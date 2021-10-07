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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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У Саакашвілі в тюрмі є і телевізор, і матрац, - тюремники

У Саакашвілі в тюрмі є і телевізор, і матрац, - тюремники

Заяви адвокатів про те, що у колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в тюремній камері немає телевізора і матраца, є брехнею.

Про це йдеться в поширеній у четвер заяві заступника гендиректора спеціальної пенітенціарної служби Грузії Ніки Цхваріашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міхеіл Саакашвілі, який перебуває під слідством і засуджений, користується телевізором, і інформація адвокатів, що тюремна адміністрація затягує передачу йому телевізора, є брехнею. Саакашвілі придбав телевізор на власні кошти в магазині на території Руставської в'язниці спеціально виготовленою для нього тюремною банківською карткою, на якій є лімітована сума грошей з коштів Саакашвілі", - заявив Цхваріашвілі.

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Він також повідомив, що цією ж карткою Саакашвілі придбав у тюремному магазині різні предмети особистого користування. "Не відповідає дійсності і поширена інформація, що нібито у Саакашвілі в тюремній камері немає матраца. Йому видали і матрац, і постільну білизну. Він не звертався до тюремної адміністрації з проханням видачі другого матраца", - уточнив Цхваріашвілі.

Раніше в четвер адвокати заявили журналістам, що у Саакашвілі немає в камері, попри неодноразові звернення до тюремної адміністрації, телевізора і матраца.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Автор: 

Грузія (1844) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+24
У зеленского в тюрьме не будет ни матраса, ни телевизора. Так что михо еще неплохо устроили
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07.10.2021 20:24
+19
Говорят, что на стенах камеры у Михуила нарисованны вот такие картинки
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07.10.2021 20:41
+18
зекрыса ограбил приват даже ещё не будучи президентом,а зесрань хочет втереть,что оно сейчас не ворует)))может скажешь,что оно ещё и налоги когда нибудь платило?так что пожизненное с конфискацией оно себе заработало.
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07.10.2021 20:37
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Та це ж було вже!!! (с)
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07.10.2021 20:20 Відповісти
А от банки варення - нема, ніпарядок!
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07.10.2021 20:31 Відповісти
https://youtu.be/csmOuJFOeVw
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07.10.2021 20:32 Відповісти
лізи ще нема
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07.10.2021 20:22 Відповісти
были. их он уже сменял на порошок. и теперь - нету
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07.10.2021 20:22 Відповісти
А бухло и кокаинум есть?
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07.10.2021 20:22 Відповісти
Эх Миша, Мишико, не спалось под боком у коханки и чего-то захотелось на нары, ну чти же каждый сам выбирает себе путь.
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07.10.2021 20:23 Відповісти
То карліто бренькає...
Може йому інший матрац треба.
І тєлєк суперплаский
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07.10.2021 20:23 Відповісти
У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац, - тюремщики
=====================
Мабуть і матрац обісцяний і телевізор непрацюючий... Але ж -є!
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07.10.2021 20:35 Відповісти
Звик жити у розкошах.
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07.10.2021 20:40 Відповісти
У зеленского в тюрьме не будет ни матраса, ни телевизора. Так что михо еще неплохо устроили
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07.10.2021 20:24 Відповісти
Зеленского в тюрьме не будет , он не ворует , как папередники .
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07.10.2021 20:27 Відповісти
а кто ворует? куда деньги деваются?
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07.10.2021 20:32 Відповісти
зекрыса ограбил приват даже ещё не будучи президентом,а зесрань хочет втереть,что оно сейчас не ворует)))может скажешь,что оно ещё и налоги когда нибудь платило?так что пожизненное с конфискацией оно себе заработало.
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07.10.2021 20:37 Відповісти
Плюс госизмена, коррупция, систематические нарушения Конституции и узупация власти.
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07.10.2021 21:02 Відповісти
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07.10.2021 20:40 Відповісти
Ага-ага, розкажи це журналістам The Guardian, вони показали, як він нє варуєт!
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07.10.2021 20:50 Відповісти
Які такі Гардіан ще ! Нам Наталочка Мосейчук сказала що ВАВА не винний!
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07.10.2021 21:56 Відповісти
Он ворует больше всех вместе взятых. Как и воровал еще до прихода в кресло. Пандорой доказано.
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07.10.2021 20:57 Відповісти
Навіщо йому - ворувать , він царь ,, нього і так все є .
Зате нехіло дає - ворувать іншим . .
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07.10.2021 20:59 Відповісти
Да уж,по сравнению с Соплей,даже Прохвессор промокашкой кажется.
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07.10.2021 21:51 Відповісти
у нас не посадили еще ни одного президента, у нас умеют договариваться))
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07.10.2021 20:28 Відповісти
Телевизор я б дал и квартал круглосуточно ему крутить не выключая
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07.10.2021 20:28 Відповісти
При чем один и тот же номер.
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07.10.2021 21:14 Відповісти
https://www.mk.ru/upload/entities/2019/11/19/15/articlesImages/image/bb/da/a7/10/2451cf609c501943dc5006cb37be088d.jpg
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07.10.2021 21:57 Відповісти
Что нужно человеку, чтобы встретить старость?
Телик, матрац......
А второй матрац для кого? Ждёт Ясько на свидание?
Эх, старик! Трах-тибидох-тибидах.....
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07.10.2021 20:27 Відповісти
Вторым укрываться)
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07.10.2021 20:30 Відповісти
А опалення є? Простатит же можна підхватити.
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07.10.2021 20:27 Відповісти
Так то разі телевізор??? - плазма потрібна на 70 дюймів...
А матрац поганий - горошинка потрапила й в карлсона всі боки ломить...
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07.10.2021 20:28 Відповісти
а квартал показують?
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07.10.2021 20:29 Відповісти
Токо лигу смеха....
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07.10.2021 20:33 Відповісти
Говорят, что на стенах камеры у Михуила нарисованны вот такие картинки
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07.10.2021 20:41 Відповісти
та ето же натуральная пытка!
куда смотрит комитет по защите карлсонов?
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07.10.2021 22:35 Відповісти
Міхуіл пожиттєвий брехун і маніпулятор !

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07.10.2021 20:32 Відповісти
Оно конечно, не пентхауз в Киеве за мой и кума счёт, но воздух Отечества так сладок и приятен.
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07.10.2021 20:33 Відповісти
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07.10.2021 20:33 Відповісти
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07.10.2021 20:39 Відповісти
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07.10.2021 21:02 Відповісти
Чому картинка повністю не відкривається?...
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07.10.2021 21:06 Відповісти
Моя ?
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07.10.2021 21:10 Відповісти
Чи фактурного чорнобривця?
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07.10.2021 21:11 Відповісти
Та то я твою і Шрека в одну поєднав.
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07.10.2021 22:21 Відповісти
от не нагнетайте))) ... на фото - вон телевизор...вот матрац...нафига второй вторая ? )))

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07.10.2021 20:37 Відповісти
Ми вже все це проходили.Мучалась Юлька в духкімнатній камері із всіми зручностями,про яких середньостатистичній українець і мріяти неможе,та повернулась їз казематів в інвалідному візку.Який до речі їй вже був не потрібен як тільки вдихнула повітря волі взнавши що її рахунки не заблоковані та ніщо не конфісковане.
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07.10.2021 20:37 Відповісти
P.S.Якщо мене память не підводить то Саака був лишений громаданства України.Так якого х..на наше бидло так турбується по його дупу?
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07.10.2021 20:42 Відповісти
Зеля повернув.
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07.10.2021 20:45 Відповісти
Та не в ЗЕлі діло,а в тому що Зекоманда як і попередні влади для того щоб позбавитися конкурентів на наступних виборах просто знешкоджують любими заходами тих хто може їм скласти конкуренцію в майбутньому або даже тепер.Все за 20-25 років йшло як по маслу якби не ,,Революція Гідності,, але тупий люд як завжди не довів діло до кінця та залишив тих хто нас грабував у владних кріслах.Ті хто голосував 14.01.2014-го мали всі сидіти за гратамияк посібники Януковича та його посібників але 90% із них знову зайняли депутатські крісла у ВР України створивши нові партії.Але від перестановки додатків сума то не зміюється.
Не знаю іншого методу окрім Руминського варіанту як змінити ситуацію в Україні,юридичними засобами просто не можливо так як закони та судова система країни заточена під злодіїв,політичних злочинців та зрадників України.
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07.10.2021 21:27 Відповісти
Так Янелох,ему снова повернул,назло Пороху.
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07.10.2021 21:53 Відповісти
ждем опровергающую новость что матраса все-таки нет.
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07.10.2021 20:37 Відповісти
Знаете, что бы нравиться молодым девушкам нужно быть стройным. А кушать вкусненькое так хочется....Ну и люди идут на принудительную диету....Выйдет через 2-3 месяца Аполлоном бельведерским!
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07.10.2021 20:38 Відповісти
"Матрас" и "Телевизор" это погоняло воров в законе ?
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07.10.2021 20:39 Відповісти
Точно. У одного полосы набиты на спине, а у другого губка Боб на груди и Патрики на плечах.
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07.10.2021 20:49 Відповісти
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07.10.2021 20:41 Відповісти
Зомби все таки существуют..
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07.10.2021 20:45 Відповісти
Це він коли взнав Шо у ******* тєлєвізора немає?
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07.10.2021 20:52 Відповісти
Це він свою думку формує. Мислітєльний процес )
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07.10.2021 21:00 Відповісти
Ааааааа....
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07.10.2021 21:07 Відповісти
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07.10.2021 21:36 Відповісти
Боже, прибери. Худобина так мається.
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07.10.2021 21:46 Відповісти
А ещё? Всего один телевизор! Непорядок.
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07.10.2021 20:47 Відповісти
И махорку обязательно выдавайте
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07.10.2021 20:50 Відповісти
Хух... Ну слава Богу, а то я вже нЄрвнічать почав Шо у ******* тЄлєка немає...
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07.10.2021 20:51 Відповісти
Где зарядка для вентилятора?
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07.10.2021 20:57 Відповісти
А шапочка из газеты есть у Михо? А чесалка для волосатой спины?
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07.10.2021 21:00 Відповісти
В смьісле , пьітаются изгаляться над Саакашвили ? Так и есть , еще к ним порохоботьі примкнули.
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07.10.2021 22:04 Відповісти
Если там есть тюремный универмаг, и для Михо изготовили именную банковскую карточку, то пусть купит самолёт и летит на Киев.
Только не надо "Боинг", хватит простой "Цессны".
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07.10.2021 21:06 Відповісти
Комфортненько и все бесплатно - сам напросился...
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07.10.2021 21:07 Відповісти
А у Жульки не было инвалидного кресла и высоких каблуков!
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07.10.2021 21:39 Відповісти
Сдаётся мне не так он прост, чтобы прилететь и быть посаженным, это не убоище навальное. Чуйка у парняги есть.
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07.10.2021 21:42 Відповісти
А если вы споёте, а может быть, залаете.
А может, замычите, - коровы ведь мычат.
То вам седло большое, ковёр и телевизор,
В подарок сразу вручат, а может быть, вручат.
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07.10.2021 21:58 Відповісти
усе дуже гарно, тока вот нету там у мыши крыши
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07.10.2021 22:11 Відповісти
Как умело Михо облапошил стукачей из Схем и Бигуса
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07.10.2021 22:26 Відповісти
долбанный карлссон,дайте ему нюхнуть,и на хер матрац))
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07.10.2021 23:13 Відповісти
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07.10.2021 23:13 Відповісти
Он не обращался к тюремной администрации с просьбой выдачи второго матраца" Источник:
Неплохой такой троллинг
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08.10.2021 01:16 Відповісти
...а, шконка у него есть? Мо, матрац у помещения для справления естественных потребностей? Без шконки плохо примерному арестанту. Маляву тоже должны давать.
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08.10.2021 04:56 Відповісти
Поступки таких людей становятся более понятными, после просто книг Климова...
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08.10.2021 08:45 Відповісти
прочтения...
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08.10.2021 08:46 Відповісти
заберите у него телефон, что б херню не писал разную в фейсбуке
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08.10.2021 08:55 Відповісти
охотно верим тюремщикам. всякая кацапня и прикацапленная шушваль ненавидит Саакашвили.
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08.10.2021 09:48 Відповісти
 
 