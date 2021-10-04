Грузинские правоохранители возбудили четыре дела против Саакашвили, - адвокат Басилая
Адвокат Бека Басилая заявил, что против его подзащитного, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, грузинские правоохранительные органы возбудили четыре уголовных дела.
Об этом адвокат сообщил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.
"Эти дела неправовые, они все политизированные, все четыре уголовных дела. Когда Миша был президентом, он угощал своих гостей и платил государственными средствами. Это нормально. Речь не о больших деньгах, это ресторан и так далее. И теперь ему это выдвинули как обвинение. Когда он был в Чехии, принес на кладбище Вацлава Гавела цветы. Он купил их не за свои деньги, а за бюджетные. Это ему тоже стоило обвинения и уголовного дела. Это комично", - рассказал Басилая.
По его словам, еще одно дело касается помилования обвиняемых, когда Саакашвили находился на посту президента страны, и последнее - о незаконном пересечении грузинской границы.
Говоря о вероятности помиловании Саакашвили, Басилая отметил, что это будет зависеть от политической ситуации в Грузии после местных выборов.
"Сейчас главное то, какая ситуация сложится в Грузии. Вчера были выборы, на которых грузинская оппозиция получила очень хороший результат. Если будет оппозиционное движение расти, то я уверен, что наша президент изменит свое решение о помиловании Михеила. Сейчас она говорит, что не помилует его, но это заявление она сделала перед выборами, чтобы дать мотивацию сторонникам (ее политической силы. - Ред.), будто вот, Миша задержан и президент не отпустит его", - сказал адвокат.
Однако, по его мнению, в ближайшие месяцы, когда в стране произойдет протест, "у нее не будет другого выбора, как принять это решение (о помиловании. - Ред.)". Он отметил, что подобный прецедент уже был полгода назад, когда задержали одного из оппозиционных лидеров и через два месяца отпустили.
"Было давление людей, активистов, оппозиции. Большое внимание этому делу уделил Запад. Если будет внимание от Запада к Саакашвили, я уверен, что Миша будет свободным", - заявил Басилая.
Он также сообщил, что защитники еще не виделись с Саакашвили, но такая встреча состоится утром 4 октября.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада.
Це злочин, який не має терміну давності.
Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
Україна після майдану при Порошенко така погана, що Саакашвілі готовий ломитися через кордон, аби пустили.
Україна Зеленського і 73% така чудова, що вирішив краще сидіти в грузинській тюрмі.
2. За избиение депутата.
3. За силовой разгон демонстрантов.
4. Растрата бюджетных средств на массажистов, отели, ****** и кокс (привет ЗЕ)
Саакашвили отказался увольнять министра МВД , а через три года помиловал убийц-полицейских.
Это не комично. Это характеризует истинный моральный облик показушного демократа и реформатора, пожлобившегося потратить личные пару десятков евро на эффектные фото себя любимого, якобы скорбящего у могилы Гавела. Лохторат положено окучивать за казенный счет.
Барига напружився. Адже господарі в них одні...