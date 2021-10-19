Сегодня консилиум врачей решит, будут ли госпитализировать Саакашвили, - врач Кипшидзе

Консилиум врачей по вопросу состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили состоится 19 октября.

Об этом сообщил журналистам в понедельник личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока неизвестно, в какое время дня состоится консилиум, но на нем будет принято решение - госпитализировать или нет Михеила Саакашвили", - сказал Кипшидзе после посещения Руставской тюрьмы.

По его словам, Саакашвили готов сдать любые анализы и пройти любые тесты. Говоря об общем состоянии Саакашвили на 18-й день объявленной голодовки, врач отметил, что "сегодня по лестнице он шел лучше, чем вчера".

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.