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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузинские правоохранители возбудили четыре дела против Саакашвили, - адвокат Басилая

Грузинские правоохранители возбудили четыре дела против Саакашвили, - адвокат Басилая

Адвокат Бека Басилая заявил, что против его подзащитного, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, грузинские правоохранительные органы возбудили четыре уголовных дела.

Об этом адвокат сообщил в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

"Эти дела неправовые, они все политизированные, все четыре уголовных дела. Когда Миша был президентом, он угощал своих гостей и платил государственными средствами. Это нормально. Речь не о больших деньгах, это ресторан и так далее. И теперь ему это выдвинули как обвинение. Когда он был в Чехии, принес на кладбище Вацлава Гавела цветы. Он купил их не за свои деньги, а за бюджетные. Это ему тоже стоило обвинения и уголовного дела. Это комично", - рассказал Басилая.

По его словам, еще одно дело касается помилования обвиняемых, когда Саакашвили находился на посту президента страны, и последнее - о незаконном пересечении грузинской границы.

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Говоря о вероятности помиловании Саакашвили, Басилая отметил, что это будет зависеть от политической ситуации в Грузии после местных выборов.

"Сейчас главное то, какая ситуация сложится в Грузии. Вчера были выборы, на которых грузинская оппозиция получила очень хороший результат. Если будет оппозиционное движение расти, то я уверен, что наша президент изменит свое решение о помиловании Михеила. Сейчас она говорит, что не помилует его, но это заявление она сделала перед выборами, чтобы дать мотивацию сторонникам (ее политической силы. - Ред.), будто вот, Миша задержан и президент не отпустит его", - сказал адвокат.

Однако, по его мнению, в ближайшие месяцы, когда в стране произойдет протест, "у нее не будет другого выбора, как принять это решение (о помиловании. - Ред.)". Он отметил, что подобный прецедент уже был полгода назад, когда задержали одного из оппозиционных лидеров и через два месяца отпустили.

"Было давление людей, активистов, оппозиции. Большое внимание этому делу уделил Запад. Если будет внимание от Запада к Саакашвили, я уверен, что Миша будет свободным", - заявил Басилая.

Он также сообщил, что защитники еще не виделись с Саакашвили, но такая встреча состоится утром 4 октября.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

адвокат (1431) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+8
Як не крути, Міхо завжди виступав проти кацапів. Я за Міхо.
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04.10.2021 01:26
+8
нарік все що робив Саакашвілі останні 8 років було спрямовано на дестабілізацію, дискредитацію та приниження України. Теперішній цирк з посадкою у в'язницю - не виключення.
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04.10.2021 01:28
+7
Да кому интересен этот БОМЖара....цензор,хватит пиарить этого КГБшного барана...
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04.10.2021 01:14
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Михо Молодец !
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04.10.2021 01:10 Ответить
Сидеть ему "два пожизненных в цинке с гвоздями" 😂
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04.10.2021 01:14 Ответить
В смысле, эцихе?
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04.10.2021 01:36 Ответить
Да кому интересен этот БОМЖара....цензор,хватит пиарить этого КГБшного барана...
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04.10.2021 01:14 Ответить
Агент ФСБ Доброхотов сбежал из РАБссии...,и слил Секретнейшую информацию по сбитому Боингу над Донбассом...,Путлер Капут....
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04.10.2021 01:17 Ответить
https://youtu.be/jOdJy2alPhg
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04.10.2021 01:19 Ответить
Як не крути, Міхо завжди виступав проти кацапів. Я за Міхо.
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04.10.2021 01:26 Ответить
нарік все що робив Саакашвілі останні 8 років було спрямовано на дестабілізацію, дискредитацію та приниження України. Теперішній цирк з посадкою у в'язницю - не виключення.
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04.10.2021 01:28 Ответить
Що, коли він правду про митницю казав?. Я проти зовніфшнх варягів. Але треба віддати відповідне. Він все правильно сказав.
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04.10.2021 01:33 Ответить
нарік Зеленський просто і спокійно зізнався, що він злив деталі спецоперації щодо вагнерівців союзнику ворога Лукашенку.
Навіть самий закінчений зелефан в цей момент зрозумів, що це державна зрада.
Це злочин, який не має терміну давності.
Як воно усвідомлювати, що вами керує злочинець?
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04.10.2021 01:36 Ответить
казав. але підмяти під себе митницю в Одесі щоб віддати її місцевій грузинській діаспорі йому не вдалося. сама грузинська діаспора цю ідею Саакашвілі і злила.
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04.10.2021 06:45 Ответить


Україна після майдану при Порошенко така погана, що Саакашвілі готовий ломитися через кордон, аби пустили.
Україна Зеленського і 73% така чудова, що вирішив краще сидіти в грузинській тюрмі.
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04.10.2021 01:29 Ответить
міхо - вбивця. в Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії Imedi і розтрату коштів з держбюджету.
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04.10.2021 01:31 Ответить
1. За убийство банкира и отмазывание полицейских-убийц от суда.
2. За избиение депутата.
3. За силовой разгон демонстрантов.
4. Растрата бюджетных средств на массажистов, отели, ****** и кокс (привет ЗЕ)
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04.10.2021 01:56 Ответить
Саакашвілі плив в Грузію, як колись на Кубу Фідель Кастро, щоб зробити революцію. А вийшло як у президента ЦАР Жана Беделя Бокасси - не сів на престол, а потрапив у в'язницю.
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04.10.2021 01:57 Ответить
В 2006-м году один молодой работник банка поссорился в баре с человеком из компании в которой находилась верхушка МВД Грузии. В тот же день его тело, с признаками насильственной смерти было обнаружено в пригороде Тбилиси. Позже четверо полицейских признались что увезли его в лес и избивали, а потом он "сбежал и спрыгнул со скалы".

Саакашвили отказался увольнять министра МВД , а через три года помиловал убийц-полицейских.

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04.10.2021 02:10 Ответить
Саакашвілі клоун такий самий як і Зеля так що клоуни мусять один одному допомагати, бо інакше цирк закінчиться!!!
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04.10.2021 02:18 Ответить
Когда он был в Чехии, принес на кладбище Вацлава Гавела цветы. Он купил их не за свои деньги, а за бюджетные. Это ему тоже стоило обвинения и уголовного дела. Это комично" Источник:
Это не комично. Это характеризует истинный моральный облик показушного демократа и реформатора, пожлобившегося потратить личные пару десятков евро на эффектные фото себя любимого, якобы скорбящего у могилы Гавела. Лохторат положено окучивать за казенный счет.
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04.10.2021 02:55 Ответить
Невже цього гризлюка посадять?
Барига напружився. Адже господарі в них одні...
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04.10.2021 05:35 Ответить
О, в Андруші Смицького новий нік.
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04.10.2021 06:17 Ответить
Підтвердження, що нинішня влада в Грузії пропарашна.
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04.10.2021 10:14 Ответить
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили попал на родину на грузовике, перевозившем зелень из Украины. https://news.obozrevatel.com/politics/saakashvili-popal-v-gruziyu-na-gruzovike-so-svezhej-zelenyu-smi.htm Был арестован, объявил голодовку, вспомнил, что он гражданин Украины. И теперь Зеленский заявил: "Все институции, включая Министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем" заниматься вопросом возвращения Саакашвили. Я не понимаю, КАК такой человек. как Саакашвили, стал президентом Грузии?
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04.10.2021 10:30 Ответить
зеленскому - приготовиться!!!!!!
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04.10.2021 17:23 Ответить
 
 