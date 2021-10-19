Чехия продолжает экстрадиционную проверку в отношении российского наемника Франчетти

Власти Чехии проводят экстрадиционную проверку в отношении задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти, который подозревается в участии в оккупации Крыма.

Об сообщил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам прокурора, чешские правоохранители еще проводят экстрадиционную проверку в отношении Франчетти и демонстрируют принципиальную позицию в этом вопросе. Россия безуспешно пытается помешать выдаче своего гражданина Украине.

"Чехия в этом вопросе заняла принципиальную позицию. Они сами дали нам информацию, что у них есть наш "клиент". Мы помогли им получить основания для его задержания, направили запросы и продолжаем находиться в тесном контакте", - отметил Поночовный.

В то же время он затруднился спрогнозировать сроки экстрадиции россиянина. Но не исключает его выдачи еще до конца года.

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"По конвенциям временный экстрадиционный арест длится до 60 дней, но может продлеваться. Не знаю, как в Чехии, но у нас процедура экстрадиции достаточно долгая", - добавил прокурор.

Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. 14 сентября суд отправил его под арест.

Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".

МИД России призвал Чехию не выдавать Франчетти Украине и угрожал последствиями.