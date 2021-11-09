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Надеюсь, "Слугу народа" возглавит женщина, - Корниенко

Надеюсь,

Первый заместитель председателя Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко надеется, что партию в дальнейшем возглавит женщина.

Об этом он сказал в эфире "24 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я буду предлагать определенную кандидатуру. Сначала, конечно, мы проведем обсуждение внутри партии, с президентом Украины - политическим лидером нашей партии, политическим основным наставником, за которым мы все там шли в политику", - сказал Корниенко.

По его словам, кандидатом будет достойный человек, хорошо себя показавший "и в парламенте, и в профессиональной, и в работе с депутатами, и в партийном строительстве".

При этом он добавил: "Я надеюсь, что это будет женщина".

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На вопрос, будет ли это народный депутат Украины Елена Шуляк, Корниенко ответил: "Она есть в том шорт-листе. Она есть среди тех, кого я бы, возможно, предлагал, но еще нужны консультации, чтобы это стало предложением к съезду".

Напомним, 19 октября Александр Корниенко был избран первым заместителем председателя Верховной Рады Украины.

8 ноября он сложил полномочия главы партии "Слуга народа", чтобы "глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера".

В ноябре состоится съезд "СН", на котором состоится ротация руководства политсилы.

Автор: 

женщины (884) Слуга народа (2629) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+26
Корабельна сосна?
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09.11.2021 22:06
+16
Оця?
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09.11.2021 22:16
+9
ПЗДЦЬ Третьяковой
- подала законопроект в соответствии с которым, Зеленскай перед выборами президента должен будет пройти освидетельствование у психиатра и нарколога
Пришла,Вова,бида
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09.11.2021 22:19
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Корабельна сосна?
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09.11.2021 22:06 Ответить
Безумная сосна. Она как-раз подходит по уму
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09.11.2021 22:11 Ответить
Юлька что ли , вот Сулима то обрадуется
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09.11.2021 22:15 Ответить
Вроде не она. Слухи ходили, что там выбирают из двух очаровашек, фамилии не помню, а искать по фото откровенно лень.
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09.11.2021 22:39 Ответить
Елена Шуляк или Василевская-Смаглюк.
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09.11.2021 22:42 Ответить
Мо, Алахвердієва?

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09.11.2021 23:31 Ответить
Какие тошнотворные эти сексмуклы для воровливых жирных ,,папиков,,.
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10.11.2021 01:12 Ответить
Когда ей нальют в бокал, то как раз так отреагирует её нижняя половина тела -
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09.11.2021 22:41 Ответить
А чим вам Корнієнко або Арахамія не жінка ,ну як Кончіта Вурс ?
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09.11.2021 22:13 Ответить
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09.11.2021 22:52 Ответить
Утриманці народу..
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09.11.2021 22:06 Ответить
Безмозгла?
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09.11.2021 22:07 Ответить
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09.11.2021 22:08 Ответить
Конкур на сосну видимо открыт, потому фамилию и не оглашают до их сходки
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09.11.2021 22:42 Ответить
Баришня зі "Слуг" хоче зайняти місце корніенка бо "має амбіції робити кар'єру". Робити кар'єру в Слугах, все одно що робити кар'єру в терористичних помийках. Там теж в 14-му місцеві алкоголічки і краснодарські повії ставали міністрами культури і депутатами "парламенту наваросії".
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09.11.2021 22:14 Ответить
очолю Олю,
піду - очолю ...
та ще й Оксану,
на двух диванах
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09.11.2021 22:15 Ответить
Оця?
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09.11.2021 22:16 Ответить
ПЗДЦЬ Третьяковой
- подала законопроект в соответствии с которым, Зеленскай перед выборами президента должен будет пройти освидетельствование у психиатра и нарколога
Пришла,Вова,бида
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09.11.2021 22:19 Ответить
В зелених кожна жєнщіна це нєчто
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09.11.2021 22:27 Ответить
В зелених не тільки кожна жінка "нєчто", в них взагалі всі вони це "нэчто". До речі знав особисто одного з зелених.
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09.11.2021 22:43 Ответить
Ага, ніщо...
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09.11.2021 23:08 Ответить
Беда придёт если будет освидетельствование у сексопатолога
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10.11.2021 00:57 Ответить
Вот эта вот фашистка?
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10.11.2021 03:27 Ответить
Льоліки, вам все одно йолка
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09.11.2021 22:17 Ответить
лизавета.
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09.11.2021 22:27 Ответить
.
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09.11.2021 22:31 Ответить


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09.11.2021 23:37 Ответить
да хоть черт с рогами Вас просто ненавидят и вы вызываете полное отвращения партия деградантов
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09.11.2021 22:33 Ответить
дочка зеленкого!
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09.11.2021 22:35 Ответить
Лизка "Три Путча" Богуцкая не про деле, как раз для нее должность.
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09.11.2021 22:36 Ответить
Сподіваюся, "Слугу народу" очолить жінка, ,, а я йду в декрет - Корнієнко Джерело:

.
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09.11.2021 22:38 Ответить
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09.11.2021 23:44 Ответить
Корнієнко при надії. Цікаво, хто там, хлопчик чи корабєльная сосна?
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09.11.2021 23:59 Ответить
«Родила Сашуня в ночь

Не то сына, не то дочь;

Не мышонка, не лягушку,

А неведому ЗЕверюшку»." . АС Пушкин
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10.11.2021 00:31 Ответить
... україньскою:
Народила Сашуня в нічь
Не то сина, не то дічь
....
Сашко Гарматний
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10.11.2021 04:18 Ответить
яка різниця хто очолить? сн так і залишиться збродом пдрасів.
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09.11.2021 22:42 Ответить
Ну у них зашквар за зашкваром. Позитивных дел нет, вот киношники и решили переключить интерес электората на симпатичную мордашку.
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09.11.2021 22:44 Ответить
Бракованная техника Мочила в Сортире Новороссию от Харькова до Одессы аж Гай шумів...
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09.11.2021 22:58 Ответить
Дайош безуглу!
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09.11.2021 22:54 Ответить
Правильная мысль...баба на корабле Титанику звиздец...
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09.11.2021 22:57 Ответить
От смены того кто будет выполнять поручения ОП ничего не изменится и пол тут неважен.
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09.11.2021 22:59 Ответить
надеюсь слуг народа в следующем году уже вообще не будет
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09.11.2021 23:02 Ответить
Если в Украине будет 226 Безуглых я спокоен...подлодка Курск точно утонет
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09.11.2021 23:02 Ответить
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09.11.2021 23:04 Ответить
Посмотрите на эти хари. Думаете, что в женский состав СН будет другим? Даже не надейтесь)))

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09.11.2021 23:07 Ответить
Мы это уже видели...
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09.11.2021 23:13 Ответить
Морды, как будто только что вышли из наркодиспансера. Вот так "руководство" страны!
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09.11.2021 23:45 Ответить
Морды, как будто только что вышли из наркодиспансера. Вот так "руководство" страны!
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09.11.2021 23:46 Ответить
Они оттуда и не выходили. Им там под выборы всякие Пальчевские только справки фуфловые лепят.
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10.11.2021 13:32 Ответить
Бедная женщина, через три-четыре месяца ей в след люди плевать будут)
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09.11.2021 23:07 Ответить
Ю. Тимошенко?
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09.11.2021 23:08 Ответить
Как только позовут, Юля вприпрыжку
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10.11.2021 03:30 Ответить
Открытые волевые морды... в 95 квартальную банду набирали не по объявлению...каждый кандидат проходил конкурс в Трускавце...
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09.11.2021 23:15 Ответить
Безугла, зараз, ****, заморозить розслідування по вагнергейту, і буде премія.
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09.11.2021 23:17 Ответить
Оця
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09.11.2021 23:20 Ответить
73 % знали кого выбирали....главне лишь бы не Порошенко похонивший НовоОтсоссию Путлера от Харькова до Одессы... Ольга ********* до сих пор СкреПОНОСом визжит...
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09.11.2021 23:22 Ответить
Третьякова все правильно сказала. Паразитам це не подобається.
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09.11.2021 23:36 Ответить
Ну ясно,что Безумная, кто еще может управлять такой "партией".
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09.11.2021 23:41 Ответить
Та особисто мну по цимбалах, хто з дармоїдів очолить це збіговисько. Хоча для паржать я за хвашиздку Третьякову, а може і Ліза-путчістка би впоралась з цією посадою.
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10.11.2021 00:02 Ответить
Я боюсь,как бы арестовичь всех не пересосал на конкурсе отбора сосен
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10.11.2021 01:13 Ответить
ЗЕ! и его ЗЕ!шоблу - в отставку!!!
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10.11.2021 01:25 Ответить
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10.11.2021 01:43 Ответить
Желательно корабельная сосна. Баба да, баба да...
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10.11.2021 07:55 Ответить
Нє надєйтєсь! Вова Вазєлінскій нікахда нє вазглавіт партію!
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10.11.2021 08:59 Ответить
 
 