Женщины нигде в мире не зарабатывают наравне с мужчинами, - исследование
Ни в одной стране из 45 исследованных, независимо от богатства и показателей гендерного равенства, женщины не зарабатывают столько же, сколько и мужчины.
Это показало первое глобальное исследование неравенства доходов мужчин и женщин, проведенное Центром публичной политики Индийского института менеджмента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Авторы исследования, профессора Гема Сваминатан и Дипак Малгхан проанализировали открытые данные о доходе 2,85 миллиона домохозяйств с гетеросексуальными семьями в возрасте 18-65 лет в течение 1973-2016 годов в 45 странах мира.
После анализа данных ученые измерили два показателя неравенства стран: общий и в пределах домохозяйств. С течением времени оба показателя находились на относительно стабильном уровне, независимо от страны и гендерного равенства в ней.
"Последние данные указывают на то, что для домохозяйств, где работают оба супруга, нет ни одной страны - даже среди самых богатых или развитых - где женщины зарабатывают столько же, сколько их мужчины", - отмечает Сваминатан.
Это касается даже скандинавских стран, которые обычно лидируют в рейтингах гендерного равенства. Среди универсальных причин разрыва в доходах - традиционное восприятие мужчины как кормильца семьи, а также выполнение женщинами неоплачиваемой домашней работы и работы по воспитанию детей.
По данным Международной организации труда, отвечает hromadske, женщины в среднем ответственны за более чем 76% домашней работы, а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона этот показатель вырастает до 80%. Эта работа не оплачивается, но при этом требует времени и ресурсов женщины, которые она в итоге не может направить на карьеру.
"Женщина, зарабатывающая деньги и приносящая их в семью, имеет определенный статус. Он усиливает ее субъектность и дает ей больше власти в семье. Большая зарплата дает ей больше власти в общении [с мужем] и даже может спасти от домашнего насилия", - объясняет Гема Сваминатан.
Среди положительных выводов индийских ученых - неравенство в доходах в рамках домохозяйств с 1973 по 2016 год снизилось на 20%. Это означает, что в мире все больше осознают значение и важность оплаты труда - как правительства стран, так и отдельные люди.
По данным отчета по гендерному разрыву в зарплате Всемирного экономического форума за 2020 год, женщины в мире в среднем получали на 19% меньше, чем мужчины. По сравнению с 2019 годом этот показатель улучшился - тогда женщины в среднем получали на 21% меньше, чем мужчины.
Частично причиной этого разрыва является то, что женщины чаще делают перерыв в карьере, чтобы завести детей, или вообще ищут низкооплачиваемые должности из-за того, что те предлагают гибкий график работы, который можно сочетать с воспитанием детей. Кроме того, на это также влияют стереотипы о том, что именно мужчина должен содержать семью. Также женщины опасаются просить о повышении.
Ученые точно не знают, что влияет на способность просить большую зарплату: отрицательный опыт во взрослой жизни или установки детства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
***********
Вот імєнно! Чьто і трєбовалось доказать.
Жінка самою природою призначена народжувати, любити власних дітей.
Увага і любов. Яким би не був добрим і ласкавим чоловік, але діти завжди перш за все ******* матір. Бо вона їх народила, виховала, вивела в люди. Матір найближча, найрідніша. Якою б вона не була. Це закон природи.
У чоловіка інша функція, - захисника і годувальника.
Але матір, - на першому місці.
Однак, якщо у матері з'являється інший пріоритет, - кар'єра, - то не варто очікувати якихось гарних наслідків. Будуть проблеми і трагедії. Бо, звісно, як ви написали, на "проявлєніє вніманія і любві" елементарно навіть часу нормально не вистачить. Чи не так?
.
а дальше вы снова адресовали каждое слово лишь себе.
вот, ещё раз прочтите сами себе для закрепления : "О себе я ровно ничего не написала, это лишь рассуждение, вытекающее из Ваших многочисле нных фраз. А свои взгляды на детей, жену и семью Вы поменяете в старости, когда вдруг окажется, что старый человек уже никому не интересен. И этот период мужчины переносят тяжелее, чем женщины. Дети не с только любят родителей (каждого отдельно) за материальные блага и оставляемое в случае смерти наследство, сколько за проявленное к ним внимание и любовь в детстве и юности. Если Вы считаете, что Ваши дети - это "ЕЁ дети", то не ждите их внимания и помощи на склоне лет. Хотя, конечно, можно добровольно уйти в дом престарелых и не рассчитывать, что стакан воды подаст кто-то родной."
Але, якщо подивитися їхнє кіно, то так, як ділять майно після розлучення ...
если мать будет ежедневно уходить куда-то на дурацкую "работу" ?
Какая работа важнее формирования успешных граждан страны ?
Воспитание детей - самая энергоёмкая деятельность -
сначала надо накопить знания, опыт, а потом передать эти знания детям.
На работу можно ходить до того, как пошли рождаться дети,
а когда они появились, надо заботиться об их развитии -
никто кроме них не обеспечит, не защитит, не поддержит - никакое
государство с его "пенсиями", "субсидиями" и подачками.
Умная (мудрая) женщина вложит своё время в детей: в своё будущее.
Пелёнки, стирку, уборку, закупки, кухню можно перепоручить
(бабушкам, домработнице, прислуге), а основное время посвящается
Семье, Дому и Себе - женщине нужно время и на себя, любимую -
она Хозяйка, Хранительница уютного домашнего очага.
Без этого инстинкта её никогда не выберет успешный мужчина.
В погоне за "равноправием" забыли о предназначении каждого в семье.
Женщина в семье прежде всего жена и мать,а потом работа карьера и т.д
Без правильно установленных приоритетов не может быть счастливой семьи,благополучных детей.
Йдіть в правильні професії: IT, інженерія, біомед, ітд.
Не в бібліотечну, педагогічну справи чи бухоблік.
у неё было бы время воспитать семейку затято-упоротых террористов ?
За аморальное поведение её отлучили от двора, и она не стала мстить
лично: писать статейки, распускать сплетни или строить козни.
Она поступила умнее: воспитала мстителями всех своих детей:
всё своё время она посвятила им: что читают, о чём говорят, какие выводы делают, какие цели в жизни ставят, и вся их молодая энергия ушла на развал царского строя.
Надєжда Крупська і Скарлет Йоганссон.
Папик был педагогом на всю голову.
поддерживать светские контакты и ориентироваться в происходящем.
Она должна быть достойной парой своему мужу.
Женщины ходят на работу только в пролетарских семьях. В этом случае она платит такие же налоги, как муж. В этом случае она не воспитывает детей - что и нужно правящему классу. Правящий класс сам воспитает то, что ему будет нужно в конкретный момент: рабочую силу, полезных идиотов, инфантильных извращенцев, или пушечное мясо.
Через тих двох індусів нам підсовують пустопорожню дискусію, що нікуди не веде. Як тільки хтось заводить мову про "РІВНІСТЬ" - так і знайте, завтра він планує над вами панувати.
Аааааах, яка новина з Вроцлава: Анґелус-2021 - у Катерини Бабкіної!!!
"Мій дід танцював краще за всіх" (ось ця, хто не в курсі, сумна і ніжна повість в новелах про покоління наших 30-літніх, яке воднодень мусило вчитись ставати дорослими: https://komorabooks.com/product/mij-did-tantsyuvav-krashhe-za-vsih/ https://komorabooks.com/.../mij-did-tantsyuvav-krashhe.../ ) - визнано найкращим центральноєвропейським романом, перекладеним у Польщі минулого року, ю-хууууууу!!!
@Катерина Бабкіна, спасибі за свято!!!!!
Даже в борделях?
Запишіть, будьте ласкаві, цю глубокомудрую мисль на золотих скрижалях мєждународного гєндерно-полового нєравноправія.
Но допустим, все исследования, что приведены в статье, правдивы. Возьмем тогда высказывание: "Женщина, зарабатывающая деньги и приносящая их в семью, имеет определенный статус. Он усиливает ее субъектность и дает ей больше власти в семье. Большая зарплата дает ей больше власти в общении [с мужем] и даже может спасти от домашнего насилия". Но так в исследованиях так же приведена причина, по которой женщины не зарабатывают больше денег - это "Женщины чаще делают перерыв в карьере, чтобы завести детей, или вообще ищут низкооплачиваемые должности из-за того, что те предлагают гибкий график работы, который можно сочетать с воспитанием детей", то это так же значит, что женщинам этот вариант более предпочтительней. Я вот не верю, что если из двух вариантов - завести детей или сделать карьеру, женщина выберет детей, когда карьеру ей сделать хочется больше.
Второй момент - это насилие и "власть в семье". Что-то не видел ни одну женщину, которая была бы счастлива, будучи главной в семье. Как правило, такие семьи распадаются, и женщина ищет нового мужчину, который ей не по зубам. Такое умозаключение напоминает обиду исследовательницы за невозможность соперничать в каких-то вопросах с мужчиной. Тогда я не понимаю, зачем таким женщинам вообще семья? Если они будут жить одни, им не потребуется ни времени на заведение детей (ибо не от кого), и сможет построить карьеру, и не придется доминировать, поскольку она будет сама себе хозяйкой.
Хтось вибирає сім'ю, а хтось, - кар'єру. Наприклад, у боксі.
Жодних проблем. Це лише особистий вибір пріоритетів.
Стаття напевне написана в контексті Індії, у них там дрімуче середньовіччя досі, де батьки обирають дітям наречених.
А щодо України, то як одна жіночка якось сказала, якщо чоловік не заробив до 30 на машину і квартиру, то він нікому не потрібний ніщеброд.
- менший рівень тестостерону, що спричиняє більш консервативну поведінку і меншу конфліктність;
- витрата значного періоду часу на початку кар'єри на народження дітей.
Жінки - не чоловіки, вони інші біологічно, і безглуздо вимагати рівності у всьому. Натомість варто домагатися розкриття унікальних талантів кожної людини.
Ми різні. І цим цікаві.
Одним, - щастя материнства. Іншим, - більші фінансові можливості. Щоб забепечувати, у тому числі, те саме щастя материнства. Я не бачу тут жодних суперечностей. Лише взаємодоповнення і гармонію.
І порушення цієї природної рівноваги нікому нічого доброго не принесе.
Усталость и раздражение - о каком "статусе" тут можно говорить ?
Она знает, что дети занимались не уроками, а чёрти-чем, что в квартире не убрано, что приготовленного ужина нет, что вот-вот придёт муж,
и тоже захочет поужинать. Её статус - Неумеха. Плохая жена. Плохая мать.
Зачем детям её зарплата раз в месяц, если у них каждую минуту
куча всяческих вопросов, им нужны знания, новые понятия, походы в кино и на выставки, в парк и в музей, а она - где-то на работе -
какая-то "работа", важнее родных детей, важнее дома, важнее отношений в семье...
Эти два индуса рассуждают о зарплате и "субьектности", которая возрастёт, если зарплата будет больше... Да никакая зарплата не прибавит любви и заботы от мужа и детей. Семья создавалась не для того, чтобы меряться "субьектностями". А если сюда приплели и насилие - тут не о чем говорить вообще. Никакая зарплата не убережёт от мужа-тирана и садиста. Кстати, властным тираном может быть и жена - индусы о таком не слыхали ? Им лучше покурить опия и нырнуть в речку Ганг с крокодилами - пользы будет больше.
И почему то в статье совсем забывают что и работа мужа по дому совсем не оплачивается.
Вобщем - бред эта статья