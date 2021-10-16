Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів і приймання ліків, - лікар Кіпшідзе

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився на медогляд і приймання ліків.

Про це місцевим ЗМІ повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшідзе, який відвідав його в Руставський в'язниці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Востаннє я бачився із Саакашвілі у в'язниці 4-5 днів тому. Відтоді його стан ще більш погіршився, але мабуть у нього дуже сильний організм. Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів, згоден на тести, згоден на прийняття ліків", - сказав Кіпшидзе.

Поки що Саакашвілі продовжує пити тільки воду і чай.

"Поки немає необхідності переведення його у зв'язку з тривалим голодуванням в лікарню, але, на жаль, цей момент настане", - сказав лікар.

У вівторок відбудеться консиліум лікарів мультифункціональної групи для вивчення стану здоров'я Саакашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.