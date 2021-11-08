Корниенко сложил полномочия председателя партии "Слуга народа", - спикер фракции Палийчук
Александр Корниенко уходит с поста главы партии "Слуга народа".
Об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук, передает Цензор.НЕТ.
"Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии "Слуга народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера", - говорится в сообщении.
По словам Палийчук, в ноябре состоится съезд партии, на котором произойдет ротация руководства.
"Я хотел бы сконцентрироваться на работе в Верховной Раде и реализации парламентских реформ, на которую меня делегировала партия, президент и украинский народ, поэтому решил обратиться к съезду партии "Слуга народа" с заявлением о сложении полномочий главы партии", - сказал Корниенко.
В то же время, по словам парламентария, он остается в партии.
Он сообщил, что созывает съезд партии, который состоится в Киеве в соответствии со всеми карантинными требованиями.
"И именно этот съезд выберет моего последователя или последовательницу", - добавил Корниенко.
Напомним, 19 октября Верховная Рада избрала главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко на пост первого вице-спикера парламента.
Позже Корниенко сообщил, что не планирует покидать пост председателя партии "Слуга народа".
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