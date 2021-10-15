РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
4 810 73

Саакашвили не будет прекращать голодовку, митинг оппозиции придал ему сил, - Ясько

Саакашвили не будет прекращать голодовку, митинг оппозиции придал ему сил, - Ясько

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили пока не собирается прекращать голодовку, которая длится уже 15-й день. Многотысячный митинг, который организовала грузинская оппозиция 14 октября, придал ему сил.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила депутат Верховной Рады Елизавета Ясько после встречи с ним в пятницу в Руставской тюрьме.

"Вчерашний день, когда в Тбилиси проходила многотысячная акция, дал ему очень много сил. У него хорошее настроение. Мне лично хочется сказать, чтобы он не голодал и не был в тюрьме. Я знаю, как много он оставил в Киеве, очень комфортную жизнь", - сказала Ясько журналистам.

По ее словам, Саакашвили приехал в Грузию, потому что "очень сильно любит грузинский народ". "Нам сейчас очень важно сделать все для его освобождения", - сказала Ясько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 50 тыс. человек в центре Тбилиси требуют освобождения Саакашвили. ФОТОрепортаж

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Автор: 

голодовка (830) Саакашвили Михеил (3307) Ясько Елизавета (78)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
так выпьем же за то, что б Михуил голодал дальше!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:34 Ответить
+18
Підтримую його рішення!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:24 Ответить
+14
я думаю все новости связанные с Саакашвили должны волновать больше грузин чем нас
показать весь комментарий
15.10.2021 18:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підтримую його рішення!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:24 Ответить
Изверг !
показать весь комментарий
15.10.2021 19:01 Ответить
а то!
показать весь комментарий
15.10.2021 20:05 Ответить
Міхо без Кахи Бендукідзе та грошей США - політична пустишка , котрій ще може й моляться деякі грузини... Якщо він продовжував своє політичне виживання на грошах Курченка й руйнуванні України з владою вовоЄрамківщини -то ще є питання? Курченко має офіс поряд з Крелем - є питання?
показать весь комментарий
15.10.2021 19:06 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-zelenskyy-shefir-bank-kurchenka/31509571.html https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-zelenskyy-shefir-bank-kurchenka/31509571.html


Поза чергою. Як Зеленський і Шефір сприяли спробам вивести активи з банку Курченка
показать весь комментарий
15.10.2021 19:09 Ответить
...который отстроил Михо?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:17 Ответить
да, отстроил Михо.
показать весь комментарий
16.10.2021 00:16 Ответить
он так же голодает как и с крыши прыгал - когда смелый тода нет...
любит себя очень етот показной карлсон и жизни себя не лишит....
показать весь комментарий
15.10.2021 19:20 Ответить
Знаешь почему ты брюзжишь? Потому что тебя обвели вокруг пальца твои собратья-эмигранты. А ты теперь ищешь таких же идиотов как ты сам. Чтобы оторваться на них.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:08 Ответить
думал Ванга почила в бозе, а не - от она....
показать весь комментарий
15.10.2021 23:05 Ответить
отож
показать весь комментарий
16.10.2021 00:16 Ответить
я думаю все новости связанные с Саакашвили должны волновать больше грузин чем нас
показать весь комментарий
15.10.2021 18:25 Ответить
Це залежить від того, чи нараховують йому зарплатню від України.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:36 Ответить
Конечно насчитывают. Его ведь никто не уволил!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:39 Ответить
Это его проблемы? На наших прокуроров и судей посмотрите, уволенных! Которые восстановились и получили компенсации!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:58 Ответить
Нет это мои проблемы потому что я ему зарплату плачу!
показать весь комментарий
15.10.2021 19:20 Ответить
А хто ти? Токар по металу, по хлібу і салу? Чи, може, тобі теж хтось гроші із наших політиків платить! Та неважливо! До красивих і правильних фраз я давно звик !
показать весь комментарий
15.10.2021 19:28 Ответить
Сидеть будет мразь, на него еще одно дело завели за растрату 270 тыс баксов на гулянки в Ницце.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:26 Ответить
Срочно отправить в Ла Шарите на лечение!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:27 Ответить
Хммм....может это был не митинг оппозиции, может это было...уличное чахохбили?? Иии ....силы ...сразу и появились.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:28 Ответить
По словам грузинских властей в ЕСПЧ поддержали решения судов в отношении Саакашвили.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:28 Ответить
А їй зарплатню і досі нараховують?
показать весь комментарий
15.10.2021 18:29 Ответить
Ей в конвертах откладывают.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:46 Ответить
Да.
И Михуилу тоже.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:16 Ответить

от голода))
Миша, не прекращай.те)
показать весь комментарий
15.10.2021 18:30 Ответить
Ему красный цвет значка на рубахе понравился. У нас во время погрузки судна в Порт-Судане часто к вахенному у трапа подходили грузчики и жаловались на мышечные или другие боли в теле. Вахтенный из судовой аптечки мазал кому зелёнкой, кому йодом, а кому какой-то красной замазкой. Так среди грузчиков успехом пользовалась красная замазка, она быстро закончилась. Все грузчики были из племени фузи-вузи. С огромной курчавой головой и огромной шевелюро через которую насквозь была воткнута вдурогая или трёхрогая вилка. Это была расчёска. Периодически они остервенело почему-то начинали тыкать этой вилкой себе в голову.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:19 Ответить
верований куча. по сути, не очень то отличаются - лижут карму своим божкам. Невзоров говорил шо в правослабии "святой" один - садился на муравейник и терпел. а этих разных "святых" была уйма. и почти все - реально поехавшие кукухой, та шо там - даже Яхве бы за то что он творил и советовал/приказывал, посадили бы щас на сто пожизненных в психлечебку, а потом - на 100500 пожизненных в тюрьму.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:38 Ответить
Перший із аборигенів,хто зустрів няшку-прокуроршу в Кабо-Верде
показать весь комментарий
15.10.2021 19:57 Ответить
Так сильно любит грузинский народ,что прямо кушать не может(отказался от грузинского гражданства)
показать весь комментарий
15.10.2021 18:33 Ответить
Ха..Все таки оказывается он любит украинский борщ больше чем грузинский народ.
Ну и по аналогии-больше любит 30-ти летнюю зеленомордую Ясько чем 52-х летнюю Сандру.
Вот такой Карлсон принципиальный.
Грузинский оппортунист.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:57 Ответить
так выпьем же за то, что б Михуил голодал дальше!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:34 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 18:35 Ответить
6 років голодати залишилося,якщо не добавлять
показать весь комментарий
15.10.2021 18:35 Ответить
Ребят скажите Карсону если хомячить по килограмму меда в день то это не голодовка!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:38 Ответить
Для нас сейчас, это самое важное дело освободит его, потому что он "очень сильно любит грузинский народ.")
показать весь комментарий
15.10.2021 18:45 Ответить
не сильно издевайтесь над михушкой.. он друг трампушки....
показать весь комментарий
15.10.2021 18:47 Ответить
Саакашвили объединил всю Украину.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:48 Ответить
зато на свободу выйдет стройным.......
показать весь комментарий
15.10.2021 18:50 Ответить
Показово що жоден з цих "голодуючих" ще не "завернувся".
показать весь комментарий
15.10.2021 18:50 Ответить
А дохътор Хайдерр?
показать весь комментарий
15.10.2021 22:10 Ответить
Ну как не крути,а Михо лидер оппозиции.Представьте себе,що Зеля посадит Петю,що начнётся?И как Грузинская мечта вырулит,щоб не уронить себя и рейтинг,ещё вопрос.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:51 Ответить
Не знаю як кому,але мен глибоко по... кгм-м-м,...путіну,як себе почуває Міхо-батона. Головне,що із України здриснув. Тут своїх крикунів і інсінуаторів вистачає.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:59 Ответить
Дядьку, ви з дуба впали? Чи, може, з ліщини? Невже ви не знаєте. що Міхо - особистий ворог рашенфюрера? А ви так про нього! То хто ви? Напевне дуже довго в лісі сиділи? Так заткніться і засуньте собі в анус з півдесятка грецьких горіхів! Воно і попустить!
показать весь комментарий
15.10.2021 19:07 Ответить
Як як твоя хвамілія? Ага,Иванов, а під чиїм флягом дрищещ? Зміни прапорець на кацапский,лишенцю!
показать весь комментарий
15.10.2021 19:17 Ответить
Хфамилия - это Вам батенька, в фильм за двумя зайцами прямая дорога....
показать весь комментарий
15.10.2021 19:20 Ответить
Щиро Вам вдячний. пане "Киргиз" за комент. Вельми ******** передивлятись отой фільм,а завдяки Вам знову згадав неперевершену Проню Прокопівну, Голохвастова,мадмаузель Нінон (особливо,коли їй Проня дулі тицяла), ну і т.д., шедевральні висловлювання героїв на кшталт:-у мєня у груді аж шкварчить... Ще раз дякую.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:36 Ответить
Михо сильный человек и Президент
показать весь комментарий
15.10.2021 19:03 Ответить
Я смотрю, Сундуков опять ординаторскую забыл на ключ запереть.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:18 Ответить
Тут самое главное что оно голодает в Грузии...а не в Украине..
А там пусть хоть до по синения голодает...
показать весь комментарий
15.10.2021 19:07 Ответить
Карточку зарплатную хоть Лизке оставил...или с собой на кичу забрал???
показать весь комментарий
15.10.2021 19:10 Ответить
А почему Ясько не на работе?
показать весь комментарий
15.10.2021 19:14 Ответить
это и есть работа.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:10 Ответить
Какая же она тупая.
Впрочем, каков избиратель таков и президент, каков президент такова и его партия.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:17 Ответить
Миша держись.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:21 Ответить
Шкода мені цю Ясько, бо дурненька не розуміє з ким має справу. Саакашвілі, це міжнародний аферист, і таких Ясько в нього не одна. До того ж він офіційно не розлучений з законною дружиною, я так розумію офіційно розлучатись з Сандрою він не поспішає. В Міхо двоє синів. На що та Ліза розраховує????
показать весь комментарий
15.10.2021 19:21 Ответить
Та хай от обосрется от варенья, пофигу!
показать весь комментарий
15.10.2021 19:22 Ответить
О Надя Савченко из Киева приехала . От счас поголодает аж рожа треснет .
показать весь комментарий
15.10.2021 19:29 Ответить
кацапня, полезные им идиоты, подкацапники и ворюги ненавидят Саакашвили.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:48 Ответить
маладэц!.. две бутылки вина "Минасцали" ты заработал..
показать весь комментарий
15.10.2021 20:10 Ответить
и клаптик земли..
показать весь комментарий
15.10.2021 20:29 Ответить
Два куба, если быть точным.
показать весь комментарий
15.10.2021 21:26 Ответить
не те *ляди, кто денег ради *бутся, сбившись с пути, а деньги берущие, *бать не дающие - вот *ляди сущие, мать их ити...
показать весь комментарий
15.10.2021 20:10 Ответить
И это прекрасно. Михо может заодно и член себе отрезать в знак протеста.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:49 Ответить
Вчерашний день дал ему много сил! - Пулемет, огонь!
- Патронов нет, товарищ комиссар!
- Но ты же коммунист!
И пулемет застрочил вновь!
показать весь комментарий
15.10.2021 20:50 Ответить
 
 