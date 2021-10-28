Ожидаемое решение так называемого "суда Симферополя", - МИД о продлении ареста Джелялу

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова осудила решение "суда" в оккупированном Симферополе о продлении ареста первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, а также крымским татарам Азизу и Асану Ахтемовым. Решение "суда" она назвала "ожидаемым".

"РФ должна освободить всех незаконно задержанных и осужденных граждан Украины во временно оккупированном Крыму", – написала замглавы МИД в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула: "Ожидаемое решение так называемого "суда Симферополя" о продлении сроков содержания под стражей Нариману Джелялу, а также братьям Асану и Азизу Ахтемовым до 23 января 2022 г.!"

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Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).

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