Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей и принятие лекарств, - врач Кипшидзе

Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей и принятие лекарств, - врач Кипшидзе

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на медосмотр и принятие лекарств.

Об этом местным СМИ сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, посетивший его в Руставской тюрьме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств", - сказал Кипшидзе.

Пока что Саакашвили продолжает пить только воду и чай.

"Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет", - сказал врач.

Во вторник состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.

Читайте также: Саакашвили чувствует себя, как человек после двухнедельной голодовки, - врач Кипшидзе

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

голодовка (830) Грузия (4514) Саакашвили Михеил (3307) врачи (1525)
+14
Клизму поставьте это придурку. В Грузии нетуБарыги, так что пусть не ноет, мудило
16.10.2021 08:41 Ответить
+12
Саакашвілі просто заробляє на українцях гроші, щоб продовжувати політичну кар'єру в Грузії.
От заплатив йому зеленський, посадугрошовиту та безвідповідальну надав, кралю у ліжко підсунув, тому і Міша мовчить про бариг.
А Порошенко не платив. Ще і вимагав результатів.
16.10.2021 09:04 Ответить
+9
Шо Вини-Пух меда объелся?!
16.10.2021 08:40 Ответить
Шо Вини-Пух меда объелся?!
16.10.2021 08:40 Ответить
карлсон он, вот и
не может без печенья и варенья, как и всякий самый настоящий плохиш, мальчиш
16.10.2021 08:45 Ответить
Нехай Льоня Космос з власного городу привезе для Міхо лікувальну травичку і лікувальний білий порошок.
16.10.2021 10:34 Ответить
Надутий шарік-швидко здувся!
16.10.2021 11:31 Ответить
А взагалі то підза@бав уже Міхо-засрав своєми висєрами весь інфопростір!
16.10.2021 11:32 Ответить
Клизму поставьте это придурку. В Грузии нетуБарыги, так что пусть не ноет, мудило
16.10.2021 08:41 Ответить
Коллега я как художник художнику говорю одной малавато будет!
16.10.2021 08:43 Ответить
З милом.
16.10.2021 08:55 Ответить
это он зря. таких лекарств, которые ему помогут излечиться еще не изобрели.
16.10.2021 08:42 Ответить
Аргентинский кокс ему поможет!
16.10.2021 08:44 Ответить
Чего так с ним носятся, привязать и принудительно кормить, после пары таких процедур сам начнет лопать.
16.10.2021 08:44 Ответить
Ага кормить через жопу! Хотя Михо такой шалун может он этого и добивается!
16.10.2021 08:45 Ответить
Принудительное кормление осуществляется с помощью специальных трубок (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Gavage), которые вводят через нос или рот в пищевод. Такое питание может быть обеспечено и по медицинским соображениям, а не только из-за того, что человек сознательно отказывается от еды.
16.10.2021 08:51 Ответить
Да он просто от хлеба отказался, не голодовка, а диета. Фуагра и пельмени жрет аж за ушами трещит.
16.10.2021 08:46 Ответить
але ж на 12 кг похудав.
за 8 днів... не кожному таке під силу. )
16.10.2021 08:51 Ответить
ему горшок с чанахи менять каждых 3 часа...
от паров и без привязки залопает
16.10.2021 08:49 Ответить
Малыш, давай шалить!!!
Это я о ролевых играх Михо и Ясько
16.10.2021 08:45 Ответить
Богатый у тебя опыт...
16.10.2021 09:02 Ответить
Саакашвили 53, ей 30. Для него она внатуре малышка, а он Карлосон, так что традиции соблюдены
16.10.2021 09:20 Ответить
Люди...Вы звери.
16.10.2021 08:47 Ответить
Согласно вики таки да отряд Высшие Приматы!
16.10.2021 08:48 Ответить
тьі серьезно ? тебе нравилось как Сраакашвили кидался на людей ? вот тьі вместе с Сраакашвили - приматьі - кричащие твари пока в их рот не положет пачку бананов. .
16.10.2021 08:53 Ответить
Кацапня не нарадуется.Сильно их Саакашвили подвинул в свой срок.
показать весь комментарий
16.10.2021 08:48 Ответить
16.10.2021 08:50 Ответить
нуда подвинул кацапню поближе к Тбилиси! Признал дэ-юре независимость Абхазии и Южной Осетии!
16.10.2021 08:51 Ответить
А прокукарекай, как конкретно горное животное подвинуло кцп??
16.10.2021 08:54 Ответить
все равно Сраакашвили поц. Зеленский и его слуги - воруют а он набрал в рот водьі. Єто назьівается политическая заказуха использовать свою неадекватную способность на интерес клоунской власти. Те кто защищает Сраакашвили - идиотьі. Вот так и Сраакашвили в политических интересах обзьівал оппонетнов которьіе ему не платили. еще раз - тьі идиот. и тебе єто нравиться.
16.10.2021 09:00 Ответить
Саакашвілі просто заробляє на українцях гроші, щоб продовжувати політичну кар'єру в Грузії.
От заплатив йому зеленський, посадугрошовиту та безвідповідальну надав, кралю у ліжко підсунув, тому і Міша мовчить про бариг.
А Порошенко не платив. Ще і вимагав результатів.
16.10.2021 09:04 Ответить
Саакашвілі не проти продовжити свою політичну кар'єру і в Україні. Та от біда в тому, що в Україні він нікому не потрібен. В Україні людей за собою він не підніме. Саакашвілі спробував було тут трохи пофестивалити, але один раз закінчилось це тим, що його викинули з країни, відібрали громадянство. Зеленський потім повернув, але з певними вмовами щоб Міша сидів тихенько. Саакашвілі потрібна влада, в Україні він її не отримає. От бідолаха пустився у всі тяжкі. З психікою в нього не все гаразд. Повернувся в Грузію в середині прицепу вантажної фури. В Україні вліз в буду. Його разом з товаром закрили і замитнили. Діб 5 просидів в буді, поки в Грузії уже машину не розмитнити і не відкрили. Не хворій на голову людині в голову таке прийде????!????
16.10.2021 11:18 Ответить
Да. І ще одне. По законодавству Грузії нелегальний перетин кордону це кримінальний злочин, який карається до 20 років позбавлення волі. Так що Міхо знову вляпався. Ніхто з в'язниці його не випустить . Може голодати скільки завгодно. Так що до тих приговорів суда, які він має, добавився нелегальний прорив кордону. В Україні подібний фортель йому з рук зійшов. Тут з ним гратись не будуть.
16.10.2021 13:28 Ответить
Попри можливе кримінальне переслідування в Сакартвело, Саакашвілі має єдине, - українське громадянство. З огляду на це, українська держава має ним опікуватись, навіть якби він був звичайним злочинцем, а не політичним діячем.
16.10.2021 14:00 Ответить
Попри неоднозначне в Україні сприйняття Мехеїла, що пристав до зелених, у Сакартвело він відіграє роль схожу на Порошенка, який намагається під своїми знаменами об'єднати продержавні сили. Тоді як "Демократична Грузія" Іванішвілі за риторикою і своїми діями доволі близька до зелених слуг. І так само, як в Україні, їх виборець має совітські сантименти, тоді як виборець Саакашвілі - проєвропейський. Тож, коли Саакашвілі в Тбілісі - він союзник, а коли в Києві - кривдник.
16.10.2021 14:12 Ответить
Парадокс Саакашвілі.
В Грузії він ... Порошенко
16.10.2021 14:58 Ответить
Можливо, тому Саакашвілі не зміг ужитися за попередньої каденції. Бо Петро вважав, що Порошенко - це він сам.
16.10.2021 15:02 Ответить
Не знаю, що в того Міши на умі.. Чи він при здоровому глузді.
16.10.2021 15:10 Ответить
Та він здоровіший за багатьох інших.)
16.10.2021 15:14 Ответить
Та ладно..
16.10.2021 15:31 Ответить
Нет,они обычные люди.Такие же зарабатывают в массовке на проплаченных митингах,или просто так ходят-из любви к сборищам.А эти здесь-вот и вся разница...
16.10.2021 19:50 Ответить
Сраакашвілі ротатий погодився. . .. А шо таке ? Завжди і усюди мав свою позицію. А тут вимушений ?. На сраакашвілі це не схоже. Щось воно придумало як в лікарню поїхати.
16.10.2021 08:48 Ответить
все правильно михо решил - яська яськой, понты понтами, пропеллер пропеллером а жрать, даже во вемя голодовки, как то нада...
16.10.2021 08:53 Ответить
А в камері хоч тепло? Бо в моїй квартирі 15 градусів тепла, пока ще.
16.10.2021 08:53 Ответить
А як же опалювальний сезон ?
16.10.2021 09:19 Ответить
В лідора запитати потрібн
16.10.2021 09:38 Ответить
16.10.2021 10:04 Ответить
Та як і кінець епохи бідності, десь за горизонтом.
16.10.2021 11:12 Ответить
А ты где это живёшь, с 11 числа везде топят. Может ты в селе и забыл что нужно дровишки подкинуть ?
16.10.2021 11:26 Ответить
У всякому разі я не живу в іншій реальності і не в селі.
16.10.2021 11:31 Ответить
Його ліки- хінкалі й чача.
16.10.2021 08:54 Ответить
интерересно, если миху по вене пустышкой ширнуть он тоже кайф словит?
16.10.2021 09:02 Ответить
Та то ясно.Хоч і не героїнщик,але довго не витримає.Потрібні ліки.
https://www.ekhokavkaza.com/a/28371562.html Программа метадоновой заместительной терапии в Грузии станет бесплатной
16.10.2021 09:09 Ответить
нет сил кричать "барига"? остались только на "бе бе бе"
16.10.2021 10:03 Ответить
Как бы донести до Цензора, что украинцам и Украине настолько пох на карлсона, настолько плевать на его состояние, голодовку, сядет он в Грузии или нет, что я даже эпитета подобрать не могу. Это ЛИЧНОЕ ВНУТРЕННЕЕ дело Грузии. Этот человек имеет два уголовных срока в Грузии, будучи ее гражданином. У него есть все возможности на защиту себя любимого в реформированных им грузинских судах, тюрьмах и европейских структурах по защите прав человека. Не плевать на карлоснчика только зеленым ******, которым он за малое вознаграждение вылизывал то, что приличные люди протирают специальной бумагой.
16.10.2021 11:23 Ответить
Какие ещё лекарства он же голодает, при голодовке нельзя вообще категорически любые лекарства, больше скажу если неправильно выйти из длительной голодовки можно вообще уехать на кладбище. Видать вся эта голодовка обычный цирк.
16.10.2021 11:24 Ответить
Дайте ему пледик в клеточку . И чего они СРАЗУ ВСЕ БОЛЬНЫЕ становятся когда им ПИ@ДА Вирастюка приходит?
16.10.2021 12:07 Ответить
16.10.2021 12:45 Ответить
Правильно. Ему нужно здоровье, чтоб бороться с ворюгами и кацапской мерзостью.
16.10.2021 21:15 Ответить
 
 