Сьогодні консиліум лікарів вирішить, чи будуть госпіталізувати Саакашвілі, - лікар Кіпшидзе

Консиліум лікарів з питання стану здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі відбудеться 19 жовтня.

Про це повідомив журналістам у понеділок особистий лікар експрезидента Ніколоз Кіпшидзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки що невідомо, в який час дня відбудеться консиліум, але на ньому буде ухвалено рішення - госпіталізувати чи ні Міхеіла Саакашвілі", - сказав Кіпшидзе після відвідування Руставської в'язниці.

За його словами, Саакашвілі готовий здати будь-які аналізи і пройти будь-які випробування. Говорячи про загальний стан Саакашвілі на 18-й день оголошеного голодування, лікар зазначив, що "сьогодні сходами він йшов краще, ніж учора".

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.