Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів і приймання ліків, - лікар Кіпшідзе
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився на медогляд і приймання ліків.
Про це місцевим ЗМІ повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшідзе, який відвідав його в Руставський в'язниці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Востаннє я бачився із Саакашвілі у в'язниці 4-5 днів тому. Відтоді його стан ще більш погіршився, але мабуть у нього дуже сильний організм. Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів, згоден на тести, згоден на прийняття ліків", - сказав Кіпшидзе.
Поки що Саакашвілі продовжує пити тільки воду і чай.
"Поки немає необхідності переведення його у зв'язку з тривалим голодуванням в лікарню, але, на жаль, цей момент настане", - сказав лікар.
У вівторок відбудеться консиліум лікарів мультифункціональної групи для вивчення стану здоров'я Саакашвілі.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
