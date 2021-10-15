Саакашвили не будет прекращать голодовку, митинг оппозиции придал ему сил, - Ясько

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили пока не собирается прекращать голодовку, которая длится уже 15-й день. Многотысячный митинг, который организовала грузинская оппозиция 14 октября, придал ему сил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько после встречи с ним в пятницу в Руставской тюрьме.

"Вчерашний день, когда в Тбилиси проходила многотысячная акция, дал ему очень много сил. У него хорошее настроение. Мне лично хочется сказать, чтобы он не голодал и не был в тюрьме. Я знаю, как много он оставил в Киеве, очень комфортную жизнь", - сказала Ясько журналистам.

По ее словам, Саакашвили приехал в Грузию, потому что "очень сильно любит грузинский народ". "Нам сейчас очень важно сделать все для его освобождения", - сказала Ясько.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.