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Новости Оккупация Крыма
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Чехия продолжает экстрадиционную проверку в отношении российского наемника Франчетти

Чехия продолжает экстрадиционную проверку в отношении российского наемника Франчетти

Власти Чехии проводят экстрадиционную проверку в отношении задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти, который подозревается в участии в оккупации Крыма.

Об сообщил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам прокурора, чешские правоохранители еще проводят экстрадиционную проверку в отношении Франчетти и демонстрируют принципиальную позицию в этом вопросе. Россия безуспешно пытается помешать выдаче своего гражданина Украине.

"Чехия в этом вопросе заняла принципиальную позицию. Они сами дали нам информацию, что у них есть наш "клиент". Мы помогли им получить основания для его задержания, направили запросы и продолжаем находиться в тесном контакте", - отметил Поночовный.

В то же время он затруднился спрогнозировать сроки экстрадиции россиянина. Но не исключает его выдачи еще до конца года.

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"По конвенциям временный экстрадиционный арест длится до 60 дней, но может продлеваться. Не знаю, как в Чехии, но у нас процедура экстрадиции достаточно долгая", - добавил прокурор.

Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. 14 сентября суд отправил его под арест.

Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".

МИД России призвал Чехию не выдавать Франчетти Украине и угрожал последствиями.

Автор: 

Чехия (1734) наемники рф (2090) Поночовный Игорь (19) Франчетти Александр (14)


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Необыкновенные приключения итальянцев🤡
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19.10.2021 18:03 Ответить
Маю надію в СБУ в ноьго буде змога дізнатися, яке на смак його ліве яйце.
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19.10.2021 18:03 Ответить
кстати (или не кстати) Земан там...как бы... сдувается
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19.10.2021 18:06 Ответить
Краще б судили в Чехії, там реальні терміни дають по 20 років. А у нас потримають у СІЗО і, можливо випустять, а можливо поміняють таксиста.
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19.10.2021 19:14 Ответить
Дофоткался.
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19.10.2021 19:29 Ответить
Прокурор не знає процедуру екстрадиції!
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19.10.2021 21:35 Ответить
Пусть там сидит, зебильная банда у нас его выпустит
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19.10.2021 22:13 Ответить
 
 