В санкционный список СНБО ошибочно никого не вносили, - Тракало
Представитель Министерства внутренних дел времен Арсена Авакова уверяет, что МВД никого ошибочно не вносило в список криминалитета, а нынешние изменения в санкционном списке касаются транслитерации фамилий.
Об этом экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало сообщил в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.
Тракало заявляет, что озвученная накануне информация о внесении в санкционный список более ста человек, которых ошибочно причислили к криминалитету — не соответствует действительности. По его данным, на заседании 15 октября СНБО только провел уточнение относительно правильности написания транслитерации (написания фамилии и имени латинскими буквами) фамилий и дат рождения санкционных граждан.
Например, №1 Есин Егор в английской транслитерации по списку Yesin Yegor в нынешнем варианте исправлен на Esin Egor (изменились первая буква имени и фамилии в англ. транслитерации). Или №3 Лысенко Сергей - Lysenko Serhi на Lysenko Serhii (добавилась в фамилии последняя еще одна английская буква i).
Как пояснил Тракало, "воры в законе" часто имеют по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.
"В связи с этим следует отметить, что все проекты решений на заседание СНБО — готовятся аппаратом СНБО. После этого представленные материалы утверждает секретарь Совета нацбезопасности. Он перед внесением на рассмотрение согласовывает их с президентом. И только после прохождения всех этих "формальностей", а на самом деле сложных и ответственных этапов государственной работы каждого члена Совета нацбезопасности и обороны, куда, к слову, входят не какие-то статисты, а генеральный прокурор, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы Внешней разведки, министр обороны и т.д., — проект решения выносится на рассмотрение членов СНБО", — сказал экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Тракало.
Он также отметил, что после утверждения на заседании решение СНБО в действие своим указом вводит именно президент.
14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, которые имеют статус "вор в законе". Президент Владимир Зеленский уточнил, что санкции введут против 557 воров в законе, большинство из которых не в Украине. Такой же пакет санкций применили к 111 иностранцам-криминальным авторитетам.
21 мая Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.
4 июня 2020 года Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который ввел в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".
Как сообщалось, 15 октября пресс-служба СНБО сообщила, что в предыдущих решениях СНБО допущены ошибки относительно 108 человек, определенных как "воры в законе".
Цензор.НЕТ обнародовал полный список людей, по которым СНБО исправил ошибки в санкционных списках.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Президент - фигляр из подворотни без диплома клоуна и без высшего образования.
Премьер - лакей олигарха.
Секретарь СНБО - ветеринар по образованию.
СБУ - лейтенант без дня службы в силовых структурах.
Основная масса депутатов ВР - конюхи, тамады, воры пива в супермаркетах, корабельные сосны и прочии ясько. Ну и т.д. и т.п.
18 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%8c-108-%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd.html#comments Комментарии: 1
Секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил, что в решении СНБО, которое касалось санкций касательно воров в законе, была допущена ошибка в отношении 108 человек. И это не первый раз, когда санкции накладываются по ошибке. Чем это опасно?..
в мае Зеленский объявил о санкциях против 557 воров в законе. 542 человека - иностранцы, 15 - граждане Украины. Через несколько недель трое из тех, кого внесли в этот санкционный список, обжаловали решение СНБО в Окружном административном суде Киева. В частности, речь идет об https://www.depo.ua/ukr/war/batalyon-imeni-sheykha-mansura-chomu-chechenskikh-dobrovoltsiv-mozhut-deportuvati-202106081330545 уроженцах Чеченской Республики и гражданах России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Сейчас же оказалось, что ошиблись со 108 лицами.
Об этом говорится в сегодняшней публикации издания https://www.depo.ua/rus/politics/pomililisya-108-raziv-navishcho-u-radbezi-viznali-shcho-dali-makhu-zi-zlodiyami-v-zakoni-202110181380089 Depo.ua .
Заявление Алексея Данилова вызвало значительный резонанс. Советник главы президентского офиса Андрея Ермака Михаил Подоляк напомнил, что при подготовке материалов для Совбеза нарушения допустили сотрудники МВД, когда ведомство возглавлял Арсен Аваков. По словам Подоляка, в настоящее время в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения, и проверяется, были ли они умышленными. «Эта проверка еще не закончилась», - отметил он и добавил, что впоследствии СНБО проинформирует о результатах проверки.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80.html При Зеленском беспредел стал государственной политикой - Трепак
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%BF-%D0%B2%D1%8B.html Обвиняют подчиненных Авакова. В ОП выясняют, почему в список криминалитета ошибочно внесли более 100 человек
И вдруг вчера поступило уточнение от самого Данилова: ошибки были допущены при транслитерации фамилий, впрочем сейчас их уже исправили. Виновные в допущении ошибок, по словам секретаря СНБО, наказаны. А один человек все-таки оказался в списке ошибочно. Санкции в отношении этого человека уже сняли.
Ранее похожую позицию озвучил экс-заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало. По его словам, в санкционный список воров ошибочно никого не вносили.
Он пояснил, что криминальные авторитеты часто имеют по несколько паспортов, где могут отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения. Поэтому на заседании СНБО 15 октября провели уточнение относительно правильности написания фамилий фигурантов списка. Такие изменения Тракало назвал косметическими. При этом он отметил важную деталь: все проекты решений готовит аппарат СНБО. То есть часть вины за ошибки лежит на аппарате Совбеза.
Что не так в этой истории
Казалось бы, после разъяснений Тракало и Данилова скандал вокруг внесения с ошибками в санкционный список 108 воров в законе должен утихнуть. Однако, во-первых, непонятно, зачем секретарь СНБО вообще об этом рассказывал, если речь шла лишь об уточнении фамилий и дат рождения, то есть технических ошибках. Ведь получается, что по небрежности исполнителей пострадал имидж президента, которому на подпись подсунули сырой документ.
Во-вторых, зачем Подоляк перевел стрелки на МВД, когда именно аппарат Совбеза является конечным исполнителем, готовящим решение.
В-третьих, речь идет об ошибках не в отношении одного или двух человек, а более сотни. В обнародованном перечне много граждане России, то есть о какой транслитерации вообще может идти речь? Там есть и шесть граждан Украины. В частности, Сергей Лысенко, известный в криминальных кругах как Лера Сумской. Как МВД и аппарат СНБО умудрились перепутать в его случае, загадка.
Зрады добавила и депутат от «Голоса» Александра Устинова. Она заявила, что отдельных персонажей из списков при их формировании якобы исключили за деньги, а других внесли преднамеренно. Якобы так там оказались чеченские добровольцы. О проверке в отношении девяти человек говорил и Данилов. Однако девять - это не 108. А заявления о косметических ошибках вообще ставят под сомнение слова Устиновой об умышленной фальсификации списков.
Но самое важное в этой истории, что она проявила проблему, о которой уже неоднократно говорилось: внесудебные решения о санкциях очень опасны независимо от того, касаются они наших граждан или иностранцев. Одно дело, когда санкции применяются к лицам, причастным к российской агрессии против Украины, к тем, кто создает угрозы национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности, способствует террористической деятельности. Совсем другое, когда речь идет о контрабандистах, криминальных авторитетах или бизнесменах, подозреваемым в ведении сомнительной предпринимательской деятельности. В отношении их должны быть приговоры суда, а не подмена этих приговоров решениями СНБО.
То, что произошло со списками воров в законе, - закономерный результат политики нынешней власти, когда кого-то, чаще всего ради пиара, еще и составив документ как попало, избирательно объявляют в чем-то виновным. Также выборочно (не исключено, за немалые деньги) потом можно из списков исключить. Объяснив решение проверкой, не доказавшей предварительных выводов. Понятно, что это подрывает доверие граждан как к СНБО, так и к государству в целом.
Кстати, чем оборачиваются для украинцев ошибки Совбеза, наглядно показывает история киевлянки Ольги Калининой. Она не воровка и не контрабандистка, а младший научный сотрудник Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, которая попала под санкции только потому, что ее фамилия, имя и отчество совпадают с Ф.И.О. женщины, в 2014 году способствовавшей псевдореферендуму в Крыму. Госпожа Калинина попала под санкции в 2018 году и целый год доказывала, что произошла досадная ошибка. В 2019 году ее из списков вычеркнули, но в 2021-м снова внесли, а счета в банках заблокировали.
Поэтому даже странно, что никого из случайно попавших в список воров в законе не задержали за эти полгода, например при пересечении границы. Сидели бы они где-то в СИЗО и доказывали, что их также с кем-то перепутали.