Саакашвілі не припинятиме голодування, мітинг опозиції надав йому сил, - Ясько

Заарештований у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі поки не збирається припиняти голодування, яке триває вже 15-й день. Багатотисячний мітинг, який організувала грузинська опозиція 14 жовтня, додав йому сил.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько після зустрічі з ним у п'ятницю в Руставський в'язниці.

"Учорашній день, коли в Тбілісі проходила багатотисячна акція, дав йому дуже багато сил. У нього гарний настрій. Мені особисто хочеться сказати, щоб він не голодував і не був у в'язниці. Я знаю, як багато він залишив в Києві, дуже комфортне життя", - сказала Ясько журналістам.

За її словами, Саакашвілі приїхав до Грузії, тому що "дуже сильно любить грузинський народ". "Нам зараз дуже важливо зробити все для його звільнення", - сказала Ясько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.