Власти Кабо-Верде, куда послом отправили Поклонскую, выдали США венесуэльского дипломата

Власти Кабо-Верде экстрадировали спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба. Его задержали в 2020 году по запросу США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Сааб обвиняется в США в отмывании 350 млн долларов через американскую финансовую систему в пользу венесуэльского правительства. Он был задержан в июне 2020 года в аэропорту на острове Сал при совместной операции Кабо-Верде и Интерпола.

Дипломат летел из Венесуэлы в Иран на частном самолете. Верховный суд Кабо-Верде весной 2021 года удовлетворил запрос США, но решение оставалось за правительством островного государства.

Правительство Венесуэлы требовало освободить Сааба. Каракас отмечал, что он занимает должность спецпосланника в Африканском союзе.

Как сообщалось, ранее Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканскую республику Кабо-Верде.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что Украина работает над задержанием Натальи Поклонской.

