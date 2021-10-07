У Саакашвілі в тюрмі є і телевізор, і матрац, - тюремники

Заяви адвокатів про те, що у колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в тюремній камері немає телевізора і матраца, є брехнею.

Про це йдеться в поширеній у четвер заяві заступника гендиректора спеціальної пенітенціарної служби Грузії Ніки Цхваріашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міхеіл Саакашвілі, який перебуває під слідством і засуджений, користується телевізором, і інформація адвокатів, що тюремна адміністрація затягує передачу йому телевізора, є брехнею. Саакашвілі придбав телевізор на власні кошти в магазині на території Руставської в'язниці спеціально виготовленою для нього тюремною банківською карткою, на якій є лімітована сума грошей з коштів Саакашвілі", - заявив Цхваріашвілі.

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Він також повідомив, що цією ж карткою Саакашвілі придбав у тюремному магазині різні предмети особистого користування. "Не відповідає дійсності і поширена інформація, що нібито у Саакашвілі в тюремній камері немає матраца. Йому видали і матрац, і постільну білизну. Він не звертався до тюремної адміністрації з проханням видачі другого матраца", - уточнив Цхваріашвілі.

Раніше в четвер адвокати заявили журналістам, що у Саакашвілі немає в камері, попри неодноразові звернення до тюремної адміністрації, телевізора і матраца.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.