Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей и принятие лекарств, - врач Кипшидзе

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на медосмотр и принятие лекарств.

Об этом местным СМИ сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, посетивший его в Руставской тюрьме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств", - сказал Кипшидзе.

Пока что Саакашвили продолжает пить только воду и чай.

"Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет", - сказал врач.

Во вторник состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.

Читайте также: Саакашвили чувствует себя, как человек после двухнедельной голодовки, - врач Кипшидзе

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.