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Новини Агресія Росії проти України
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Російські пропагандисти зняли фейк про українських воїнів, які нібито просять допомоги

Російські пропагандисти зняли фейк про українських воїнів, які нібито просять допомоги

На відео одягнені у форму із символікою ЗСУ люди стверджують, що потрапили в оточення біля Старомар'ївки.

Ролик викладено на фейковому сайті, який нібито модерується Міністерством оборони України за сприяння ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Остров".

"Ми перебуваємо біля Старомар'ївки, у низині. Через це ми зазнали великих втрат. Вночі нам обіцяли надіслати допомогу, вона так і не прийшла. Ми думатимемо, як звідси виходити. Пане Зеленський, не сприймайте нас як зрадників, але Ваші понти не вартують наших життів", - хорошою російською мовою говорить ряжена під українського солдата людина у балаклаві.

Відео записано у лісопосадці, за якою важко визначити геолокацію.

Цей ролик викладений на фейковому сайті, який нібито модерується Міністерством оборони України за сприяння ОБСЄ.

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Село Старомар'ївка Волноваського району Донецької області розташоване у так званій "сірій зоні."

Цього тижня російські пропагандисти та голова НЗФ "ДНР" Денис Пушилін поширили повідомлення про те, що населений пункт нібито зайняли українські військовослужбовці.

Пресцентр ООС та головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов спростував цей фейк. Також його спростовує 93-тя бригада.

Автор: 

пропаганда (2826) росія (66125) Донбас (22357) фейк (749) ЗСУ (7676)


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Топ коментарі
+23
Это те же самые ДЛБы, которые в Кабульском аэропорту "застряли"?.. Лугандон, такой Лугандон, даже фейки правдоподобные не в состоянии сварганить
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28.10.2021 18:39 Відповісти
+22
лапотная, как обычно топорная работа-выдаёт мухосранско-задрищинский говор...
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28.10.2021 18:39 Відповісти
+19
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28.10.2021 18:46 Відповісти
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Это те же самые ДЛБы, которые в Кабульском аэропорту "застряли"?.. Лугандон, такой Лугандон, даже фейки правдоподобные не в состоянии сварганить
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28.10.2021 18:39 Відповісти
"господин презедент"?? ))
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28.10.2021 18:49 Відповісти
Навмисно прошерстив деякі кацапські рупори брехні - навіть вони ту фігню не озвучують. Ждемо, може скабєєва щось збреше пізніше.
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28.10.2021 19:08 Відповісти
Поверьте, найдётся много тех, кто поверит в эти фейки. Для них, собственно, эти фейки и придумывают
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28.10.2021 19:17 Відповісти
лапотная, как обычно топорная работа-выдаёт мухосранско-задрищинский говор...
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28.10.2021 18:39 Відповісти
Чуваки-окупанти, у нас президент фейковий, для кого це знято?
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28.10.2021 18:40 Відповісти
Для його лохторату.
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28.10.2021 19:39 Відповісти
Для кацапов тупость это нормальное ,природное состояние ..
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28.10.2021 18:43 Відповісти
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28.10.2021 18:46 Відповісти
это сделано чтобы поджареный касап не убег ил танка.
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28.10.2021 19:02 Відповісти
Чиста па руцки? Так навіть "кармільци" на матючнам гаварят с даунецким акцентам.
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28.10.2021 18:48 Відповісти
Это донецкие. А попробуй различить киевлянина от москвича по тому как он говорит. А молодых вообще нигде не различишь. У этих вообще чисто российский русский.
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28.10.2021 19:16 Відповісти
Киянина від москвича досить легко відрізнити, киянин чисто говорить російською.
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28.10.2021 19:25 Відповісти
Ще Пітер більш менш чисто говорить, інші ***** окають, акають, вухо ріже.
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28.10.2021 19:27 Відповісти
мааскич квакает паа маасковски, как его жабы-предки с маасковских болот. это кваканье ни с чем не спутать
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29.10.2021 22:18 Відповісти
Только с русскоязычными беларусами. Это не только я заметил, но каким-то образом много раз слышал беларусов с московским акцентом. Для меня это был культурный шок, такой же как и когда за границей услышать китайца говорящего по русски, но потом узнал что это казахи😁
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30.10.2021 08:43 Відповісти
"Господин Зеленский, не воспринимайте нас как предателей, але Ваши понты не стоят наших жизней"
дебильнее пропаганды я не видел, разве только **** беева поломает свою вторую кривую ногу.
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28.10.2021 18:56 Відповісти
и дураку ясно еще б на каску сало прилепил и оселедец))
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28.10.2021 19:13 Відповісти
Очередной высер от создателей ватных блокбастеров типа "СБУ штурмует базу Правого сектора с криком "Cдавайтесь биндеровцы!"", "Брошенные в кабульском аэропорту ВСУ-шники", а так же "Опущенцы нашли в донецком аэропорту сделанное дядей Васей в гараже оружие американского производства, на 100% соответствующее скриншотам из Call of Duty" и прочих многочисленных "шедевров" даунбасской кинокомпании Peesдёж na ********.

Чепушилин ляпнул, что ВСУ якобы захватили Старомарьевку, а теперь лепят очередную "пабеду" о том как "деморализованных укров перемололи в котле" в пустой Старомарьевке. Чтобы убогой кацапне было на что передернуть перед сном.
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28.10.2021 19:35 Відповісти
до речі, це щодо питання чому кацапи можуть знімати фейки не парячись підбором україномовних акторів - тому що Україна досі не позбавилась цього псячого язіка.
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28.10.2021 20:55 Відповісти
Картина "Орда" художника Семена Скрепецкого (псевдоним)
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28.10.2021 22:26 Відповісти
 
 