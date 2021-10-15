УКР
Саакашвілі не припинятиме голодування, мітинг опозиції надав йому сил, - Ясько

Саакашвілі не припинятиме голодування, мітинг опозиції надав йому сил, - Ясько

Заарештований у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі поки не збирається припиняти голодування, яке триває вже 15-й день. Багатотисячний мітинг, який організувала грузинська опозиція 14 жовтня, додав йому сил.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько після зустрічі з ним у п'ятницю в Руставський в'язниці.

"Учорашній день, коли в Тбілісі проходила багатотисячна акція, дав йому дуже багато сил. У нього гарний настрій. Мені особисто хочеться сказати, щоб він не голодував і не був у в'язниці. Я знаю, як багато він залишив в Києві, дуже комфортне життя", - сказала Ясько журналістам.

За її словами, Саакашвілі приїхав до Грузії, тому що "дуже сильно любить грузинський народ". "Нам зараз дуже важливо зробити все для його звільнення", - сказала Ясько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

голодування (427) Саакашвілі Міхеіл (2155) Ясько Єлизавета (79)
+24
так выпьем же за то, что б Михуил голодал дальше!
показати весь коментар
15.10.2021 18:34 Відповісти
+18
Підтримую його рішення!
показати весь коментар
15.10.2021 18:24 Відповісти
+14
я думаю все новости связанные с Саакашвили должны волновать больше грузин чем нас
показати весь коментар
15.10.2021 18:25 Відповісти
Підтримую його рішення!
показати весь коментар
15.10.2021 18:24 Відповісти
Изверг !
показати весь коментар
15.10.2021 19:01 Відповісти
а то!
показати весь коментар
15.10.2021 20:05 Відповісти
Міхо без Кахи Бендукідзе та грошей США - політична пустишка , котрій ще може й моляться деякі грузини... Якщо він продовжував своє політичне виживання на грошах Курченка й руйнуванні України з владою вовоЄрамківщини -то ще є питання? Курченко має офіс поряд з Крелем - є питання?
показати весь коментар
15.10.2021 19:06 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-zelenskyy-shefir-bank-kurchenka/31509571.html https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-zelenskyy-shefir-bank-kurchenka/31509571.html


Поза чергою. Як Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка
показати весь коментар
15.10.2021 19:09 Відповісти
...который отстроил Михо?
показати весь коментар
15.10.2021 22:17 Відповісти
да, отстроил Михо.
показати весь коментар
16.10.2021 00:16 Відповісти
он так же голодает как и с крыши прыгал - когда смелый тода нет...
любит себя очень етот показной карлсон и жизни себя не лишит....
показати весь коментар
15.10.2021 19:20 Відповісти
Знаешь почему ты брюзжишь? Потому что тебя обвели вокруг пальца твои собратья-эмигранты. А ты теперь ищешь таких же идиотов как ты сам. Чтобы оторваться на них.
показати весь коментар
15.10.2021 22:08 Відповісти
думал Ванга почила в бозе, а не - от она....
показати весь коментар
15.10.2021 23:05 Відповісти
отож
показати весь коментар
16.10.2021 00:16 Відповісти
я думаю все новости связанные с Саакашвили должны волновать больше грузин чем нас
показати весь коментар
15.10.2021 18:25 Відповісти
Це залежить від того, чи нараховують йому зарплатню від України.
показати весь коментар
15.10.2021 18:36 Відповісти
Конечно насчитывают. Его ведь никто не уволил!
показати весь коментар
15.10.2021 18:39 Відповісти
Это его проблемы? На наших прокуроров и судей посмотрите, уволенных! Которые восстановились и получили компенсации!
показати весь коментар
15.10.2021 18:58 Відповісти
Нет это мои проблемы потому что я ему зарплату плачу!
показати весь коментар
15.10.2021 19:20 Відповісти
А хто ти? Токар по металу, по хлібу і салу? Чи, може, тобі теж хтось гроші із наших політиків платить! Та неважливо! До красивих і правильних фраз я давно звик !
показати весь коментар
15.10.2021 19:28 Відповісти
Сидеть будет мразь, на него еще одно дело завели за растрату 270 тыс баксов на гулянки в Ницце.
показати весь коментар
15.10.2021 18:26 Відповісти
Срочно отправить в Ла Шарите на лечение!
показати весь коментар
15.10.2021 18:27 Відповісти
Хммм....может это был не митинг оппозиции, может это было...уличное чахохбили?? Иии ....силы ...сразу и появились.
показати весь коментар
15.10.2021 18:28 Відповісти
По словам грузинских властей в ЕСПЧ поддержали решения судов в отношении Саакашвили.
показати весь коментар
15.10.2021 18:28 Відповісти
А їй зарплатню і досі нараховують?
показати весь коментар
15.10.2021 18:29 Відповісти
Ей в конвертах откладывают.
показати весь коментар
15.10.2021 18:46 Відповісти
Да.
И Михуилу тоже.
показати весь коментар
15.10.2021 19:16 Відповісти

от голода))
Миша, не прекращай.те)
показати весь коментар
15.10.2021 18:30 Відповісти
Ему красный цвет значка на рубахе понравился. У нас во время погрузки судна в Порт-Судане часто к вахенному у трапа подходили грузчики и жаловались на мышечные или другие боли в теле. Вахтенный из судовой аптечки мазал кому зелёнкой, кому йодом, а кому какой-то красной замазкой. Так среди грузчиков успехом пользовалась красная замазка, она быстро закончилась. Все грузчики были из племени фузи-вузи. С огромной курчавой головой и огромной шевелюро через которую насквозь была воткнута вдурогая или трёхрогая вилка. Это была расчёска. Периодически они остервенело почему-то начинали тыкать этой вилкой себе в голову.
показати весь коментар
15.10.2021 19:19 Відповісти
верований куча. по сути, не очень то отличаются - лижут карму своим божкам. Невзоров говорил шо в правослабии "святой" один - садился на муравейник и терпел. а этих разных "святых" была уйма. и почти все - реально поехавшие кукухой, та шо там - даже Яхве бы за то что он творил и советовал/приказывал, посадили бы щас на сто пожизненных в психлечебку, а потом - на 100500 пожизненных в тюрьму.
показати весь коментар
15.10.2021 19:38 Відповісти
Перший із аборигенів,хто зустрів няшку-прокуроршу в Кабо-Верде
показати весь коментар
15.10.2021 19:57 Відповісти
Так сильно любит грузинский народ,что прямо кушать не может(отказался от грузинского гражданства)
показати весь коментар
15.10.2021 18:33 Відповісти
Ха..Все таки оказывается он любит украинский борщ больше чем грузинский народ.
Ну и по аналогии-больше любит 30-ти летнюю зеленомордую Ясько чем 52-х летнюю Сандру.
Вот такой Карлсон принципиальный.
Грузинский оппортунист.
показати весь коментар
15.10.2021 18:57 Відповісти
так выпьем же за то, что б Михуил голодал дальше!
показати весь коментар
15.10.2021 18:34 Відповісти
показати весь коментар
15.10.2021 18:35 Відповісти
6 років голодати залишилося,якщо не добавлять
показати весь коментар
15.10.2021 18:35 Відповісти
Ребят скажите Карсону если хомячить по килограмму меда в день то это не голодовка!
показати весь коментар
15.10.2021 18:38 Відповісти
Для нас сейчас, это самое важное дело освободит его, потому что он "очень сильно любит грузинский народ.")
показати весь коментар
15.10.2021 18:45 Відповісти
не сильно издевайтесь над михушкой.. он друг трампушки....
показати весь коментар
15.10.2021 18:47 Відповісти
Саакашвили объединил всю Украину.
показати весь коментар
15.10.2021 18:48 Відповісти
зато на свободу выйдет стройным.......
показати весь коментар
15.10.2021 18:50 Відповісти
Показово що жоден з цих "голодуючих" ще не "завернувся".
показати весь коментар
15.10.2021 18:50 Відповісти
А дохътор Хайдерр?
показати весь коментар
15.10.2021 22:10 Відповісти
Ну как не крути,а Михо лидер оппозиции.Представьте себе,що Зеля посадит Петю,що начнётся?И как Грузинская мечта вырулит,щоб не уронить себя и рейтинг,ещё вопрос.
показати весь коментар
15.10.2021 18:51 Відповісти
Не знаю як кому,але мен глибоко по... кгм-м-м,...путіну,як себе почуває Міхо-батона. Головне,що із України здриснув. Тут своїх крикунів і інсінуаторів вистачає.
показати весь коментар
15.10.2021 18:59 Відповісти
Дядьку, ви з дуба впали? Чи, може, з ліщини? Невже ви не знаєте. що Міхо - особистий ворог рашенфюрера? А ви так про нього! То хто ви? Напевне дуже довго в лісі сиділи? Так заткніться і засуньте собі в анус з півдесятка грецьких горіхів! Воно і попустить!
показати весь коментар
15.10.2021 19:07 Відповісти
Як як твоя хвамілія? Ага,Иванов, а під чиїм флягом дрищещ? Зміни прапорець на кацапский,лишенцю!
показати весь коментар
15.10.2021 19:17 Відповісти
Хфамилия - это Вам батенька, в фильм за двумя зайцами прямая дорога....
показати весь коментар
15.10.2021 19:20 Відповісти
Щиро Вам вдячний. пане "Киргиз" за комент. Вельми ******** передивлятись отой фільм,а завдяки Вам знову згадав неперевершену Проню Прокопівну, Голохвастова,мадмаузель Нінон (особливо,коли їй Проня дулі тицяла), ну і т.д., шедевральні висловлювання героїв на кшталт:-у мєня у груді аж шкварчить... Ще раз дякую.
показати весь коментар
15.10.2021 19:36 Відповісти
Михо сильный человек и Президент
показати весь коментар
15.10.2021 19:03 Відповісти
Я смотрю, Сундуков опять ординаторскую забыл на ключ запереть.
показати весь коментар
15.10.2021 19:18 Відповісти
Тут самое главное что оно голодает в Грузии...а не в Украине..
А там пусть хоть до по синения голодает...
показати весь коментар
15.10.2021 19:07 Відповісти
Карточку зарплатную хоть Лизке оставил...или с собой на кичу забрал???
показати весь коментар
15.10.2021 19:10 Відповісти
А почему Ясько не на работе?
показати весь коментар
15.10.2021 19:14 Відповісти
это и есть работа.
показати весь коментар
15.10.2021 22:10 Відповісти
Какая же она тупая.
Впрочем, каков избиратель таков и президент, каков президент такова и его партия.
показати весь коментар
15.10.2021 19:17 Відповісти
Миша держись.
показати весь коментар
15.10.2021 19:21 Відповісти
Шкода мені цю Ясько, бо дурненька не розуміє з ким має справу. Саакашвілі, це міжнародний аферист, і таких Ясько в нього не одна. До того ж він офіційно не розлучений з законною дружиною, я так розумію офіційно розлучатись з Сандрою він не поспішає. В Міхо двоє синів. На що та Ліза розраховує????
показати весь коментар
15.10.2021 19:21 Відповісти
Та хай от обосрется от варенья, пофигу!
показати весь коментар
15.10.2021 19:22 Відповісти
О Надя Савченко из Киева приехала . От счас поголодает аж рожа треснет .
показати весь коментар
15.10.2021 19:29 Відповісти
кацапня, полезные им идиоты, подкацапники и ворюги ненавидят Саакашвили.
показати весь коментар
15.10.2021 19:48 Відповісти
маладэц!.. две бутылки вина "Минасцали" ты заработал..
показати весь коментар
15.10.2021 20:10 Відповісти
и клаптик земли..
показати весь коментар
15.10.2021 20:29 Відповісти
Два куба, если быть точным.
показати весь коментар
15.10.2021 21:26 Відповісти
не те *ляди, кто денег ради *бутся, сбившись с пути, а деньги берущие, *бать не дающие - вот *ляди сущие, мать их ити...
показати весь коментар
15.10.2021 20:10 Відповісти
И это прекрасно. Михо может заодно и член себе отрезать в знак протеста.
показати весь коментар
15.10.2021 20:49 Відповісти
Вчерашний день дал ему много сил! - Пулемет, огонь!
- Патронов нет, товарищ комиссар!
- Но ты же коммунист!
И пулемет застрочил вновь!
показати весь коментар
15.10.2021 20:50 Відповісти
 
 