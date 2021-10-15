Саакашвілі не припинятиме голодування, мітинг опозиції надав йому сил, - Ясько
Заарештований у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі поки не збирається припиняти голодування, яке триває вже 15-й день. Багатотисячний мітинг, який організувала грузинська опозиція 14 жовтня, додав йому сил.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько після зустрічі з ним у п'ятницю в Руставський в'язниці.
"Учорашній день, коли в Тбілісі проходила багатотисячна акція, дав йому дуже багато сил. У нього гарний настрій. Мені особисто хочеться сказати, щоб він не голодував і не був у в'язниці. Я знаю, як багато він залишив в Києві, дуже комфортне життя", - сказала Ясько журналістам.
За її словами, Саакашвілі приїхав до Грузії, тому що "дуже сильно любить грузинський народ". "Нам зараз дуже важливо зробити все для його звільнення", - сказала Ясько.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
любит себя очень етот показной карлсон и жизни себя не лишит....
И Михуилу тоже.
от голода))
Миша, не прекращай.те)
Ну и по аналогии-больше любит 30-ти летнюю зеленомордую Ясько чем 52-х летнюю Сандру.
Вот такой Карлсон принципиальный.
Грузинский оппортунист.
А там пусть хоть до по синения голодает...
Впрочем, каков избиратель таков и президент, каков президент такова и его партия.
- Патронов нет, товарищ комиссар!
- Но ты же коммунист!
И пулемет застрочил вновь!