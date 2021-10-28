Закликаємо сторони знизити ескалацію конфлікту, - Франція про застосування безпілотника Bayraktar на Донбасі
Франція приєдналася до позиції Німеччини щодо застосування Збройними силами України на Донбасі безпілотників Bayraktar. Париж також висловив стурбованість.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Франції.
"Ми стурбовані збільшеною інтенсивністю бойових дій на сході України, в тому числі застосуванням важкого озброєння, забороненого мінськими угодами, а також повідомленням штабу української армії про застосування ударного безпілотника Bayraktar", - йдеться в повідомленні.
У дипломатичному відомстві додали, що Париж і Берлін продовжать докладати зусиль в рамках нормандського формату з метою повного виконання мінських угод, які являють собою єдину узгоджену основу для врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Ми закликаємо сторони стримуватися і знизити ескалацію конфлікту", - заявили в МЗС Франції.
Нагадаємо, в районі проведення ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ робила обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу зазнали поранень, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.
Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, було застосовано Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію розмежування і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.
Речниця МЗС ФРН заявила, що в Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон". Дипломат наголосила, що, на думку Берліна, це є порушенням Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву в переговорах.
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А до клоуна никак не доходит.
С немцами все давно ясно- перед рашкой у них комплекс вины, а что такое Украина рядовой немец не знает, им проще отмахнуться от проблемы за счет наших уступок.
А французы просто продажные твари- для них рашка это рынок сбыта высокотехнологичного оружия и продовольства.
Вцелом повторяется 1918 год когда УНР признали все кроме друзей рашки по Антанте