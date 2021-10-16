Жінки ніде у світі не заробляють нарівні з чоловіками, - дослідження
У жодній країні з 45 досліджених, незалежно від багатства і показників гендерної рівності, жінки не заробляють стільки ж, скільки і чоловіки.
Це показало перше глобальне дослідження нерівності доходів чоловіків і жінок, проведене Центром публічної політики Індійського інституту менеджменту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Автори дослідження професори Гема Свамінатан і Діпак Малґхан проаналізували відкриті дані про дохід у 2,85 млн домогосподарств із гетеросексуальними сім’ями віком 18-65 років упродовж 1973-2016 років у 45 країнах світу.
Після аналізу даних науковці виміряли два показники нерівності для країн: загальний і в межах домогосподарств. З плином часу обидва показники перебували на відносно стабільному рівні незалежно від країни та ґендерної рівності в ній.
"Останні дані вказують на те, що для домогосподарств, де працюють обидва члени подружжя, нема жодної країни (навіть серед найбільш багатих чи розвинених), де жінки заробляють стільки ж, скільки їхні чоловіки", - зазначає Свамінатан.
Це ж стосується і скандинавських країн, які зазвичай лідирують у рейтингах ґендерної рівності. Серед універсальних причин розриву в доходах - традиційне сприйняття чоловіка як годувальника сім’ї, а також виконання жінками неоплачуваної хатньої роботи й роботи з виховання.
За даними Міжнародної організації праці, зазначає hromadske, жінки в середньому відповідальні за понад 76% хатньої роботи, а у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону цей показник зростає до 80%. Ця робота не оплачується, водночас потребує часу й ресурсів жінки, які вона не може спрямувати на кар’єру.
"Жінка, яка заробляє гроші і приносить їх у сім’ю, має певний статус. Він посилює її суб’єктність і дає їй більше влади в сім’ї. Більша зарплата дає їй більше влади у спілкуванні [з чоловіком] і навіть може врятувати від домашнього насилля", - пояснює Гема Свамінатан.
Серед позитивних результатів дослідження індійських науковців: нерівність у доходах у межах домогосподарств із 1973-го до 2016 року знизилася на 20%. Це означає, що у світі все більше усвідомлюють значення й важливість рівної оплати праці як уряди, так і окремі люди.
За даними звіту щодо ґендерного розриву в зарплаті Всесвітнього економічного форуму, у 2020 році жінки у світі в середньому отримували на 19% менше, ніж чоловіки. Порівняно з 2019 роком цей показник покращився. Тоді жінки в середньому отримували на 21% менше, ніж чоловіки.
Частково причиною цього розриву є те, що жінки частіше роблять перерву в кар'єрі, щоб народити дітей, або взагалі шукають низькооплачувані посади через те, що ті пропонують гнучкий графік роботи, який можна поєднувати з вихованням дітей. Крім того, на це також впливають стереотипи про те, що саме чоловік має утримувати родину. Також жінки побоюються просити про підвищення.
Науковці достеменно не знають, що впливає на здатність просити більшої зарплати: негативний досвід у дорослому житті або установки дитинства.
Вот імєнно! Чьто і трєбовалось доказать.
Жінка самою природою призначена народжувати, любити власних дітей.
Увага і любов. Яким би не був добрим і ласкавим чоловік, але діти завжди перш за все ******* матір. Бо вона їх народила, виховала, вивела в люди. Матір найближча, найрідніша. Якою б вона не була. Це закон природи.
У чоловіка інша функція, - захисника і годувальника.
Але матір, - на першому місці.
Однак, якщо у матері з'являється інший пріоритет, - кар'єра, - то не варто очікувати якихось гарних наслідків. Будуть проблеми і трагедії. Бо, звісно, як ви написали, на "проявлєніє вніманія і любві" елементарно навіть часу нормально не вистачить. Чи не так?
.
а дальше вы снова адресовали каждое слово лишь себе.
вот, ещё раз прочтите сами себе для закрепления : "О себе я ровно ничего не написала, это лишь рассуждение, вытекающее из Ваших многочисле нных фраз. А свои взгляды на детей, жену и семью Вы поменяете в старости, когда вдруг окажется, что старый человек уже никому не интересен. И этот период мужчины переносят тяжелее, чем женщины. Дети не с только любят родителей (каждого отдельно) за материальные блага и оставляемое в случае смерти наследство, сколько за проявленное к ним внимание и любовь в детстве и юности. Если Вы считаете, что Ваши дети - это "ЕЁ дети", то не ждите их внимания и помощи на склоне лет. Хотя, конечно, можно добровольно уйти в дом престарелых и не рассчитывать, что стакан воды подаст кто-то родной."
Але, якщо подивитися їхнє кіно, то так, як ділять майно після розлучення ...
если мать будет ежедневно уходить куда-то на дурацкую "работу" ?
Какая работа важнее формирования успешных граждан страны ?
Воспитание детей - самая энергоёмкая деятельность -
сначала надо накопить знания, опыт, а потом передать эти знания детям.
На работу можно ходить до того, как пошли рождаться дети,
а когда они появились, надо заботиться об их развитии -
никто кроме них не обеспечит, не защитит, не поддержит - никакое
государство с его "пенсиями", "субсидиями" и подачками.
Умная (мудрая) женщина вложит своё время в детей: в своё будущее.
Пелёнки, стирку, уборку, закупки, кухню можно перепоручить
(бабушкам, домработнице, прислуге), а основное время посвящается
Семье, Дому и Себе - женщине нужно время и на себя, любимую -
она Хозяйка, Хранительница уютного домашнего очага.
Без этого инстинкта её никогда не выберет успешный мужчина.
В погоне за "равноправием" забыли о предназначении каждого в семье.
Женщина в семье прежде всего жена и мать,а потом работа карьера и т.д
Без правильно установленных приоритетов не может быть счастливой семьи,благополучных детей.
Йдіть в правильні професії: IT, інженерія, біомед, ітд.
Не в бібліотечну, педагогічну справи чи бухоблік.
у неё было бы время воспитать семейку затято-упоротых террористов ?
За аморальное поведение её отлучили от двора, и она не стала мстить
лично: писать статейки, распускать сплетни или строить козни.
Она поступила умнее: воспитала мстителями всех своих детей:
всё своё время она посвятила им: что читают, о чём говорят, какие выводы делают, какие цели в жизни ставят, и вся их молодая энергия ушла на развал царского строя.
Надєжда Крупська і Скарлет Йоганссон.
Папик был педагогом на всю голову.
поддерживать светские контакты и ориентироваться в происходящем.
Она должна быть достойной парой своему мужу.
Женщины ходят на работу только в пролетарских семьях. В этом случае она платит такие же налоги, как муж. В этом случае она не воспитывает детей - что и нужно правящему классу. Правящий класс сам воспитает то, что ему будет нужно в конкретный момент: рабочую силу, полезных идиотов, инфантильных извращенцев, или пушечное мясо.
Через тих двох індусів нам підсовують пустопорожню дискусію, що нікуди не веде. Як тільки хтось заводить мову про "РІВНІСТЬ" - так і знайте, завтра він планує над вами панувати.
Даже в борделях?
Запишіть, будьте ласкаві, цю глубокомудрую мисль на золотих скрижалях мєждународного гєндерно-полового нєравноправія.
Но допустим, все исследования, что приведены в статье, правдивы. Возьмем тогда высказывание: "Женщина, зарабатывающая деньги и приносящая их в семью, имеет определенный статус. Он усиливает ее субъектность и дает ей больше власти в семье. Большая зарплата дает ей больше власти в общении [с мужем] и даже может спасти от домашнего насилия". Но так в исследованиях так же приведена причина, по которой женщины не зарабатывают больше денег - это "Женщины чаще делают перерыв в карьере, чтобы завести детей, или вообще ищут низкооплачиваемые должности из-за того, что те предлагают гибкий график работы, который можно сочетать с воспитанием детей", то это так же значит, что женщинам этот вариант более предпочтительней. Я вот не верю, что если из двух вариантов - завести детей или сделать карьеру, женщина выберет детей, когда карьеру ей сделать хочется больше.
Второй момент - это насилие и "власть в семье". Что-то не видел ни одну женщину, которая была бы счастлива, будучи главной в семье. Как правило, такие семьи распадаются, и женщина ищет нового мужчину, который ей не по зубам. Такое умозаключение напоминает обиду исследовательницы за невозможность соперничать в каких-то вопросах с мужчиной. Тогда я не понимаю, зачем таким женщинам вообще семья? Если они будут жить одни, им не потребуется ни времени на заведение детей (ибо не от кого), и сможет построить карьеру, и не придется доминировать, поскольку она будет сама себе хозяйкой.
Хтось вибирає сім'ю, а хтось, - кар'єру. Наприклад, у боксі.
Жодних проблем. Це лише особистий вибір пріоритетів.
Стаття напевне написана в контексті Індії, у них там дрімуче середньовіччя досі, де батьки обирають дітям наречених.
А щодо України, то як одна жіночка якось сказала, якщо чоловік не заробив до 30 на машину і квартиру, то він нікому не потрібний ніщеброд.
- менший рівень тестостерону, що спричиняє більш консервативну поведінку і меншу конфліктність;
- витрата значного періоду часу на початку кар'єри на народження дітей.
Жінки - не чоловіки, вони інші біологічно, і безглуздо вимагати рівності у всьому. Натомість варто домагатися розкриття унікальних талантів кожної людини.
Ми різні. І цим цікаві.
Одним, - щастя материнства. Іншим, - більші фінансові можливості. Щоб забепечувати, у тому числі, те саме щастя материнства. Я не бачу тут жодних суперечностей. Лише взаємодоповнення і гармонію.
І порушення цієї природної рівноваги нікому нічого доброго не принесе.
Усталость и раздражение - о каком "статусе" тут можно говорить ?
Она знает, что дети занимались не уроками, а чёрти-чем, что в квартире не убрано, что приготовленного ужина нет, что вот-вот придёт муж,
и тоже захочет поужинать. Её статус - Неумеха. Плохая жена. Плохая мать.
Зачем детям её зарплата раз в месяц, если у них каждую минуту
куча всяческих вопросов, им нужны знания, новые понятия, походы в кино и на выставки, в парк и в музей, а она - где-то на работе -
какая-то "работа", важнее родных детей, важнее дома, важнее отношений в семье...
Эти два индуса рассуждают о зарплате и "субьектности", которая возрастёт, если зарплата будет больше... Да никакая зарплата не прибавит любви и заботы от мужа и детей. Семья создавалась не для того, чтобы меряться "субьектностями". А если сюда приплели и насилие - тут не о чем говорить вообще. Никакая зарплата не убережёт от мужа-тирана и садиста. Кстати, властным тираном может быть и жена - индусы о таком не слыхали ? Им лучше покурить опия и нырнуть в речку Ганг с крокодилами - пользы будет больше.
И почему то в статье совсем забывают что и работа мужа по дому совсем не оплачивается.
Вобщем - бред эта статья