У найближчі дні Саакашвілі буде потрібна госпіталізація, - Ясько
Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі незабаром можуть госпіталізувати через голодування.
Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ.
"У Саакашвілі дуже бадьорий моральний стан. (Протестні мітинги в Грузії. - Ред.) Надають йому сил. Стан фізичний, звісно, в нього поганий. Тому що людина вже голодує третій тиждень, відмовляється припинити голодування. Він переконаний, що важливо продовжувати голодування, щоб довести, що він невинуватий. У найближчі дні його стан здоров'я буде дуже критичним. Це вже третій тиждень - і йому буде потрібна госпіталізація. Я вважаю, що вона йому вже потрібна, тому що стан його здоров'я слабкий. Але коли йому стане погано, то, звісно, медична допомога дуже потрібна, і важливо, щоб він її отримав. Лікаря до Саакашвілі не пускали 5 днів, до вчорашнього дня", - сказала Ясько.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
- Ти па-а-кинул.....бэрэг свой ра-а-дно-о-й
- а к другому....так ...и нэ пры-ы-стал! (очень жалобно)
Ведь угробите же человека!
Правда, непонятно как действовать, если он снова объявит голодовку с требованием назначить его президентом...
Видимо, придётся назначить, чтобы не угробить его снова.
Где вы увидели вот в этом человека?!
Третий или седьмой?
Бех, мы и тебя сосчитали.
Хочу нагадати, в Саакашвілі це 600 000 гривень щомісяця.
Как максимум - глубокую.
А эта коза за наш счёт до сих пор там! ЗеДолб..бы, это ваша избранница.
Соромно ...)
А шо делать? С кем поведешься...
Гадя голодувала , здається рік! У святага саака вже через декілька днів проблеми! Щось дурять "радянського брата"! Хоча, для 73 відсоткових або секти "свідків саака" все норм.
Такий вигляд мають ті хто дійсно голодує! (концтабір)
Або, про що не треба забувати! Голодомор в Україні влаштований московитами!
Камон!!!!!! Але кому довести?????? Доводити потрібно було в суді , коли тривав розгляд справи. А зараз є вироки, які набрали законної сили і підтверджені рішеннями Європейського суду по правам людини. Кому, що той грузинський обморок тим голодуванням доводити збирається???? Правильно в народі кажуть. Скільки мутузці не витись, а кінець буде. А те що він нелегально перетнув кордон Грузії, і вчинив новий злочин, бо по законам Грузії нелегальний перетин кордону то є кримінальний злочин, він також голодуванням буде свою невинуватість доводити??????? Якщо в Україні подібне зійшло йому з рук, то грузини вліплять на всю котушку. Мені шкода оцю дівчину Єлезавету Ясько, бо дурепа не розуміє з ким має справу Саакашвілі це міжнародний аферист , який возомнив себе сесією, і рветься до влади напролом .
А потом сразу канонизировать!
Кто последний брал клетчатое одеяло?
Пора вернуть!
итог - Кремль доволен работой агентов