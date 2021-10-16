Жінки ніде у світі не заробляють нарівні з чоловіками, - дослідження

У жодній країні з 45 досліджених, незалежно від багатства і показників гендерної рівності, жінки не заробляють стільки ж, скільки і чоловіки.

Це показало перше глобальне дослідження нерівності доходів чоловіків і жінок, проведене Центром публічної політики Індійського інституту менеджменту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Автори дослідження професори Гема Свамінатан і Діпак Малґхан проаналізували відкриті дані про дохід у 2,85 млн домогосподарств із гетеросексуальними сім’ями віком 18-65 років упродовж 1973-2016 років у 45 країнах світу.

Після аналізу даних науковці виміряли два показники нерівності для країн: загальний і в межах домогосподарств. З плином часу обидва показники перебували на відносно стабільному рівні незалежно від країни та ґендерної рівності в ній.

"Останні дані вказують на те, що для домогосподарств, де працюють обидва члени подружжя, нема жодної країни (навіть серед найбільш багатих чи розвинених), де жінки заробляють стільки ж, скільки їхні чоловіки", - зазначає Свамінатан.

Це ж стосується і скандинавських країн, які зазвичай лідирують у рейтингах ґендерної рівності. Серед універсальних причин розриву в доходах - традиційне сприйняття чоловіка як годувальника сім’ї, а також виконання жінками неоплачуваної хатньої роботи й роботи з виховання.

За даними Міжнародної організації праці, зазначає hromadske, жінки в середньому відповідальні за понад 76% хатньої роботи, а у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону цей показник зростає до 80%. Ця робота не оплачується, водночас потребує часу й ресурсів жінки, які вона не може спрямувати на кар’єру.

"Жінка, яка заробляє гроші і приносить їх у сім’ю, має певний статус. Він посилює її суб’єктність і дає їй більше влади в сім’ї. Більша зарплата дає їй більше влади у спілкуванні [з чоловіком] і навіть може врятувати від домашнього насилля", - пояснює Гема Свамінатан.

Серед позитивних результатів дослідження індійських науковців: нерівність у доходах у межах домогосподарств із 1973-го до 2016 року знизилася на 20%. Це означає, що у світі все більше усвідомлюють значення й важливість рівної оплати праці як уряди, так і окремі люди.

За даними звіту щодо ґендерного розриву в зарплаті Всесвітнього економічного форуму, у 2020 році жінки у світі в середньому отримували на 19% менше, ніж чоловіки. Порівняно з 2019 роком цей показник покращився. Тоді жінки в середньому отримували на 21% менше, ніж чоловіки.

Частково причиною цього розриву є те, що жінки частіше роблять перерву в кар'єрі, щоб народити дітей, або взагалі шукають низькооплачувані посади через те, що ті пропонують гнучкий графік роботи, який можна поєднувати з вихованням дітей. Крім того, на це також впливають стереотипи про те, що саме чоловік має утримувати родину. Також жінки побоюються просити про підвищення.

Науковці достеменно не знають, що впливає на здатність просити більшої зарплати: негативний досвід у дорослому житті або установки дитинства.

