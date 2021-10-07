УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8338 відвідувачів онлайн
Новини
2 768 6

Суд продовжив арешт колишнім поліцейським із Кагарлика

Суд продовжив арешт колишнім поліцейським із Кагарлика

7 жовтня Обухівський районний суд продовжив арешт колишнім співробітникам поліції у справі про зґвалтування і тортури в Кагарлику.

Про це Цензор.НЕТ повідомив прокурор Офісу генерального прокурора Яніс Симонов.

"Усім обвинуваченим продовжили арешт до п'ятого грудня 2021 року", - сказав Симонов.

Таким чином, Микола Кузів та Сергій Сулима залишаються під вартою, Євген Трохименко, Ярослав Левандюк і Сергій Панасенко - під цілодобовим домашнім арештом.

Також читайте: П'ятеро поліцейських з Кагарлика не набрали мінімальної кількості балів під час тестування, але пройшли переатестацію, - ЗМІ

Нагадаємо, у цій справі три епізоди. За першим епізодом у тортурах Олександра Ткача та Олександра Салія в січні 2020 року звинувачують експоліцейських Миколу Кузіва, Ярослава Левандюка і Сергія Сулиму і колишнього начальника відділення поліції Сергія Панасенка. Слідство вважає, що Панасенко не вжив належних заходів, щоб припинити тортури затриманих.

Обвинуваченими по другому і третьому епізодах також є Кухів і Сулима, а також Євген Трохименко (у нього в справі статус співучасника). За даними слідства, у травні минулого року обвинувачені катували Максима П'ятенка і Ігоря Ткаченка, а також зґвалтували Неллі Погребицьку.

25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування.Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

Автор: 

арешт (2524) зґвалтування (385) Київська область (4031) Нацполіція (15182) суд (11686) запобіжний захід (489)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше бы написали как наша сборная по регби 13 натянула в Белграде кацапов со счетом 96:18. При чем первый тайм 36:18, а второй тайм назло ватным болельщикам 60:0 )))
показати весь коментар
07.10.2021 18:09 Відповісти
Для чого з московитами взагалі в щось грати і змагатись?
показати весь коментар
07.10.2021 18:16 Відповісти
Формат Лиги Европы такой (
показати весь коментар
07.10.2021 18:26 Відповісти
За три епізоди домашній арешт!? Згвалтування групове!? Ви з глузду з'їхали!? Дати мустрилам по 15 років і на краснопузу зону!!!
показати весь коментар
07.10.2021 18:14 Відповісти
Продлил ? Так они давно должны на зоне ,в петушином углу отдыхать .
показати весь коментар
07.10.2021 18:24 Відповісти
менты, это тоже слуги народа, а слуги в Украине - высшая каста....
показати весь коментар
07.10.2021 22:19 Відповісти
 
 