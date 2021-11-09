Надеюсь, "Слугу народа" возглавит женщина, - Корниенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко надеется, что партию в дальнейшем возглавит женщина.

Об этом он сказал в эфире "24 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я буду предлагать определенную кандидатуру. Сначала, конечно, мы проведем обсуждение внутри партии, с президентом Украины - политическим лидером нашей партии, политическим основным наставником, за которым мы все там шли в политику", - сказал Корниенко.

По его словам, кандидатом будет достойный человек, хорошо себя показавший "и в парламенте, и в профессиональной, и в работе с депутатами, и в партийном строительстве".

При этом он добавил: "Я надеюсь, что это будет женщина".

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На вопрос, будет ли это народный депутат Украины Елена Шуляк, Корниенко ответил: "Она есть в том шорт-листе. Она есть среди тех, кого я бы, возможно, предлагал, но еще нужны консультации, чтобы это стало предложением к съезду".

Напомним, 19 октября Александр Корниенко был избран первым заместителем председателя Верховной Рады Украины.

8 ноября он сложил полномочия главы партии "Слуга народа", чтобы "глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера".

В ноябре состоится съезд "СН", на котором состоится ротация руководства политсилы.