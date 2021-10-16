Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей и принятие лекарств, - врач Кипшидзе
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на медосмотр и принятие лекарств.
Об этом местным СМИ сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, посетивший его в Руставской тюрьме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств", - сказал Кипшидзе.
Пока что Саакашвили продолжает пить только воду и чай.
"Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет", - сказал врач.
Во вторник состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не может без печенья и варенья, как и всякий самый настоящий плохиш, мальчиш
за 8 днів... не кожному таке під силу. )
от паров и без привязки залопает
Это я о ролевых играх Михо и Ясько
От заплатив йому зеленський, посадугрошовиту та безвідповідальну надав, кралю у ліжко підсунув, тому і Міша мовчить про бариг.
А Порошенко не платив. Ще і вимагав результатів.
В Грузії він ... Порошенко
https://www.ekhokavkaza.com/a/28371562.html Программа метадоновой заместительной терапии в Грузии станет бесплатной