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Корниенко сложил полномочия председателя партии "Слуга народа", - спикер фракции Палийчук

Корниенко сложил полномочия председателя партии

Александр Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа".

Об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.

"Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии "Слуга народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера", - говорится в сообщении.

По словам Палийчук, в ноябре состоится съезд партии, на котором произойдет ротация руководства.

"Я хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде и реализации парламентских реформ, на которую меня делегировала партия, президент и украинский народ, поэтому решил обратиться к съезду партии "Слуга народа" с заявлением о сложении полномочий главы партии", - сказал Корниенко.

В то же время, по словам парламентария, он остается в партии.

Он сообщил, что созывает съезд партии, который состоится в Киеве в соответствии со всеми карантинными требованиями.

"И именно этот съезд выберет моего последователя или последовательницу", - добавил Корниенко.

Напомним, 19 октября Верховная Рада избрала главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко на пост первого вице-спикера парламента.

Позже Корниенко сообщил, что не планирует покидать пост председателя партии "Слуга народа".

Также читайте: Корниенко о назначении депутатами себе в помощники родственников других нардепов: Это не прямое кумовство

Автор: 

Слуга народа (2628) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+18
повноваження голови партії "Слуга Народу)))))) какой нах партии!!! это сброд дегенератов.
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08.11.2021 11:23
+12
Агрохимию назначат...круговорот гавна в зеленом стаде...
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08.11.2021 11:24
+7
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08.11.2021 12:02
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Шота знает...
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08.11.2021 11:19 Ответить
та ні -часу на корабельних
не вистачає...
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08.11.2021 11:22 Ответить
Там сча у моносброда раскол во фракции нарисовался, и корниенко тупо спасает свой тухес
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08.11.2021 11:24 Ответить
да и пих...й
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08.11.2021 11:20 Ответить
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08.11.2021 11:21 Ответить
повноваження голови партії "Слуга Народу)))))) какой нах партии!!! это сброд дегенератов.
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08.11.2021 11:23 Ответить
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08.11.2021 12:14 Ответить
Агрохимию назначат...круговорот гавна в зеленом стаде...
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08.11.2021 11:24 Ответить
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08.11.2021 12:15 Ответить
Наказан. Не углядел за своими маленькими непоседами. Разбегаются. А смазливый шалопай Димка Разумков этих отчаянных собирает под новые знамена. беня решил цвет знамени сменить. Интересно, какой цвет теперь выберут вместо зеленого? Разумков в клетчатых пиджаках ходить любит...
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08.11.2021 11:24 Ответить
холодает, пиджаков должно быть - 2
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08.11.2021 11:36 Ответить
Відвезли би вже відразу в крематорій,щоб так не "страждав".
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08.11.2021 11:57 Ответить
так эту новость надо выделить отдельной темой... потому что по значимости она "намного выше", чем если бы поступила новость, что в Украине создали космический корабль для полетов на Луну...
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08.11.2021 11:24 Ответить
А шо такое? Успех тоже надоедает?
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08.11.2021 11:26 Ответить
Какая утеря для Слуги Уроды! На кого ж ты их долбней покинул?!
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08.11.2021 11:27 Ответить
Они будут меняться не реже раз в полгода. Они довели Украину до упадка. Придёт время, когда надо будет отвечать перед СУДом за воровство и бездарное руководство, а они будут отмазываться коротким сроком у власти, мол не успели поднять страну.
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08.11.2021 11:31 Ответить
Перестановка кроватей зешоблы продолжается...
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08.11.2021 11:50 Ответить
корабельна сосна рухнула
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08.11.2021 11:59 Ответить
там сосен...вже ціла роща
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08.11.2021 12:01 Ответить
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08.11.2021 12:02 Ответить
Горіла сосна палала
Пардон
Горіла дупа палала
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08.11.2021 12:04 Ответить
Можуть порекомендувати на цей пост Мар*яну, проявила себе істинною корабельною сосною.
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08.11.2021 11:59 Ответить
Она больше на глиняную бабу смахивает
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08.11.2021 12:05 Ответить
Бабла захотелось...
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08.11.2021 12:28 Ответить
"Средь сосен и дубов", картина маслом.
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08.11.2021 12:33 Ответить
"Корабельна сосна" впала. Зрізали...
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08.11.2021 12:42 Ответить
А для чого цей двіж? Все одно залишиться тим, ким був - холуєм Зєлєнского-Єрмака.
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08.11.2021 12:44 Ответить
стакан победил...
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08.11.2021 12:50 Ответить
Слава богу уберут этого дебильного !!!
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08.11.2021 16:06 Ответить
Алкарик что-то смыслит в реформах?
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08.11.2021 16:30 Ответить
Кто такой этот Корниенко? Его никто не видел и не слышал при выборах Президента,а тем более типа "Слуг народа". Корниенко похож на Бомжа. Мы его не знаем.
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08.11.2021 20:52 Ответить
 
 