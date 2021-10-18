До санкційного списку РНБО помилково нікого не вносили, - Тракало

Представник Міністерства внутрішніх справ часів Арсена Авакова запевняє, що МВС нікого помилково не вносило до криміналітету, а нинішні зміни в санкційному списку стосуються транслітерації прізвищ.

Про це ексзаступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало повідомив у коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

Тракало заявляє, що озвучена напередодні інформація щодо внесення до санкційного списку понад ста осіб, яких помилково зарахували до криміналітету — не відповідає дійсності. За його даними, на засіданні 15 жовтня РНБО лише провела уточнення щодо правильності написання транслітерації (написання прізвища та імені латинськими літерами) прізвищ та дат народження поданих громадян.

Наприклад, № 1 Єсін Єгор в англійській транслітерації по списку Yesin Yegor у нинішньому варіанті виправлений на Esin Egor (змінилися перша буква імені і прізвища в англ. транслітерації). Або № 3 Лисенко Сергій — Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (додалася в прізвищі остання ще одна англійська літера i).

Як пояснив Тракало, "вори в законі" часто мають по кілька паспортів, де може відрізнятися навіть на одну літеру правопис прізвища або ж дата народження.

"У зв’язку з цим варто зазначити, що усі проєкти рішень на засідання РНБО — готуються апаратом РНБО. Після цього подані матеріали затверджує секретар Ради Нацбезпеки. Він же перед внесенням на розгляд — погоджує їх із президентом. І тільки після проходження усіх цих "формальностей", а насправді - складних і відповідальних етапів державної роботи кожного члена Ради нацбезпеки і оборони, куди, до слова, входять не якісь статисти, а генеральний прокурор, голова Служби безпеки України, голова Служби Зовнішньої розвідки, міністр оборони тощо, — проєкт рішення виноситься на розгляд членів РНБО", — сказав ексзаступник директора Департаменту комунікації МВС Тракало.

Він також наголосив, що після затвердження на засіданні рішення РНБО в дію своїм указом вводить саме президент.

14 травня Рада національної безпеки та оборони запровадила спеціальні санкції до осіб, які мають статус "вор у законі". Санкції ввели проти 557 осіб, більшість із яких не живуть в Україні. Такий самий пакет санкцій застосували до 111 іноземних кримінальних авторитетів.

21 травня Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення РНБО від 14 травня щодо застосування персональних санкцій проти 674 людей та 138 компаній.

4 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який увів у поле карної діяльності поняття "вор у законі".

Як повідомлялося, 15 жовтня пресслужба РНБО повідомила, що в попередніх рішеннях РНБО допущено помилки щодо 108 осіб, визначених як "вори в законі".

Цензор.НЕТ оприлюднив повний список людей, щодо яких РНБО виправила помилки в санкційних списках.