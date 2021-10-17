РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9963 посетителя онлайн
Новости
22 474 133

Власти Кабо-Верде, куда послом отправили Поклонскую, выдали США венесуэльского дипломата

Власти Кабо-Верде, куда послом отправили Поклонскую, выдали США венесуэльского дипломата

Власти Кабо-Верде экстрадировали спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба. Его задержали в 2020 году по запросу США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Сааб обвиняется в США в отмывании 350 млн долларов через американскую финансовую систему в пользу венесуэльского правительства. Он был задержан в июне 2020 года в аэропорту на острове Сал при совместной операции Кабо-Верде и Интерпола.

Дипломат летел из Венесуэлы в Иран на частном самолете. Верховный суд Кабо-Верде весной 2021 года удовлетворил запрос США, но решение оставалось за правительством островного государства.

Правительство Венесуэлы требовало освободить Сааба. Каракас отмечал, что он занимает должность спецпосланника в Африканском союзе.

Как сообщалось, ранее Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканскую республику Кабо-Верде.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что Украина работает над задержанием Натальи Поклонской.

Читайте также: Кулеба о назначении Поклонской послом России в африканской республике Кабо-Верде: "Очень красивая иллюстрация судьбы предателей"

Автор: 

посол (1830) Поклонская Наталия (184)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Няшмяшка очко на пол уронила.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:24 Ответить
+24
І що, подобається коли вас ганяють ганчірками? Сказали ж, геть.
показать весь комментарий
17.10.2021 10:35 Ответить
+19
Спрячься, кацапед. При чем тут твоя вонючая Расея?
показать весь комментарий
17.10.2021 10:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
на нокию снимали не видиш что фото чёрно-белое
показать весь комментарий
17.10.2021 13:06 Ответить
Маввзолейное БЫДЛО...мои сыновья круче вашей сраной ЛАХТЫ_2 Пригожина...бараны....
показать весь комментарий
17.10.2021 11:16 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 11:19 Ответить
Лучше пускай нам не выдают Поклонскую. Ато зная нашу власть, она еще выиграет наш Пещерский суд и еще и восстановится в должности на генерального прокурора в Киеве
показать весь комментарий
17.10.2021 11:23 Ответить
Фишка в другом чуваки...за 3 братских договора МОЛОТОВ-РИББЕНТРОП заплачено 5 ярдов долларов....точнее 5,7 яарда...братаны красножопые....
показать весь комментарий
17.10.2021 11:25 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 11:27 Ответить
Молотов БЕРЛИН 1940 год
показать весь комментарий
17.10.2021 11:28 Ответить
Я вас крыс МАВЗОЛЕЙНЫХ найду везде....ПАДАЛЬ...
показать весь комментарий
17.10.2021 11:28 Ответить
невже поклонська вивчатиме португальську мову. вона лише може підлизувати зад свому куміру *****. . . ії треба було відправити в Белград - вікіпедія пише вона розуміється на сербській мові. . . . а португальська для для неї - планета Марс
показать весь комментарий
17.10.2021 11:32 Ответить
Фишка проста...любой файл касательно 2 Мировой находится во Фрайбурге,немецком Архиве 2 Мировой...платишь 10 000 долларов... называешь год...и все дела...,к примеру год 1937...когда СРАЛИН МОЧИЛ В СОРТИТРЕ советское быдло....,включая маршалов...блюхера тухачевского...и прочее советское говно...все есть...немцы педантично все записывали....
показать весь комментарий
17.10.2021 11:40 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 12:13 Ответить
Прощавай, няша...
Більше ми про тебе не почуємо.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:21 Ответить
США Поклонська не цікавить. А от Україна на неї чекає!
показать весь комментарий
17.10.2021 12:50 Ответить
Почему она так бесит украинцев. В отличие от других, она ничего плохого про Украину никогда не говорит, даже наоборот.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:22 Ответить
Не то что бы бесит.

Омерзение. Тем более, яркий такой предатель собственной страны.

Ну, и с внешности девахи мэмы смешные получаются.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:26 Ответить
Омерзительное люди обходят стороной.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:33 Ответить
она предатель. Если вы вообще понимете, о чем я.
показать весь комментарий
17.10.2021 19:02 Ответить
ХОРОШО ПОКАЗАНА РАБОТА МИД УКРАИНЫ !) ГОСЛЫМАРИ !!!
показать весь комментарий
17.10.2021 12:35 Ответить
Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:37 Ответить
Так то США, а Украине ничего не светит.
показать весь комментарий
17.10.2021 12:45 Ответить
Сегодня просто никто...Порошенко и глава Пентагона обсудятт интеремсный ВОПРОС.....,как обосрать РАБССИю... Ольга ********* в ШОКе...
показать весь комментарий
17.10.2021 13:06 Ответить
да если ее и выдадут ее потом на таксиста назад выменяют
показать весь комментарий
17.10.2021 13:07 Ответить
РЮЮСКАЕ быдло...а вы кто?ПАДАЛЬ?*))) мавзолейная.....
показать весь комментарий
17.10.2021 13:08 Ответить
СЕГОДНЯ Глава Пентагона ЛЛойд Остин в КИЕВЕ и глава Украины Петр Порошенко обсудят что делать с рюсским быдлом.....КОЛОМОЙСКО-КУЧМИСТАМИ.....
показать весь комментарий
17.10.2021 13:13 Ответить
у вас сутки....крысы.............
показать весь комментарий
17.10.2021 13:14 Ответить
Не трогайте эту ДУРУ! Москали ее в ссылку отправили не от большой любви /была им занозой в дохлой госдуРе/, делать из нее "мученицу русского мира" это подыграть агрессорам и оккупантам. Пройдет время, может по чуть поумнеет, сама признается какой дурой была помолодости!
показать весь комментарий
17.10.2021 14:22 Ответить
Новость обнадёживает, за исключением того, что в требованиях выдачи преступников у Украины и США разные весовые категории.
показать весь комментарий
17.10.2021 14:26 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2021 14:46 Ответить
Как правило,красивые женщины умом не блещут

...
показать весь комментарий
17.10.2021 15:47 Ответить
Там ум не особенно нужен… а красива ли няшка? Ну это на любителя. Помните классика - кому и кобыла невеста! У нас тоже некоторые Олю Полякову и Катю Осадчую королевами красоты считают , а Р.Писанка их уродами считает. Всё в этом мире относительно. А няшка сволота, незря от неё муж ровно через год убежал!
показать весь комментарий
17.10.2021 19:14 Ответить
Ну короче, загнали Поклонскую к чёрту на кулички, может хоть там наберётся уму- разуму. Хотя вряд ли, как говорят - горбатого могила исправит, ну, а там конечно, кто его знает?
показать весь комментарий
17.10.2021 17:20 Ответить
Не все так просто! Няшку ***** своим указом конечно назначил послом но она в эту самую Кабо Верде не уедет до тех пор пока тамошний презик не даст ей агреман (дозвол и согласие на ёе работу в этой стране). Такой агреман, учитывая то что Кулеба туда письмо писал, и признание или непризнание Крыма, эта страна может не дать. Причём - Кабо Верде имеет право ничего не давать а просто молчать (это дипломатический протокол) пока рашка не поймёт что Няшку не берут. Посмотрим как оно будет. Хотелось бы чтобы няшку кинули!
показать весь комментарий
17.10.2021 19:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 