. - Ред.), будто вот, Миша задержан и президент не отпустит его", - сказал адвокат.

Однако, по его мнению, в ближайшие месяцы, когда в стране произойдет протест, "у нее не будет другого выбора, как принять это решение (о помиловании. - Ред.)". Он отметил, что подобный прецедент уже был полгода назад, когда задержали одного из оппозиционных лидеров и через два месяца отпустили.

"Было давление людей, активистов, оппозиции. Большое внимание этому делу уделил Запад. Если будет внимание от Запада к Саакашвили, я уверен, что Миша будет свободным", - заявил Басилая.

Он также сообщил, что защитники еще не виделись с Саакашвили, но такая встреча состоится утром 4 октября.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.