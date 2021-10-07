У Саакашвили в тюрьме есть и телевизор, и матрац, - тюремщики
Заявления адвокатов о том, что у бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в тюремной камере нет телевизора и матраса, является ложью.
Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении заместителя гендиректора специальной пенитенциарной службы Грузии Ники Цхвариашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Подследственный и осужденный Михеил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, является ложью. Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег из средств Саакашвили", - заявил Цхвариашвили.
Он также сообщил, что этой же картой Саакашвили приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования. "Не соответствует действительности и распространенная информация, что якобы у Саакашвили в тюремной камере нет матраца. Ему выдали и матрац, и постельное белье. Он не обращался к тюремной администрации с просьбой выдачи второго матраца", - уточнил Цхвариашвили.
Ранее в четверг адвокаты заявили журналистам, что у Саакашвили нет в камере, несмотря на неоднократные обращения к тюремной администрации, телевизора и матраца.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Може йому інший матрац треба.
І тєлєк суперплаский
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Мабуть і матрац обісцяний і телевізор непрацюючий... Але ж -є!
Зате нехіло дає - ворувать іншим . .
Телик, матрац......
А второй матрац для кого? Ждёт Ясько на свидание?
Эх, старик! Трах-тибидох-тибидах.....
А матрац поганий - горошинка потрапила й в карлсона всі боки ломить...
куда смотрит комитет по защите карлсонов?
второйвторая ? )))
Не знаю іншого методу окрім Руминського варіанту як змінити ситуацію в Україні,юридичними засобами просто не можливо так як закони та судова система країни заточена під злодіїв,політичних злочинців та зрадників України.
Только не надо "Боинг", хватит простой "Цессны".
А может, замычите, - коровы ведь мычат.
То вам седло большое, ковёр и телевизор,
В подарок сразу вручат, а может быть, вручат.
Неплохой такой троллинг