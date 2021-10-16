РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10252 посетителя онлайн
Новости
6 429 337

Женщины нигде в мире не зарабатывают наравне с мужчинами, - исследование

Женщины нигде в мире не зарабатывают наравне с мужчинами, - исследование

Ни в одной стране из 45 исследованных, независимо от богатства и показателей гендерного равенства, женщины не зарабатывают столько же, сколько и мужчины.

Это показало первое глобальное исследование неравенства доходов мужчин и женщин, проведенное Центром публичной политики Индийского института менеджмента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Авторы исследования, профессора Гема Сваминатан и Дипак Малгхан проанализировали открытые данные о доходе 2,85 миллиона домохозяйств с гетеросексуальными семьями в возрасте 18-65 лет в течение 1973-2016 годов в 45 странах мира.

После анализа данных ученые измерили два показателя неравенства стран: общий и в пределах домохозяйств. С течением времени оба показателя находились на относительно стабильном уровне, независимо от страны и гендерного равенства в ней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщины-военнослужащие составляют 15% общего состава ВСУ: по этому показателю мы в числе первых даже по стандартам НАТО, - Минобороны

"Последние данные указывают на то, что для домохозяйств, где работают оба супруга, нет ни одной страны - даже среди самых богатых или развитых - где женщины зарабатывают столько же, сколько их мужчины", - отмечает Сваминатан.

Это касается даже скандинавских стран, которые обычно лидируют в рейтингах гендерного равенства. Среди универсальных причин разрыва в доходах - традиционное восприятие мужчины как кормильца семьи, а также выполнение женщинами неоплачиваемой домашней работы и работы по воспитанию детей.

По данным Международной организации труда, отвечает hromadske, женщины в среднем ответственны за более чем 76% домашней работы, а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона этот показатель вырастает до 80%. Эта работа не оплачивается, но при этом требует времени и ресурсов женщины, которые она в итоге не может направить на карьеру.

"Женщина, зарабатывающая деньги и приносящая их в семью, имеет определенный статус. Он усиливает ее субъектность и дает ей больше власти в семье. Большая зарплата дает ей больше власти в общении [с мужем] и даже может спасти от домашнего насилия", - объясняет Гема Сваминатан.

Также читайте: Более трети сотрудников прокуратуры - женщины, - Венедиктова

Среди положительных выводов индийских ученых - неравенство в доходах в рамках домохозяйств с 1973 по 2016 год снизилось на 20%. Это означает, что в мире все больше осознают значение и важность оплаты труда - как правительства стран, так и отдельные люди.

По данным отчета по гендерному разрыву в зарплате Всемирного экономического форума за 2020 год, женщины в мире в среднем получали на 19% меньше, чем мужчины. По сравнению с 2019 годом этот показатель улучшился - тогда женщины в среднем получали на 21% меньше, чем мужчины.

Частично причиной этого разрыва является то, что женщины чаще делают перерыв в карьере, чтобы завести детей, или вообще ищут низкооплачиваемые должности из-за того, что те предлагают гибкий график работы, который можно сочетать с воспитанием детей. Кроме того, на это также влияют стереотипы о том, что именно мужчина должен содержать семью. Также женщины опасаются просить о повышении.

Ученые точно не знают, что влияет на способность просить большую зарплату: отрицательный опыт во взрослой жизни или установки детства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Унижение женщин", - ряд иностранных СМИ написали о скандале вокруг курсанток и каблуков. ФОТОрепортаж

Автор: 

женщины (898) исследование (567) гендерные проблемы (149) мужчины (138) заработная плата (2400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
если женщины получают меньшую зарплату (оценивается, логично предположить, одна и та же работа)... значит, работодателям выгодно было бы брать исключительно их? почему же мужчины все еще востребованы? загадка, да..
показать весь комментарий
16.10.2021 17:59 Ответить
+17
А от і не правда. Наприклад у школі вчиель-чоловік і вчитель--жінка отримують однакову зарплатню - по 4000 долларів!
показать весь комментарий
16.10.2021 18:24 Ответить
+11
Давайте уравняем зарплаты. Девушки, кто хочет поработать грузчиком, сталеваром, шахтером, ловцом крабов в Северных морях? Нет? Как же так, вы же за равенство так были
показать весь комментарий
16.10.2021 18:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
сколько за проявленное к ним внимание и любовь в детстве и юности
***********
Вот імєнно! Чьто і трєбовалось доказать.
Жінка самою природою призначена народжувати, любити власних дітей.
Увага і любов. Яким би не був добрим і ласкавим чоловік, але діти завжди перш за все ******* матір. Бо вона їх народила, виховала, вивела в люди. Матір найближча, найрідніша. Якою б вона не була. Це закон природи.
У чоловіка інша функція, - захисника і годувальника.
Але матір, - на першому місці.
Однак, якщо у матері з'являється інший пріоритет, - кар'єра, - то не варто очікувати якихось гарних наслідків. Будуть проблеми і трагедії. Бо, звісно, як ви написали, на "проявлєніє вніманія і любві" елементарно навіть часу нормально не вистачить. Чи не так?
показать весь комментарий
17.10.2021 02:07 Ответить
из моих фраз ничего указанного вами не вытекает. я лишь за равноправие м и ж при разводе.
.
а дальше вы снова адресовали каждое слово лишь себе.
вот, ещё раз прочтите сами себе для закрепления : "О себе я ровно ничего не написала, это лишь рассуждение, вытекающее из Ваших многочисле нных фраз. А свои взгляды на детей, жену и семью Вы поменяете в старости, когда вдруг окажется, что старый человек уже никому не интересен. И этот период мужчины переносят тяжелее, чем женщины. Дети не с только любят родителей (каждого отдельно) за материальные блага и оставляемое в случае смерти наследство, сколько за проявленное к ним внимание и любовь в детстве и юности. Если Вы считаете, что Ваши дети - это "ЕЁ дети", то не ждите их внимания и помощи на склоне лет. Хотя, конечно, можно добровольно уйти в дом престарелых и не рассчитывать, что стакан воды подаст кто-то родной."
показать весь комментарий
17.10.2021 03:08 Ответить
Недарма за кордоном шлюбні контракти популярні
показать весь комментарий
16.10.2021 23:17 Ответить
не всегда работает, можно признать его ничтожным, семейные кодекс превалирует.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:48 Ответить
У "америках" не жив, не знаю.
Але, якщо подивитися їхнє кіно, то так, як ділять майно після розлучення ...
показать весь комментарий
16.10.2021 20:55 Ответить
Как можно основать успешный клан бизнесменов или политиков,
если мать будет ежедневно уходить куда-то на дурацкую "работу" ?
Какая работа важнее формирования успешных граждан страны ?
Воспитание детей - самая энергоёмкая деятельность -
сначала надо накопить знания, опыт, а потом передать эти знания детям.
На работу можно ходить до того, как пошли рождаться дети,
а когда они появились, надо заботиться об их развитии -
никто кроме них не обеспечит, не защитит, не поддержит - никакое
государство с его "пенсиями", "субсидиями" и подачками.
Умная (мудрая) женщина вложит своё время в детей: в своё будущее.
Пелёнки, стирку, уборку, закупки, кухню можно перепоручить
(бабушкам, домработнице, прислуге), а основное время посвящается
Семье, Дому и Себе - женщине нужно время и на себя, любимую -
она Хозяйка, Хранительница уютного домашнего очага.
Без этого инстинкта её никогда не выберет успешный мужчина.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:30 Ответить
Хоть один здравый коммент.
В погоне за "равноправием" забыли о предназначении каждого в семье.
Женщина в семье прежде всего жена и мать,а потом работа карьера и т.д
Без правильно установленных приоритетов не может быть счастливой семьи,благополучных детей.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:58 Ответить
Угу ... Це ж скільки у нас сімей, які мають "найманих помічників" для побуту ??
показать весь комментарий
17.10.2021 11:44 Ответить
ну и комментарии по теме... Полная деградация общества...
показать весь комментарий
16.10.2021 21:30 Ответить
Даю підказку майбутнім леді і батькам.
Йдіть в правильні професії: IT, інженерія, біомед, ітд.
Не в бібліотечну, педагогічну справи чи бухоблік.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:36 Ответить
Просто ржу с таких исследований)))) Никогда даже и не думал, что крановщица башенного крана, получает меньше крановщика башенного крана,)))) или сварщица от сварщика)))) А как оказывается официант получает больше ОФИЦЫАНТКИ!)))))
показать весь комментарий
16.10.2021 21:49 Ответить
Если бы мать Ленина ходила каждый день на работу -
у неё было бы время воспитать семейку затято-упоротых террористов ?
За аморальное поведение её отлучили от двора, и она не стала мстить
лично: писать статейки, распускать сплетни или строить козни.
Она поступила умнее: воспитала мстителями всех своих детей:
всё своё время она посвятила им: что читают, о чём говорят, какие выводы делают, какие цели в жизни ставят, и вся их молодая энергия ушла на развал царского строя.
показать весь комментарий
16.10.2021 21:54 Ответить
Якби Лєнін не виявився підерасом, історія могла б піти зовсім іншим шляхом. )))
Надєжда Крупська і Скарлет Йоганссон.

показать весь комментарий
17.10.2021 20:05 Ответить
Кудрявого Володеньку с детства шпилил папик с ведома маменьки.
Папик был педагогом на всю голову.
показать весь комментарий
19.10.2021 03:08 Ответить
В семьях правящего класса женщина не работает: ей нужно следить за собой, за новинками культуры, за здоровьем и образованием детей,
поддерживать светские контакты и ориентироваться в происходящем.
Она должна быть достойной парой своему мужу.
Женщины ходят на работу только в пролетарских семьях. В этом случае она платит такие же налоги, как муж. В этом случае она не воспитывает детей - что и нужно правящему классу. Правящий класс сам воспитает то, что ему будет нужно в конкретный момент: рабочую силу, полезных идиотов, инфантильных извращенцев, или пушечное мясо.
показать весь комментарий
16.10.2021 22:31 Ответить
Чотири наших Прези вихідці із звичайних сімей. І шо ? Вони живуть на держдачах, їх охороняють і т.д.
показать весь комментарий
18.10.2021 16:05 Ответить
А точно на ті самі роботі різеа зарплата? Хіба в нас менше платять наприклад касиру жінці,ніж чоловіку?
показать весь комментарий
16.10.2021 22:47 Ответить
Не беріть у голову.
Через тих двох індусів нам підсовують пустопорожню дискусію, що нікуди не веде. Як тільки хтось заводить мову про "РІВНІСТЬ" - так і знайте, завтра він планує над вами панувати.
показать весь комментарий
16.10.2021 23:00 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2021 23:10 Ответить
Kinder, Kuche, Kirche
показать весь комментарий
16.10.2021 23:09 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZUBNt4BrDVpoP8_KW2T2xx75whcLledtou4T-nz81Gy7CXxORIOvb9CQs2Hjoo_ZUCbfyvlgpuf5zMCi2iJEI19oWQf5UEogIZeaCd4vBn4obup1srkrgQ9D96-LP-JIbYRmG1Ti7QKQNf8wxR8FK0B0527poFv_6K9hC0UrxRG_ld63JQuE4R77o7Net8QWFLtA7sLz5oqFmOrclYlReJfZ0NgdWsnwwIi-IYalnb6Mg&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/415852099906273?__cft__[0]=AZUBNt4BrDVpoP8_KW2T2xx75whcLledtou4T-nz81Gy7CXxORIOvb9CQs2Hjoo_ZUCbfyvlgpuf5zMCi2iJEI19oWQf5UEogIZeaCd4vBn4obup1srkrgQ9D96-LP-JIbYRmG1Ti7QKQNf8wxR8FK0B0527poFv_6K9hC0UrxRG_ld63JQuE4R77o7Net8QWFLtA7sLz5oqFmOrclYlReJfZ0NgdWsnwwIi-IYalnb6Mg&__tn__=%2CO%2CP-R 48 мин. ·

Аааааах, яка новина з Вроцлава: Анґелус-2021 - у Катерини Бабкіної!!!
"Мій дід танцював краще за всіх" (ось ця, хто не в курсі, сумна і ніжна повість в новелах про покоління наших 30-літніх, яке воднодень мусило вчитись ставати дорослими: https://komorabooks.com/product/mij-did-tantsyuvav-krashhe-za-vsih/ https://komorabooks.com/.../mij-did-tantsyuvav-krashhe.../ ) - визнано найкращим центральноєвропейським романом, перекладеним у Польщі минулого року, ю-хууууууу!!!

@Катерина Бабкіна, спасибі за свято!!!!!
показать весь комментарий
17.10.2021 00:14 Ответить
"Женщины нигде в мире не зарабатывают наравне с мужчинами" (С)

Даже в борделях?
показать весь комментарий
17.10.2021 00:18 Ответить
"Мущіни ніхдє в мірє нє палучают столько подарков от женсчін, сколько получают женсчіни от мущін."

Запишіть, будьте ласкаві, цю глубокомудрую мисль на золотих скрижалях мєждународного гєндерно-полового нєравноправія.
показать весь комментарий
17.10.2021 01:03 Ответить
Уже много раз на эту темы высказывались социологи и психологи, что женщины чаще выбирают семью и детей, чем переработки или работу, ведь для высокоплачиваемой работы надо так же тратить время на получение знаний.

Но допустим, все исследования, что приведены в статье, правдивы. Возьмем тогда высказывание: "Женщина, зарабатывающая деньги и приносящая их в семью, имеет определенный статус. Он усиливает ее субъектность и дает ей больше власти в семье. Большая зарплата дает ей больше власти в общении [с мужем] и даже может спасти от домашнего насилия". Но так в исследованиях так же приведена причина, по которой женщины не зарабатывают больше денег - это "Женщины чаще делают перерыв в карьере, чтобы завести детей, или вообще ищут низкооплачиваемые должности из-за того, что те предлагают гибкий график работы, который можно сочетать с воспитанием детей", то это так же значит, что женщинам этот вариант более предпочтительней. Я вот не верю, что если из двух вариантов - завести детей или сделать карьеру, женщина выберет детей, когда карьеру ей сделать хочется больше.

Второй момент - это насилие и "власть в семье". Что-то не видел ни одну женщину, которая была бы счастлива, будучи главной в семье. Как правило, такие семьи распадаются, и женщина ищет нового мужчину, который ей не по зубам. Такое умозаключение напоминает обиду исследовательницы за невозможность соперничать в каких-то вопросах с мужчиной. Тогда я не понимаю, зачем таким женщинам вообще семья? Если они будут жить одни, им не потребуется ни времени на заведение детей (ибо не от кого), и сможет построить карьеру, и не придется доминировать, поскольку она будет сама себе хозяйкой.
показать весь комментарий
17.10.2021 00:55 Ответить
Абсолютно справедливо!
Хтось вибирає сім'ю, а хтось, - кар'єру. Наприклад, у боксі.
Жодних проблем. Це лише особистий вибір пріоритетів.

показать весь комментарий
17.10.2021 01:23 Ответить
Не знаю як там Індії, але в Україні все залежить від того наскільки вдалу професію опануєш, чоловік чи жінка взагалі без різниці. В іт жінки нормально заробляють, чи стоматологи одні жінки. Це по-перше, а по-друге чоловіки в 99% випадках ніколи не виставляють жінкам критерії щодо розміру їх гаманця, навідміну від жінок.
показать весь комментарий
17.10.2021 01:11 Ответить
Хотя согласен с комментом, не согласен с положением в целом. Это что же, получается, всем идти в ИТ? всем в стоматологи? Что за стратификация труда? Украинцы делают общее дело на благо страны, а значит любой труд, увеличивающий благосостояние и уровень жизни общества - должен быть почетным и достойно оплаченным.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:01 Ответить
вы идеалист ). Такого нигде в мире нет
показать весь комментарий
17.10.2021 18:32 Ответить
Ага... хотілося б... але у нас заробляють тільки дві категорії громадян, в цілому, ті хто може експортувати свою працю на захід в $, і ті хто краде.

Стаття напевне написана в контексті Індії, у них там дрімуче середньовіччя досі, де батьки обирають дітям наречених.

А щодо України, то як одна жіночка якось сказала, якщо чоловік не заробив до 30 на машину і квартиру, то він нікому не потрібний ніщеброд.
показать весь комментарий
17.10.2021 20:40 Ответить
По цій темі вже витовклись всі кому було цікаво. Причин дві:
- менший рівень тестостерону, що спричиняє більш консервативну поведінку і меншу конфліктність;
- витрата значного періоду часу на початку кар'єри на народження дітей.
Жінки - не чоловіки, вони інші біологічно, і безглуздо вимагати рівності у всьому. Натомість варто домагатися розкриття унікальних талантів кожної людини.
показать весь комментарий
17.10.2021 02:01 Ответить
Цілком вірно.
Ми різні. І цим цікаві.
Одним, - щастя материнства. Іншим, - більші фінансові можливості. Щоб забепечувати, у тому числі, те саме щастя материнства. Я не бачу тут жодних суперечностей. Лише взаємодоповнення і гармонію.
І порушення цієї природної рівноваги нікому нічого доброго не принесе.
показать весь комментарий
17.10.2021 02:14 Ответить
Тю, так пусть идут в шахту работают, в чём проблема то...
показать весь комментарий
17.10.2021 03:31 Ответить
Так нигде в мире мужчины не рожают, и в большинстве не уходят в декрет... Нельзя сравнивать красное и квадратное.
показать весь комментарий
17.10.2021 04:05 Ответить
Что ежедневно несёт в свой дом женщина, идущая с работы?
Усталость и раздражение - о каком "статусе" тут можно говорить ?
Она знает, что дети занимались не уроками, а чёрти-чем, что в квартире не убрано, что приготовленного ужина нет, что вот-вот придёт муж,
и тоже захочет поужинать. Её статус - Неумеха. Плохая жена. Плохая мать.
Зачем детям её зарплата раз в месяц, если у них каждую минуту
куча всяческих вопросов, им нужны знания, новые понятия, походы в кино и на выставки, в парк и в музей, а она - где-то на работе -
какая-то "работа", важнее родных детей, важнее дома, важнее отношений в семье...
Эти два индуса рассуждают о зарплате и "субьектности", которая возрастёт, если зарплата будет больше... Да никакая зарплата не прибавит любви и заботы от мужа и детей. Семья создавалась не для того, чтобы меряться "субьектностями". А если сюда приплели и насилие - тут не о чем говорить вообще. Никакая зарплата не убережёт от мужа-тирана и садиста. Кстати, властным тираном может быть и жена - индусы о таком не слыхали ? Им лучше покурить опия и нырнуть в речку Ганг с крокодилами - пользы будет больше.
показать весь комментарий
17.10.2021 05:47 Ответить
Работать в чисто мужском коллективе тяжело, потому что много ненужной конкуренции, но эффективно в плане достижений целей. В женском если ты один мужчина, не так тяжело эмоционально, но надо постоянно тратить энергию на отношения и обсуждения тонн ненужной информации, часто цели не приближаются а отдалются, но коллег женщин более волнует ( оно и понятно) 1 сентября, чем реальность в делах. Для женщин всегда лучше жить полноценной жизнью и вариться в иллюзорных позитивчиках, чем реально вникать в проблемы . ( Личный субьектиный опыт)
показать весь комментарий
17.10.2021 09:05 Ответить
Все совсем наоборот - женщины получают в среднем по больнице меньше потому что они НЕ стремятся как мужчины получать больше! Женщинам важно устроиться как кукую ни будь работу, остальное обеспечит муж.
И почему то в статье совсем забывают что и работа мужа по дому совсем не оплачивается.
Вобщем - бред эта статья
показать весь комментарий
17.10.2021 13:28 Ответить
Страница 4 из 4
 
 