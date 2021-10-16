Женщины нигде в мире не зарабатывают наравне с мужчинами, - исследование

Ни в одной стране из 45 исследованных, независимо от богатства и показателей гендерного равенства, женщины не зарабатывают столько же, сколько и мужчины.

Это показало первое глобальное исследование неравенства доходов мужчин и женщин, проведенное Центром публичной политики Индийского института менеджмента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Авторы исследования, профессора Гема Сваминатан и Дипак Малгхан проанализировали открытые данные о доходе 2,85 миллиона домохозяйств с гетеросексуальными семьями в возрасте 18-65 лет в течение 1973-2016 годов в 45 странах мира.

После анализа данных ученые измерили два показателя неравенства стран: общий и в пределах домохозяйств. С течением времени оба показателя находились на относительно стабильном уровне, независимо от страны и гендерного равенства в ней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщины-военнослужащие составляют 15% общего состава ВСУ: по этому показателю мы в числе первых даже по стандартам НАТО, - Минобороны

"Последние данные указывают на то, что для домохозяйств, где работают оба супруга, нет ни одной страны - даже среди самых богатых или развитых - где женщины зарабатывают столько же, сколько их мужчины", - отмечает Сваминатан.

Это касается даже скандинавских стран, которые обычно лидируют в рейтингах гендерного равенства. Среди универсальных причин разрыва в доходах - традиционное восприятие мужчины как кормильца семьи, а также выполнение женщинами неоплачиваемой домашней работы и работы по воспитанию детей.

По данным Международной организации труда, отвечает hromadske, женщины в среднем ответственны за более чем 76% домашней работы, а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона этот показатель вырастает до 80%. Эта работа не оплачивается, но при этом требует времени и ресурсов женщины, которые она в итоге не может направить на карьеру.

"Женщина, зарабатывающая деньги и приносящая их в семью, имеет определенный статус. Он усиливает ее субъектность и дает ей больше власти в семье. Большая зарплата дает ей больше власти в общении [с мужем] и даже может спасти от домашнего насилия", - объясняет Гема Сваминатан.

Также читайте: Более трети сотрудников прокуратуры - женщины, - Венедиктова

Среди положительных выводов индийских ученых - неравенство в доходах в рамках домохозяйств с 1973 по 2016 год снизилось на 20%. Это означает, что в мире все больше осознают значение и важность оплаты труда - как правительства стран, так и отдельные люди.

По данным отчета по гендерному разрыву в зарплате Всемирного экономического форума за 2020 год, женщины в мире в среднем получали на 19% меньше, чем мужчины. По сравнению с 2019 годом этот показатель улучшился - тогда женщины в среднем получали на 21% меньше, чем мужчины.

Частично причиной этого разрыва является то, что женщины чаще делают перерыв в карьере, чтобы завести детей, или вообще ищут низкооплачиваемые должности из-за того, что те предлагают гибкий график работы, который можно сочетать с воспитанием детей. Кроме того, на это также влияют стереотипы о том, что именно мужчина должен содержать семью. Также женщины опасаются просить о повышении.

Ученые точно не знают, что влияет на способность просить большую зарплату: отрицательный опыт во взрослой жизни или установки детства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Унижение женщин", - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков. ФОТОрепортаж