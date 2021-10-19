Чехия продолжает экстрадиционную проверку в отношении российского наемника Франчетти
Власти Чехии проводят экстрадиционную проверку в отношении задержанного по запросу Украины россиянина Александра Франчетти, который подозревается в участии в оккупации Крыма.
Об сообщил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам прокурора, чешские правоохранители еще проводят экстрадиционную проверку в отношении Франчетти и демонстрируют принципиальную позицию в этом вопросе. Россия безуспешно пытается помешать выдаче своего гражданина Украине.
"Чехия в этом вопросе заняла принципиальную позицию. Они сами дали нам информацию, что у них есть наш "клиент". Мы помогли им получить основания для его задержания, направили запросы и продолжаем находиться в тесном контакте", - отметил Поночовный.
В то же время он затруднился спрогнозировать сроки экстрадиции россиянина. Но не исключает его выдачи еще до конца года.
"По конвенциям временный экстрадиционный арест длится до 60 дней, но может продлеваться. Не знаю, как в Чехии, но у нас процедура экстрадиции достаточно долгая", - добавил прокурор.
Как сообщалось, 12 сентября по запросу Украины в аэропорту Праги был задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти, гражданин России. 14 сентября суд отправил его под арест.
Подробнее об этом читайте в статье Цензор.НЕТ "Как фитнес-тренер получил медаль "За возвращение Крыма". Что известно о задержанном в Чехии участнике аннексии".
МИД России призвал Чехию не выдавать Франчетти Украине и угрожал последствиями.
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