Новини
Влада Кабо-Верде, куди послом відрядили Поклонську, видала США венесуельського дипломата

Влада Кабо-Верде, куди послом відрядили Поклонську, видала США венесуельського дипломата

Влада Кабо-Верде екстрадувала спецпосланця Венесуели в Африканському союзі Алекса Сааба. Його затримали в 2020 році за запитом США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Сааба звинувачують у США у відмиванні 350 млн доларів через американську фінансову систему на користь венесуельського уряду. Його затримали в червні 2020 року в аеропорту на острові Сал під час спільної операції Кабо-Верде та Інтерполу.

Дипломат летів з Венесуели в Іран на приватному літаку. Верховний суд Кабо-Верде навесні 2021 року задовольнив запит США, але рішення залишалося за урядом острівної держави.

Уряд Венесуели вимагав звільнити Сааба. Каракас відзначав, що він обіймає посаду спецпосланця в Африканському союзі.

Як повідомлялося, раніше Путін призначив Поклонську послом РФ в африканську республіку Кабо-Верде.

Зі свого боку в МЗС України заявили, що Україна працює над затриманням Наталії Поклонської.

Топ коментарі
+25
Няшмяшка очко на пол уронила.
показати весь коментар
17.10.2021 10:24 Відповісти
+24
І що, подобається коли вас ганяють ганчірками? Сказали ж, геть.
показати весь коментар
17.10.2021 10:35 Відповісти
+19
Спрячься, кацапед. При чем тут твоя вонючая Расея?
показати весь коментар
17.10.2021 10:29 Відповісти
на нокию снимали не видиш что фото чёрно-белое
показати весь коментар
17.10.2021 13:06 Відповісти
Маввзолейное БЫДЛО...мои сыновья круче вашей сраной ЛАХТЫ_2 Пригожина...бараны....
показати весь коментар
17.10.2021 11:16 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 11:19 Відповісти
Лучше пускай нам не выдают Поклонскую. Ато зная нашу власть, она еще выиграет наш Пещерский суд и еще и восстановится в должности на генерального прокурора в Киеве
показати весь коментар
17.10.2021 11:23 Відповісти
Фишка в другом чуваки...за 3 братских договора МОЛОТОВ-РИББЕНТРОП заплачено 5 ярдов долларов....точнее 5,7 яарда...братаны красножопые....
показати весь коментар
17.10.2021 11:25 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 11:27 Відповісти
Молотов БЕРЛИН 1940 год
показати весь коментар
17.10.2021 11:28 Відповісти
Я вас крыс МАВЗОЛЕЙНЫХ найду везде....ПАДАЛЬ...
показати весь коментар
17.10.2021 11:28 Відповісти
невже поклонська вивчатиме португальську мову. вона лише може підлизувати зад свому куміру *****. . . ії треба було відправити в Белград - вікіпедія пише вона розуміється на сербській мові. . . . а португальська для для неї - планета Марс
показати весь коментар
17.10.2021 11:32 Відповісти
Фишка проста...любой файл касательно 2 Мировой находится во Фрайбурге,немецком Архиве 2 Мировой...платишь 10 000 долларов... называешь год...и все дела...,к примеру год 1937...когда СРАЛИН МОЧИЛ В СОРТИТРЕ советское быдло....,включая маршалов...блюхера тухачевского...и прочее советское говно...все есть...немцы педантично все записывали....
показати весь коментар
17.10.2021 11:40 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 12:13 Відповісти
Прощавай, няша...
Більше ми про тебе не почуємо.
показати весь коментар
17.10.2021 12:21 Відповісти
США Поклонська не цікавить. А от Україна на неї чекає!
показати весь коментар
17.10.2021 12:50 Відповісти
Почему она так бесит украинцев. В отличие от других, она ничего плохого про Украину никогда не говорит, даже наоборот.
показати весь коментар
17.10.2021 12:22 Відповісти
Не то что бы бесит.

Омерзение. Тем более, яркий такой предатель собственной страны.

Ну, и с внешности девахи мэмы смешные получаются.
показати весь коментар
17.10.2021 12:26 Відповісти
Омерзительное люди обходят стороной.
показати весь коментар
17.10.2021 12:33 Відповісти
она предатель. Если вы вообще понимете, о чем я.
показати весь коментар
17.10.2021 19:02 Відповісти
ХОРОШО ПОКАЗАНА РАБОТА МИД УКРАИНЫ !) ГОСЛЫМАРИ !!!
показати весь коментар
17.10.2021 12:35 Відповісти
Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
показати весь коментар
17.10.2021 12:37 Відповісти
Так то США, а Украине ничего не светит.
показати весь коментар
17.10.2021 12:45 Відповісти
Сегодня просто никто...Порошенко и глава Пентагона обсудятт интеремсный ВОПРОС.....,как обосрать РАБССИю... Ольга ********* в ШОКе...
показати весь коментар
17.10.2021 13:06 Відповісти
да если ее и выдадут ее потом на таксиста назад выменяют
показати весь коментар
17.10.2021 13:07 Відповісти
РЮЮСКАЕ быдло...а вы кто?ПАДАЛЬ?*))) мавзолейная.....
показати весь коментар
17.10.2021 13:08 Відповісти
СЕГОДНЯ Глава Пентагона ЛЛойд Остин в КИЕВЕ и глава Украины Петр Порошенко обсудят что делать с рюсским быдлом.....КОЛОМОЙСКО-КУЧМИСТАМИ.....
показати весь коментар
17.10.2021 13:13 Відповісти
у вас сутки....крысы.............
показати весь коментар
17.10.2021 13:14 Відповісти
Не трогайте эту ДУРУ! Москали ее в ссылку отправили не от большой любви /была им занозой в дохлой госдуРе/, делать из нее "мученицу русского мира" это подыграть агрессорам и оккупантам. Пройдет время, может по чуть поумнеет, сама признается какой дурой была помолодости!
показати весь коментар
17.10.2021 14:22 Відповісти
Новость обнадёживает, за исключением того, что в требованиях выдачи преступников у Украины и США разные весовые категории.
показати весь коментар
17.10.2021 14:26 Відповісти
показати весь коментар
17.10.2021 14:46 Відповісти
Как правило,красивые женщины умом не блещут

...
показати весь коментар
17.10.2021 15:47 Відповісти
Там ум не особенно нужен… а красива ли няшка? Ну это на любителя. Помните классика - кому и кобыла невеста! У нас тоже некоторые Олю Полякову и Катю Осадчую королевами красоты считают , а Р.Писанка их уродами считает. Всё в этом мире относительно. А няшка сволота, незря от неё муж ровно через год убежал!
показати весь коментар
17.10.2021 19:14 Відповісти
Ну короче, загнали Поклонскую к чёрту на кулички, может хоть там наберётся уму- разуму. Хотя вряд ли, как говорят - горбатого могила исправит, ну, а там конечно, кто его знает?
показати весь коментар
17.10.2021 17:20 Відповісти
Не все так просто! Няшку ***** своим указом конечно назначил послом но она в эту самую Кабо Верде не уедет до тех пор пока тамошний презик не даст ей агреман (дозвол и согласие на ёе работу в этой стране). Такой агреман, учитывая то что Кулеба туда письмо писал, и признание или непризнание Крыма, эта страна может не дать. Причём - Кабо Верде имеет право ничего не давать а просто молчать (это дипломатический протокол) пока рашка не поймёт что Няшку не берут. Посмотрим как оно будет. Хотелось бы чтобы няшку кинули!
показати весь коментар
17.10.2021 19:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 