В санкционный список СНБО ошибочно никого не вносили, - Тракало

Представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова уверяет, что МВД никого ошибочно не вносило в список криминалитета, а нынешние изменения в санкционном списке касаются транслитерации фамилий.

Об этом экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало сообщил в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.

Тракало заявляет, что озвученная накануне информация о внесении в санкционный список более ста человек, которых ошибочно причислили к криминалитету — не соответствует действительности. По его данным, на заседании 15 октября СНБО только провел уточнение относительно правильности написания транслитерации (написания фамилии и имени латинскими буквами) фамилий и дат рождения санкционных граждан.

Например, №1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor в нынешнем варианте исправлен на Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в англ. транслитерации). Или №3 Лысенко Сергей - Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (добавилась в фамилии последняя еще одна английская буква i).

Как пояснил Тракало, "воры в законе" часто имеют по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.

"В связи с этим следует отметить, что все проекты решений на заседание СНБО — готовятся аппаратом СНБО. После этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он перед внесением на рассмотрение согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих "формальностей", а на самом деле сложных и ответственных этапов государственной работы каждого члена Совета нацбезопасности и обороны, куда, к слову, входят не какие-то статисты, а генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы Внешней разведки, министр обороны и т.д., — проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО", — сказал экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Тракало.

Он также отметил, что после утверждения на заседании решение СНБО в действие своим указом вводит именно президент.

14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Владимир Зеленский уточнил, что санкции введут против 557 воров в законе, большинство из которых не в Украине. Такой же пакет санкций применили к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.

21 мая Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.

4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который ввел в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".

Как сообщалось, 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".

