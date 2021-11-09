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Сподіваюся, "Слугу народу" очолить жінка, - Корнієнко

Сподіваюся,

Перший заступник голови Верховної Ради, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сподівається, що партію в подальшому очолить жінка.

Про це він сказав в ефірі "24 каналу", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

"Я буду пропонувати певну кандидатуру. Спочатку, звичайно, ми проведемо обговорення в середині партії, з президентом України - політичним лідером нашої партії, політичним основним наставником, за яким ми всі там йшли в політику", - сказав Корнієнко.

За його словами, кандидатом буде гідна людина, яка себе добре показувала "і в парламенті, і в професійній, і в роботі з депутатами, і в партійному будівництві".

При цьому він додав: "Я сподіваюсь, що це буде жінка".

На запитання, чи це буде народний депутат України Олена Шуляк, Корнієнко відповів: "Вона є в тому шорт-листі . Вона є серед тих, кого я б, можливо, пропонував, але ще треба консультації, щоб це стало пропозицією до з'їзду".

Нагадаємо, 19 жовтня Олександра Корнієнка було обрано першим заступником голови Верховної Ради України.

8 листопада він склав повноваження голови партії "Слуга народу", щоб "глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віце-спікера".

У листопаді відбудеться з‘їзд "СН", на якому відбудеться ротація керівництва політсили.

Автор: 

жінки (623) Слуга народу (2811) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+26
Корабельна сосна?
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09.11.2021 22:06
+16
Оця?
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09.11.2021 22:16
+9
ПЗДЦЬ Третьяковой
- подала законопроект в соответствии с которым, Зеленскай перед выборами президента должен будет пройти освидетельствование у психиатра и нарколога
Пришла,Вова,бида
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09.11.2021 22:19
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Корабельна сосна?
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09.11.2021 22:06 Відповісти
Безумная сосна. Она как-раз подходит по уму
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09.11.2021 22:11 Відповісти
Юлька что ли , вот Сулима то обрадуется
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09.11.2021 22:15 Відповісти
Вроде не она. Слухи ходили, что там выбирают из двух очаровашек, фамилии не помню, а искать по фото откровенно лень.
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09.11.2021 22:39 Відповісти
Елена Шуляк или Василевская-Смаглюк.
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09.11.2021 22:42 Відповісти
Мо, Алахвердієва?

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09.11.2021 23:31 Відповісти
Какие тошнотворные эти сексмуклы для воровливых жирных ,,папиков,,.
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10.11.2021 01:12 Відповісти
Когда ей нальют в бокал, то как раз так отреагирует её нижняя половина тела -
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09.11.2021 22:41 Відповісти
А чим вам Корнієнко або Арахамія не жінка ,ну як Кончіта Вурс ?
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09.11.2021 22:13 Відповісти
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09.11.2021 22:52 Відповісти
Утриманці народу..
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09.11.2021 22:06 Відповісти
Безмозгла?
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09.11.2021 22:07 Відповісти
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09.11.2021 22:08 Відповісти
Конкур на сосну видимо открыт, потому фамилию и не оглашают до их сходки
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09.11.2021 22:42 Відповісти
Баришня зі "Слуг" хоче зайняти місце корніенка бо "має амбіції робити кар'єру". Робити кар'єру в Слугах, все одно що робити кар'єру в терористичних помийках. Там теж в 14-му місцеві алкоголічки і краснодарські повії ставали міністрами культури і депутатами "парламенту наваросії".
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09.11.2021 22:14 Відповісти
очолю Олю,
піду - очолю ...
та ще й Оксану,
на двух диванах
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09.11.2021 22:15 Відповісти
Оця?
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09.11.2021 22:16 Відповісти
ПЗДЦЬ Третьяковой
- подала законопроект в соответствии с которым, Зеленскай перед выборами президента должен будет пройти освидетельствование у психиатра и нарколога
Пришла,Вова,бида
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09.11.2021 22:19 Відповісти
В зелених кожна жєнщіна це нєчто
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09.11.2021 22:27 Відповісти
В зелених не тільки кожна жінка "нєчто", в них взагалі всі вони це "нэчто". До речі знав особисто одного з зелених.
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09.11.2021 22:43 Відповісти
Ага, ніщо...
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09.11.2021 23:08 Відповісти
Беда придёт если будет освидетельствование у сексопатолога
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10.11.2021 00:57 Відповісти
Вот эта вот фашистка?
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10.11.2021 03:27 Відповісти
Льоліки, вам все одно йолка
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09.11.2021 22:17 Відповісти
лизавета.
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09.11.2021 22:27 Відповісти
.
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09.11.2021 22:31 Відповісти


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09.11.2021 23:37 Відповісти
да хоть черт с рогами Вас просто ненавидят и вы вызываете полное отвращения партия деградантов
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09.11.2021 22:33 Відповісти
дочка зеленкого!
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09.11.2021 22:35 Відповісти
Лизка "Три Путча" Богуцкая не про деле, как раз для нее должность.
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09.11.2021 22:36 Відповісти
Сподіваюся, "Слугу народу" очолить жінка, ,, а я йду в декрет - Корнієнко Джерело:

.
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09.11.2021 22:38 Відповісти
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09.11.2021 23:44 Відповісти
Корнієнко при надії. Цікаво, хто там, хлопчик чи корабєльная сосна?
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09.11.2021 23:59 Відповісти
«Родила Сашуня в ночь

Не то сына, не то дочь;

Не мышонка, не лягушку,

А неведому ЗЕверюшку»." . АС Пушкин
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10.11.2021 00:31 Відповісти
... україньскою:
Народила Сашуня в нічь
Не то сина, не то дічь
....
Сашко Гарматний
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10.11.2021 04:18 Відповісти
яка різниця хто очолить? сн так і залишиться збродом пдрасів.
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09.11.2021 22:42 Відповісти
Ну у них зашквар за зашкваром. Позитивных дел нет, вот киношники и решили переключить интерес электората на симпатичную мордашку.
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09.11.2021 22:44 Відповісти
Бракованная техника Мочила в Сортире Новороссию от Харькова до Одессы аж Гай шумів...
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09.11.2021 22:58 Відповісти
Дайош безуглу!
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09.11.2021 22:54 Відповісти
Правильная мысль...баба на корабле Титанику звиздец...
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09.11.2021 22:57 Відповісти
От смены того кто будет выполнять поручения ОП ничего не изменится и пол тут неважен.
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09.11.2021 22:59 Відповісти
надеюсь слуг народа в следующем году уже вообще не будет
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09.11.2021 23:02 Відповісти
Если в Украине будет 226 Безуглых я спокоен...подлодка Курск точно утонет
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09.11.2021 23:02 Відповісти
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09.11.2021 23:04 Відповісти
Посмотрите на эти хари. Думаете, что в женский состав СН будет другим? Даже не надейтесь)))

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09.11.2021 23:07 Відповісти
Мы это уже видели...
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09.11.2021 23:13 Відповісти
Морды, как будто только что вышли из наркодиспансера. Вот так "руководство" страны!
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09.11.2021 23:45 Відповісти
Морды, как будто только что вышли из наркодиспансера. Вот так "руководство" страны!
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09.11.2021 23:46 Відповісти
Они оттуда и не выходили. Им там под выборы всякие Пальчевские только справки фуфловые лепят.
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10.11.2021 13:32 Відповісти
Бедная женщина, через три-четыре месяца ей в след люди плевать будут)
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09.11.2021 23:07 Відповісти
Ю. Тимошенко?
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09.11.2021 23:08 Відповісти
Как только позовут, Юля вприпрыжку
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10.11.2021 03:30 Відповісти
Открытые волевые морды... в 95 квартальную банду набирали не по объявлению...каждый кандидат проходил конкурс в Трускавце...
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09.11.2021 23:15 Відповісти
Безугла, зараз, ****, заморозить розслідування по вагнергейту, і буде премія.
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09.11.2021 23:17 Відповісти
Оця
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09.11.2021 23:20 Відповісти
73 % знали кого выбирали....главне лишь бы не Порошенко похонивший НовоОтсоссию Путлера от Харькова до Одессы... Ольга ********* до сих пор СкреПОНОСом визжит...
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09.11.2021 23:22 Відповісти
Третьякова все правильно сказала. Паразитам це не подобається.
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09.11.2021 23:36 Відповісти
Ну ясно,что Безумная, кто еще может управлять такой "партией".
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09.11.2021 23:41 Відповісти
Та особисто мну по цимбалах, хто з дармоїдів очолить це збіговисько. Хоча для паржать я за хвашиздку Третьякову, а може і Ліза-путчістка би впоралась з цією посадою.
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10.11.2021 00:02 Відповісти
Я боюсь,как бы арестовичь всех не пересосал на конкурсе отбора сосен
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10.11.2021 01:13 Відповісти
ЗЕ! и его ЗЕ!шоблу - в отставку!!!
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10.11.2021 01:25 Відповісти
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10.11.2021 01:43 Відповісти
Желательно корабельная сосна. Баба да, баба да...
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10.11.2021 07:55 Відповісти
Нє надєйтєсь! Вова Вазєлінскій нікахда нє вазглавіт партію!
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10.11.2021 08:59 Відповісти
 
 