2 643 65

Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів і приймання ліків, - лікар Кіпшідзе

Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів і приймання ліків, - лікар Кіпшідзе

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився на медогляд і приймання ліків.

Про це місцевим ЗМІ повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшідзе, який відвідав його в Руставський в'язниці, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Востаннє я бачився із Саакашвілі у в'язниці 4-5 днів тому. Відтоді його стан ще більш погіршився, але мабуть у нього дуже сильний організм. Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів, згоден на тести, згоден на прийняття ліків", - сказав Кіпшидзе.

Поки що Саакашвілі продовжує пити тільки воду і чай.

"Поки немає необхідності переведення його у зв'язку з тривалим голодуванням в лікарню, але, на жаль, цей момент настане", - сказав лікар.

У вівторок відбудеться консиліум лікарів мультифункціональної групи для вивчення стану здоров'я Саакашвілі.

Читайте також: Саакашвілі не припинятиме голодування, мітинг опозиції надав йому сил, - Ясько

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

Топ коментарі
+14
Клизму поставьте это придурку. В Грузии нетуБарыги, так что пусть не ноет, мудило
показати весь коментар
16.10.2021 08:41 Відповісти
+12
Саакашвілі просто заробляє на українцях гроші, щоб продовжувати політичну кар'єру в Грузії.
От заплатив йому зеленський, посадугрошовиту та безвідповідальну надав, кралю у ліжко підсунув, тому і Міша мовчить про бариг.
А Порошенко не платив. Ще і вимагав результатів.
показати весь коментар
16.10.2021 09:04 Відповісти
+9
Шо Вини-Пух меда объелся?!
показати весь коментар
16.10.2021 08:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо Вини-Пух меда объелся?!
показати весь коментар
16.10.2021 08:40 Відповісти
карлсон он, вот и
не может без печенья и варенья, как и всякий самый настоящий плохиш, мальчиш
показати весь коментар
16.10.2021 08:45 Відповісти
Нехай Льоня Космос з власного городу привезе для Міхо лікувальну травичку і лікувальний білий порошок.
показати весь коментар
16.10.2021 10:34 Відповісти
Надутий шарік-швидко здувся!
показати весь коментар
16.10.2021 11:31 Відповісти
А взагалі то підза@бав уже Міхо-засрав своєми висєрами весь інфопростір!
показати весь коментар
16.10.2021 11:32 Відповісти
Клизму поставьте это придурку. В Грузии нетуБарыги, так что пусть не ноет, мудило
показати весь коментар
16.10.2021 08:41 Відповісти
Коллега я как художник художнику говорю одной малавато будет!
показати весь коментар
16.10.2021 08:43 Відповісти
З милом.
показати весь коментар
16.10.2021 08:55 Відповісти
это он зря. таких лекарств, которые ему помогут излечиться еще не изобрели.
показати весь коментар
16.10.2021 08:42 Відповісти
Аргентинский кокс ему поможет!
показати весь коментар
16.10.2021 08:44 Відповісти
Чего так с ним носятся, привязать и принудительно кормить, после пары таких процедур сам начнет лопать.
показати весь коментар
16.10.2021 08:44 Відповісти
Ага кормить через жопу! Хотя Михо такой шалун может он этого и добивается!
показати весь коментар
16.10.2021 08:45 Відповісти
Принудительное кормление осуществляется с помощью специальных трубок (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Gavage), которые вводят через нос или рот в пищевод. Такое питание может быть обеспечено и по медицинским соображениям, а не только из-за того, что человек сознательно отказывается от еды.
показати весь коментар
16.10.2021 08:51 Відповісти
Да он просто от хлеба отказался, не голодовка, а диета. Фуагра и пельмени жрет аж за ушами трещит.
показати весь коментар
16.10.2021 08:46 Відповісти
але ж на 12 кг похудав.
за 8 днів... не кожному таке під силу. )
показати весь коментар
16.10.2021 08:51 Відповісти
ему горшок с чанахи менять каждых 3 часа...
от паров и без привязки залопает
показати весь коментар
16.10.2021 08:49 Відповісти
Малыш, давай шалить!!!
Это я о ролевых играх Михо и Ясько
показати весь коментар
16.10.2021 08:45 Відповісти
Богатый у тебя опыт...
показати весь коментар
16.10.2021 09:02 Відповісти
Саакашвили 53, ей 30. Для него она внатуре малышка, а он Карлосон, так что традиции соблюдены
показати весь коментар
16.10.2021 09:20 Відповісти
Люди...Вы звери.
показати весь коментар
16.10.2021 08:47 Відповісти
Согласно вики таки да отряд Высшие Приматы!
показати весь коментар
16.10.2021 08:48 Відповісти
тьі серьезно ? тебе нравилось как Сраакашвили кидался на людей ? вот тьі вместе с Сраакашвили - приматьі - кричащие твари пока в их рот не положет пачку бананов. .
показати весь коментар
16.10.2021 08:53 Відповісти
Кацапня не нарадуется.Сильно их Саакашвили подвинул в свой срок.
показати весь коментар
16.10.2021 08:48 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 08:50 Відповісти
нуда подвинул кацапню поближе к Тбилиси! Признал дэ-юре независимость Абхазии и Южной Осетии!
показати весь коментар
16.10.2021 08:51 Відповісти
А прокукарекай, как конкретно горное животное подвинуло кцп??
показати весь коментар
16.10.2021 08:54 Відповісти
все равно Сраакашвили поц. Зеленский и его слуги - воруют а он набрал в рот водьі. Єто назьівается политическая заказуха использовать свою неадекватную способность на интерес клоунской власти. Те кто защищает Сраакашвили - идиотьі. Вот так и Сраакашвили в политических интересах обзьівал оппонетнов которьіе ему не платили. еще раз - тьі идиот. и тебе єто нравиться.
показати весь коментар
16.10.2021 09:00 Відповісти
Саакашвілі просто заробляє на українцях гроші, щоб продовжувати політичну кар'єру в Грузії.
От заплатив йому зеленський, посадугрошовиту та безвідповідальну надав, кралю у ліжко підсунув, тому і Міша мовчить про бариг.
А Порошенко не платив. Ще і вимагав результатів.
показати весь коментар
16.10.2021 09:04 Відповісти
Саакашвілі не проти продовжити свою політичну кар'єру і в Україні. Та от біда в тому, що в Україні він нікому не потрібен. В Україні людей за собою він не підніме. Саакашвілі спробував було тут трохи пофестивалити, але один раз закінчилось це тим, що його викинули з країни, відібрали громадянство. Зеленський потім повернув, але з певними вмовами щоб Міша сидів тихенько. Саакашвілі потрібна влада, в Україні він її не отримає. От бідолаха пустився у всі тяжкі. З психікою в нього не все гаразд. Повернувся в Грузію в середині прицепу вантажної фури. В Україні вліз в буду. Його разом з товаром закрили і замитнили. Діб 5 просидів в буді, поки в Грузії уже машину не розмитнити і не відкрили. Не хворій на голову людині в голову таке прийде????!????
показати весь коментар
16.10.2021 11:18 Відповісти
Да. І ще одне. По законодавству Грузії нелегальний перетин кордону це кримінальний злочин, який карається до 20 років позбавлення волі. Так що Міхо знову вляпався. Ніхто з в'язниці його не випустить . Може голодати скільки завгодно. Так що до тих приговорів суда, які він має, добавився нелегальний прорив кордону. В Україні подібний фортель йому з рук зійшов. Тут з ним гратись не будуть.
показати весь коментар
16.10.2021 13:28 Відповісти
Попри можливе кримінальне переслідування в Сакартвело, Саакашвілі має єдине, - українське громадянство. З огляду на це, українська держава має ним опікуватись, навіть якби він був звичайним злочинцем, а не політичним діячем.
показати весь коментар
16.10.2021 14:00 Відповісти
Попри неоднозначне в Україні сприйняття Мехеїла, що пристав до зелених, у Сакартвело він відіграє роль схожу на Порошенка, який намагається під своїми знаменами об'єднати продержавні сили. Тоді як "Демократична Грузія" Іванішвілі за риторикою і своїми діями доволі близька до зелених слуг. І так само, як в Україні, їх виборець має совітські сантименти, тоді як виборець Саакашвілі - проєвропейський. Тож, коли Саакашвілі в Тбілісі - він союзник, а коли в Києві - кривдник.
показати весь коментар
16.10.2021 14:12 Відповісти
Парадокс Саакашвілі.
В Грузії він ... Порошенко
показати весь коментар
16.10.2021 14:58 Відповісти
Можливо, тому Саакашвілі не зміг ужитися за попередньої каденції. Бо Петро вважав, що Порошенко - це він сам.
показати весь коментар
16.10.2021 15:02 Відповісти
Не знаю, що в того Міши на умі.. Чи він при здоровому глузді.
показати весь коментар
16.10.2021 15:10 Відповісти
Та він здоровіший за багатьох інших.)
показати весь коментар
16.10.2021 15:14 Відповісти
Та ладно..
показати весь коментар
16.10.2021 15:31 Відповісти
Нет,они обычные люди.Такие же зарабатывают в массовке на проплаченных митингах,или просто так ходят-из любви к сборищам.А эти здесь-вот и вся разница...
показати весь коментар
16.10.2021 19:50 Відповісти
Сраакашвілі ротатий погодився. . .. А шо таке ? Завжди і усюди мав свою позицію. А тут вимушений ?. На сраакашвілі це не схоже. Щось воно придумало як в лікарню поїхати.
показати весь коментар
16.10.2021 08:48 Відповісти
все правильно михо решил - яська яськой, понты понтами, пропеллер пропеллером а жрать, даже во вемя голодовки, как то нада...
показати весь коментар
16.10.2021 08:53 Відповісти
А в камері хоч тепло? Бо в моїй квартирі 15 градусів тепла, пока ще.
показати весь коментар
16.10.2021 08:53 Відповісти
А як же опалювальний сезон ?
показати весь коментар
16.10.2021 09:19 Відповісти
В лідора запитати потрібн
показати весь коментар
16.10.2021 09:38 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 10:04 Відповісти
Та як і кінець епохи бідності, десь за горизонтом.
показати весь коментар
16.10.2021 11:12 Відповісти
А ты где это живёшь, с 11 числа везде топят. Может ты в селе и забыл что нужно дровишки подкинуть ?
показати весь коментар
16.10.2021 11:26 Відповісти
У всякому разі я не живу в іншій реальності і не в селі.
показати весь коментар
16.10.2021 11:31 Відповісти
Його ліки- хінкалі й чача.
показати весь коментар
16.10.2021 08:54 Відповісти
интерересно, если миху по вене пустышкой ширнуть он тоже кайф словит?
показати весь коментар
16.10.2021 09:02 Відповісти
Та то ясно.Хоч і не героїнщик,але довго не витримає.Потрібні ліки.
https://www.ekhokavkaza.com/a/28371562.html Программа метадоновой заместительной терапии в Грузии станет бесплатной
показати весь коментар
16.10.2021 09:09 Відповісти
нет сил кричать "барига"? остались только на "бе бе бе"
показати весь коментар
16.10.2021 10:03 Відповісти
Как бы донести до Цензора, что украинцам и Украине настолько пох на карлсона, настолько плевать на его состояние, голодовку, сядет он в Грузии или нет, что я даже эпитета подобрать не могу. Это ЛИЧНОЕ ВНУТРЕННЕЕ дело Грузии. Этот человек имеет два уголовных срока в Грузии, будучи ее гражданином. У него есть все возможности на защиту себя любимого в реформированных им грузинских судах, тюрьмах и европейских структурах по защите прав человека. Не плевать на карлоснчика только зеленым ******, которым он за малое вознаграждение вылизывал то, что приличные люди протирают специальной бумагой.
показати весь коментар
16.10.2021 11:23 Відповісти
Какие ещё лекарства он же голодает, при голодовке нельзя вообще категорически любые лекарства, больше скажу если неправильно выйти из длительной голодовки можно вообще уехать на кладбище. Видать вся эта голодовка обычный цирк.
показати весь коментар
16.10.2021 11:24 Відповісти
Дайте ему пледик в клеточку . И чего они СРАЗУ ВСЕ БОЛЬНЫЕ становятся когда им ПИ@ДА Вирастюка приходит?
показати весь коментар
16.10.2021 12:07 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2021 12:45 Відповісти
Правильно. Ему нужно здоровье, чтоб бороться с ворюгами и кацапской мерзостью.
показати весь коментар
16.10.2021 21:15 Відповісти
 
 