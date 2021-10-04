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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі потрапив до Грузії через морський порт Поті, - ЗМІ

Саакашвілі потрапив до Грузії через морський порт Поті, - ЗМІ

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі прибув до країни через морський порт Поті.

Про це стверджує Громадське телебачення Грузії із посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Третій президент Грузії був затриманий поліцією в квартирі на околиці Тбілісі 1 жовтня. Він відбуває покарання за раніше заочно винесеним судом вироком. Колишнього президента помістили до в'язниці №12 в Руставі (30 км від Тбілісі). Сам Саакашвілі вважає себе політичним в'язнем і заперечує законність висунутих йому звинувачень.

Згідно з озвученою версією, в українському місті Чорноморськ політик сховався в контейнері з продовольством, який 27 вересня був завантажений на паром Vilnius, що належить судноплавній компанії "Укрферрі" і регулярно виконує рейси до Грузії.

Увечері 29 вересня паром зайшов у Поті, а контейнер, у якому, за версією ЗМІ, ховався експрезидент, вивіз водій Елгуджа Цомая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрульний оштрафував машину із Саакашвілі в Батумі і не впізнав його, - соратниця експрезидента Грузії Херхеулідзе

На вантажівці Саакашвілі дістався з Поті в Батумі. Тоді ж він зняв два відеозвернення, які були опубліковані на сторінці політика у Facebook 1 жовтня.

Автор сюжету припускає, що третій президент Грузії намагався залишатися непоміченим, тому надів медичну маску, коли записував перше відео біля канатної дороги на в'їзді до Батумі.

У сюжеті не пояснюється, як Саакашвілі дістався з Батумі в Тбілісі.

Тим часом соратники експрезидента розповідали, що Саакашвілі переміщався Грузією чотири дні.

Якщо вірити МВС Грузії, оперативники знали про всі пересування політика, проте не затримували його свідомо, вичікуючи найбільш вдалий момент.

Громадське телебачення стверджує, що інформацію про місцеперебування опального політика їм надавало джерело з оточення Саакашвілі.

Також телекомпанія з'ясувала, що водій вантажівки Елгуджа Цомая, якою Саакашвілі вивезли з Поті, є біженцем з Абхазії. Він займається перевезенням продуктів.

Також читайте: Саакашвілі сам повідомив спецслужбам Грузії про своє місцеперебування: його затримали у Руставі, - консультант з питань безпеки Патарая

Видання CNews уточнює, що в Поті Цомая змінив фуру на легковий автомобіль, на якому разом із Саакашвілі пересувався країною.

Якщо вірити Громадському телебаченню, Цомая також є власником квартири на вулиці Квішхеті, в якій експрезидент був заарештований. Журналісти кажуть, що Цомая особисто передав силовикам ключі від будинку.

Раніше сьогодні МВС повідомило, що притулок Саакашвілі в столиці надав якийсь Е.Ц. 1958 року народження. Цього громадянина затримано за звинуваченням у приховуванні тяжкого злочину. Йому загрожує до чотирьох років в'язниці.

За фактом незаконного перетину державного кордону експрезидентом слідство було розпочато ще 1 жовтня. Офіційно прокуратура ще не висунула обвинувачення експрезиденту.

Коли Саакашвілі завершив свій президентський термін у 2013 році, він залишив Грузію, після чого був заочно засуджений за вчинення посадових злочинів.

Зокрема, його звинуватили в причетності до справи про вбивство співробітника банку Сандро Гиргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. За однією справою він засуджений до трьох років позбавлення волі, за другою - до шести. Крім того, Саакашвілі є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії "Імеді" і про розтрату коштів з держбюджету - їх розглядають суди, вироки поки не винесені.

Останнім часом політик, який має українське громадянство, проживав в Україні, де очолював виконавчий комітет Національної ради реформ. Перед муніципальними виборами в Грузії він неодноразово заявляв про намір повернутися на батьківщину, попри загрозу тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Також читайте: Саакашвілі сам повідомив спецслужбам Грузії про своє місцеперебування: його затримали у Руставі, - консультант з питань безпеки Патарая

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

кордон (4765) Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+3
теперь у Михо будет новое поганяло - Михо-вконтейнеровоз...
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04.10.2021 11:10
+3
а чем, ты думаешь, он подтирался всю дорогу?
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04.10.2021 11:29
+2
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04.10.2021 10:47
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Странно...а я думал он как Карлсон приземлился на крышу в Тбилиси?
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04.10.2021 10:43 Відповісти
Небось с мачты на корабле снимали?
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04.10.2021 10:45 Відповісти
декаабристом себя на старости лет возомнил или корабельная сосна достала?)
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04.10.2021 10:43 Відповісти
Чуйка. Банальная чуйка. У него анус почуял большой шухер для нонешней камарильи воров и предателей, как на Банковой так и на Грушевского ну и лично для себя. Поэтому предпочёл ужины в ИТК Грузии, чем суд Линча в Украине.
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04.10.2021 10:49 Відповісти
мудрые люди, у которых успешно заканчиваются акции с поимкой особо опасных преступников, такие "чуйки" создают искусственно.
Саакашвили просто заманили в ловушку. И он в нее попался.
В устройстве ловушки участвовал лично Зеленский. Для него предавать своих - это вообще норма.
При всей моей нелюбви к Михуилу, поступок Зели не становится от этого лучше.
Предатель и подонок.
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04.10.2021 11:26 Відповісти
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04.10.2021 10:47 Відповісти
Іхтіандр-Карлсон якийсь.
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04.10.2021 10:49 Відповісти
Слава всевышнему это уже проблема Грузии) хай там камеру реформирует...клоун популист
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04.10.2021 10:51 Відповісти
Идиот!

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04.10.2021 10:51 Відповісти
Пробрался под видом кочегара, ну не Ленин, но все же.
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04.10.2021 10:53 Відповісти
напоминает мультик "мадагаскар"
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04.10.2021 10:55 Відповісти
Руководитель Офиса простых решений и результатов.
Вот тебе Михуил простое решение-спрятаться в контейнере,а вот результат-тюрма.
В тюремном меню борща нет.
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04.10.2021 10:56 Відповісти
зато есть хачапури с сыром
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04.10.2021 12:42 Відповісти
А вам уважаемый мы выдадим парабеллум...будете прикрывать наше отступление!)
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04.10.2021 10:58 Відповісти
Как по мне такое попадание на родину довольно позорно для политика.
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04.10.2021 11:00 Відповісти
не более позорно, чем, побыв 9 лет президентом страны, отказаться от гражданства.
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04.10.2021 11:27 Відповісти
Если все так и было...то это лишний раз подтверждает что миша ипанут на всю голову...
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04.10.2021 11:09 Відповісти
теперь у Михо будет новое поганяло - Михо-вконтейнеровоз...
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04.10.2021 11:10 Відповісти
От цікаво, яких-таких простих рішень треба було натворити в Україні, щоб від них ховатись в грузинській тюрмі?
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04.10.2021 11:11 Відповісти
Армия Кремлевских ботов на пространствах инета НЕИМОВЕРНО ВОЗРОСЛА.То они вместе с арабохайями(эрмэн?-ворованное сл.) то выдают себя за одэров,пишущих со страшными ошибками(раньше стравливали народы от имени одэров),то притворившись "Лезгистанами"говорят о землях Одэрбэйджана(хотя сам Дагестан назывался Одэрбэйджаном) и народ (кгб) собирают.В Тикток не войти спокойно .ИндоПэриджан с гл.каршваром Индии АтроБАТЯны(ОдЭрБэйАта-Огня муж бек Отец) ДжамбуДвипой, КУДА АТАМ СПУСТИЛСЯ называют кочевниками как и др.Персию(Пэриджан),хотя серидина Дагистана наз-ся Роди ПэриУш(ДохУшПэринский район).Причем это идет не из стационарных комп., а с телефонов.Огромные армии фальсификаторов атакуют сейчас и ИндоПэриджан и Украину.Скоро простые смертные без разрешения регионального центра СНГ(Москва) вообще никуда не войдут.Уже серьезно пишут что у кого то несколько древних языков было,301год и т.д.А вам не дадут ответить.РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ фейсов,гуглов,твитеров и др. ИЗ МОСКВЫ НАДО УБИРАТЬ! Один раз разговаривая с "Цензором" я получил алфавит(19 в. созд.) соседней страны(якобы от Цнзор-Нет).Бардак надо прикрыть вместе с Кремлем.
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04.10.2021 11:15 Відповісти
В запломбированном вагоне... Это уже было в истории. Газету "Искра" не привез?
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04.10.2021 11:17 Відповісти
а чем, ты думаешь, он подтирался всю дорогу?
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04.10.2021 11:29 Відповісти
Саакашвілі плив в Грузію, як колись на Кубу Фідель Кастро, щоб зробити революцію. А вийшло як у імператора ЦАР Жана Беделя Бокасси - сів не на престол, а у в'язницю.
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04.10.2021 11:49 Відповісти
Саакашвілі готувався до приїзду в Грузію. Навіть документальний фільм про сеьбе зняв. «Миша». Режисер: Тома Чагелішвілі. https://www.ekhokavkaza.com/a/misha-doc/31487538.html

Там є цікавий факт. Коли він підняв революцію проти Шеварнадзе, а його безперечно треба було виносити з президентського кабінету, то казав йому «Біжи». Шеварнадзе здав свій пост, але з країни не втік. За іронією долі, після завершення своєї каденції, Саакашвілі навіть не діждавшись офіційного оголошення результатів втік з країни.

Так само казали Порошенкові. Але він не тільки не залишив країну, він і далі продовжує активну політичну діяльність. А всі кримінальні справи, які проти нього повідкривали за вказівкою Віслюка, успішно перетворюються на великий пшик.

Будівництво президентського університету, «боротьба» з олігархами Бубочки - це копія грузинських рехворм Міхо. Там у Грузії залишився недобудований, а може вже й розвалюється «найкращий університет східної Європи» Саакашвілі. Маю надію, що така ж сама доля як радника українських реформ Саакашвілі, спіткає і «найвеличнішого лідера **********».
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04.10.2021 11:39 Відповісти
В апельсинах знайшли, як чебурашку.

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04.10.2021 12:01 Відповісти
если он ехал осознанно для того чтобы его через 2 месяца выпустили, зачем прятаться сдался бы на границе
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04.10.2021 12:58 Відповісти
Громадяни України, залиште в спокої справи Громадян ГрузіЇ - то їх справи.. наші 73%ві зебіли тут, два роки тому, накуралЄсілі так, що і їх дітям вистачить розгрібати для дослідів над людьми............. - то не наші справи, які мені особисто трошки болить, бо залишив там два роки свого життя, не з власної волі.. але життя триває тут, для нас, в Україні..)
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04.10.2021 14:41 Відповісти
 
 