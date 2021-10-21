Саакашвили - политический узник Путина. Личный, - возлюбленная экс-президента Грузии Ясько назвала главную причину, почему политик сейчас в тюрьме

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили является "личным политическим узником" президента России Владимира Путина, считает возлюбленная Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала интернет-изданию "ГОРДОН".

"Миша – такой человек, который всегда действует по зову своего сердца. Это человек, который не умеет врать себе в первую очередь. И он очень сильно хотел поехать в Грузию. Потому что это его родина. Ему очень больно то, что он не может спокойно пройтись по земле, на которой он вырос, где он был президентом. Он сделал очень много для этой страны. Он прекрасно понимал, что если он приедет или будет только начинать ехать, будет сделано максимально, чтобы его остановить. Причем с разных сторон, потому что ни грузинская власть, конечно же, не хотела бы его туда впустить... Потом, мы имеем соседа – Кремль, Путина... Потому что Михеил Саакашвили ассоциируется с проевропейским выбором, с человеком-реформатором, который делает очень многое. Нынешней власти России это невыгодно. Сейчас мы говорим о том, что он – политический узник Путина. Личный. И он сейчас сидит именно по этой причине", – сказала она.

По словам Ясько, Саакашвили "прекрасно понимал, что его могут арестовать".

"Рассчитывал ли он, что это произойдет так, как произошло? Я думаю, что нет. Почему так произошло? Ну, тут есть очень много вопросов, которые тоже у меня есть, но я думаю, мы когда-нибудь получим ответы на эти вопросы", – добавила нардеп.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов.