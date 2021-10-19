Чехія продовжує екстрадиційну перевірку щодо російського найманця Франчетті

Влада Чехії проводять екстрадиційну перевірку стосовно затриманого за запитом України росіянина Олександра Франчетті, якого підозрюють в участі в окупації Криму.

Про це повідомив прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами прокурора, чеські правоохоронці ще проводять екстрадиційну перевірку щодо Франчетті і демонструють принципову позицію в цьому питанні. Росія безуспішно намагається перешкодити видачі свого громадянина Україні.

"Чехія в цьому питанні зайняла принципову позицію. Вони самі дали нам інформацію, що у них є наш "клієнт". Ми допомогли їм отримати підстави для його затримання, направили запити і продовжуємо перебувати в тісному контакті", - зазначив Поночовний.

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Водночас він не зміг спрогнозувати терміни екстрадиції росіянина. Але не виключає його видачі ще до кінця року.

"За конвенціями тимчасовий екстрадиційний арешт триває до 60 днів, але може продовжуватися. Не знаю, як в Чехії, але у нас процедура екстрадиції досить довга", - додав прокурор.

Як повідомлялося, 12 вересня на запит України в аеропорту Праги затримано ймовірного учасника окупації Криму Франчетті, громадянина Росії. 14 вересня суд відправив його під арешт.

Детальніше про це читайте в статті Цензор.НЕТ "Як фітнес-тренер отримав медаль "За повернення Криму". Що відомо про затриманого в Чехії учасника анексії".

МЗС Росії закликав Чехію не видавати Франчетті Україні і погрожував наслідками.