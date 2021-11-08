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Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга Народу", - речниця фракції Палійчук

Корнієнко склав повноваження голови партії

Олександр Корнієнко йде з поста голови партії "Слуга народу".

Про це в Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга Народу". Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера", - йдеться в повідомленні.

За словами Палійчук, в листопаді відбудеться з‘їзд партії, на якому пройде ротація керівництва.

"Я хотів би сконцентруватися на роботі у Верховній Раді та реалізації парламентських реформ, на яку мене делегувала партія, президент та український народ, тож вирішив звернутися до з'їзду партії "Слуга народу" із заявою про складання повноважень голови партії, - сказав Корнієнко.

Водночас, за словами парламентаря, він залишається у партії.

Він повідомив, що скликає з'їзд партії, який відбудеться в Києві відповідно до всіх карантинних вимог.

"І саме цей з'їзд обере мого послідовника чи послідовницю", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада обрала голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на пост першого віцеспікера парламенту.

Пізніше Корнієнко повідомив, що не планує залишати посаду голови партії "Слуга народу".

Також читайте: Корнієнко про призначення депутатами собі у помічники родичів інших нардепів: Це не пряме кумівство

Автор: 

Слуга народу (2810) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+18
повноваження голови партії "Слуга Народу)))))) какой нах партии!!! это сброд дегенератов.
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08.11.2021 11:23
+12
Агрохимию назначат...круговорот гавна в зеленом стаде...
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08.11.2021 11:24
+7
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08.11.2021 12:02
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Шота знает...
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08.11.2021 11:19 Відповісти
та ні -часу на корабельних
не вистачає...
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08.11.2021 11:22 Відповісти
Там сча у моносброда раскол во фракции нарисовался, и корниенко тупо спасает свой тухес
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08.11.2021 11:24 Відповісти
да и пих...й
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08.11.2021 11:20 Відповісти
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08.11.2021 11:21 Відповісти
повноваження голови партії "Слуга Народу)))))) какой нах партии!!! это сброд дегенератов.
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08.11.2021 11:23 Відповісти
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08.11.2021 12:14 Відповісти
Агрохимию назначат...круговорот гавна в зеленом стаде...
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08.11.2021 11:24 Відповісти
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08.11.2021 12:15 Відповісти
Наказан. Не углядел за своими маленькими непоседами. Разбегаются. А смазливый шалопай Димка Разумков этих отчаянных собирает под новые знамена. беня решил цвет знамени сменить. Интересно, какой цвет теперь выберут вместо зеленого? Разумков в клетчатых пиджаках ходить любит...
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08.11.2021 11:24 Відповісти
холодает, пиджаков должно быть - 2
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08.11.2021 11:36 Відповісти
Відвезли би вже відразу в крематорій,щоб так не "страждав".
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08.11.2021 11:57 Відповісти
так эту новость надо выделить отдельной темой... потому что по значимости она "намного выше", чем если бы поступила новость, что в Украине создали космический корабль для полетов на Луну...
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08.11.2021 11:24 Відповісти
А шо такое? Успех тоже надоедает?
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08.11.2021 11:26 Відповісти
Какая утеря для Слуги Уроды! На кого ж ты их долбней покинул?!
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08.11.2021 11:27 Відповісти
Они будут меняться не реже раз в полгода. Они довели Украину до упадка. Придёт время, когда надо будет отвечать перед СУДом за воровство и бездарное руководство, а они будут отмазываться коротким сроком у власти, мол не успели поднять страну.
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08.11.2021 11:31 Відповісти
Перестановка кроватей зешоблы продолжается...
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08.11.2021 11:50 Відповісти
корабельна сосна рухнула
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08.11.2021 11:59 Відповісти
там сосен...вже ціла роща
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08.11.2021 12:01 Відповісти
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08.11.2021 12:02 Відповісти
Горіла сосна палала
Пардон
Горіла дупа палала
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08.11.2021 12:04 Відповісти
Можуть порекомендувати на цей пост Мар*яну, проявила себе істинною корабельною сосною.
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08.11.2021 11:59 Відповісти
Она больше на глиняную бабу смахивает
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08.11.2021 12:05 Відповісти
Бабла захотелось...
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08.11.2021 12:28 Відповісти
"Средь сосен и дубов", картина маслом.
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08.11.2021 12:33 Відповісти
"Корабельна сосна" впала. Зрізали...
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08.11.2021 12:42 Відповісти
А для чого цей двіж? Все одно залишиться тим, ким був - холуєм Зєлєнского-Єрмака.
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08.11.2021 12:44 Відповісти
стакан победил...
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08.11.2021 12:50 Відповісти
Слава богу уберут этого дебильного !!!
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08.11.2021 16:06 Відповісти
Алкарик что-то смыслит в реформах?
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08.11.2021 16:30 Відповісти
Кто такой этот Корниенко? Его никто не видел и не слышал при выборах Президента,а тем более типа "Слуг народа". Корниенко похож на Бомжа. Мы его не знаем.
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08.11.2021 20:52 Відповісти
 
 