Саакашвили - политический узник Путина. Личный, - возлюбленная экс-президента Грузии Ясько назвала главную причину, почему политик сейчас в тюрьме
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили является "личным политическим узником" президента России Владимира Путина, считает возлюбленная Саакашвили, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала интернет-изданию "ГОРДОН".
"Миша – такой человек, который всегда действует по зову своего сердца. Это человек, который не умеет врать себе в первую очередь. И он очень сильно хотел поехать в Грузию. Потому что это его родина. Ему очень больно то, что он не может спокойно пройтись по земле, на которой он вырос, где он был президентом. Он сделал очень много для этой страны. Он прекрасно понимал, что если он приедет или будет только начинать ехать, будет сделано максимально, чтобы его остановить. Причем с разных сторон, потому что ни грузинская власть, конечно же, не хотела бы его туда впустить... Потом, мы имеем соседа – Кремль, Путина... Потому что Михеил Саакашвили ассоциируется с проевропейским выбором, с человеком-реформатором, который делает очень многое. Нынешней власти России это невыгодно. Сейчас мы говорим о том, что он – политический узник Путина. Личный. И он сейчас сидит именно по этой причине", – сказала она.
По словам Ясько, Саакашвили "прекрасно понимал, что его могут арестовать".
"Рассчитывал ли он, что это произойдет так, как произошло? Я думаю, что нет. Почему так произошло? Ну, тут есть очень много вопросов, которые тоже у меня есть, но я думаю, мы когда-нибудь получим ответы на эти вопросы", – добавила нардеп.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов.
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і що, піпл хаває?
може і атестата маєш?
в парламенте большинство у партии которую создал человек, всю семью которого сцака лишил гражданства сразу после того как тот обьявил о создании оппозиционной партии.
Саака перед отъездом в Грузию провел 2 недели с женой в Греции ---отдыхали вместе---она ни сном ни духом, как за три дня после этого он "охладел"))))
6 лет у Мишки уже есть + еще 2 уг дела ведутся.. Мишка рецидивист конкретный!
1. Прокуратура Грузии вынесла постановление о предъявлении обвинения осужденному Михаилу Саакашвили по факту незаконного пересечения им государственной границы Грузии.
Следствие ведется по части первой статьи 344 Уголовного кодекса Грузии «Незаконное пересечение государственной границы Грузии», которая предполагает наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.
2. судом трех инстанций Михаил Саакашвили признан виновным по делам об избиении Валерия Гелашвили и по уголовному делу Сандро Гиргвлиани и приговорен к 6 годам лишения свободы.
3. Михаил Саакашвили также обвиняется в погроме на телеканале "Имеди", разгоне акции 7 ноября, незаконном завладении имущества семьи Патаркацишвили, а также в растрате в личных целях 9 024 367 лари из средств Специальной службы государственной охраны. Указанные дела рассматриваются в Тбилисском городском суде»,
дурки втік , дятєл ?
хотя по честному выгода конечно есть . дурачек свалил отсюда и теперь он не наша проблема а грузинская . вот пускай с ним сами и разбираются . хотят посадят хотят наградят медалью . мне все равно
Гей,слуги народу,доколи буде тривати цей цирк?Всім відомо,що у вас там збіговисько дегенератів,сексуальних збоченців і публічний дім,а не партія.Але всьому є межа.Скільки ще ваша корабельна сосна Ясько буде ганьбити Україну і українських жінок на весь світ?
Або заткніть її,або нехай складає мандат нардепа і тоді може тілюпати на весь світ своєю брудною білизною.
"Декабристка" хрінова.Хоч би батьків своїх не ганьбила,що виростили шалаву
І кацапи до Саакашвілі доволі добре ставляться.
забагато пафосу, все простіше: міша - довбойоб й злочинець (це я виключно про порушення ним українського законодавства, претензії Грузії до нього мене не цікавлять).
Михо осужден и посажен в Грузии за преступления, совершенные в Грузии. Причем за преступления, которые к Роисе и ***** вобще никаким боком.
В контейнеровоз Михо тоже ***** засунуло и заставило нарушать границу Грузии?