У найближчі дні Саакашвілі буде потрібна госпіталізація, - Ясько

У найближчі дні Саакашвілі буде потрібна госпіталізація, - Ясько

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі незабаром можуть госпіталізувати через голодування.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ.

"У Саакашвілі дуже бадьорий моральний стан. (Протестні мітинги в Грузії. - Ред.) Надають йому сил. Стан фізичний, звісно, в нього поганий. Тому що людина вже голодує третій тиждень, відмовляється припинити голодування. Він переконаний, що важливо продовжувати голодування, щоб довести, що він невинуватий. У найближчі дні його стан здоров'я буде дуже критичним. Це вже третій тиждень - і йому буде потрібна госпіталізація. Я вважаю, що вона йому вже потрібна, тому що стан його здоров'я слабкий. Але коли йому стане погано, то, звісно, медична допомога дуже потрібна, і важливо, щоб він її отримав. Лікаря до Саакашвілі не пускали 5 днів, до вчорашнього дня", - сказала Ясько.

Читайте також: Саакашвілі згоден на проведення консиліуму лікарів і приймання ліків, - лікар Кіпшідзе

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

