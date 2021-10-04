Саакашвілі потрапив до Грузії через морський порт Поті, - ЗМІ

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув до країни через морський порт Поті.

Про це стверджує Громадське телебачення Грузії із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Третій президент Грузії був затриманий поліцією в квартирі на околиці Тбілісі 1 жовтня. Він відбуває покарання за раніше заочно винесеним судом вироком. Колишнього президента помістили до в'язниці №12 в Руставі (30 км від Тбілісі). Сам Саакашвілі вважає себе політичним в'язнем і заперечує законність висунутих йому звинувачень.

Згідно з озвученою версією, в українському місті Чорноморськ політик сховався в контейнері з продовольством, який 27 вересня був завантажений на паром Vilnius, що належить судноплавній компанії "Укрферрі" і регулярно виконує рейси до Грузії.

Увечері 29 вересня паром зайшов у Поті, а контейнер, у якому, за версією ЗМІ, ховався експрезидент, вивіз водій Елгуджа Цомая.

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На вантажівці Саакашвілі дістався з Поті в Батумі. Тоді ж він зняв два відеозвернення, які були опубліковані на сторінці політика у Facebook 1 жовтня.

Автор сюжету припускає, що третій президент Грузії намагався залишатися непоміченим, тому надів медичну маску, коли записував перше відео біля канатної дороги на в'їзді до Батумі.

У сюжеті не пояснюється, як Саакашвілі дістався з Батумі в Тбілісі.

Тим часом соратники експрезидента розповідали, що Саакашвілі переміщався Грузією чотири дні.

Якщо вірити МВС Грузії, оперативники знали про всі пересування політика, проте не затримували його свідомо, вичікуючи найбільш вдалий момент.

Громадське телебачення стверджує, що інформацію про місцеперебування опального політика їм надавало джерело з оточення Саакашвілі.

Також телекомпанія з'ясувала, що водій вантажівки Елгуджа Цомая, якою Саакашвілі вивезли з Поті, є біженцем з Абхазії. Він займається перевезенням продуктів.

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Видання CNews уточнює, що в Поті Цомая змінив фуру на легковий автомобіль, на якому разом із Саакашвілі пересувався країною.

Якщо вірити Громадському телебаченню, Цомая також є власником квартири на вулиці Квішхеті, в якій експрезидент був заарештований. Журналісти кажуть, що Цомая особисто передав силовикам ключі від будинку.

Раніше сьогодні МВС повідомило, що притулок Саакашвілі в столиці надав якийсь Е.Ц. 1958 року народження. Цього громадянина затримано за звинуваченням у приховуванні тяжкого злочину. Йому загрожує до чотирьох років в'язниці.

За фактом незаконного перетину державного кордону експрезидентом слідство було розпочато ще 1 жовтня. Офіційно прокуратура ще не висунула обвинувачення експрезиденту.

Коли Саакашвілі завершив свій президентський термін у 2013 році, він залишив Грузію, після чого був заочно засуджений за вчинення посадових злочинів.

Зокрема, його звинуватили в причетності до справи про вбивство співробітника банку Сандро Гиргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. За однією справою він засуджений до трьох років позбавлення волі, за другою - до шести. Крім того, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету - їх розглядають суди, вироки поки не винесені.

Останнім часом політик, який має українське громадянство, проживав в Україні, де очолював виконавчий комітет Національної ради реформ. Перед муніципальними виборами в Грузії він неодноразово заявляв про намір повернутися на батьківщину, попри загрозу тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

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Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.