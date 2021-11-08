Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга Народу", - речниця фракції Палійчук

Олександр Корнієнко йде з поста голови партії "Слуга народу".

Про це в Telegram повідомила речниця фракції Юлія Палійчук, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга Народу". Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віцеспікера", - йдеться в повідомленні.

За словами Палійчук, в листопаді відбудеться з‘їзд партії, на якому пройде ротація керівництва.

"Я хотів би сконцентруватися на роботі у Верховній Раді та реалізації парламентських реформ, на яку мене делегувала партія, президент та український народ, тож вирішив звернутися до з'їзду партії "Слуга народу" із заявою про складання повноважень голови партії, - сказав Корнієнко.

Водночас, за словами парламентаря, він залишається у партії.

Він повідомив, що скликає з'їзд партії, який відбудеться в Києві відповідно до всіх карантинних вимог.

"І саме цей з'їзд обере мого послідовника чи послідовницю", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада обрала голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на пост першого віцеспікера парламенту.

Пізніше Корнієнко повідомив, що не планує залишати посаду голови партії "Слуга народу".

Також читайте: Корнієнко про призначення депутатами собі у помічники родичів інших нардепів: Це не пряме кумівство