Очікуване рішення так званого суду Сімферополя, - МЗС про продовження арешту Джелялу

Заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова засудила рішення "суду" в окупованому Сімферополі про продовження арешту першому заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу, а також кримським татарам Азізу та Асану Ахтемовим. Рішення "суду" вона назвала "очікуваним".

"РФ має звільнити всіх незаконно затриманих та засуджених громадян України у тимчасово окупованому Криму", - написала заступниця голови МЗС у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила: "Очікуване рішення так званого "суду Сімферополя" про продовження термінів утримання під вартою Наріману Джелялу, а також братам Асану та Азізу Ахтемовим до 23 січня 2022 р.!"

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Нагадаємо, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

Понад добу про них нічого не було відомо. Десятки людей, серед яких родичі, журналісти та адвокати, прийшли до будівлі ФСБ із вимогою надати їм інформацію про затриманих. Понад 50 із них були заарештовані бійцями ОМОНу, зокрема журналісти "Кримської солідарності" та "Граней.ру" Айдер Кадиров і Нурі Абдурешитов, на яких чітко було видно посвідчення ЗМІ, що висіли на шиї.

Окупанти звинувачують заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових у пошкодженні газопроводу в районі Перевального. Пізніше обвинувачення перекваліфікували з посібника у диверсії на здійснення диверсії (частина 1 статті 281 КК РФ).