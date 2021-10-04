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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили попал в Грузию через морской порт Поти, - СМИ

Саакашвили попал в Грузию через морской порт Поти, - СМИ

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прибыл в страну через морской порт Поти.

Об этом утверждает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Третий президент Грузии был задержан полицией в квартире на окраине Тбилиси 1 октября. Он отбывает наказание по ранее заочно вынесенным судом приговорам. Бывшего президента поместили в тюрьму №12 в Рустави (30 км от Тбилиси). Сам Саакашвили считает себя политическим заключенным и отрицает законность предъявленных ему обвинений.

Согласно озвученной версии, в украинском городе Черноморске политик спрятался в контейнере с продовольствием, который 27 сентября был погружен на паром "Vilnius", принадлежащий судоходной компании "Укрферри" и регулярно выполняющий рейсы в Грузию.

Вечером 29 сентября паром зашел в Поти, а контейнер, в котором по версии СМИ прятался экс-президент, вывез водитель Элгуджа Цомая.

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На грузовике Саакашвили добрался из Поти в Батуми. Тогда же он снял два видеообращения, которые были опубликованы на странице политика в Facebook 1 октября.

Автор сюжета предполагает, что третий президент Грузии старался оставаться незамеченным, поэтому надел медицинскую маску, когда записывал первое видео у канатной дороги на въезде в Батуми.

В сюжете не объясняется, как Саакашвили добрался из Батуми в Тбилиси.

Между тем соратники экс-президента рассказывали, что Саакашвили перемещался по Грузии четыре дня.

Если верить МВД Грузии, оперативники знали о всех передвижениях политика, однако не задерживали его сознательно, выжидая наиболее подходящий момент.

Общественное телевидение утверждает, что информацию о нахождении опального политика им предоставлял источник из окружения Саакашвили.

Также телекомпания выяснила, что водитель грузовика Элгуджа Цомая, на котором Саакашвили вывезли из Поти является беженцем из Абхазии. Он занимается перевозкой продуктов.

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Издание CNews уточняет, что в Поти Цомая сменил фуру на легковой автомобиль, на котором вместе с Саакашвили передвигался по стране.

Если верить Общественному телевидению, Цомая также является владельцем квартиры на улице Квишхети, в которой экс-президент был арестован . Журналисты говорят, что Цомая лично передал силовикам ключи от дома.

Ранее сегодня МВД сообщило, что убежище Саакашвили в столице предоставил некий Э.Ц. 1958 года рождения. Этот гражданин задержан по обвинению в сокрытии тяжкого преступления. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

По факту незаконного пересечения государственной границы экс-президентом следствие было начато еще 1 октября. Официально прокуратура еще не предъявила обвинения экс-президенту.

Когда Саакашвили завершил свой президентский срок в 2013 году, он покинул Грузию, после чего был заочно осужден за совершение должностных преступлений.

В частности, его обвинили в причастности к делу об убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры пока не вынесены.

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В последнее время политик, имеющий украинское гражданство, проживал в Украине, где возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ. Перед муниципальными выборами в Грузии он неоднократно заявлял о намерении вернуться на родину, несмотря на угрозу тюремного заключения.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Автор: 

граница (5269) Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+3
теперь у Михо будет новое поганяло - Михо-вконтейнеровоз...
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04.10.2021 11:10
+3
а чем, ты думаешь, он подтирался всю дорогу?
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04.10.2021 11:29
+2
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04.10.2021 10:47
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Странно...а я думал он как Карлсон приземлился на крышу в Тбилиси?
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04.10.2021 10:43 Ответить
Небось с мачты на корабле снимали?
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04.10.2021 10:45 Ответить
декаабристом себя на старости лет возомнил или корабельная сосна достала?)
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04.10.2021 10:43 Ответить
Чуйка. Банальная чуйка. У него анус почуял большой шухер для нонешней камарильи воров и предателей, как на Банковой так и на Грушевского ну и лично для себя. Поэтому предпочёл ужины в ИТК Грузии, чем суд Линча в Украине.
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04.10.2021 10:49 Ответить
мудрые люди, у которых успешно заканчиваются акции с поимкой особо опасных преступников, такие "чуйки" создают искусственно.
Саакашвили просто заманили в ловушку. И он в нее попался.
В устройстве ловушки участвовал лично Зеленский. Для него предавать своих - это вообще норма.
При всей моей нелюбви к Михуилу, поступок Зели не становится от этого лучше.
Предатель и подонок.
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04.10.2021 11:26 Ответить
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04.10.2021 10:47 Ответить
Іхтіандр-Карлсон якийсь.
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04.10.2021 10:49 Ответить
Слава всевышнему это уже проблема Грузии) хай там камеру реформирует...клоун популист
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04.10.2021 10:51 Ответить
Идиот!

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04.10.2021 10:51 Ответить
Пробрался под видом кочегара, ну не Ленин, но все же.
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04.10.2021 10:53 Ответить
напоминает мультик "мадагаскар"
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04.10.2021 10:55 Ответить
Руководитель Офиса простых решений и результатов.
Вот тебе Михуил простое решение-спрятаться в контейнере,а вот результат-тюрма.
В тюремном меню борща нет.
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04.10.2021 10:56 Ответить
зато есть хачапури с сыром
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04.10.2021 12:42 Ответить
А вам уважаемый мы выдадим парабеллум...будете прикрывать наше отступление!)
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04.10.2021 10:58 Ответить
Как по мне такое попадание на родину довольно позорно для политика.
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04.10.2021 11:00 Ответить
не более позорно, чем, побыв 9 лет президентом страны, отказаться от гражданства.
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04.10.2021 11:27 Ответить
Если все так и было...то это лишний раз подтверждает что миша ипанут на всю голову...
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04.10.2021 11:09 Ответить
теперь у Михо будет новое поганяло - Михо-вконтейнеровоз...
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04.10.2021 11:10 Ответить
От цікаво, яких-таких простих рішень треба було натворити в Україні, щоб від них ховатись в грузинській тюрмі?
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04.10.2021 11:11 Ответить
Армия Кремлевских ботов на пространствах инета НЕИМОВЕРНО ВОЗРОСЛА.То они вместе с арабохайями(эрмэн?-ворованное сл.) то выдают себя за одэров,пишущих со страшными ошибками(раньше стравливали народы от имени одэров),то притворившись "Лезгистанами"говорят о землях Одэрбэйджана(хотя сам Дагестан назывался Одэрбэйджаном) и народ (кгб) собирают.В Тикток не войти спокойно .ИндоПэриджан с гл.каршваром Индии АтроБАТЯны(ОдЭрБэйАта-Огня муж бек Отец) ДжамбуДвипой, КУДА АТАМ СПУСТИЛСЯ называют кочевниками как и др.Персию(Пэриджан),хотя серидина Дагистана наз-ся Роди ПэриУш(ДохУшПэринский район).Причем это идет не из стационарных комп., а с телефонов.Огромные армии фальсификаторов атакуют сейчас и ИндоПэриджан и Украину.Скоро простые смертные без разрешения регионального центра СНГ(Москва) вообще никуда не войдут.Уже серьезно пишут что у кого то несколько древних языков было,301год и т.д.А вам не дадут ответить.РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ фейсов,гуглов,твитеров и др. ИЗ МОСКВЫ НАДО УБИРАТЬ! Один раз разговаривая с "Цензором" я получил алфавит(19 в. созд.) соседней страны(якобы от Цнзор-Нет).Бардак надо прикрыть вместе с Кремлем.
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04.10.2021 11:15 Ответить
В запломбированном вагоне... Это уже было в истории. Газету "Искра" не привез?
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04.10.2021 11:17 Ответить
а чем, ты думаешь, он подтирался всю дорогу?
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04.10.2021 11:29 Ответить
Саакашвілі плив в Грузію, як колись на Кубу Фідель Кастро, щоб зробити революцію. А вийшло як у імператора ЦАР Жана Беделя Бокасси - сів не на престол, а у в'язницю.
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04.10.2021 11:49 Ответить
Саакашвілі готувався до приїзду в Грузію. Навіть документальний фільм про сеьбе зняв. «Миша». Режисер: Тома Чагелішвілі. https://www.ekhokavkaza.com/a/misha-doc/31487538.html

Там є цікавий факт. Коли він підняв революцію проти Шеварнадзе, а його безперечно треба було виносити з президентського кабінету, то казав йому «Біжи». Шеварнадзе здав свій пост, але з країни не втік. За іронією долі, після завершення своєї каденції, Саакашвілі навіть не діждавшись офіційного оголошення результатів втік з країни.

Так само казали Порошенкові. Але він не тільки не залишив країну, він і далі продовжує активну політичну діяльність. А всі кримінальні справи, які проти нього повідкривали за вказівкою Віслюка, успішно перетворюються на великий пшик.

Будівництво президентського університету, «боротьба» з олігархами Бубочки - це копія грузинських рехворм Міхо. Там у Грузії залишився недобудований, а може вже й розвалюється «найкращий університет східної Європи» Саакашвілі. Маю надію, що така ж сама доля як радника українських реформ Саакашвілі, спіткає і «найвеличнішого лідера **********».
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04.10.2021 11:39 Ответить
В апельсинах знайшли, як чебурашку.

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04.10.2021 12:01 Ответить
если он ехал осознанно для того чтобы его через 2 месяца выпустили, зачем прятаться сдался бы на границе
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04.10.2021 12:58 Ответить
Громадяни України, залиште в спокої справи Громадян ГрузіЇ - то їх справи.. наші 73%ві зебіли тут, два роки тому, накуралЄсілі так, що і їх дітям вистачить розгрібати для дослідів над людьми............. - то не наші справи, які мені особисто трошки болить, бо залишив там два роки свого життя, не з власної волі.. але життя триває тут, для нас, в Україні..)
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04.10.2021 14:41 Ответить
 
 