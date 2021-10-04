Саакашвили попал в Грузию через морской порт Поти, - СМИ

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прибыл в страну через морской порт Поти.

Об этом утверждает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Третий президент Грузии был задержан полицией в квартире на окраине Тбилиси 1 октября. Он отбывает наказание по ранее заочно вынесенным судом приговорам. Бывшего президента поместили в тюрьму №12 в Рустави (30 км от Тбилиси). Сам Саакашвили считает себя политическим заключенным и отрицает законность предъявленных ему обвинений.

Согласно озвученной версии, в украинском городе Черноморске политик спрятался в контейнере с продовольствием, который 27 сентября был погружен на паром "Vilnius", принадлежащий судоходной компании "Укрферри" и регулярно выполняющий рейсы в Грузию.

Вечером 29 сентября паром зашел в Поти, а контейнер, в котором по версии СМИ прятался экс-президент, вывез водитель Элгуджа Цомая.

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На грузовике Саакашвили добрался из Поти в Батуми. Тогда же он снял два видеообращения, которые были опубликованы на странице политика в Facebook 1 октября.

Автор сюжета предполагает, что третий президент Грузии старался оставаться незамеченным, поэтому надел медицинскую маску, когда записывал первое видео у канатной дороги на въезде в Батуми.

В сюжете не объясняется, как Саакашвили добрался из Батуми в Тбилиси.

Между тем соратники экс-президента рассказывали, что Саакашвили перемещался по Грузии четыре дня.

Если верить МВД Грузии, оперативники знали о всех передвижениях политика, однако не задерживали его сознательно, выжидая наиболее подходящий момент.

Общественное телевидение утверждает, что информацию о нахождении опального политика им предоставлял источник из окружения Саакашвили.

Также телекомпания выяснила, что водитель грузовика Элгуджа Цомая, на котором Саакашвили вывезли из Поти является беженцем из Абхазии. Он занимается перевозкой продуктов.

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Издание CNews уточняет, что в Поти Цомая сменил фуру на легковой автомобиль, на котором вместе с Саакашвили передвигался по стране.

Если верить Общественному телевидению, Цомая также является владельцем квартиры на улице Квишхети, в которой экс-президент был арестован . Журналисты говорят, что Цомая лично передал силовикам ключи от дома.

Ранее сегодня МВД сообщило, что убежище Саакашвили в столице предоставил некий Э.Ц. 1958 года рождения. Этот гражданин задержан по обвинению в сокрытии тяжкого преступления. Ему грозит до четырех лет тюрьмы.

По факту незаконного пересечения государственной границы экс-президентом следствие было начато еще 1 октября. Официально прокуратура еще не предъявила обвинения экс-президенту.

Когда Саакашвили завершил свой президентский срок в 2013 году, он покинул Грузию, после чего был заочно осужден за совершение должностных преступлений.

В частности, его обвинили в причастности к делу об убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому – к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их рассматривают суды, приговоры пока не вынесены.

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В последнее время политик, имеющий украинское гражданство, проживал в Украине, где возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ. Перед муниципальными выборами в Грузии он неоднократно заявлял о намерении вернуться на родину, несмотря на угрозу тюремного заключения.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.