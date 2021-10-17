Влада Кабо-Верде, куди послом відрядили Поклонську, видала США венесуельського дипломата

Влада Кабо-Верде екстрадувала спецпосланця Венесуели в Африканському союзі Алекса Сааба. Його затримали в 2020 році за запитом США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Сааба звинувачують у США у відмиванні 350 млн доларів через американську фінансову систему на користь венесуельського уряду. Його затримали в червні 2020 року в аеропорту на острові Сал під час спільної операції Кабо-Верде та Інтерполу.

Дипломат летів з Венесуели в Іран на приватному літаку. Верховний суд Кабо-Верде навесні 2021 року задовольнив запит США, але рішення залишалося за урядом острівної держави.

Уряд Венесуели вимагав звільнити Сааба. Каракас відзначав, що він обіймає посаду спецпосланця в Африканському союзі.

Як повідомлялося, раніше Путін призначив Поклонську послом РФ в африканську республіку Кабо-Верде.

Зі свого боку в МЗС України заявили, що Україна працює над затриманням Наталії Поклонської.

