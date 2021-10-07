Суд продлил арест бывшим полицейским из Кагарлыка

7 октября Обуховский районный суд продлил арест бывшим сотрудникам полиции по делу об изнасиловании и пытках в Кагарлыке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Офиса генерального прокурора Янис Симонов.

"Всем обвиняемым продлили арест до пятого декабря 2021 года", - сказал Симонов.

Таким образом, Николай Кузив и Сергей Сулима остаются под стражей, Евгений Трохименко, Ярослав Левандюк и Сергей Панасенко - под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, в этом деле три эпизода. По первому эпизоду в пытках Александра Ткача и Александра Салия в январе 2020 года обвиняют экс-полицейських Николая Кузива, Ярослава Левандюка и Сергея Сулиму и бывшего начальника отделения полиции Сергея Панасенко. Следствие считает, что Панасенко не принял надлежащих действий, чтобы прекратить пытки задержаных.

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Обвиняемыми по второму и третьему эпизодам также являются Кухив и Сулима, а также Евгений Трохименко (у него в деле статус соучастника). По данным следствия, в мае прошлого года обвиняемые пытали Максима Пятенко и Игоря Ткаченко, а также изнасиловали Нелли Погребицкую.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

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Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.