В ближайшие дни Саакашвили потребуется госпитализация, - Ясько

В ближайшие дни Саакашвили потребуется госпитализация, - Ясько

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вскоре может быть госпитализирован в результате голодовки.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, информирует Цензор.НЕТ.

"У Саакашвили очень бодрое моральное состояние. (Протестные митинги в Грузии. - Ред.) придают ему сил. Состояние физическое, конечно, у него плохое. Потому что человек уже голодает третью неделю, отказывается прекратить голодовку. Он убежден, что важно продолжать голодовку, чтобы доказать, что он является невиновным. В ближайшие дни его состояние здоровья будет очень критическим. Это уже третья неделя - и ему потребуется госпитализация. Я считаю, что она ему уже нужна, потому что состояние его здоровья слабое. Но когда ему станет плохо, то, конечно, медицинская помощь очень нужна, и важно, чтобы он ее получил. Врача к Саакашвили не пускали 5 дней, до вчерашнего дня", - сказала Ясько.

Читайте также: Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей и принятие лекарств, - врач Кипшидзе

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

Якщо чесно то вже за@бали цим Мухуїлом засирати інформпростір! Ще ця прости господи підстилка грузинська -щось там грузить постійно!
Їм обом зарплатня платиться від України?
Хочу нагадати, в Саакашвілі це 600 000 гривень щомісяця.
Скажите там кто нибудь Пороху шоб чуваку дачку с шоколадками загнал(все таки старые друзья),а то загнется с голоду.
У ньго дружбан Зеля. Повернув йому громадянство, а тепер має проблему.
кидай товаришувати з зе геями , а то й зе трі тва расами.
лучше отправить в маленькую психиатрическую больничку
Дайте ему варенья.
Випийте зранку по 150 грам від такої радісної для вас звістки.
Да взагалі якось пох на цього генацвалі.
(петь с грузинским акцентом)
- Ти па-а-кинул.....бэрэг свой ра-а-дно-о-й
- а к другому....так ...и нэ пры-ы-стал! (очень жалобно)
Варення з чаєм на листі коки.
Що шукав, те і знайшов. Страдалець.
Насчёт госпитализации Ясько виднее. Она уже была у венеролога, а Мишико не успел.
Якщо чесно то вже за@бали цим Мухуїлом засирати інформпростір! Ще ця прости господи підстилка грузинська -щось там грузить постійно!
В ближайшие и не очень дни мне будет поХер на счёт Саакашвили.
У Саакашвили появился шанс стать гениальным кинорежиссёром.
Всегда неприятно поражала неразборчивость украинских девушек. Откуда это у нашей нации? Девочка, зачем тебе этот черт?
это грёбаное шоу, не воспринимайте насерьёз☝️
"Любовь слепа, полюбишь и ..."
Говорят экс президет Грузии, будучи губернатором АДесчины использовал, ингалятор для потребления кокоса. Возможно сейчас намного меньше дозы, но как известно при резком отказе от наркотиков глубоко зависимый потребитель всегда болеет, вплоть до летального исхода.
Ясько поднесла ему передачку , всё ок 😃
піфуй
Карамзишвили. "Бедная Лиза"
Всё руководство Грузии обязано пойти в отставку!
Ведь угробите же человека!
Правда, непонятно как действовать, если он снова объявит голодовку с требованием назначить его президентом...
Видимо, придётся назначить, чтобы не угробить его снова.
Человека?
Где вы увидели вот в этом человека?!
Пишут одни кацапы и холуи олигархов )) Ну- ну )) - Десять моральных уродов насчитал. Такие темы их как мед притягивают.
В чем проблема ??? Обьяви голодовку солидарности! А мы все поржем!
Я же не предлагаю тебе шарики гавна под видом шоколада есть. В знак солидарности. Зачем чушь нести ?
Ты - который?
Третий или седьмой?
Он шестой. Привык знаете ли он шестерить.
Или уже одиннадцатый.
Бех, мы и тебя сосчитали.
Не не не, он шестой. По жизни.
эта ясько с саакашвилли, это какаято мыльная постановка, чтобы мозги нарида фигнёй занять 🤨🤨🤨
и вы не романтик!... вот и жена Михуила не романтик - тоже не поняла эти лямур-тужур ))))
я кокраз рамантик... просто от этого всего так и тхнёт медиатехнологиями
это был сарказм... я такой же не романтик в этой конкретно ситуации...
Яська йому не жена, а просто підстилка. А дружина з двома дітьми живе в Нідерландах.
і я про те... і навіть ці "новини" від "дівчини саака" визивають зневагу до обох...
Їм обом зарплатня платиться від України?
Хочу нагадати, в Саакашвілі це 600 000 гривень щомісяця.
А депутатка Ясько від слуг урода , отримує в конвертах доплату теж пристойну , як і Мішіко 😡
Плюс командировочные в валюте, пока он в тюрьме заграничной чалится.
Почему Запад ничего не делает? Поматросили и бросили?
а что по Вашему должен сделать запад?
Как минимум - выразить обеспокоенность.
Как максимум - глубокую.
почему запат чтото должен делать?
Он был Спасителем Грузии от кацапов.

в Грузии есть суд - пусть разбирается...
в Грузії його місце. А в Україні він наспасав дофіга.......
Ага. Віддав чималі території, після того як після дози кокаїну уявив себе Олександром Македонським.
А может сразу ........? Михуил, зачем поганить мир своим говеным существованием? Будь хоть раз мужчиной, а не продажным горным жирным козлом. Прими правильное решение и .....
А эта коза за наш счёт до сих пор там! ЗеДолб..бы, это ваша избранница.
Знакомая пестня. Ка только взяли за жепу - а Мишко сам этого захотел - так сразу больной, спасайте. Баба Йуля притворялась, Корбан, Рудьковский,..
Зе-Цирк уже гастролирует на международном уровне...
Це точно , що зелайно розливається далеко від нашоі країни !

Соромно ...)
Мишаня уже участвует в корпоративах?
А шо делать? С кем поведешься...
Комаровский - умный и порядочный человек. Кстати не хотел идти в депутаты по просьбе Зеленского. Вот,что он говорит - https://www.youtube.com/watch?v=3hk4Rzfwx4o
Третю неділю голодує? Сенцов голодував більше 20-ти тижднів і ходив на суди на своїх ногах. Тут справді схоже на рекцію організму при відмові від стимуляторів.
А Савченко та взагалі "рекорд" по голодуванню побила, аж "запухла"
Грузией правит российский олигарх, который всю свою сознательную жизнь прожил в России.

В тюрьме есть тоже лазарет...
Михаэла боятся и в кремле и грузинские бандиты и украинские олигархи .Поэтому на него такое давление
А не збитий він Карлсон?
Клоунов и наркоманов в кремле никто не боится.
Никогда нельзя поддаваться на шантаж с голодовкой, принудительное кормление очень помогает против таких хитрецов.
Заїздила дівка діда до госпіталізації 🤣
Свого часу вчений вирішив встановити скільки людина може голодувати, зовсім не приймаючи їжі. Помер, десь так, через 75 днів. Різного роду лікувальні голодування від 7 днів до 2 -3 тижнів.
Гадя голодувала , здається рік! У святага саака вже через декілька днів проблеми! Щось дурять "радянського брата"! Хоча, для 73 відсоткових або секти "свідків саака" все норм.
Такий вигляд мають ті хто дійсно голодує! (концтабір)

Або, про що не треба забувати! Голодомор в Україні влаштований московитами!
А сенс цього його голодування який???? Якесь дивне формулювання потрібно продовжувати голодувати щоб довести що я не винен
Камон!!!!!! Але кому довести?????? Доводити потрібно було в суді , коли тривав розгляд справи. А зараз є вироки, які набрали законної сили і підтверджені рішеннями Європейського суду по правам людини. Кому, що той грузинський обморок тим голодуванням доводити збирається???? Правильно в народі кажуть. Скільки мутузці не витись, а кінець буде. А те що він нелегально перетнув кордон Грузії, і вчинив новий злочин, бо по законам Грузії нелегальний перетин кордону то є кримінальний злочин, він також голодуванням буде свою невинуватість доводити??????? Якщо в Україні подібне зійшло йому з рук, то грузини вліплять на всю котушку. Мені шкода оцю дівчину Єлезавету Ясько, бо дурепа не розуміє з ким має справу Саакашвілі це міжнародний аферист , який возомнив себе сесією, і рветься до влади напролом .
нема важливішої справи , як рятувати коханця Служанки народу! В першу чергу він громадянин Грузії відповідно підпадає під її юрисдикцію. А красуня хай заним їде страждати. І до речі хай мандат здасть - бо ця справа відволікає її від роботи депутата.
Якщо він громадянин Грузії, то зелений барига не мав права давати йому громадянство України.
Передайте цій яцко, щоб вона пішла десь подалі, зі своїм стецьком! Нефіг, відовлікати Українців, від справжніх проблем!Вони і справді міркують, що ми усі в ТРАНСІ від аресту цойго клоуна! не спим ночами!!!
Цензор хорош ,всякую ,хер ню ,постить , да на срать ,на него , шо он такого сделал для Украины, ну кроме балагана 🤔
Ломка началась,
Лучше сразу кремация или погребение

А потом сразу канонизировать!
Так, пьяницы, тунеядцы, алкоголики и прочие ворюги!
Кто последний брал клетчатое одеяло?
Пора вернуть!
Чому за Михуїла переживає якась служанка Яська, а не його законна дружина і діти?
Михо решил повторить глупый прступок Навальнера в надежде что за него впрягутся грузины.А в итоге на обих всем пох.
В окружении политиков такого плана всегда есть ВТЕРШИЕСЯ В ДОВЕРИЕ агенты фсб . Именно они проталкивают и поддерживают мысли о таких поступках
итог - Кремль доволен работой агентов
кацапня, подкацапники, ворьё и их прихвостни ненавидят Саакашвили.
Клетчатое одеяло уже закуплено.
Чем быстрее сдохнет этот карлсон -Саакашвили тем лучше !! Это ему не Одессу обдирать!! Большего вреда Украине чем этот придурок саакашвили не принеёс ни кто другой!! Да посути Саакашвили никогда и не был настоящим гражданином Украины! А так временный приспособленец, ворюга, наглый лицемер, подлый врунишка и трус!! Впрочем, как и большинство лиц кавказкой национальности!! Если им надо, они без мыла в жадницу войдут!!!!.... Яркий пример моим словам-- .молчание Запада!!Он им надоел , похуже УКраины!!
Ну насчет большего вреда - до зеленского и его шоблы ему далеко.
Начхать. Абсолютно. Даже если ласты склеит.. Его личные проблемы..
та що у них такі організми хворобливі
