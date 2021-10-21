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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили - политический узник Путина. Личный, - возлюбленная экс-президента Грузии Ясько назвала главную причину, почему политик сейчас в тюрьме

Саакашвили - политический узник Путина. Личный, - возлюбленная экс-президента Грузии Ясько назвала главную причину, почему политик сейчас в тюрьме

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили является "личным политическим узником" президента России Владимира Путина, считает возлюбленная Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала интернет-изданию "ГОРДОН".

"Миша – такой человек, который всегда действует по зову своего сердца. Это человек, который не умеет врать себе в первую очередь. И он очень сильно хотел поехать в Грузию. Потому что это его родина. Ему очень больно то, что он не может спокойно пройтись по земле, на которой он вырос, где он был президентом. Он сделал очень много для этой страны. Он прекрасно понимал, что если он приедет или будет только начинать ехать, будет сделано максимально, чтобы его остановить. Причем с разных сторон, потому что ни грузинская власть, конечно же, не хотела бы его туда впустить... Потом, мы имеем соседа – Кремль, Путина... Потому что Михеил Саакашвили ассоциируется с проевропейским выбором, с человеком-реформатором, который делает очень многое. Нынешней власти России это невыгодно. Сейчас мы говорим о том, что он – политический узник Путина. Личный. И он сейчас сидит именно по этой причине", – сказала она.

По словам Ясько, Саакашвили "прекрасно понимал, что его могут арестовать".

"Рассчитывал ли он, что это произойдет так, как произошло? Я думаю, что нет. Почему так произошло? Ну, тут есть очень много вопросов, которые тоже у меня есть, но я думаю, мы когда-нибудь получим ответы на эти вопросы", – добавила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили может быть госпитализирован в ближайшие выходные, - врач Кипшидзе

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов.

Грузия (4504) задержание (6686) Саакашвили Михеил (3307) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+27
Саакашвили - спесивый, одуревший от безнаказанности и чванства тупой бовдур, считающий себя центром вселенной. Вроде вовочки с Банковой...
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21.10.2021 11:34
+20
Сказала шльондра від "слуг народу" При живій дружині З нерозведеним чоловіком... Декабритка блт. Такаж важна як і той Карлсон. Комусь воно потрібне.
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21.10.2021 11:33
+16
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21.10.2021 11:30
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є кандидат на анекдот дня!
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21.10.2021 11:29 Ответить
Это так и есть. Почитай - кто сегодня в Грузии у власти.
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21.10.2021 11:32 Ответить
А хто у владі в Україні?
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21.10.2021 11:36 Ответить
Как всегда. Всё те же ставленники олигархов.
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21.10.2021 11:37 Ответить
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21.10.2021 11:48 Ответить
ржака)))
і що, піпл хаває?
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21.10.2021 12:13 Ответить
боюсь запитати... невже путєн??
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21.10.2021 11:36 Ответить
Уже большой. Сам найдёшь. Это же - не секрет.
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21.10.2021 11:38 Ответить
ти вже великий?
може і атестата маєш?
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21.10.2021 11:38 Ответить
То сєпарок 2014-2015 рр. Мав нік ;**********; чи ;Задумчивый;, точно не пам'ятаю.
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21.10.2021 12:56 Ответить
№101
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21.10.2021 11:54 Ответить
Президент - давняя соратница Саака. Бывший министр иностранных дел Грузии, бывший посол Франции при НАТО и т.д.
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21.10.2021 11:37 Ответить
президент - министр иностранных дел при сцаке
в парламенте большинство у партии которую создал человек, всю семью которого сцака лишил гражданства сразу после того как тот обьявил о создании оппозиционной партии.
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21.10.2021 11:38 Ответить
какая разница кто там сегодня власть??? на институции это не влияет. шашлычник хвалился, что все реформировал, а прокуратуру, полицию, таможню и суды особенно! пусть ощутит на своей толстой шкуре как оно там ничего. с его слов, в десятке самых демократических стран..... полечат его в реформированной больнице от наркотической ломки.
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21.10.2021 11:39 Ответить
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21.10.2021 11:30 Ответить
6 лет тюрьмы ему то же х-ло выписал? Разве не грузинский суд?
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21.10.2021 11:32 Ответить
Что, Ясько, скучно без любовничка? Говори уже, что лично Палпатин его приказал арестовать.
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21.10.2021 11:32 Ответить
ппц. на педофила машет...
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21.10.2021 11:41 Ответить
да она тоже не девочка) 30-ник
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21.10.2021 13:20 Ответить
Сказала шльондра від "слуг народу" При живій дружині З нерозведеним чоловіком... Декабритка блт. Такаж важна як і той Карлсон. Комусь воно потрібне.
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21.10.2021 11:33 Ответить
слуги еврейского народа - они шлёндры поголовно, это давно установленный и проверенный факт
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21.10.2021 11:57 Ответить
Не люблю ханжей. У нас все святые ? И ,что человек раб условностей ? Если те уже изжили себя. Жить с нелюбимой - это прежде всего обижать ее саму.Нормальная женщина не станет удерживать того,кто холоден к ней.И я бы никогда не позволил терпеть себя. Я слишком гордый.
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21.10.2021 12:01 Ответить
а развестись религия не позволяет? или ипотека на двоих?
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21.10.2021 12:41 Ответить
Холоден?
Саака перед отъездом в Грузию провел 2 недели с женой в Греции ---отдыхали вместе---она ни сном ни духом, как за три дня после этого он "охладел"))))
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21.10.2021 23:00 Ответить
Саакашвили - спесивый, одуревший от безнаказанности и чванства тупой бовдур, считающий себя центром вселенной. Вроде вовочки с Банковой...
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21.10.2021 11:34 Ответить
нарциси - лайно
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21.10.2021 11:37 Ответить
Мля, зависть с тебя так и прет в виде гамна через все твои естественные отверстия, набор буковок! Заткни себе диди клэ в рот, что б хотя бы изо рта не воняло!
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21.10.2021 12:10 Ответить
Будешь третьим.
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21.10.2021 12:22 Ответить
брешет Лизка..
6 лет у Мишки уже есть + еще 2 уг дела ведутся.. Мишка рецидивист конкретный!

1. Прокуратура Грузии вынесла постановление о предъявлении обвинения осужденному Михаилу Саакашвили по факту незаконного пересечения им государственной границы Грузии.
Следствие ведется по части первой статьи 344 Уголовного кодекса Грузии «Незаконное пересечение государственной границы Грузии», которая предполагает наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

2. судом трех инстанций Михаил Саакашвили признан виновным по делам об избиении Валерия Гелашвили и по уголовному делу Сандро Гиргвлиани и приговорен к 6 годам лишения свободы.

3. Михаил Саакашвили также обвиняется в погроме на телеканале "Имеди", разгоне акции 7 ноября, незаконном завладении имущества семьи Патаркацишвили, а также в растрате в личных целях 9 024 367 лари из средств Специальной службы государственной охраны. Указанные дела рассматриваются в Тбилисском городском суде»,
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21.10.2021 11:34 Ответить
Я извиняюсь спросить, а кто тогда Зеленский для путина?
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21.10.2021 11:34 Ответить
Что за бред, а когда Порошенко дал ему пинка из страны и лишил гражданства это что тоже по приказу Путина? Там помнится его и посадить Луценко хотел.
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21.10.2021 11:34 Ответить
Чувак сдавший Путлеру 20% территории Грузии с помощью Николя Саркози,заложником стал....нафига он ему всра....? отработанный материал...
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21.10.2021 11:34 Ответить
Таки да. Борцун твою дивизию ...

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21.10.2021 11:42 Ответить
Серьезно? Кроме Украины, во всем мире такое называется предательством родины! Что-то Грузия соответствующей статьи Михо не шьет! Может, подскажешь грузинам , юрыст?
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21.10.2021 12:05 Ответить
Рускій, ти не заблукав?
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21.10.2021 12:09 Ответить
Такую неприязнь имею к Саакашвили и Ясько,что деже кушать не могу.
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21.10.2021 11:35 Ответить
Значит, ты любишь Путина! Да так любишь, что даже патриотом Украины себя называешь, шутник!
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21.10.2021 12:02 Ответить
Іди геть, рускій!
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21.10.2021 12:02 Ответить
Чо-нибудь пооригинальней придумай, укрониггер!
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21.10.2021 12:12 Ответить
Здохни, син кацапської свині.
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21.10.2021 12:24 Ответить
ПІШОВ НА Х Й КАЦАП СМЕРДЮЧИЙ!!!!!!!!!!
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21.10.2021 12:11 Ответить
Малчишка возбудился? Хороший диди клэ тебе в очко!
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21.10.2021 12:13 Ответить
Як не кацап-так про «очко». Всі кацапи пітари. Пшел нах, свиня.
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21.10.2021 12:25 Ответить
Круглосуточный на ЦН "американец"! Сколько тебе платят за "зияющее" как при холерном поносе очко? И извергаешь, то, что и бывает у холерного больного, даже с примесью крови! А ясно, патриот импортный великой и могучей некогда армии порохоботов! Что Петя создал, так это создал действительно могучую армию для восхваления себя великого, примерно за год до последних президентских выборов. Но, народ смел "главнокомандующего" в едином порыве в мусорник истории... Денег у экс-президента еще много, грабанул он хорошо у народа Украины пока был президентом. Да и сейчас при зеленом процветает... А быть президентом все-равно хочется...
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21.10.2021 15:41 Ответить
Ти з якої
дурки втік , дятєл ?
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21.10.2021 16:01 Ответить
А я как то думал что причина в том что Мишко в тюрьме - это его личное желание туда попасть...А оно вона че. Это оказывается Путлер посадил его в холодильник с молочкой и тайно перевез в Грузию.
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21.10.2021 11:38 Ответить
Николя Саркози за сдачу Михо Путлеру получил нехилое бабло... Сейчас Николя сидит в тюряге...,но не за сдачу Грузии...,а за финансовые махинации...
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21.10.2021 11:38 Ответить
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21.10.2021 11:39 Ответить
В слуге народа вообще одни "умницы" один тупее другого.
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21.10.2021 11:40 Ответить
Кстати,немаловажная деталь в семействе Михо и его близких...дед Михо был личным поваром Йосифа Джугашвили... а его родной дядя Темур Аласания,воспитавший по факту Михона,генерал-майор дохлого КГБ...Путлера
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21.10.2021 11:43 Ответить
А вот сам Михо таки реформы в Грузии провёл, в отличие от наших револьюцьёньеров!
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21.10.2021 11:56 Ответить
Тупая овца совсем умом тронулась.
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21.10.2021 11:46 Ответить
Ну вот реально...прям у пуйла других проблем нет -только твоего Мишу ,в молочке, в Грузию тащить...
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21.10.2021 11:50 Ответить
Михо поздно пить Боржоми,дороги назад не быввает
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21.10.2021 11:51 Ответить
Узник синдрома Наполеона
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21.10.2021 11:53 Ответить
Наполеон був самий демократичний і шановний імператор. Ви мабуть хотіли написати сіндром Алексашки, який постійно нападав на імперію Наполеона і як сявка при приближенні військ Наполеона втікав у Пітер, кинувши свої війська, точніше рузьке зброд?
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21.10.2021 12:29 Ответить
Періоди правління жадного до влади войовничого карла газвали «наполеонівськими війнами». Так, він провів реформи але вів постійні війни.
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21.10.2021 12:34 Ответить
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21.10.2021 11:53 Ответить
Всё верно, грузики лягли под паРашу.....
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21.10.2021 11:53 Ответить
а Мишку в контейнер с кефиром кто засунул . москали или грузины ?
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21.10.2021 11:58 Ответить
Истинный революционер. Пять суток просидеть в холодильнике, это я доложу каким отбитым на голову нужно быть. Погрузка товара, потом целый день затаможка, дорога в порт, погрузка на паром( очередь), дорога на пароме, разтаможка в Грузии, меньше 5 суток не получается.
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21.10.2021 13:58 Ответить
На Цензорі ідуть від зворотнього: якщо такі курви як ти пишуть, що «лягли під рашку»- значить не лягли і не під рашку.
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21.10.2021 12:00 Ответить
а как правильно называется возлюбленная женатого мужчины, если она ему не жена?
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21.10.2021 11:55 Ответить
Ханжа?
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21.10.2021 12:02 Ответить
двоюродная жена
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21.10.2021 13:42 Ответить
главная причина в том что Карлсон до ху... о себе возомнил и решил что границы придумали для простых людей а богам ( таким как он ) на это насрать
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21.10.2021 11:57 Ответить
И что тебе с этого? Пенсию урезали? Или квартплату повысили? Может, ковид уже сдрыснул с Украины?
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21.10.2021 12:17 Ответить
Пшел нах, кацап.
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21.10.2021 12:22 Ответить
ты когда ставишь в конце предложения знак вопроса то тогда и само предложение формулируй правильно при чем тут мой интерес ? мне с этого ничего . я просто отвечаю этой зеленой дуре почему Мишка сидит в тюрячке
хотя по честному выгода конечно есть . дурачек свалил отсюда и теперь он не наша проблема а грузинская . вот пускай с ним сами и разбираются . хотят посадят хотят наградят медалью . мне все равно
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21.10.2021 12:35 Ответить
По зову сердца у Михо есть супруга и дети.
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21.10.2021 11:58 Ответить
Да, грузинская власть так сильно не хотела его впускать, что его теперь у этой власти никак отобрать не могут. Как грелку у Тузика.
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21.10.2021 11:59 Ответить
Цензор рулить!- «Вазлюблєнная»! ))))
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21.10.2021 12:01 Ответить
Правильно сказала.
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21.10.2021 12:02 Ответить
Тут і сєпари свій п'ятах вставляють!)))
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21.10.2021 12:08 Ответить
Так виявляється грузинська влада на крємль работает? А нам постійно її вприклад ставлять...
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21.10.2021 12:06 Ответить
українці, принаймі на Цензорі, починають вчитись як розпізнавати постанови кацапської контори)- кацапи і зелені в один голос верещать про «про-путінський режим в Грузії, котрий арештував великого реформатора Саакашвілі». Що тут сказати? -віримо!
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21.10.2021 12:07 Ответить
Ясько должна заниматься своими прямыми обязанностями - она депутат ВР Украины... А *спасением* Саакашвили должен заниматься МИД... Михуил пробирался в Грузию нелегально, нарушив ее законы , поэтому пусть отвечает...
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21.10.2021 12:14 Ответить
Читала,плювалася,не витримала.вирішили таки написати.
Гей,слуги народу,доколи буде тривати цей цирк?Всім відомо,що у вас там збіговисько дегенератів,сексуальних збоченців і публічний дім,а не партія.Але всьому є межа.Скільки ще ваша корабельна сосна Ясько буде ганьбити Україну і українських жінок на весь світ?
Або заткніть її,або нехай складає мандат нардепа і тоді може тілюпати на весь світ своєю брудною білизною.
"Декабристка" хрінова.Хоч би батьків своїх не ганьбила,що виростили шалаву
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21.10.2021 12:16 Ответить
В обчем позор депутатке Ясько и всенародное осуждение! НА лавочках возле многоэтажек и на Цензор.Нет обязательно! Не допустим разврата в ВР! Конверты с долларами депутатам - это нормально, любовь к женатому мужчине - позорище всех украинских женщин в глазах мирового сообщества!
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21.10.2021 12:25 Ответить
Іди геть кацапський ублюд!
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21.10.2021 12:31 Ответить
Інформація про цього грузина, що муха в хаті. Начебто і херня, а зудить. І яке щастя коли вона вілітає у вікно. Респект тому хто прадив Міші продовжити боротьбу на його історичній батьківщині. За цих умов ми втратили його надовго.
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21.10.2021 12:32 Ответить
Даже ***** с Людкой развеялся, чтобы не упрекнули в аморалке. А этот - просто мерзость неадекватная...
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21.10.2021 12:37 Ответить
А що поганого ***** зробив укурений грузин?
І кацапи до Саакашвілі доволі добре ставляться.
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21.10.2021 12:54 Ответить
Возлюбленная? Сейчас так называют любовниц? Очешуеть. Ничего,что у него ещё жена есть, которая, кстати, в **** от наличия "возлюбленной".
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21.10.2021 13:02 Ответить
Міша - така людина, яка завжди діє за покликом свого серця... Джерело:
забагато пафосу, все простіше: міша - довбойоб й злочинець (це я виключно про порушення ним українського законодавства, претензії Грузії до нього мене не цікавлять).
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21.10.2021 13:09 Ответить
Интересно, как Ясько оформила свое отсутствие на рабочем месте
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21.10.2021 14:01 Ответить
А чего Путина, а не рептилоидов с планеты Нубиру?

Михо осужден и посажен в Грузии за преступления, совершенные в Грузии. Причем за преступления, которые к Роисе и ***** вобще никаким боком.

В контейнеровоз Михо тоже ***** засунуло и заставило нарушать границу Грузии?
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21.10.2021 14:15 Ответить
Дятєл, подивись фільм в ютюбі "Маяк демократії". Цього грузинського обригана давно пора було посадити на довічне.
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21.10.2021 16:05 Ответить
О, так ти ще й хворий на всю голову, тоді нема про що з тобою, упоротим дебілом розмовляти..
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21.10.2021 16:15 Ответить
" Я тібя нікада ні забуду..я тібя нікада нє увіжу.." Юнона і Авос (ілі Аваз)
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21.10.2021 16:04 Ответить
🙊
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21.10.2021 16:46 Ответить
В Грузии сейчас при власти такая же реакционная мягкая вата в перемешку с яныками, и с закосом под ценности Майдана (на словах).
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21.10.2021 17:06 Ответить
 
 