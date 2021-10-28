Російські пропагандисти зняли фейк про українських воїнів, які нібито просять допомоги

На відео одягнені у форму із символікою ЗСУ люди стверджують, що потрапили в оточення біля Старомар'ївки.

Ролик викладено на фейковому сайті, який нібито модерується Міністерством оборони України за сприяння ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Остров".

"Ми перебуваємо біля Старомар'ївки, у низині. Через це ми зазнали великих втрат. Вночі нам обіцяли надіслати допомогу, вона так і не прийшла. Ми думатимемо, як звідси виходити. Пане Зеленський, не сприймайте нас як зрадників, але Ваші понти не вартують наших життів", - хорошою російською мовою говорить ряжена під українського солдата людина у балаклаві.

Відео записано у лісопосадці, за якою важко визначити геолокацію.

Цей ролик викладений на фейковому сайті, який нібито модерується Міністерством оборони України за сприяння ОБСЄ.

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Село Старомар'ївка Волноваського району Донецької області розташоване у так званій "сірій зоні."

Цього тижня російські пропагандисти та голова НЗФ "ДНР" Денис Пушилін поширили повідомлення про те, що населений пункт нібито зайняли українські військовослужбовці.

Пресцентр ООС та головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов спростував цей фейк. Також його спростовує 93-тя бригада.