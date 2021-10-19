УКР
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
1 346 14

Сьогодні консиліум лікарів вирішить, чи будуть госпіталізувати Саакашвілі, - лікар Кіпшидзе

Консиліум лікарів з питання стану здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі відбудеться 19 жовтня.

Про це повідомив журналістам у понеділок особистий лікар експрезидента Ніколоз Кіпшидзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Поки що невідомо, в який час дня відбудеться консиліум, але на ньому буде ухвалено рішення - госпіталізувати чи ні Міхеіла Саакашвілі", - сказав Кіпшидзе після відвідування Руставської в'язниці.

За його словами, Саакашвілі готовий здати будь-які аналізи і пройти будь-які випробування. Говорячи про загальний стан Саакашвілі на 18-й день оголошеного голодування, лікар зазначив, що "сьогодні сходами він йшов краще, ніж учора".

Також читайте: Лікар Кіпшидзе про стан здоров'я Саакашвілі: Йому важко пересуватися. Потрібно скликати консиліум

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.

голодування (427) Грузія (1864) Саакашвілі Міхеіл (2155)
Топ коментарі
+5
Плювати
показати весь коментар
19.10.2021 10:42 Відповісти
+4
нужна клизма!
показати весь коментар
19.10.2021 10:43 Відповісти
+4
Выпускайте на арену Яську.
показати весь коментар
19.10.2021 10:59 Відповісти
Та дайте же йому борщу! Скільки ж він ще буде мучитися.
показати весь коментар
19.10.2021 10:40 Відповісти
У него уже есть матрас. Что еще нужно?
показати весь коментар
19.10.2021 10:41 Відповісти
нужна клизма!
показати весь коментар
19.10.2021 10:43 Відповісти
Невже Галька свій подарувала?!
показати весь коментар
19.10.2021 11:20 Відповісти
Карлсону банку варення.
показати весь коментар
19.10.2021 10:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t3lx9aSPKMk

показати весь коментар
19.10.2021 10:41 Відповісти
Плювати
показати весь коментар
19.10.2021 10:42 Відповісти
5 грудня 2017 р.
Основну брудну роботу виконували залишені на службі бєркутасти, що вчиняли злочини проти Майдану.
показати весь коментар
19.10.2021 12:15 Відповісти
Выпускайте на арену Яську.
показати весь коментар
19.10.2021 10:59 Відповісти
Надо госпитализировать сперва в Конотопский АВИАКОН (там вертолёты ремонтируют), чтобы там "мужчине хоть куда, в полном расцвете сил"© перешлифовали шейки вала несущего винта. А затем - на плодово-консервный, чтобы там "умному, красивому, в меру упитанному мужчине"© подняли процент содержания варенья в крови.
показати весь коментар
19.10.2021 11:27 Відповісти
ничо-ничо... Надюха 80 дней голодала...

показати весь коментар
19.10.2021 11:36 Відповісти
а что проблем нет - переоборудовать тюремную больницу под требование консилиума врачей Сраакашвили. Но обязательно в этой больничке должен быть психиатор.
показати весь коментар
19.10.2021 13:03 Відповісти
кацапня, их прихвостни, разные ворюги ненавидят Саакашвили.
показати весь коментар
20.10.2021 02:13 Відповісти
 
 