У Саакашвілі в тюрмі є і телевізор, і матрац, - тюремники
Заяви адвокатів про те, що у колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в тюремній камері немає телевізора і матраца, є брехнею.
Про це йдеться в поширеній у четвер заяві заступника гендиректора спеціальної пенітенціарної служби Грузії Ніки Цхваріашвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Міхеіл Саакашвілі, який перебуває під слідством і засуджений, користується телевізором, і інформація адвокатів, що тюремна адміністрація затягує передачу йому телевізора, є брехнею. Саакашвілі придбав телевізор на власні кошти в магазині на території Руставської в'язниці спеціально виготовленою для нього тюремною банківською карткою, на якій є лімітована сума грошей з коштів Саакашвілі", - заявив Цхваріашвілі.
Він також повідомив, що цією ж карткою Саакашвілі придбав у тюремному магазині різні предмети особистого користування. "Не відповідає дійсності і поширена інформація, що нібито у Саакашвілі в тюремній камері немає матраца. Йому видали і матрац, і постільну білизну. Він не звертався до тюремної адміністрації з проханням видачі другого матраца", - уточнив Цхваріашвілі.
Раніше в четвер адвокати заявили журналістам, що у Саакашвілі немає в камері, попри неодноразові звернення до тюремної адміністрації, телевізора і матраца.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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Може йому інший матрац треба.
І тєлєк суперплаский
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Мабуть і матрац обісцяний і телевізор непрацюючий... Але ж -є!
Зате нехіло дає - ворувать іншим . .
Телик, матрац......
А второй матрац для кого? Ждёт Ясько на свидание?
Эх, старик! Трах-тибидох-тибидах.....
А матрац поганий - горошинка потрапила й в карлсона всі боки ломить...
куда смотрит комитет по защите карлсонов?
второйвторая ? )))
Не знаю іншого методу окрім Руминського варіанту як змінити ситуацію в Україні,юридичними засобами просто не можливо так як закони та судова система країни заточена під злодіїв,політичних злочинців та зрадників України.
Только не надо "Боинг", хватит простой "Цессны".
А может, замычите, - коровы ведь мычат.
То вам седло большое, ковёр и телевизор,
В подарок сразу вручат, а может быть, вручат.
Неплохой такой троллинг