Надеюсь, "Слугу народа" возглавит женщина, - Корниенко
Первый заместитель председателя Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко надеется, что партию в дальнейшем возглавит женщина.
Об этом он сказал в эфире "24 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Я буду предлагать определенную кандидатуру. Сначала, конечно, мы проведем обсуждение внутри партии, с президентом Украины - политическим лидером нашей партии, политическим основным наставником, за которым мы все там шли в политику", - сказал Корниенко.
По его словам, кандидатом будет достойный человек, хорошо себя показавший "и в парламенте, и в профессиональной, и в работе с депутатами, и в партийном строительстве".
При этом он добавил: "Я надеюсь, что это будет женщина".
На вопрос, будет ли это народный депутат Украины Елена Шуляк, Корниенко ответил: "Она есть в том шорт-листе. Она есть среди тех, кого я бы, возможно, предлагал, но еще нужны консультации, чтобы это стало предложением к съезду".
Напомним, 19 октября Александр Корниенко был избран первым заместителем председателя Верховной Рады Украины.
8 ноября он сложил полномочия главы партии "Слуга народа", чтобы "глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера".
В ноябре состоится съезд "СН", на котором состоится ротация руководства политсилы.
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