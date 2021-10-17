В ближайшие дни Саакашвили потребуется госпитализация, - Ясько

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вскоре может быть госпитализирован в результате голодовки.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, информирует Цензор.НЕТ.

"У Саакашвили очень бодрое моральное состояние. (Протестные митинги в Грузии. - Ред.) придают ему сил. Состояние физическое, конечно, у него плохое. Потому что человек уже голодает третью неделю, отказывается прекратить голодовку. Он убежден, что важно продолжать голодовку, чтобы доказать, что он является невиновным. В ближайшие дни его состояние здоровья будет очень критическим. Это уже третья неделя - и ему потребуется госпитализация. Я считаю, что она ему уже нужна, потому что состояние его здоровья слабое. Но когда ему станет плохо, то, конечно, медицинская помощь очень нужна, и важно, чтобы он ее получил. Врача к Саакашвили не пускали 5 дней, до вчерашнего дня", - сказала Ясько.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.