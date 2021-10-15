Саакашвили не будет прекращать голодовку, митинг оппозиции придал ему сил, - Ясько
Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили пока не собирается прекращать голодовку, которая длится уже 15-й день. Многотысячный митинг, который организовала грузинская оппозиция 14 октября, придал ему сил.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько после встречи с ним в пятницу в Руставской тюрьме.
"Вчерашний день, когда в Тбилиси проходила многотысячная акция, дал ему очень много сил. У него хорошее настроение. Мне лично хочется сказать, чтобы он не голодал и не был в тюрьме. Я знаю, как много он оставил в Киеве, очень комфортную жизнь", - сказала Ясько журналистам.
По ее словам, Саакашвили приехал в Грузию, потому что "очень сильно любит грузинский народ". "Нам сейчас очень важно сделать все для его освобождения", - сказала Ясько.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поза чергою. Як Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка
любит себя очень етот показной карлсон и жизни себя не лишит....
И Михуилу тоже.
от голода))
Миша, не прекращай.те)
Ну и по аналогии-больше любит 30-ти летнюю зеленомордую Ясько чем 52-х летнюю Сандру.
Вот такой Карлсон принципиальный.
Грузинский оппортунист.
А там пусть хоть до по синения голодает...
Впрочем, каков избиратель таков и президент, каков президент такова и его партия.
- Патронов нет, товарищ комиссар!
- Но ты же коммунист!
И пулемет застрочил вновь!