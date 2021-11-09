ПЕН України підтримав колектив Kyiv Post

Члени Українського ПЕН – журналісти, письменники, перекладачі, правозахисники, видавці, науковці – стурбовані через закриття англомовної газети Kyiv Post.

Про це йдеться на сайті організації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Український ПЕН вбачає велику небезпеку в закритті або втраті незалежності авторитетного англомовного медіа про Україну. Ми висловлюємо підтримку колективу редакції Kyiv Post і послідовно виступаємо за свободу слова та захист працівників ЗМІ від тиску власників і влади", – сказано у повідомленні.

У ПЕН наголосили, що підтримують вимоги колективу – відновити роботу незалежної редакції Kyiv Post у повному складі, продати Kyiv Post або передати торгову марку Kyiv Post до рук видання.

Під заявою підписалися 43 члени українського ПЕН, цей перелік доповнюється.

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Нагадаємо, ввечері 8 листопада видавець найстарішого в Україні щотижневого англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про негайне закриття газети.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента.

Прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, мовляв Офіс Президента не має відношення до проблем видання KyivPost.