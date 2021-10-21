Саакашвілі - політичний в'язень Путіна. Особистий, - кохана експрезидента Грузії Ясько назвала головну причину, чому політик зараз у в'язниці
Експрезидент Грузії, глава Виконавчого комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі є "особистим політичним в'язнем" президента Росії Володимира Путіна, вважає кохана Саакашвілі, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла інтернет-виданню "ГОРДОН".
"Міша – така людина, яка завжди діє за покликом свого серця. Це людина, яка не вміє брехати собі перш за все. І він дуже сильно хотів поїхати у Грузію. Тому що це його Батьківщина. Йому дуже боляче те, що він не може спокійно пройтися по землі, на якій він виріс, де він був президентом. Він зробив дуже багато для цієї країни. Він прекрасно розумів, що якщо він приїде або буде лише починати їхати, буде зроблено максимально, щоб його зупинити. При цьому, з різних сторін, тому що грузинська влада, звісно ж, не хотіла б його туди впустити. Потім, ми маємо сусіда – Кремль, Путіна... Тому що Михайло Саакашвілі асоціюється з проєвропейським вибором, із людиною-реформатором, яка робить дуже багато. Нинішній владі Росії це невигідно. Наразі ми говоримо про те, що він – політичний в'язень Путіна. Особистий. І він зараз сидить саме з цієї причини", – сказала вона.
За словами Ясько, Саакашвілі "прекрасно розумів, що його можуть заарештувати".
"Чи розраховував він, що це станеться так, як сталося? Я думаю, що ні. Чому так сталося? Ну, тут є дуже багато питань, які теж у мене є, але я думаю, ми коли-небудь отримаємо відповіді на ці питання", – додала нардепка.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.
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і що, піпл хаває?
може і атестата маєш?
в парламенте большинство у партии которую создал человек, всю семью которого сцака лишил гражданства сразу после того как тот обьявил о создании оппозиционной партии.
Саака перед отъездом в Грузию провел 2 недели с женой в Греции ---отдыхали вместе---она ни сном ни духом, как за три дня после этого он "охладел"))))
6 лет у Мишки уже есть + еще 2 уг дела ведутся.. Мишка рецидивист конкретный!
1. Прокуратура Грузии вынесла постановление о предъявлении обвинения осужденному Михаилу Саакашвили по факту незаконного пересечения им государственной границы Грузии.
Следствие ведется по части первой статьи 344 Уголовного кодекса Грузии «Незаконное пересечение государственной границы Грузии», которая предполагает наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.
2. судом трех инстанций Михаил Саакашвили признан виновным по делам об избиении Валерия Гелашвили и по уголовному делу Сандро Гиргвлиани и приговорен к 6 годам лишения свободы.
3. Михаил Саакашвили также обвиняется в погроме на телеканале "Имеди", разгоне акции 7 ноября, незаконном завладении имущества семьи Патаркацишвили, а также в растрате в личных целях 9 024 367 лари из средств Специальной службы государственной охраны. Указанные дела рассматриваются в Тбилисском городском суде»,
дурки втік , дятєл ?
хотя по честному выгода конечно есть . дурачек свалил отсюда и теперь он не наша проблема а грузинская . вот пускай с ним сами и разбираются . хотят посадят хотят наградят медалью . мне все равно
Гей,слуги народу,доколи буде тривати цей цирк?Всім відомо,що у вас там збіговисько дегенератів,сексуальних збоченців і публічний дім,а не партія.Але всьому є межа.Скільки ще ваша корабельна сосна Ясько буде ганьбити Україну і українських жінок на весь світ?
Або заткніть її,або нехай складає мандат нардепа і тоді може тілюпати на весь світ своєю брудною білизною.
"Декабристка" хрінова.Хоч би батьків своїх не ганьбила,що виростили шалаву
І кацапи до Саакашвілі доволі добре ставляться.
забагато пафосу, все простіше: міша - довбойоб й злочинець (це я виключно про порушення ним українського законодавства, претензії Грузії до нього мене не цікавлять).
Михо осужден и посажен в Грузии за преступления, совершенные в Грузии. Причем за преступления, которые к Роисе и ***** вобще никаким боком.
В контейнеровоз Михо тоже ***** засунуло и заставило нарушать границу Грузии?