Саакашвілі - політичний в'язень Путіна. Особистий, - кохана експрезидента Грузії Ясько назвала головну причину, чому політик зараз у в'язниці

Експрезидент Грузії, глава Виконавчого комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі є "особистим політичним в'язнем" президента Росії Володимира Путіна, вважає кохана Саакашвілі, нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла інтернет-виданню "ГОРДОН".

"Міша – така людина, яка завжди діє за покликом свого серця. Це людина, яка не вміє брехати собі перш за все. І він дуже сильно хотів поїхати у Грузію. Тому що це його Батьківщина. Йому дуже боляче те, що він не може спокійно пройтися по землі, на якій він виріс, де він був президентом. Він зробив дуже багато для цієї країни. Він прекрасно розумів, що якщо він приїде або буде лише починати їхати, буде зроблено максимально, щоб його зупинити. При цьому, з різних сторін, тому що грузинська влада, звісно ж, не хотіла б його туди впустити. Потім, ми маємо сусіда – Кремль, Путіна... Тому що Михайло Саакашвілі асоціюється з проєвропейським вибором, із людиною-реформатором, яка робить дуже багато. Нинішній владі Росії це невигідно. Наразі ми говоримо про те, що він – політичний в'язень Путіна. Особистий. І він зараз сидить саме з цієї причини", – сказала вона.



За словами Ясько, Саакашвілі "прекрасно розумів, що його можуть заарештувати".

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"Чи розраховував він, що це станеться так, як сталося? Я думаю, що ні. Чому так сталося? Ну, тут є дуже багато питань, які теж у мене є, але я думаю, ми коли-небудь отримаємо відповіді на ці питання", – додала нардепка.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.