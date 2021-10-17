Власти Кабо-Верде, куда послом отправили Поклонскую, выдали США венесуэльского дипломата
Власти Кабо-Верде экстрадировали спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе Алекса Сааба. Его задержали в 2020 году по запросу США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Сааб обвиняется в США в отмывании 350 млн долларов через американскую финансовую систему в пользу венесуэльского правительства. Он был задержан в июне 2020 года в аэропорту на острове Сал при совместной операции Кабо-Верде и Интерпола.
Дипломат летел из Венесуэлы в Иран на частном самолете. Верховный суд Кабо-Верде весной 2021 года удовлетворил запрос США, но решение оставалось за правительством островного государства.
Правительство Венесуэлы требовало освободить Сааба. Каракас отмечал, что он занимает должность спецпосланника в Африканском союзе.
Как сообщалось, ранее Путин назначил Поклонскую послом РФ в африканскую республику Кабо-Верде.
В свою очередь в МИД Украины заявили, что Украина работает над задержанием Натальи Поклонской.
Більше ми про тебе не почуємо.
Омерзение. Тем более, яркий такой предатель собственной страны.
Ну, и с внешности девахи мэмы смешные получаются.
