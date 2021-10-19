РУС
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
Сегодня консилиум врачей решит, будут ли госпитализировать Саакашвили, - врач Кипшидзе

Сегодня консилиум врачей решит, будут ли госпитализировать Саакашвили, - врач Кипшидзе

Консилиум врачей по вопросу состояния здоровья бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили состоится 19 октября.

Об этом сообщил журналистам в понедельник личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока неизвестно, в какое время дня состоится консилиум, но на нем будет принято решение - госпитализировать или нет Михеила Саакашвили", - сказал Кипшидзе после посещения Руставской тюрьмы.

По его словам, Саакашвили готов сдать любые анализы и пройти любые тесты. Говоря об общем состоянии Саакашвили на 18-й день объявленной голодовки, врач отметил, что "сегодня по лестнице он шел лучше, чем вчера".

Читайте также: Врач Кипшидзе о состоянии здоровья Саакашвили: Ему трудно передвигаться. Нужно созывать консилиум

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку и, по данным адвоката, за восемь дней похудел на 12 килограммов.

голодовка (830) Грузия (4515) Саакашвили Михеил (3307)
Топ комментарии
+5
Плювати
19.10.2021 10:42 Ответить
19.10.2021 10:42 Ответить
+4
нужна клизма!
19.10.2021 10:43 Ответить
19.10.2021 10:43 Ответить
+4
Выпускайте на арену Яську.
19.10.2021 10:59 Ответить
19.10.2021 10:59 Ответить
Та дайте же йому борщу! Скільки ж він ще буде мучитися.
19.10.2021 10:40 Ответить
19.10.2021 10:40 Ответить
У него уже есть матрас. Что еще нужно?
19.10.2021 10:41 Ответить
19.10.2021 10:41 Ответить
нужна клизма!
19.10.2021 10:43 Ответить
19.10.2021 10:43 Ответить
Невже Галька свій подарувала?!
19.10.2021 11:20 Ответить
19.10.2021 11:20 Ответить
Карлсону банку варення.
19.10.2021 10:42 Ответить
19.10.2021 10:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=t3lx9aSPKMk

19.10.2021 10:41 Ответить
19.10.2021 10:41 Ответить
Плювати
19.10.2021 10:42 Ответить
19.10.2021 10:42 Ответить
5 грудня 2017 р.
Основну брудну роботу виконували залишені на службі бєркутасти, що вчиняли злочини проти Майдану.
19.10.2021 12:15 Ответить
19.10.2021 12:15 Ответить
Выпускайте на арену Яську.
19.10.2021 10:59 Ответить
19.10.2021 10:59 Ответить
Надо госпитализировать сперва в Конотопский АВИАКОН (там вертолёты ремонтируют), чтобы там "мужчине хоть куда, в полном расцвете сил"© перешлифовали шейки вала несущего винта. А затем - на плодово-консервный, чтобы там "умному, красивому, в меру упитанному мужчине"© подняли процент содержания варенья в крови.
19.10.2021 11:27 Ответить
19.10.2021 11:27 Ответить
ничо-ничо... Надюха 80 дней голодала...

19.10.2021 11:36 Ответить
19.10.2021 11:36 Ответить
а что проблем нет - переоборудовать тюремную больницу под требование консилиума врачей Сраакашвили. Но обязательно в этой больничке должен быть психиатор.
19.10.2021 13:03 Ответить
19.10.2021 13:03 Ответить
кацапня, их прихвостни, разные ворюги ненавидят Саакашвили.
20.10.2021 02:13 Ответить
20.10.2021 02:13 Ответить
 
 